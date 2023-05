L'origine dei cognomi Valastro, Galati, Pelligra e Panzica

L'attore di cinema e teatro Carmelo Galati

L'origine dei cognomi Valastro, Galati, Pelligra, Panzica, di Francesco Miranda.

Valastro

(come Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana)

Valastro deriva dal termine latino “balaustium” (balausta) che corrisponde al “fiore di melagrano”; nel dialetto siciliano diventa “alastru” che è il ramo spinoso che si usava come rudimentale scopa nei lavori dell’aia (Vocab. Piccitto), ma anche il citiso (Ciccia, Paternò), genere di piante della famiglia “fabaceae” dall’aspetto di piccoli arbusti perenni e dai fiori papilionacei.: molto probabilmente è la cognominizzazione di soprannome del capostipite. Il cognome ha un grosso ceppo in Sicilia, nel Catanese (Acicastello, Adrano, Catania, Acireale, Linguaglossa, Giarre, Aci Catena, Zafferana Etnea, Aci Sant’Antonio, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Piedimonte Etneo, Valverde, Biancavilla, ecc.), nel Messinese (Barcellona Pozzo di Gotto, Taormina, Messina, Gaggi, Lipari, Giardini Naxos, San Filippo del Mela, Acquedolci, ecc.), nel Siracusano (Augusta, Avola, Siracusa, Carlentini), nel Palermitano (Palermo, Isola delle Femmine, Ficarazzi); con piccoli nuclei è diffuso anche in molte regioni italiane, Calabria, Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Rosario (Maria, Gianluca) Valastro (Catania 1/7/1974), nuovo presidente della Croce Rossa italiana dall’aprile scorso, già presidente facente funzione a seguito delle dimissioni di Francesco Rocca e vicepresidente dell’associazione per ben due mandati. E' stato ora eletto con una percentuale del 62% dei votanti. Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università agli studi di Catania, vari impegni nella struttura organizzativa della Croce rossa italiana regionale e nazionale; ha rappresentato la Cri in organismi internazionali nel corso di incontri tenutisi in Svezia, Austria, Olanda, Croazia, ecc. Fra i vari riconoscimenti annovera la Medaglia d’argento al merito della Cri (2003); Croce di anzianità di 2^ classe (2007); Cavaliere dei diritti umani per il “fervido impegno rivolto alla tutela dei diritti dei minori” (2008); Medaglia d’oro al merito della Croce Rossa Italiana (2009); Attestato di Pubblica benemerenza di protezione civile. Bartolo (Buddy) Valastro (New Jersey 3/3/1977), il “boss delle torte”, celebre chef italo-americano, imprenditore e personaggio televisivo. E? conosciuto come la star del reality "Cake boss" che ha debuttato nel 2009 su Tlc (canale televisivo americano) e, in Italia su Real Time. Il reality è centrato sull’attività della famiglia italo-americana Valastro, di origine siciliana e pugliese, che si occupa di pasticceria ed è specializzata nella confezione di torte per ogni occasione. Carmelo Valastro (Acitrezza 1/3/1964), pittore, archeologo, ritrattista e maestro d’arte. Ama ritrarre personaggi illustri della terra di Sicilia, isola a cui il pittore “è fortemente legato e che nei suoi dipinti mostra con colori caldi e luminosi”. La sua pittura si fa interprete del bisogno di visualizzazione della realtà esterna attraverso una sorta di trasfigurazione della stessa. Opere di Carmelo Valastro si trovano nelle più importanti gallerie italiane ed estere. Nel 2008 a Caltanissetta gli è stato assegnato il prestigioso Premio Internazionale “Castello di Pietrarossa”, lo stesso che nel passato era stato conferito a pittori del calibro di Madè, Ribaudo, Fiume, Manzù ed altri.

