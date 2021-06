Yes weekend: musica, gite e sport... al tramonto. Gli eventi che vi consigliamo nel fine settimana

Associazioni, cooperative e fondazioni si rimboccano le maniche per organizzare appuntamenti degni nota. Sul nostro calendario aggiornato giorno per giorno è possibile consultarli tutti, qui invece una piccola selezione che vuole fungere da guida

Musica, tour, gite fuori porta, sport. L'estate ha ormai fatto capolino e i palermitani hanno giusto qualche arretrato da recuperare. Così associazioni, cooperative e fondazioni si rimboccano le maniche per organizzare eventi degni nota. Sul nostro calendario eventi (aggiornato giorno per giorno) è possibile consultarli tutti, qui invece una piccola selezione che vuole fungere da guida ai più consigliati del fine settimana.

Gli eventi del weekend

Le Vie dei Tesori avvia a Geraci Siculo la prima di una serie di esperienze nei borghi siciliani. Così si ritorna nei borghi per scoprire tradizioni che sembravano perdute: come la tosature delle pecore che sulle Madonie non è solo un lavoro, ma un momento di comunità. Per questo ritornare nei borghi ora acquista un sapore antico che permette di ritrovare una dimensione quotidiana che rischiava di andar perduta, lontana com'è dai frenetici ritmi cittadini.

Per chi ama la musica l'Orchestra Sinfonica Siciliana si esibirà sia a Terrasini (a Palazzo d’Aumale) che a Palermo (al Politeama). Entrambi i concerti inizieranno con due noti brani di Rossini, l’ouverture della Cenerentola, per poi continuare con la Fantasia da concerto su temi del Rigoletto per clarinetto e orchestra di Luigi Bassi e due notissimi e amatissimi brani per orchestra: l’ouverture del Pipistrello di Johann Strauss jr e la Suite dal balletto Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Spazio alle visite guidate. Grazie a un mirabile progetto di restituzione alla città, apre alle visite guidate Villa Virginia, dimora liberty tra le più raffinate del tempo dei Florio e della Belle Époque palermitana. Insieme alla cooperativa turistica Terradamare sarà possibile ammirarne gli arredi dell’epoca, i saloni di rappresentanza, il grandioso scalone, le vetrate policrome, le sale da gioco e da pranzo, le delicate pareti dipinte dalla pittrice giapponese Kiyohara, le due torrette che dominano via Dante, usate dai primi padroni di casa per la pittura e la fotografia all’interno della villa, oggi dimora di lusso e punto di riferimento per l’accoglienza nazionale ed internazionale.

Yoga infine a Cefalù con Yogaland. Un’occasione per entrare in contatto con una disciplina alla portata di tutti che non richiede particolari doti fisiche ma solamente la curiosità di aprirsi ad un mondo dalle infinite potenzialità. Un appuntamento che assume i connotati di un nuovo inizio colmo di speranza per la comunità dello yoga che, dopo mesi di isolamento mediato solamente dalla tecnologia, avrà la possibilità di tornare a praticare insieme, pur nell’assoluto rispetto delle regole anti Covid.