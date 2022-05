Fumetti e cosplay, giochi all'aria aperta, tributo a Frank Sinatra: cosa fare nel weekend

Musica, escursioni, feste e fumetti. Nel weekend Palermo è un'esplosione di eventi, di appuntamenti, di cose da fare. Come ad esempio la fiera dedicata al fumetto, ai giochi e ai cosplay al Palagiotto. Non mancheranno tour (tra tutti quello alla Camera dello Scirocco a Fondo Micciulla) e concerti, come quello in tributo a Frank Sinatra sul palco del Santa Cecilia. Chi volesse concedersi una gita fuori porta potrebbe andare a Bagheria per la Festa di Primavera: al Piccolo Parco Urbano sono tante le attività all'aria aperta.

Cosa fare nel weekend

La fiera dedicata al mondo del fumetto, dei games, del Cosplay. Al centro fieristico PalaGiotto si terrà “Expo Comics & Games”. La Fiera, unica nel suo genere, sarà punto di riferimento per i tanti appassionati e per gli espositori provenienti da tutta Italia. Saranno quattro giorni di puro divertimento. Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti del mondo del Comics & Games che potranno incontrare fumettisti, esperti e venditori.

Una domenica immersi nella narrazione della storia del parco a un centinaio di metri in linea d’aria dalla circonvallazione di Palermo, bene confiscato alla mafia; visita alla Camera dello Scirocco e all’agrumeto storico di Fondo Micciulla, ricco di aranci, mandarini, limoni e quasi secolari alberi di alloro. Il suo racconto millenario, in questo uno spazio nascosto dal verde che avvolge la Camera - emblema di antichi sistemi di refrigeramento tra ingrottati e cunicoli - oggi è testimone di lotta alla legalità.

Per la stagione Brass Extra Series, va in scena lo spettacolo The Rat Pack Swing Band omaggio a Frank Sinatra and friends al Teatro Santa Cecilia. Il concerto riprende un viaggio nel tempo approdando alle favolose notti della Las Vegas degli anni '50 quando un gruppo di amici scrisse pagine importanti della musica e dello show business.

Il fascino delle biblioteche storiche, custodi di antiche e future sapienze: itinerario storico dalla Biblioteca Ludovico II De Torres alle Torri del Duomo di Monreale. L'ingresso e la visita sono a cura dei volontari della Delegazione Fai di Palermo e del Gruppo Fai Giovani. Un’esperienza assolutamente inedita, un percorso storico che dalla Biblioteca Ludovico II De Torres condurrà tutti sulle Torri del Duomo di Monreale.

Dopo un anno di sosta per via dell’emergenza Covid, l’Associazione Artigianando ritorna con la quarta edizione della Festa di Primavera, evento che quest’anno grazie anche alla collaborazione con GoMad Concerti si svolgerà all’interno del Piccolo Parco Urbano di Bagheria, un progetto di rigenerazione urbana ottenuto grazie al grande lavoro svolto da un gruppo di giovani che ha restituito alla comunità bagherese uno spazio verde di 60.000 metri quadrati all’interno del quale si svolgono diverse iniziative. Tre giorni dedicati alla primavera e alle attività all’aria aperta.