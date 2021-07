Cibo, musica e passeggiate: gli eventi di un weekend goloso e gustoso

Qualche momento di gusto (mangiando pizza e gelato), scandito da musica e passeggiate. Ecco la ricetta per l'estate perfetta in uno degli ultimi weekend prima delle ferie d'agosto. Il nostro calendario eventi è aggiornato giorno per giorno, ma chi vuole può seguire questa piccola selezione di eventi per trascorrere il fine settimana nel migliore dei modi.

Gli eventi del weekend

Gelato e pizza a Villa Tasca. Fine settimana goloso e gustoso con la manifestazione che offre ai palermitani un’occasione di stare insieme, in famiglia o con gli amici, per più ore. Tanti spettacoli e quattro degustazioni (due di pizza e due di gelato) da sfruttare quando se ne ha voglia, anche in momenti diversi dalla serata. L’offerta è quella delle migliori pizzerie e gelaterie della città e la scelta del consumatore è libera, perché potrà degustare ciò che preferisce.

Concerto di Daria Biancardi allo Spasimo. La voce nera e graffiante siciliana con cinque nuove orchestrazioni si esibisce in prima assoluta con un concerto dedicato alla regina della black music Aretha Franklin. Una esibizione pensata e dedicata alla voce soul internazionale icona del gospel, denominata "Lady soul" per la sua capacità di aggiungere una vena soul a qualsiasi cosa cantasse. La sua voce è stata dichiarata ufficialmente "una meraviglia della natura".

Spazio alle escursioni, con una passeggiata magica alle serre della pizzuta a Piana degli albanesi alle prime ore del giorno: lo spettacolo dell’alba vi sorprenderà e sarà accompagnato dalla voce del bosco. Un'occasione diversa per ammirare lo spettacolo della natura che si risveglia tra gli alberi.

Chi vuole conoscere la città dei pettegolezzi, può partecipare al tour "Palermo curtigghiara". Partendo da Porta Nuova si raggiungere piazza della vergogna, tra palazzi monumentali, giardini, chiese e conventi. Si scopriranno i vizi dei Viceré e le cospirazioni di palazzo, i palpiti della Corona e i segreti delle monache, in un accattivante turbinio di aneddoti curiosi e storie piccanti intorno al centro storico.