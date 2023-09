L'origine del nome Rosalia

La statua di Santa Rosalia - foto Emanuele Gibiino

L'origine del nome Rosalia è da collegarsi alla figura di Santa Rosalia, vergine ed eremita siciliana vissuta nel XII secolo. È probabile che Rosalia sia da ricondurre al nome francese antico Rocelin o Roscelin, presente anche nella chanson de geste, genere letterario di tipo epico, sviluppatosi originariamente nella zona centro-settentrionale della Francia e che tratta di avvenimenti del periodo carolingio.

Rocelin, a sua volta, deriverebbe da Ruozelin, nome di origine germanica formato sulla radice Hroth (fama, gloria) e da Lin, ipocoristico di Lind (scudo) - scudo glorioso. Il nome venne introdotto dai Normanni anche il Inghilterra nelle forme Rozelin e Rochelyn.

Altri collegano il nome ad una particolare ricorrenza dell’antica Roma, la “Rosaria”. La cerimonia delle rosarie, divenuta poi delle rosalie, consisteva in un pranzo durante il quale venivano date ai convenuti le rose che, essi avrebbero portato sulle tombe dei loro defunti (corone di rose). Molte bambine che nascevano durante le rosalie, venivano chiamate Rosalia, cioè nata durante le rosalie (da paginainizio.com).

Secondo una spiegazione popolare (etimologia popolare), il nome Rosalia sarebbe composto da Rosa e Lia (due nomi di persona coniati con rosa e lilium, rosa e giglio, segno di regalità e purezza). Spiegazioni di questo genere vengono considerate paretimologie che in linguistica è il processo per cui una parola viene reinterpretata sulla base di somiglianze di forma e di significato con altre parole, deviando dalla forma e dal significato originari.

In Italia ci sono circa 80 mila persone che hanno il nome Rosalia (dati Nomix) distribuite per il 51,7% in Sicilia, il 9,5% in Lombardia, 7,4% in Campania, 5,7% in Piemonte, 4,4% nel Veneto, 3,8% nel Lazio, 3,2% in Puglia, 2,4% in Emilia-Romagna, 2,00% in Toscana, il resto, nelle percentuali minime, nelle altre regioni. Rosalia è presente in più di 140 paesi nel mondo; i paesi con il maggior numero di persone di nome Rosalia sono: Messico, Italia, Filippine, Brasile, Argentina, Perù, Indonesia, Spagna, USA, Colombia, Bolivia, Venezuela. In Europa il maggior numero di Rosalia si trovano in: Italia, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Portogallo, Svizzera, Inghilterra, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Repubblica Ceca, ecc. (cfr. nomipropri.eu)

Riferimenti storici e personaggi

L’origine del nome Rosalia è da collegarsi alla figura di Santa Rosalia, la “Santuzza” per i palermitani. Sulla sua vita vi sono poche notizie; figlia del duca Sinibaldo, feudatario, signore di Quisquina delle Rose, e di Maria Guiscarda, cugina del re normanno Ruggero II; visse giovanetta nel Palazzo Reale. Rifiutata ogni proposta di matrimonio, chiese ed ottenne il permesso di seguire la sua vocazione eremitica; lasciati gli agi della vita di corte, si ritirò dapprima in una grotta del feudo paterno di Quisquina, dove visse per dodici anni, poi si trasferì in una grotta del Monte Pellegrino e lì visse in preghiera, solitudine e mortificazione. Molti palermitani salivano su quel monte attratti dalla sua fama di santità. Lì, secondo la tradizione, morì il 4 settembre del 1160. Il culto per la Santuzza è collegato ad un evento accaduto a Palermo nel 1624: nei mesi di maggio-giugno si propagò in città un’epidemia di peste, morì un gran numero di persone, Palermo divenne un vero e proprio lazzaretto. Furono promosse preghiere e processioni: le quattro compatrone della città: Santa Cristina, Santa Ninfa, Sant’Oliva, Sant’Agata non erano riuscite a fermare la peste, soltanto le reliquie di Santa Rosalia, portate in processione, fecero il miracolo e fermarono l’epidemia.

A tal proposito scrisse Giuseppe Pitrè: Al loro passaggio il male si alleggeriva, diventava meno intenso, perdeva la sua gravità. Palermo, in breve, fu libera, e, in attestato di riconoscenza a tanto beneficio, si votò a lei, celebrando in suo onore feste annuali che ricordassero i giorni della liberazione. La grotta del Pellegrino divenne Santuario, ove la pietà d’ogni buon devoto si ridusse a venerare l’immagine della Patrona".

Altri noti personaggi con il nome Rosalia: ROSALIA LOMBARDO (13/12/1918 – 6/12/1920), “La bella addormentata di Palermo”, “La mummia più bella del mondo”. Morta ad appena due anni, mummificata dal prof. Alfredo Salafia, è sepolta nelle Catacombe dei Cappuccini di Palermo. ROSALIA MONTMASSON (Sant-Jorioz 12/1/1823 – Roma 10/11/1904), patriota italiana, fu moglie di Francesco Crispi, celebre quale unica partecipante femminile alla Spedizione di Mille. ROSALIA MAGGIO (Palermo 1/5/1921 – Napoli 25/7/1995), attrice, penultima componente della celebre famiglia di attori Maggio.