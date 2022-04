Aprile dolce... scoprire: il barbecue al Moltivolti e la fiera d'artigianato, gli eventi del weekend

Aprile dolce... scoprire! Perché Palermo, nonostante le temperature non ancora primaverili, torna a scaldarsi di appuntamenti imperdibili. Come il barbecue da Moltivolti, che riapre dopo l'incendio in un locale nuovo che ospita le foto di alcuni grandi fotografi, come Igor Petyx. Spazio anche ai concerti: al Santa Cecilia a salire sul palco è l'imprenditrice del vino Josè Rallo. Non mancheranno fiere, come Opificia a Villa Pottino, e neppure tour, come quello a Villa Malfitano, per scoprire il villino Liberty di via Dante che in tanti apprezzano già. Per conoscere tutti gli altri eventi in programma invece è possibile consulatare il calendario di PalermoToday.

Cosa fare a Palermo

Riapre Moltivolti, il ristorante simbolo di Ballarò grazie al sostegno di un'ampia rete solidale riapre i battenti a soli sessantatré giorni dall'incendio che ha devastato la struttura. Dal mattino fino a tarda sera è prevista una grande festa che coinvolgerà l'intero quartiere. Musica e spettacoli all'aperto animeranno Piazza Santa Chiara mentre nella vicina Piazzetta Sette Fate il cuoco Shapoor e la sua famiglia, recentemente arrivata a Palermo grazie allo sforzo comune di tanti sostenitori, offriranno un barbecue afghano per festeggiare la riapertura del ristorante e l'arrivo della primavera. Sulle pareti sarà protagonista la mostra fotografica 'Ventivolti' omaggio di Igor Petyx, Giovanni Franco, Salvo Gravano e Marcello Troisi.

Torna il Donnafugata Music & Wine, con due concerti al Real Teatro Santa Cecilia. Riparte il progetto che lega la musica al vino, portato avanti da José Rallo in collaborazione con la Fondazione The Brass Group. Vino e musica per un’esperienza multisensoriale unica e coinvolgente. Tornano i concerti dal vivo del Donnafugata Music & Wine with the Brass Group con una doppia data a Palermo nella suggestiva cornice del Real Teatro di Santa Cecilia.

Si svolgerà all’interno di Villa Pottino, villino liberty di via Notarbartolo “Opificia”, fiera dedicata all’artigianato siciliano, all’enogastronomia e al vintage, organizzata dall’Associazione Artigianando. Gli storici saloni di Villa Pottino ospiteranno trenta postazioni con artigiani provenienti da tutta la Sicilia che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli di alto livello, ceramiche artistiche, oggettistica sacra e tanto altro.

Una notte a Villa Malfitano. Primo appuntamento del ciclo di visite nella villa inglese di via Dante in programma per tutta la primavera e l'estate, poco distante dal villino Florio all'Olivuzza e Villa Virginia, nell'asse rappresentativo dello splendido periodo artistico che è stato il Liberty a Palermo. Sarà possibile ammirarne le architetture della belle époque, la grande galleria di superlative personalità artistiche tra i più importanti dell'ottocento siciliano e la poderosa collezione della storia dei viaggi della nobile famiglia Whitaker Ingham, raccolte nella dimora storica tra le più emblematiche dell'epoca degli inglesi a Palermo.