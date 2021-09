Basta mare, è tempo di ammirare le meraviglie culturali di Palermo: i top eventi del weekend

Fine settimana settembrino con le vacanze ormai alle spalle e un lungo autunno alle porte. Palermo sembra non farsi trovare impreparata e, a piccole dosi, si presta a ospitare eventi e appuntamenti culturali capaci di appassionare tutti. Teatro, musica, passeggiate in attesa che, nelle prossime settimane, ricomincino i più bei festival della città: da Le Vie dei Tesori a Una marina di libri (ma anche molti altri che comunicheremo attraverso il nostro calendario eventi costantemente aggiornato).

Cosa fare questo weekend

"L'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l’avvenire", ovvero il piacere del teatro è il sale della vita ma è inutile se non è funzionale al progredire di un popolo. E quale modo migliore di preparare l'avvenire se non quello di prendersi cura dei bambini col teatro? chi più di loro rappresenta l'avvenire e il futuro? E proprio al Teatro per l'infanzia è dedicata la decima edizione del Minimo Teatro Festival che si terrà al Piccolo Teatro Patafisico (al complesso Pisani).

Tanti i tour, come quello a Villa Palagonia. Come in un percorso iniziatico, si ammireranno, tra le tante meraviglie: lo scalone monumentale a doppia rampa in marmo di Billiemi, le tante sale della Villa, tra cui l’enigmatica “Sala degli Specchi” con il suo gioco di sovrapposizioni tra magia e realtà, gli affreschi settecenteschi raffiguranti le Fatiche di Ercole, i “mostri” che circondano la villa.

Grazie a un progetto di restituzione alla città, apre alle visite guidate Villa Virginia, dimora liberty tra le più raffinate del tempo dei Florio e della Belle Époque palermitana. Insieme alla cooperativa turistica Terradamare sarà possibile ammirarne gli arredi dell’epoca, i saloni di rappresentanza, il grandioso scalone, le vetrate policrome, le sale da gioco e da pranzo, le delicate pareti dipinte dalla pittrice giapponese Kiyohara, le due torrette che dominano via Dante, usate dai primi padroni di casa per la pittura e la fotografia all’interno della Villa, oggi dimora di lusso e punto di riferimento per l’accoglienza nazionale ed internazionale.

La Compagnia Teatrale Ananche rimette in scena il musical dei musical Notre Dame de Paris a Palermo, al Teatro Vito Zappalà. 16 ballerini, 7 acrobati, 7 cantanti, scenografie ed effetti speciali degno dell'omonimo musical. La compagnia Ananche racconta la storia di Quasimodo e della sua Esmeralda in un susseguirsi di personaggi che raccontano l'amore attravero le note delle bellissime canzoni di Riccardo Cocciante.

Domenica mattina da turisti grazie alla passeggiata naturalistica alla Real tenuta della Favorita, la più grande area verde cittadina, ai piedi della Riserva naturale orientata di Monte Pellegrino. Un viaggio, tra storia e natura, che si snoda attraverso i sentieri del parco che, come protagonisti di un immaginifico e suggestivo tableau vivant, sono incorniciati da piante tipiche della macchia mediterranea e, ancora, colonne d'acqua, fontane e preziose testimonianze di epoca preistorica.