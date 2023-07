La rivolta femminista sul 101

Una manifestazione femminista negli anni '70 (Foto Wikipedia)

"Ma che vuoi? Non ce l'ho il biglietto, non ho soldi per comprarlo e non scendo perché non posso camminare! Per fortuna ca si fimmina, altrimenti ti facevo una faccia tanta, cuosa inutile!", è così che qualche giorno fa un passeggero del 101 ha risposto a una guardia giurata della Sicurtransport in servizio sui mezzi dell'Amat. Peccato che questo "signore" si trovasse in una parte dell'autobus dove le donne - peraltro in maggioranza straniere - fossero nettamente più numerose degli uomini. Sul 101 è così scattata - incredibilemente - una piccola rivolta femminista.

La guardia giurata, tra le più gentili e cortesi, che saluta ogni singolo passeggero a cui controlla il biglietto, che sorride e ringrazia, ha usato la stessa educazione con l'individuo che pretendeva - urlando e inveendo contro una donna che stava solo svolgendo il suo lavoro - di viaggiare senza pagare. Appena l'uomo ha pronunciato "cuosa inutile", nel 101 sono partiti i mugugni di indignazione contro il sedicente maschio alfa: "Ma come si permette?", "Chi crede di essere a parlare così?", il tutto sotto lo sguardo anche di molti turisti che avranno pensato che nella corsa fosse inclusa anche una gita nel Medioevo o in una giungla.

Nel frattempo la guardia, temendo comunque di essere aggredita fisicamente, è andata a chiamare l'autista. Il 101 si è quindi fermato in via Dante e il conducente ha invitato il passeggero senza biglietto a scendere senza fare troppe storie: "Dobbiamo fare malafiura pure di fronte ai turisti?", gli ha detto. Il tizio a quel punto ha cambiato improvvisamente espressione e si è messo la faccia da cane bastonato e ha attivato la modalità parlata biascicante di chi è vittima di tutte le ingiustizie del mondo: "Ma io non lavoro, non ho i soldi per il biglietto... Non posso camminare, la prego...". Di pietà, dopo il modo in cui si era comportato con la guardia, ce n'era però ben poca sul 101. E proprio l'addetta della Sicurtransport gli ha risposto che tutto questo "non ti ha impedito di dirmi cuosa inutile, quindi ora scendi!". Siccome quello continuava a fare resistenza, è scattata la protesta delle altre donne presenti: "Maleducato, scendi, come ti permetti di parlare così?". E alla fine la rivolta ha funzionato: l'energumeno ha tolto il disturbo a testa bassa.

Alle fermate successive la guardia però è incappata in altri due personaggi dello stesso tipo. Uno è ricorso all'arroganza gridandole "ce l'ho l'abbonamento, mi chiede l'abbonamento? A me? Certo che ce l'ho!", come se il passeggero in questione la sua presunta onestà l'avesse scritta in fronte, e un altro che, beccato pure lui senza biglietto, si è prima appellato al buon cuore della donna ("ti prego, capiscimi, perdo l'altro autobus, ti prego, solo per una fermata...") e poi, di fronte al no deciso della guardia, scendendo l'ha insultata.

Stramamente tutti questi "grandi" uomini difficilmente si comportano così quando a fare i controlli è un uomo come loro: il fatto che gli stessi modi violenti contro una donna siano stati usati per ben tre volte di seguito sullo stesso mezzo e in pochi minuti non può essere un caso. Lo sappiano però per il futuro questi maschi alfa: sul 101 No pasaràn!