Galati

(come Giovanni Galati, ammiraglio, combattente della prima e seconda guerra mondiale)

Il cognome Galati ha probabilmente origine etnica: esso farebbe riferimento ai Galati (chiamati dai Romani Galli), popolazione di origine celtica stanziata prima in Tracia e, poi, nel 3^ secolo, in una regione dell’Asia Minore, detta appunto Galizia dal loro nome. Altra possibile provenienza sarebbe quella da toponimi come Galati, frazione del comune di Brancaleone (Reggio Calabria), o di Galati Mamertino, comune in provincia di Messina, o di Miniera Galati, necropoli di età ellenistica, solfara di Barrafranca nell’Ennese. Non è da escludere, inoltre che il cognome derivi da soprannome grecanico riferito al mestiere di lattaio svolto dal capostipite (dal termine greco Gàla = latte). Il cognome Galati è diffuso in tutta la Sicilia, in particolare nel Messinese (Longi, Sant’Agata Militello, Messina, Santo Stefano di Camastra, Alcara Li Fusi, Capri Leone, Acquedolci, Capo d’Orlando. Cesarò, Castell’Umberto, Patti, Torrenova, San Salvatore Fitalia, Francavilla di Sicilia, Ficarra, Giardini Naxos, Barcellona Pozzo di Gotto, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Giardinello, Terrasini, Misilmeri, Partinico, Carini, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Cefalù. Monreale, San Cipirello, Altofonte, Montelepre, Santa Cristina Gela, ecc.), nel Catanese (Catania, Maniace, Bronte, Riposto, Adrano, Mascali, Calatabiano, Randazzo, Gravina di Catania, Misterbianco, Paternò, Belpasso, Giarre, Palagonia, San Gregorio di Catania, Mascalucia, Biancavilla, ecc.), nel Siracusano (Francofonte, Priolo Gargallo, Siracusa, ecc., nel Trapanese (Alcamo, Erice, Paceco, ecc.), nell’Ennese (Piazza Armerina, Agira, Leonforte, Centuripe, ecc.). Famiglie Galati sono attestate in quasi tutte le regioni italiane, oltre che in Sicilia, in Calabria, Puglia, Lombardia, Lazio, Campania, Piemonte, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. Galati fu antica e nobile famiglia siciliana che godette di nobiltà in Sciacca. In quella cittadina viene ricordato un Niccolò che fu capitano di giustizia negli anni 1645/46 e un Antonino che ebbe lo stesso incarico negli anni 1701/02. Carmelo Galati (Palermo 19/9/1975), attore di cinema e teatro; direttore artistico di CinemaCity, autore e promotore culturale, ha lavorato come interprete di numerose produzioni di cinema e serie TV. Fra i suoi film ricordiamo: “Miracolo a Palermo”, 2001, “Sara May”, 2004, “Paolo Borsellino”, 2004, “L’ultimo padrino”, 2007, “La siciliana ribelle”,2008, “Felicia Impastato”,2016. Fra i vari ruoli interpretati da ricordare quello di Placido Rizzotto nella serie TV “Il capo dei capi” e quello del giornalista Mino Pecorelli nella fiction su Aldo Moro, all’interno del programma “M” di Michele Santoro. Impegnato nel settore audiovisivo, Carmelo Galati attualmente si dedica alla produzione di documentari ed eventi socio-culturali legati a questo settore. Giovanni Galati (Napoli 19/9/1897-Roma 15/10/1971), ammiraglio. Combattente della guerra italo-turca, poi della grande guerra, particolarmente distintosi durante la seconda guerra mondiale. Nel luglio del 1943, promosso contrammiraglio, assunse il comando della V Divisione navale. Dopo la proclamazione dell’armistizio di Cassibile si rifiutò di raggiungere Malta e consegnare le sue navi agli Alleati: fu arrestato dall’ammiraglio Bruto Brivonesi, suo superiore. In seguito venne reintegrato in servizio. Giuseppe Galati (Catanzaro 13/7/1961), avvocato, deputato della Repubblica Italiana presente dalla XIII alla XVII Legislatura eletto nella lista Popolo della Libertà. Vincenzo Galati (Genova 1971), scrittore, vive e lavora da impiegato a Siena. Fra le sue ultime pubblicazioni: “Alla fine della giostra”, 2023; “Dal letame nascono i fiori”, 2021; “Beata gioventù”,2019; “Nerina Lacanina e il furto misterioso”,2017; “Lo strano mistero di Torre Mozza” 2011, opera riconosciuta con il “Premio Nanà, nuovi scrittori per l’Europa” e con il “Premio Casa Sanremo Writers. Ha scritto “Diverse cene con delitto”, portate in scena dalla “Compagnia degli Instabili Amattoriali”; diversi suoi racconti sono pubblicati in antologie.

