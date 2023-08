Quando l'autista diventa tedesco

La linea 102 dell'Amat (Foto archivio)

Sono le 16.10, davanti alla stazione Notarbartolo il sole picchia forte e nel 102 spento, immobile, arenato al capolinea ci sono una cinquantina di gradi. Sale un signore e sorridendo dice: "Voi state seduti qui, ma lo sapete che l'autobus parte tra mezz'ora?". Siamo tutti sudati, c'è mascara che cola su diverse facce (compresa la mia) e per poco qualcuno non collassa, anche la signora con il ventaglio. Ma il burlone ride e quindi nessuno ci crede. Sospiro di sollievo collettivo.

E invece è proprio così: vivi, morti o moribondi, si parte esattamente tra 30 minuti, non un secondo prima, non un secondo dopo. Lo dice con qualche imbarazzo l'autista, in pessime condizioni pure lui: "Ci sono solo due vetture...", spiega con tono rassegnato. Due vetture? Su una linea centralissima che dovrebbe passare ogni 10 minuti e che serve a collegare i tram che attraversano la città, da Roccella a Borgo Nuovo, al Cep fino a corso Calatafimi? Sembra uno scherzo nell'era della mobilità sostenibile e del "lasciate l'auto a casa" e invece è la realtà. Naturalmente non è dato sapere in base a quale concetto di "servizio" ieri l'Amat abbia rimodulato le corse e i tempi in questo modo.

Inutile interrogare la app "Muoversi a Palermo", pensata ormai un paio di anni fa e da mesi ancora in fase di "sperimentazione" - manco dovesse seguire i movimenti di navicelle spaziali della Nasa - non può saperne nulla. Sono i misteri della fede dell'Amat: quando sei quasi certo che potrai arrivare a destinazione in orario, ti sei studiato il percorso e tutte le coincidenze e ti ricordi che l'altra volta e quella prima ancora ti è andata di lusso, ecco che succede l'imponderabile e un banale spostamento nel centro di Palermo, quinta città d'Italia, diventa un viaggio intergalattico.

La cosa bella è che in questi casi assurdi (e purtroppo frequenti) gli autisti diventano improvvisamente tedeschi. Non nel senso che diventano, secondo lo stereotipo, alti, biondi e con gli occhi azzurri, ma che devono rispettare pedissequamente l'orario. Al secondo, anzi al millesimo di secondo, senza eccezioni, senza imprecisioni, senza palermitanate, va. Si parte alle 16.30 e basta e l'autobus non può essere acceso prima - e di conseguenza neppure l'aria condizionata - per nessun motivo al mondo perché inquina e i residenti si lamentano. Quindi ci dispiace tanto, ma schiattate pure sui vostri sedili.

Hanno ragione gli autisti, gli orari bisogna rispettarli, essere puntuali è fondamentale per garantire un trasporto pubblico efficiente e moderno. Ma quando al posto di avere 6 o 8 mezzi in servizio ne hai solo 2, con quale faccia si parla agli utenti di rispetto degli orari? Quando i passeggeri che devi trasportare boccheggiano, colano, in alcuni casi si squagliano, passando dallo stato solido a quello liquido, e stanno letteralmente crepando dal caldo, non puoi fare il tedesco come se fossi a Berlino, ma al massimo e più verosimilmente, come se fossi a Calcutta, solo... l'indiano.