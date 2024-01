La poliziotta nera a Palermo e il razzismo: 35 anni fa il mondo scopre Dacia Valent

Dacia Valent

Segni particolari: nera, donna, poliziotta. Gennaio 1989, 35 anni fa esatti. A Palermo non si parla d'altro. Dacia Valent è una ragazza di 26 anni nata a Mogadiscio, figlia di un diplomatico friulano e di una principessa somala. Frequenta il terzo anno di Giurisprudenza a Palermo. Da poco lavora nella polizia del capoluogo siciliano. E' appena diventata famosa. Ha infatti denunciato di aver subìto un'aggressione a sfondo razziale durante un controllo documenti sull'autostrada Catania-Palermo e ha accusato due colleghi poliziotti che erano con lei di non essere intervenuti in sua difesa. Il caso - da semplice fatto locale - diventa subito nazionale. Ne parlano tutte le tv e i giornali. Per la poliziotta si è appena riaperta una ferita mai cicatrizzata. Perché Dacia Valent, che da piccola si era trasferita con la famiglia a Udine, aveva vissuto tre anni prima la tragedia del fratello Giacomo, assassinato nella città friulana con 63 coltellate quando è ancora ragazzino, il 9 luglio 1985, da due compagni di scuola che lo avevano precedentemente insultato perché di origine africana.

Dacia Valent si arruola nella polizia e viene inizialmente assegnata alla questura di Milano, poi è trasferita alla Squadra Mobile e quindi al servizio scorte di Palermo. Nel gennaio del 1989 l'episodio che diventa scandalo. Mentre viaggia sulla Palermo-Catania con la volante per scortare il presidente della Regione - Salvatore Lauricella - a Enna, nei pressi dell'area di servizio di Sacchitello chiede ai colleghi di fermarsi per andare in bagno. Poi si dirige verso una cabina telefonica: qua viene a contatto con un 50enne di Carini che, visibilmente ubriaco e - si viene a sapere dopo - "con un odio viscerale per tutti i neri", prima le fa "delle proposte oscene", quindi le tocca il sedere. Poi alla richiesta di esibire i documenti ecco gli insulti: "Negra di merda, io i documenti posso darli a un bianco, non a te che sei una fottuta negra".

I colleghi poliziotti invitano Dacia a tornare in auto, mentre il 50enne prosegue il suo show e colpisce la donna con un pugno. L'aggressore non viene neppure denunciato e si allontana come se niente fosse successo. I colleghi preferiscono infatti lasciar perdere. Scoppia un polverone, sulla vicenda intervengono tutti. Dai sindacati di polizia ai politici. Si parla di razzismo, dei diritti delle donne che lavorano, di discriminazione e tolleranza. Sono giorni caldissimi. A distanza di un mese dall'episodio Dacia Valent sale in auto per prepararsi a un normale servizio di scorta e trova sul sedile alcuni preservativi sporchi. Poi, la stessa sera, qualcuno la chiama sulla radio installata nella volante e le dice: 'Collega Valent, sei una buttana'. Gli autori delle pesanti discriminazioni sono proprio i suoi colleghi poliziotti. La faccenda assume contorni inquietanti, sinistri. Così la ragazza viene trasferita all'ufficio stranieri della questura. Alla Mobile di Palermo si dice che la 26enne stia rovinando l'immagine della polizia. E mentre l'omertà si mischia con la solidarietà lei accusa: "I colleghi mi considerano una spia".

Dacia Valent piange, dorme poco, soffre. Nel frattempo è diventata famosa. Tutti la cercano: giornalisti, fotografi, presentatori. C'è perfino chi vuole scrivere un libro su di lei, chi pensa a un film. La definiscono la "regina nera delle anime belle". Coraggio, ideali, tenacia, passione. Va pure in tv da Maurizio Costanzo, riceve 500 lettere di solidarietà in pochi giorni. Al Corriere della Sera dice: "Ho imparato ad amare Palermo, la città sta scoprendo il gusto dell'indignazione". Ma poche settimane dopo lascia la polizia e decide di tuffarsi nella politica: il Pci la candida alle elezioni europee.

L'ex poliziotta va a Roma, nel discorso di presentazione parla di apartheid, di diritti da riconquistare, di razzismo. Piovono consensi, in 10 mila si alzano in piedi e la applaudono per cinque minuti. E' un successo pazzesco: grazie alla popolarità acquisita vince il seggio con 76 mila preferenze, appoggiata dall'allora segretario del Pci Achille Occhetto. Viene eletta eurodeputata e diventa così la prima parlamentare di colore nella storia dello Stato italiano. Nel 1990 la rottura col Pci e il passaggio a Rifondazione. Ma da quel momento in poi burrascose vicende private prendono il sopravvento sulla sua attività politica dalla quale esce nel 1994, alla scadenza del mandato. E' il tramonto dell'eroina antirazzista che da lì in poi accumulerà guai in serie. Dacia Valent verrà stroncata improvvisamente da un infarto nel 2015, in un altro gennaio, nel cuore dell'inverno. Quando "anche la luce sembra morire e dove anche l'alba diventa sera". Lontano dal clamore che aveva accompagnato la sua irrefrenabile ascesa.

