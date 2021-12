Videomapping, artisti di strada e Carmen Consoli in concerto: nel weekend eventi davvero per tutti E' solo una selezione delle tantissime iniziative che riempiranno e coloreranno il fine settimana palermitano. Venite a dare uno sguardo...

Cercate un concerto, anzi un Concerto? Questo weekend sicuramente non vi deluderà. Volete emozionarvi con effetti speciali di arte e suoni? Preferite, forse, la magia dell'arte di strada o siete alla ricerca dei sapori più buoni della tradizione? Beh, basta chiedere, anzi leggere... la selezione di eventi che abbiamo scelto per voi. Se non vi basta, potete consultare anche il calendario completo di iniziative previste a Palermo e provincia.

Si riparte. Carmen Consoli ci crede, la tenacia è una delle sue caratteristiche fondamentali, così conferma il tour teatrale di "Volevo fare la rockstar", l'album uscito il 24 settembre per la Narciso/Polydor. Appuntamento con la cantantessa al Teatro al Massimo. Nel rispetto delle regole, in sicurezza ma con "impegno e coerenza" torna a suonare sui palchi per riprendere lo scambio col pubblico lasciato in sospeso 2 anni fa.

Le strade di Terrasini si riempiono di street band, artisti, clown, equilibristi, trampolieri, acrobati, circensi, mangiafuoco, danzatori, musicisti e performer d'ogni genere. Le vie e le piazze, di solito silenziose, diventano un palcoscenico, per musica, spettacoli d'arte varia, emozioni e risate. E' Terrasini Circus Fest, due giorni di spettacoli e performance in cui artisti di strada di ogni genere danno nuova vita allo spazio urbano, con esperienze, storie e suoni, in spettacoli gratuiti, da vivere in famiglia o con gli amici.

Uno spettacolo avvolgente di musica dal vivo, luci e immagini riflesse, un videomapping che trasforma la Sala Grande del Teatro Massimo con tutte le sue superfici, dai palchi al soffitto, in una grande tela virtuale su cui proiettare in 3d paesaggi visivi e sonori che si sovrappongono in tempo reale ad animazioni e composizioni prodotte in studio. Tema conduttore della performance "Suoni in estinzione" è il rapporto fra musica, arte e ambiente naturale. Armonie e disarmonie della natura hanno ispirato nei secoli artisti e compositori che hanno provato a tradurre in musica l’avvicendarsi delle stagioni, i rumori prodotti dai fenomeni naturali, dagli esseri viventi, dai movimenti del cosmo.

Alzi la mano chi ha voglia di sfincione! A Bagheria prende vita la V edizione dello Sfincione Fest, manifestazione che si vuole connotare per la definizione di un percorso di riconoscimento del prodotto che la comunità bagherese ha eletto a pietanza di rappresentanza e testimone della tradizione, della storia e della cultura bagheresi. Sarà dunque un tour gastronomico alla scoperta dei sapori tra panifici e ville storiche.

Ma non può mancare, infine, uno spazio per due eventi del cuore. Il primo, Natale in danza, destinato ai ragazzi autistici dell'associazione ParlAutismo. Il secondo, Christmas for Children, consentirà di acquistare dei televisori per i piccoli degenti dell'Ospedale dei Bambini.