Pelligra

(come Ross Pelligra, imprenditore italo-australiano, presidente del Catania Calcio)

In assenza di altri riscontri, riteniamo che il cognome Pelligra, tipicamente siciliano, nasca come italianizzazione del termine dialettale siciliano “pilligru” che, secondo il Vocabolario Siciliano di Piccitto/Tropea, ha il significato di avaro, tirchio; probabilmente è riferito a soprannome del capostipite. Pelligra è diffuso soprattutto nel Ragusano (Comiso, Vittoria, Ragusa, Santa Croce Camerina, ecc.), nel Siracusano (Noto, Pachino, Solarino, Siracusa, ecc.) e nel Catanese (Catania, Giarre, Aci Castello, Mazzarrone, ecc.), ma è noto anche nel Nisseno (Gela, Caltanissetta), nel Messinese (Patti, Barcellona Pozzo di Gotto), nell’Ennese (Valguarnera Caropepe). Alcune famiglie Pelligra sono sparse qua e là in alcune regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Ross Pelligra (1979), imprenditore australiano, presidente del “Pelligra Group Pty Litd, colosso australiano leader mondiale nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica, presente anche in Cina, India e Filippine. Il suo gruppo in Australia opera nel mondo del calcio ma è presente anche nell’hockey, del basket e possiede numerosi campi da golf. Dal 2022 Ross Pelligra e presidente del Catania Calcio: ha deciso di investire nel club rossazzurro e punta a riportare il club etneo fra i grandi del calcio italiano. Ross Pelligra, che ha origini siciliane (il nonno Rosario e il padre sono nati a Solarino, nel Siracusano, la madre a Catania) intende sfruttare appieno le tante potenzialità del territorio catanese; con lui il Catania nella prossima stagione calcistica ritornerà in serie C. Salvatore Pelligra (Comiso 22/5/1891-Signo, Dalmazia 1/10/1943), generale di brigata, nel 1942 comandava l’artiglieria dell’VIII Corpo d’armata. Sorpreso dall’armistizio dell’8 settembre 1943 a Spalato, si oppose ai tedeschi e rifiutò di cedere le sue artiglierie. Dopo aspri combattimenti, fu catturato e fucilato il 1^ ottobre 1943, insieme ad altri ufficiali italiani, a Signo, in Dalmazia. Combattente della Grande Guerra 1915/18 era stato più volte decorato, “cadde come visse, fedele al suo giuramento di soldato”, Medaglia d’Oro al valore militare alla memoria. Al generale Pelligra sono intitolate vie a Comiso e a Palermo. Biagio Pelligra (Comiso 24/6/1937), attore di cinema, teatro, televisione, ha lavorato a fianco di Luca Zingaretti nella serie “Il commissario Montalbano”. Fra i suoi più recenti film, ricordiamo: “Squadra antimafia. Il ritorno del boss”, TV, 2016; “I Cesaroni. Lontano dai pregiudizi, TV, 2012; “L’ultimo padrino”, regia Marco Risi, 2008; “Il capo dei capi”, regia di Alexis Sweet e Enzo Monteleone, 2007; “I Viceré” regia di Alberto Faenza, 2007. A teatro ha lavorato con le Compagnie Teatro K, Teatro Nuova Scena, Teatro La Maddalena. Vittorio Pelligra (Alghero, Sassari 1971), professore di Politica Economica presso l’Università di Cagliari e coordinatore del Dottorato in Scienze Economiche ed Aziendali. E' specializzato in Experimental and Behavioral Economics cioè nell’utilizzo di esperimenti controllati di laboratorio e sul campo, per lo studio dei comportamenti economici e la creazione di modelli teorici attraverso il dialogo con la psicologia cognitiva e le neuroscienze; per questo coordina il gruppo di ricerca Berg (Behavioral Economics Research Group). Tiene una rubrica, MindTheEconomy, sul quotidiano finanziario “Il Sole 24 Ore”.

