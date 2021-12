Il brunch coi sapori siciliani, l'incontro con Santa Claus: primo "assaggio" di Natale nel weekend Gli eventi sono tanti ma noi ne abbiamo selezionato alcuni per iniziare a immergersi nell'atmosfera della festa più attesa da grandi e piccini

Un primo assaggio di Natale per il secondo weekend di dicembre, nei sapori e nello spirito. I sapori sono quelli delle tavolate imbandite con le leccornie della tradizione, lo sfincione primo tra tutte. L'atmosfera è quella nel segno della solidarietà e della bellezza, tra mercatini in cui ricavato andrà in beneficenza e incontri speciali con Santa Claus. Natale è però anche sinonimo di musica e armonia. Non mancheranno così i concerti ad allietare il fine settimana e tanti altri eventi che potrete spulciare qui nel calendario.

Cosa fare nel weekend

Facendosi spazio tra letture creative per i più piccoli e una mostra sul corpo e il movimento, al Salinas torna l'appuntamento che molti stavano aspettando, il brunch del Cafe Culture che prevede antipasto di caponata e sfincionelli alla palermitana, rigatoni alla norma, riso con i broccoli e tanto altro. Se poi non siete troppo pieni e avete spazio almeno per la musica, un clavicembalo messicano incanterà tutti con melodie provenienti dall'Europa rinascimentale e barocca.

Si anima e si veste di rosso il weekend del Cassaro. Corso Vittorio Emanuele sarà percorso da un gruppo di Babbo Natale e di figuranti che vestiranno gli abiti di alcuni personaggi della Walt Disney, che saranno a disposizione dei più piccoli per scattare foto ricordo. Poi l’esibizione di musica da ballo tradizionale a cura de “Le Matrioske”.

L'artigianato diventa solidale a Villa Filippina. Alla Fiera della solidarietà le scuole dell’infanzia paritarie che hanno aderito al progetto offriranno venerdì il biglietto di ingresso al Planetario ai ragazzi autistici dell’associazione ParlAutismo e doneranno parte del ricavato della vendita dei manufatti realizzati dai genitori degli alunni per portare avanti iniziative dedicate al potenziamento dell’inclusione sociale. Sarà allestito anche un corner per la vendita di oggetti natalizi il cui ricavato sarà destinato ai bambini con deficit immunitari dell'ospedale Civico.

Musica, maestra! Dopo aver incantato la Danimarca con il suo tributo ad Aretha Franklin, Daria Biancardi tornerà in concerto con la sua voce nera graffiante nella sua Palermo sul palco del Teatro al Massimo. Un viaggio introspettivo, in cui Daria ripercorre, intervallando racconto e canto, il suo percorso artistico, che è stato fortemente ispirato alla vita e alle opere di Aretha.