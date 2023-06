Il palermitano e la "bussola"

"Bussolaaaaaaa": non c'è linea dell'Amat dove almeno una volta al giorno non rimbombi questa parola e non c'è turista o persona proveniente semplicemente da oltre lo Stretto che all'urlo con cui i passeggeri chiedono semplicemente di aprire una porta per scendere dall'autobus non si guardi intorno con grande perplessità. Cosa sarà questa "bussola"? E perché gridare in questa maniera?

La "bussola", che in qualsiasi altro luogo del pianeta è quell'oggetto che indica il Nord e consente di non perdersi oppure, al massimo, un locale molto in voga negli anni Sessanta, dove peraltro si esibì per l' ultima volta Mina nel 1978, a Palermo è invece banalmente la porta del mezzo pubblico. Quella più invocata e ricercata è quella posteriore ("Autista, bussola dietro!"), che talvolta il conducente dimentica di aprire.

E il palermitano la ama la "bussola" e ci è così attaccato che quando sale - anche se deve scendere dopo 20 fermate, a un capolinea dall'altra parte della città - si piazza proprio lì, davanti alla "bussola" e non si muove. Anche se intralcia la salita e la discesa di decine di altri utenti, che lo spingono e imprecano.

Su tutti i mezzi c'è un pulsante per prenotare la fermata, basta schiacciarlo per fare illuminare una serie di congegni e far suonare anche un campannellino, segni tangibili che l'autobus dovrà fermarsi. Ma urlare "autista, bussolaaaaaa" ha un fascino esotico al quale in tanti evidentemente - a dispetto della tecnologia - non sanno rinunciare.