Libri, musica e mostre per un weekend che sa ancora d'estate: ecco i migliori eventi

Libri, musica, mostre e un caldo che torna afoso per ricordarci che l'estate non è ancora finita e l'autunno può aspettare. Tanti gli eventi in programma, tra tutti Una marina di libri che torna ad animare il parco di Villa Filippina con editori indipententi e appassionati lettori. Non mancheranno tour e passeggiate all'aria aperta, ma anche mostre perché la cultura riparte proprio da lì: dai musei.

Cosa fare nel weekend

Torna Una marina di libri. Fino a domenica il parco urbano di Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, sarà animato dal Festival dell'editoria indipendente con una incessante moltitudine di eventi tra incontri, presentazioni, rassegne e spettacoli, oltre, naturalmente al fulcro e motore della manifestazione che sono i 74 editori presenti con i loro stand e tutte le novità editoriali.

Una domenica immersi nella narrazione della storia del parco a un centinaio di metri in linea d’aria dalla circonvallazione di Palermo, bene confiscato alla mafia; visita alla Camera dello Scirocco e all’agrumeto storico di Fondo Micciulla, ricco di aranci, mandarini, limoni e quasi secolari alberi di alloro. Il suo racconto millenario, in questo uno spazio nascosto dal verde che avvolge la Camera - emblema di antichi sistemi di refrigeramento tra ingrottati e cunicoli - oggi è testimone di lotta alla legalità.

Giunto alla 13esima edizione, torna a Palermo It.a.cà il primo festival sul turismo responsabile. Il festival si svolge quest’anno in 16 regioni italiane, per un totale di 25 tappe. Tra queste tappe, la tappa palermitana organizzata da Palma Nana invita a scoprire luoghi e culture attraverso itinerari a piedi, in bicicletta e in barca, con degli incontri nei beni confiscati e sul diritto al soccorso in mare. Un cammino unico in tanti territori diversi, per trasformare l’incoming in becoming. Coniugando la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini.

Al Castellaccio di Monreale, nell'ambito di AlturEstival, festival organizzato dal Club Alpino Siciliano in collaborazione con l'associazione Formedonda, è in programma il concerto dal titolo “Paesaggi sonori del mondo” che vedrà come protagonista Soplar Lejero (nome d'arte del polistrumentista Mario Crispi). Si tratterà di un concerto che mescolerà dal vivo i suoni, le tracce e i reportage sonori di alcuni suoi lavori frutto dei suoi numerosi viaggi intorno al mondo.

Dopo il successo tributato ad Atene "Canone Doppio", la mostra collettiva curata da Francesco Piazza, con il coordinamento di Vassilis Karampatsas, arriva alla foresteria di Palazzo Riso. La mostra, che viene proposta dalla Comunità Ellenica di Sicilia "Trinacria" e dalla The Project Gallery di Atene con il patrocinio del Comune di Atene, si avvale del prezioso contributo dell'Istituto Italiano di Cultura di Atene e del sostegno di Tempo Forte-Accordo bilaterale Italia-Grecia, oltre che dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana che l’accoglie all’interno del Museo di arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Riso.