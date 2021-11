La fiera del vinile a Villa Pottino, il tour all'interno di un cimitero: che weekend l'ultimo di novembre! Un fine settimana che non lascia spazio ad imprevisti. Noi ne abbiamo selezionati alcuni, tra musica e spettacolo, visite guidate e fiere, ma anche mostre ed eventi per bambini

Dalla fiera dedicata al vinile all'intero di una storica villa in via Notarbartolo fino al tour all'interno del complesso monumentale di Santa Maria di Gesù dove si trovano le tombe monumentali della famiglia Florio. Un weekend che non lascia spazio ad imprevisti l'ultimo di novembre (per conoscere il calendario completo degli appuntamenti clicca qui). Noi ne abbiamo selezionati alcuni, tra musica e spettacolo, visite guidate e fiere, ma anche mostre ed eventi per bambini.

Cosa fare nel weekend

Interamente dedicata al mondo del disco, i saloni di Villa Pottino ospiteranno Expo Vinile con diverse postazioni, grazie a cui sarà possibile comprare, scambiare e ascoltare migliaia di vinili e cd dei più svariati artisti della musica nazionale e internazionale, che daranno occasione ai tanti collezionisti e ai nostalgici di arricchire la propria collezione o di trovare il tanto ricercato titolo mancante.

Insieme a Terradamare e la famiglia Paladino Florio, si assisterà e alle visite alla Palazzina dei Quattro Pizzi. Progettata dall'architetto Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano, è l'ultima dimora di Vincenzo Florio III. Le visite si svolgeranno all'interno del salone di rappresentanza, in cui è presente un piccolo museo con affascinanti cimeli appartenuti alla famiglia che rese grande Palermo, gli affreschi in stile revivalistico realizzati dai pittori Salvatore Gregorietti e da Emilio Murdolo, maestro di Renato Guttuso.

Un tour di circa 2 ore in un museo a cielo aperto. Il complesso monumentale di Santa Maria di Gesù ha attraversato circa sei secoli di storia e custodisce le memorie di illustri personaggi che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della città, come i Florio. La visita consentirà di ammirare le tombe monumentali delle più insigni famiglie aristocratiche della città. Tra aneddoti sulle famiglie e il culto dei morti, cappelle neoclassiche, liberty ed eclettiche, raggiungeremo il sagrato sarà possibile visita l'interno della chiesa e di parte del convento con il suo scenografico chiostro.

Una, voce, un uomo, un artista vero. Questo è Massimiliano Arizzi, cantante per sempre che torna in concerto al Dorian al Tasmira. Accompagnato dalla sua band porterà un repertorio di brani di Mina, Patty Pravo, Alex Britti, Mario Venuti, ma anche le ultime hit internazionali.