Pronti a un weekend ricco di eventi? Birra, cultura e discoteche aperte: i principali appuntamenti Un fine settimana a misura di grandi e piccini, famiglie e non. Dalla domenica Favorita alle giornate Fai d'autunno, dalla festa della birra a San Lorenzo Mercato alla prima del Pirata al Teatro Massimo

Il tempo è incerto, ma gli appuntamenti in calendario no. Perché questo weekend si presenta più ricco che mai, a misura di grandi e piccini, famiglie e non, all'insegna di birre, mercatini, visite guidate e prime a teatro. Ci sono anche Le Vie dei Tesori, La Domenica Favorita e le feste in discoteca, grande ritorno col placet del Governo. Tanti eventi dunque, per tutti i gusti. Eccone una selezione.

Cosa fare nel weekend

Tornano le giornate Fai d'autunno. La chicca di quest’edizione palermitana è sicuramente la visita al cantiere di Palazzo Ex Ministeri in Corso Vittorio Emanuele, tra l'ex ospedale San Giacomo e la Facoltà Teologica, con le tre corti interne, la monumentale scala ottocentesca dell'architetto Carlo Giachery e il piano nobile con i suoi saloni finemente affrescati. Tra le aperture straordinarie la Soprintendenza del Mare, aperta per la prima volta alle visite al pubblico e lo Stadio Renzo Barbera della Favorita per un percorso alla scoperta della storia centenaria della squadra di calcio del Palermo.

Palermo come Monaco di Baviera. A Sanlorenzo Mercato e al Piccolo Urbano di Bagheria va in scena un Oktoberfest alla siciliana. Cinque postazioni straordinarie con birra alla spina saranno appositamente allestite nel porticato esterno del Mercato. Mentre all’interno del parco bagherese si potrà assistere ad eventi musicali e spettacoli per i più piccini, mercato artigianale e degustare birra, salsiccia e patate, così come vuole la tradizione bavarese.

Dopo il successo del Camden market della scorsa primavera al Parco Villa Filippina di piazza San Francesco di Paola 18 sabato e domenica torna l’appuntamento con il mercato in perfetto stile londinese tra cibo, intrattenimento e artigianato. Porte aperte quindi fino a mezzanotte.

Ritorna finalmente in scena al Teatro Massimo di Palermo “Il pirata”, il melodramma in due atti di Vincenzo Bellini, su libretto di Felice Romani. Il nuovo allestimento dell’opera conta sulla regia del collaudato duo formato da Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, registi siciliani che declinano con risonanze e scenari contemporanei le vicende del libretto.

Moda e solidarietà in passerella con Defilèe d'Amour, l'iniziativa promossa dal Rotary Club Palermo Teatro del Sole guidato da Giusy Scafidi nell'ambito del progetto internazionale “End Polio Now” promosso dalla Rotary Foundation. La serata, presentata da Sonya Vasto, vedrà in passerella tante aziende: da Ducati a Filippo Calì e Antonello Blandi, fino Mazzara e Loredana Natalè.