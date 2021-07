Dal concerto di De Gregori al dj set al museo Salinas: in arrivo un weekend che profuma d'estate

Musica all'aria aperta, ma anche spettacoli teatrali al chiaro di luna e dj set al museo. Un weekend che sa d'estate quello che sta per cominciare a Palermo. Molti i luoghi da battere, le serate da non perdere, gli appuntamenti cui partecipare. Molti (da consultare nel nostro calendario eventi sempre aggiornato ndr) sono per famiglie, altri non solo. Ecco qui una selezione.

Gli eventi del weekend

Francesco De Gregori torna live. Questa domenica, infatti, sarà in concerto a piazza stazione a Bagheria. Musica all’aperto così con "De Gregori & band live - greatest hits" che lo vedrà protagonista anche in Sicilia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio.

Visite serali alla Stanze al Genio, una casa museo nel centro storico. Insieme a Terradamare e al collezionista Pio Mellina, sarà possibile ammirare questa straordinaria collezione e ascoltare la storia di come una passione per il collezionismo è stata in grado di conservare la bellezza all’interno della bellezza stessa e a offrire ai visitatori un viaggio nei secoli e nell’arte.

Doppio concerto per l'Orchestra Sinfonica Siciliana (uno a Palermo l'altro a Ventimiglia). A dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana e i numerosi solisti protagonisti, Marco Boni, considerato uno dei più rappresentativi direttori contemporanei, come testimonia la sua ampia esperienza internazionale. Nominato nel 2012 direttore onorario dai membri della Royal Concertgebouw Orchestra, ha al suo attivo numerose registrazioni e concerti in tutto il mondo.

Allo Steri va in scena "Viva la vida", lo spettacolo del Teatro Biondo ispirato all’omonimo romanzo di Pino Cacucci che racconta la vita e l’arte di Frida Kahlo in modo innovativo: Pamela Villoresi dà voce e corpo alla celebre artista messicana mentre la body painter Veronica Bottigliero, che rappresenta la Pelona, maschera simbolica della morte, le dipinge sul corpo nudo i segni dell’arte di Frida e Lavinia Mancusi interpreta la cantante Chavela Vargas, ultima amante dell’artista.

Il museo archeologico Salinas apre la sera e accoglie visitatori tra musica e degustazioni. Nel pieno rispetto della sicurezza e del distanziamento, tornano i concerti e le iniziative nel chiostro del Salinas, proponendo un programma culturale che spazia dai reading alle experience tra i viali, dando spazio ai giovani talenti siciliani. Spazio dunque a “In vinile veritas”, 70 anni di musica in un set dal gusto vintage, tipico delle sonorità dei vinili, a cura del dj Eugenio Butera, partendo dal jazz di Louis Armstrong, sino ad approdare alle sonorità contemporanee.