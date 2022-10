Il femminile negli atti del Comune e i diritti delle donne solo a parole

Mariangela Di Gangi

Da un paio di giorni al Borgo Vecchio non si parla d'altro. La direttiva del segretario generale del Comune per il rispetto della parità di genere negli atti amministrativi, rimbalzata anche allo Sperone e al Cep, sta offuscando pure il dibattito sulla prima donna presidente del Consiglio e sul giuramento del governo di destra-centro guidato da Giorgia Meloni.

L'obbligo di usare il femminile per le cariche istituzionali del Comune ricoperte da donne è entrato con forza nelle case dei palermitani, financo nei mercati popolari e nei bar delle periferie più estreme della città: da Acqua dei Corsari allo Zen. Figuratevi che in pochi hanno discusso del Palermo e dello scialbo 0-0 con il Cittadella.

Addirittura si ha notizia che all'ufficio postale di via Gaspare Palermo, zona Oreto-Stazione, anziché "santiare" sul caro bollette, il confronto fra gli anziani in fila per ritirare la pensione - ma anche fra i più giovani alle prese con pacchi e raccomandate - si sia spostato sulla parità di genere "in sede di comunicazione di carattere ufficiale e istituzionale", nonché sulla "declinazione al femminile di qualsiasi carica, allorquando tale carica sia rappresentata da una donna".

Insomma, tengono ancora banco le parole usate dal segretario generale nella direttiva inviata a tutti i burocrati, agli assessori, al sindaco Roberto Lagalla e persino al webmaster del sito del Comune, in risposta ad una mail di Mariangela Di Gangi, l'inquilina di Sala delle Lapidi che qualche giorno fa aveva scovato l'errore - eletto, anziché eletta - nel sito istituzionale del Comune, proprio accanto al suo profilo.

Di Gangi, donna di sinistra, impegnata nel sociale (anche in uno dei quartieri sopra menzionati), dopo aver ringraziato il segretario Raimondo Liotta "per la celerità e la sensibilità con cui ha risposto alla sollecitazione" ha dichiarato: "L'uso di un linguaggio rispettoso del genere è un passo importante perché si riconoscano soggettività e diritti a tutti e a tutte".

Ma è davvero così? Ironia a parte e lungi da noi qualsiasi forma di maschilismo, senza entrare nel merito del regolamento sul linguaggio di genere deliberato dal Consiglio comunale nel 2017, lasciando da parte le dissertazioni grammaticali (a tal proposito l'Accademia della Crusca si è già espressa) e le battaglie pseudo-femministe in salsa linguistica di Laura Boldrini e Livia Turco (fu lei una delle prime a definirsi ministra), l'aver sdoganato termini come consigliera (in uso già da vari anni), assessora, sindaca, vicesindaca (in questi ultimi tre casi più di un ritegno a scriverlo lo abbiamo) rientra in un politically correct che sta diventando stucchevole e che purtroppo nulla sposta sul fronte dei diritti. Non è in questo modo, solo con le parole, che si contrastano le discriminazioni nei confronti delle donne. Certo, per dirla alla Nanni Moretti, "le parole sono importanti" ma occorrono i fatti.

Il problema è culturale, non linguistico. I diritti, e Di Gangi lo sa bene, si conquistano con l'educazione, l'istruzione, il senso civico e il rispetto dei beni comuni che - tanto nella Palermo popolare quanto nella "Palermo bene" - spesso sono letteralmente assenti. E ancora: con la buona politica, che antepone l'interesse generale a quello particolare, ma anche allontanandosi da pregiudizi, vecchi schemi e sterili diatribe.

Già, sterili. Perché questa storia del rispetto della parità di genere negli atti amministrativi, nel concreto, è tanto inutile quanto la contesa sulla declinazione di un rinomato pezzo della rosticceria siciliana: l'arancina femmina per i palermitani, l'arancino maschio per catanesi e messinesi.

Solo che a differenza della disputa fra arancina e arancino, la "declinazione al femminile di qualsiasi carica, allorquando tale carica sia rappresentata da una donna" non appassiona e soprattutto non muta la realtà. La lotta per l'emancipazione femminile è ben altro.