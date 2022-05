Dal festival della birra al giro in canoa sul lago: cosa fare nel weekend a Palermo

Birre, cavalli, canoa, catacombe, teatro e storia. Nulla in comune, se non che saranno il motore di questo weekend. Molti gli eventi in programma, ma questi quelli imperdibili. A Villa Filippina infatti decolla anche quest'anno Beer Bubbles Festival, il festival dedicato alla birra artigianale. All'ippodromo della Favorita, invece, è attesa la Fiera del cavallo, uno degli appuntamenti equestri più attesi dagli amanti dell’equitazione e non solo. Per gli amaniti delle gite fuori porta a Piana degli Albanesi, nel suo lago, sarà possibile sperimentare canoa e kayak. Per chi, al contrario, apprezza qualcosa di meno sportivo sul palco del Teatro Libero torna il festival Presente Futuro. Giro alle catacombe di Porta d'Ossuna o tour al museo geologico Gemmellaro per chi, infine, vuole passare una giornata all'insegna della storia.

Il festival della birra a Villa Filippina

Centocinquanta tipologie e più di 10mila litri di birra, 30 birrifici artigianali, tra cui l’eccellenza belga di Brussels Beer Project e tre big italiani capaci di dare filo da torcere alle multinazionali. A Villa Filippina torna il festival internazionale delle birre artigianali Beer Bubbles, quattro giorni di degustazioni, musica e workshop. Una manifestazione nata nel 2016 e capace di toccare le 50mila presenze giornaliere nelle edizioni precedenti.

All'Ippodromo la Fiera del cavallo

La Fiera mediterranea del cavallo si sposta a Palermo per un secondo fine settimana all’insegna delle discipline equestri. Dopo la prima tappa dello scorso weekend nella Tenuta di Ambelia, ad ospitare per la prima volta nel capoluogo isolano la manifestazione, organizzata dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico di Fieracavalli, è l’Ippodromo La Favorit. Giunta alla quarta edizione, è uno degli appuntamenti equestri più attesi dagli amanti dell’equitazione e non solo. Tra tradizione siciliana e cultura equestre, la manifestazione è rivolta a tutti gli appassionati, agli addetti ai lavori, ma anche alle famiglie e ai semplici curiosi.

Canoa e kayak al lago di Piana degli Albanesi

Il lago di Piana degli Albanesi si animerà di canoe e imbarcazioni, istruttori federali e tanti, tanti ragazzi in età compresa tra i 10 e 17 anni. Nodi marinari, prove pratiche in acqua, significati delle bandiere, didattica e studio delle caratteristiche delle diverse imbarcazioni. Obiettivo della manifestazione: promuovere l’avviamento dei bambini allo sport e in particolare alla pratica sportiva della canoa-kayak avvalendosi di istruttori federali e coinvolgendo anche ragazzi diversamente abili. Non ultimo, promuovere l’impegno, l’amore e la tutela per l’ambiente naturale.

Un giro alle catacombe

Il grande cimitero sotterraneo di Porta d’Ossuna sarà aperto al pubblico fino a domenica, con l'organizzazione di visite guidate a cura degli archeologi che gestiscono il monumento. I visitatori saranno accompagnati lungo le gallerie e i cubicoli del grande cimitero sotterraneo, narrando la storia del primo cristianesimo in Sicilia ma anche le innumerevoli vicende che hanno riguardato nei secoli la catacomba, contribuendo a creare un alone di leggenda attorno ad esso, dai rifugi dei Beati Paoli ai ricoveri antiaerei della seconda guerra mondiale.

Al Libero il festival Presente Futuro

Torna per la sua sedicesima edizione il Festival Presente Futuro, edizione 2022, dedicata alla creazione emergente a prevalenza under35. Un festival che si pone come luogo di incontro e di confronto ai bordi dei linguaggi performativi, che guarda alla creazione intergenerazionale e che promuove le sinergie internazionali e le residenze come strumento di creazione, di confronto e di rapporto con le comunità.

Visita guidata al museo geologico Gemmellaro

Visite guidate al museo geologico Gemmellaro. Un prezioso scrigno che illustra la storia geologica della Sicilia, custodisce le testimonianze della prima presenza umana in Sicilia e in particolare i resti fossili di “Thea”, inoltre, nella sala degli elefanti numerosi reperti relativi agli elefanti nani che popolarono la Sicilia durante il Pleistocene medio-superiore. Il patrimonio del museo è costituito da oltre 600 mila reperti suddivisi in numerose collezioni, con fossili che abbracciano un intervallo di tempo di oltre 270 milioni di anni di storia geologica e paleontologica siciliana.