Dalle Vie dei Tesori a La domenica Favorita: ecco gli eventi da non perdere nel weekend

Le Vie dei Tesori, la Domenica Favorita e poi teatro, tour, sagre, passeggiate, itinerari alla scoperta di Palermo e non solo. Sembra solo un lontano ricordo lo stop che ci ha portato a non vivere appieno le nostre vite e anche i nostri weekend. Cosa fare dunque? C'è l'imbarazzo della scelta (potete consultare il nostro calendario eventi costantemente aggiornato). Oppure seguire i nostri consigli, frutto di una personalissima selezione.

Gli eventi del weekend

Si comincia con La Domenica Favorita. Tantissimi appuntamenti dedicati ai bambini ma anche agli adulti e alle famiglie. Come il "Favorita bike tours" al Giardino Vincenzo Florio, la scherma con esibizioni e prove della disciplina, il flag football con esibizioni, allenamento e partita, la corsa-camminata di Parkrun Global e il corso di recitazione e gioco o la torre di arrampicata e il chess boxing a Villa Niscemi. Non mancheranno gli spettacoli come quello di Matranga e Minafò in scena al campo ostacoli di viale Ercole.

Un tour nel ventre di Palermo alla scoperta del mito dei Beati Paoli. Terradamare organizza un itinerario passo passo nei luoghi sotterranei narrati nel celebre romanzo di Luigi Natoli. Dal “vicolo degli Orfani”, fino a uno dei leggendari accessi usati dalla setta. Il percorso prevede come tappe Porta Carini, il mercato storico del Capo, Palazzo Serenario (esterno), Piazza Beati Paoli, Chiesa di Santa Maruzza (esterno), vicolo degli Orfani e catacombe di Porta d’Ossuna.

Per chi volesse fare una gita fuoriporta non può perdersi il Camporeale Days. Fino a domenica, all’interno del Baglio e del Palazzo del Principe, a Camporeale, in provincia di Palermo, avrà luogo la settima edizione della manifestazione che valorizza e promuove le risorse enogastronomiche, artistiche, artigianali e turistiche dell'Alto Belice, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Camporeale con il patrocinio del Comune di Camporeale.

Non mancheranno gli appuntamenti a teatro. Al Libero va infatti in scena La Bisbetica domata, spettacolo tratto da William Shakespeare nel progetto di Lia Chiappara e Salvo Dolce, che ne firma anche la regia, con Matteo Anselmi, Giada Costa, Giuseppe Pestillo, Silvia Scuderi, Giuseppe Vignieri. Uno spettacolo che intreccia le tematiche del teatro elisabettiano con linee interpretative che vanno dal grottesco, al metateatro, alla commedia dell’arte.

Spazio anche alle fiere. Dopo il successo delle passate edizioni, torna a Palermo “Sposa del Mediterraneo”. La fiera dedicata interamente al settore del wedding, organizzata da Medifiere, quest’anno sarà allestita all’interno del Palagiotto. Aziende specializzate offriranno ai futuri sposi una panoramica completa e aggiornata di tutto ciò che serve per il giorno del matrimonio, con una fiera all’insegna delle tendenze del momento.