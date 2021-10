Halloween o festa dei morti? Feste "spaventose" e fiere: gli eventi da non perdere a Palermo La sera del 31 nelle strade del centro storico si incontreranno dal vivo personaggi misteriosi e fantasmi burloni da acchiappare. Mentre per la commemorazione dei defunti tornano la Notte di Zucchero e giostre e bancarelle al parcheggio di via Basile

Da una parte la tradizione dall'altra l'importazione. Già da diversi anni i bambini palermitani si ritrovano a un bivio (e neppure necessariamente, perché alle volte le festeggiano entrambe): Halloween o festa dei morti? Se da un lato la storica e iconica ricorrenza americana che traveste i bambini da fantasmi e le bambine da streghette portandoli in giro a suon di dolcetto o scherzetto nella notte del 31 ottobre ha ormai fatto capolino, dall'altro la tradizione a Palermo non stenta a scomparire: pupi di zucchero, ossa di morto e regali consegnati nella notte del 2 novembre dai cari defunti resistono al tempo. Tutti gli altri eventi del weekend li trovate sul nostro calendario eventi, intanto qui una selezione di quelli imperdibile di Halloween e, ovviamente, della nostra carissima festa dei morti.

Halloween

Nel giorno più spaventoso dell'anno, torna con la sua terza edizione la caccia al tesoro alla ricerca di fantasmi per la città di Palermo. La sera del 31 ottobre nelle strade del centro storico si incontreranno dal vivo personaggi misteriosi e fantasmi burloni da acchiappare. Una passeggiata divertente ricca di prove da superare, QRcode da catturare ma soprattutto un modo alternativo per conoscere storie e angoli nascosti della città.

Le canzoni dei Queen tra le maschere di Halloween. È l’inedita serata di Sanlorenzo Mercato che il 31 ottobre celebra la notte più “terrificante” dell’anno con i Good Company, storica Queen Tribute Band palermitana e invita il pubblico a venire in maschera per rendere tutto più divertente.

Il rock e Halloween. Due elementi che, se combinati tra loro, sono da sempre sinonimo di ritmo, trasgressione e allegria. Un matrimonio che si ripeterà durante il concerto di Jack and the Starlighters il 31 ottobre al Dorian a Tasmira, ovvero il locale di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

Festa dei morti

Bancarelle, leccornie e anche giostre per bambini: dopo un anno di pandemia si torna al parcheggio di via Ernesto Basile per la Fiera dei morti.

L'associazione Artigianando, per onorare la tradizione, organizza Armi Santi, la popolare festa dei morti che si svolgerà nella centralissima via Generale Magliocco. Lì verranno allestite diverse postazioni dove sarà possibile trovare caramelle, dolciumi, frutta secca, la tradizionale frutta martorana, i Pupaccena, le sculture di zucchero detti anche Pupi di zucchero, le “ossa di morto” e prodotti e oggetti artigianali.

Festa dei morti da Elementi Creativi. Lì un momento di gioia con la distribuzione di doni e spettacoli per le famiglie di Cardillo, Tommaso Natale e la Settima circoscrizione di Palermo. L’associazione “Elementi” vivrà e farà vivere così questa ricorrenza creando un’atmosfera magica per grandi e piccini tra bancarelle con doni, scatole piene di dolcetti e spettacoli per i più piccoli.

Il primo di novembre sarà la giornata clou di Notte di Zucchero: una intera giornata dedicata ai bambini all’interno dei saloni del Teatro Politeama, sotto il porticato e nei giardini, dove si avvicenderanno laboratori culinari, di narrazione e manuali, clownerie, canti, danze, equilibrismo ed enormi bolle di sapone.