Panzica

(come Giuseppina Panzica, patriota, partigiana, salvò molti rifugiati dopo l’8/9/1943)

Panzica e tutta la serie di varianti e derivati, dovrebbero provenire da vari soprannomi formati o derivati dal termine “pancia” e dalle varianti “pansa” a Nord e “panza” al Sud e al Centro, con motivazioni semantiche varie: “che ha la pancia grossa”, “panciuto”, “ghiottone”, “grande mangiatore” (cfr. E. De Felice, Dizionario dei cognomi italiani), naturalmente riferiti a capostipite/capostipiti. Panzica è tipicamente siciliano, del Palermitano (Corleone, Palermo, Valledolmo, Lercara Friddi, Campofelice di Roccella, Bagheria, Vicari, Termini Imerese, Sciara, San Cipirello, Caccamo, ecc.) del Nisseno (Resuttana, Caltanissetta, Marianopoli, San Cataldo, Sommatino, Vallelunga Pratameno, ecc.), ed anche del Trapanese (Favignana, Mazara del Vallo, Trapani, ecc.). Poche famiglie Panzica sono sparse in alcune altre regioni della Penisola (Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, ecc.)

Riferimenti storici e personaggi. Giuseppina Panzica (Caltanissetta 1/8/1905-Como 15/2/1976), patriota, siciliana, madre di 4 figli. Abitava a Como, con la sua famiglia: dopo l’8 settembre del 1943 decise di aiutare rifugiati, profughi ed ebrei. In una Como in mano ai repubblichini della RSI alleata con la Germania nazista, considerato che la rete di confine italo-svizzero passava proprio dall’orto di casa sua, favoriva la fuga dei profughi rifugiati ed ebrei. Intercettati dal controspionaggio tedesco, lei, il marito e alcuni amici complici, vennero imprigionati. Giuseppina venne deportata prima nel lager di Bolzano poi nel campo femminile di Ravensbrück, in Germania, dove subì violenze e torture. Riuscì a ritornare a Ponte Chiasso nel 1945. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 14 marzo del 2018 le ha conferito la Medaglia d’Oro al merito civile alla memoria. Il 27 gennaio 2022, l’amministrazione comunale di Caltanissetta, sua città natale, ha apposto una targa commemorativa sul muro di casa in cui Giuseppina era nata e le ha intitolato la strada in cui la palazzina è ubicata. Giuseppe Panzica (Palermo, classe 1985) pittore contemporaneo apprezzato in tutto il mondo; ha venduto più di 1200 pezzi, i suoi quadri sono esposti ovunque, a Palermo, Roma, Milano, Napoli, Lisbona, Londra, Singapore, Taiwan. Figlio d’arte, il padre pittore figurativo molto noto in città, Giuseppe parte dal figurativo formale, espressivo, geometrico, per arrivare ad una concezione di immagine distorta che fa parte dei suoi attuali studi. Ignazio Panzica (18/7/1956), giornalista professionista, blogger. Ha lavorato in quotidiani della carta stampata, giornali online, in Tv private e in Rai, in agenzie di stampa; ha fatto l’inviato di cronaca per Al Farabi, rivista internazionale del mondo arabo, è stato giornalista economico, ha seguito cronache sindacali e di politica, si è specializzato in giornalismo d’inchiesta con particolare attenzione a fatti di mafia, corruzione e sprechi nella Pubblica Amministrazione, tutela dell’ecosistema e gestione dei rifiuti. Per circa venti anni è stato sindacalista della Federazione nazionale stampa italiana, siciliana e nazionale. Dal 2019 ha aperto un blog per “ragionare fuori dall’obbligato spartito finanziario neoliberista del ‘pensiero unico’, dando voce anche a ‘testimonianze’ di altri e sull’esistenza di altro”.