Un autista per amico

(Foto archivio)

Quando sono salita sul 101 al capolinea della stazione centrale, la discussione era già in corso: una ragazza stava spiegando alla guardia giurata e all'autista di essere stata avvicinata da un uomo mentre aspettava l'autobus e che lo sconosciuto le avrebbe offerto un passaggio in macchina. "Ma io ho rifiutato perché poi salgo e, siccome sono sapurita, poi ne approffitta!", ha detto la giovane alzando il dito medio. Sembrava la classica storia di abbordaggio non gradito che purtroppo molto spesso le donne sono costrette a subire, solo perché magari, appunto, sono da sole e stanno aspettando un autobus.

Il 101 è partito, ma ad un certo punto, arrivati a piazza Sturzo, l'autista ha chiesto alla passeggera di avvicinarsi e la storia ha preso una piega decisamente inquietante. Il conducente ha chiesto alla ragazza se l'uomo che l'aveva importunata era per caso quello in una macchina nera che era vicino all'autobus e lei ha risposto di sì, che era proprio lui. L'autista si è quindi accorto che questo tizio stava addirittura seguendo il mezzo, aspettando che la sua "preda" scendesse per continuare a molestarla evidentemente.

"Non ti faccio scendere se non chiami i carabinieri", ha detto senza esitazione il conducente del 101. E così la guardia giurata, anche lei una donna peraltro, e pure diversi passeggeri, me compresa, abbiamo insistito perché la giovane chiamasse il 112: obiettivamente la situazione sembrava davvero pericolosa. E il tizio era sempre lì, a poca distanza dall'autobus, nella sua macchina nera.

La ragazza ha quindi chiamato il numero di emergenza e ha spiegato ciò che stava accadendo, ma chi le ha risposto ha iniziato a farle una marea di domande, ha chiesto persino di parlare con l'autista che stava guidando e poi, alla fine, ha suggerito: "Lei scenda, poi se questa persona la importuna ancora ci richiami". Non proprio il consiglio migliore... Si è dovuto insistere e alla fine una pattuglia è intervenuta. La ragazza è tornata a casa sana e salva e, va detto, grazie all'attenzione e alla sensibilità di un autista dell'Amat che non sarebbe tenuto ad occuparsi della sicurezza dei passeggeri anche quando sono fuori dall'autobus. Onore quindi a questo lavoratore.