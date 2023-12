L'origine dei cognomi Trizzino, Accardi, Ventura e Curía

Cognomen omen, l'origine dei cognomi Trizzino, Accardi, Ventura, Curía, di Francesco Miranda

Trizzino

(come Giampiero Trizzino, già deputato regionale del Movimento 5 Stelle)

Trizzino potrebbe derivare dalla cognominizzazione di un soprannome originato dal diminutivo del termine siciliano “trizza” con il significato di “treccia di capelli” (Caracausi); ma è più probabile che esso derivi da un soprannome dialettale grecanico originato dal termine greco τριχινως (trichinos) = capelli, per indicare che il capostipite fosse dotato di una chioma particolarmente folta. Non è esclusa la sua derivazione dalla frazione Trizzino di Reggio Calabria. Si tratta di un cognome molto raro, diffuso in Sicilia solo in pochi comuni: dell’Agrigentino (Bivona, Ribera, Cattolica Eraclea, Alessandria della Rocca, Cianciana, Porto Empedocle, Sambuca di Sicilia, Agrigento), del Palermitano (Palermo, Ficarazzi, Bagheria, Trabia), del Catanese (San Giovanni La Punta), del Trapanese (Castelvetrano); con piccoli nuclei i Trizzino sono presenti anche in alcune altre regioni italiane, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Piemonte, Puglia, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Giampiero Trizzino (Palermo 14/11/1977), avvocato, consulente in diritto dell’ambiente, politico, per due volte deputato regionale eletto nella lista Movimento 5 Stelle (XVI e XVII legislatura), da qualche mese componente della commissione scientifica dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, "ente che da 30 anni svolge un ruolo determinante per la sensibilizzazione e l’informazione delle società e la formazione degli operatori sui temi dell’abitare sano, della riqualificazione del territorio e della riqualificazione del settore delle costruzioni". Antonino Trizzino (Bivona 1899/1973), giornalista e scrittore, pilota della Regia Aeronautica: ha scritto diversi libri-inchiesta sulle vicende della Regia Marina nel periodo bellico; è stato il più popolare scrittore di libri di guerra in Italia. Accusato di diffamazione fu chiamato in giudizio da diversi soggetti fra cui il Ministero della difesa: le sue vicissitudini giudiziarie si conclusero bruscamente nel 1938 con la sua espulsione dalle forze armate. Giorgio Trizzino (Palermo 20/7/1956), medico, dirigente sanitario dell’ospedale Civico di Palermo, deputato della Repubblica Italiana nella XVIII legislatura (2018/2022); eletto nella lista del M5S, ha fatto parte del gruppo parlamentare pentastellato fino al 2021, poi è passato al gruppo Misto e, nel 2022, al gruppo Azione. Molto vicino alla famiglia Mattarella, nel passato ha militato nella Democrazia Cristiana e nel Partito Popolare di Mino Martinazzoli. Nel corso della XVIII legislatura ha fatto parte dell’ala governista del M5S, a supporto di Giuseppe Conte e molto vicino al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Accardi

(come Carla Accardi, pittrice)

Accardi, cognome con un grosso nucleo in Sicilia, ha molte varianti: Accardo (nel napoletano e nella Sicilia occidentale), Acchiardi (nel cuneese), Acchiardo, Achiardi, Acciardi; tutte dovrebbero derivare dal tedesco AKHARD – AGHARD, composto da AKI (ferita da taglio) o AGI (paura) e HART (forte, duro), cioè “duro combattente che incute paura”. Secondo G. Vezzelli, il ceppo riminese degli Accardi dovrebbe derivare dall’antico alto tedesco ECKA (angolo, filo della spada, punta) più HARTU/HERT (resistente, forte), cioè “valoroso nell’uso della spada”. Accardi è diffuso soprattutto in Sicilia, in tutte le province, con frequenze più numerose nel Trapanese (Marsala, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Salemi, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Camporeale, Carini, ecc.), nell'Agrigentino (Agrigento, Licata, Palma di Montechiaro, ecc.), nel Nisseno (Butera, Riesi, Gela, ecc.), nel Catanese (Caltagirone, Catania, Mineo, ecc.). Gruppi meno numerosi sono presenti anche in Lombardia, Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna, ecc.)

Riferimenti storici e personaggi. Una famiglia Accardo, originaria di Malta, passò in Messina dove godette di nobiltà nel XVII secolo. Un Francesco Accardo, di Malta, ebbe concesso in quell’isola, da Federico III nel 1360, un feudo chiamato Saccuja; un Giovanni Accardo fu giurato di Caltagirone nel 1407/1408 e un Giuseppe Accardo fu senatore in Messina nel 1609/10(cfr. Il Nobiliario di Sicilia). Carla Accardi (Trapani 9/10/1924-Roma 23/2/2014), pittrice, esponente di rilievo dell’astrattismo italiano; con Ugo Attardi ed altri, nel 1947 fu fra i fondatori del Gruppo Forma 1, di ispirazione formalista e marxista, e, nei primi anni settanta, fu fra le pioniere del femminismo e fece parte, con Carla Lonzi, del Gruppo "Rivolta Femminile". Nel 1993 fece parte del padiglione Italia della XLV Biennale di Venezia, nel 1996 fu nominata membro dell'Accademia di Brera, nel 1997 fece parte della commissione di esperti che coadiuvarono G. Celant nella XLVII Biennale di Venezia. "La sua ricerca si è svolta nel campo dell’arte astratta con prevalenti interessi segnici, sfruttando, nelle ultime esperienze, materiali quali la plastica trasparente". (cfr. Enciclopedia Treccani). Salvatore Accardo (Torino 26/9/1941), violinista e direttore d’orchestra. Nato a Torino da famiglia originaria di Torre del Greco. Ha debuttato a 13 anni con i Capricci di Niccolò Paganini; a 15 anni ha vinto il Concorso Internazionale di Ginevra e, due anni dopo, il Concorso Niccolò Paganini di Genova. Il suo repertorio è molto vasto, spazia dal Settecento alle avanguardie storiche; nell'arco della sua carriera ha effettuato più di 200 registrazioni con varie etichette discografiche (Decca, Deutsche Grammophon, Fonit Cetra, ecc.). A Napoli ha creato il Festival "Le settimane musicali internazionali", poi ha creato il Festival di Cremona dedicato agli strumenti ad arco e, successivamente, i Corsi di perfezionamento ad arco della Fondazione Walter Stauffen di Cremona; ha fondato il "Quartetto Accardo" e l’Orchestra da Camera Italiana formata dai migliori allievi della Fondazione. Come direttore d’orchestra ha diretto all’Opera di Roma, all'Opera di Monte Carlo, al Teatro San Carlo di Napoli e in tanti altri teatri. A Genova, nel 1982, nel Bicentenario della nascita di Niccolò Paganini, ha suonato i 24 Capricci di Paganini sul "Cannone", il violino Guarneri del Gesù, appartenente a Paganini.

Ventura

(come Simona Ventura, attrice)

Ventura e tutte le sue varianti (Venturino, Venturella, Venturelli, Venturello, Venturi, Venturin, ecc.) potrebbero derivare direttamente o tramite ipocoristici, dall'aferesi del nome medioevale Bonaventura, portato dai capostipiti, o dall' antico nome di origine latina Ventura, che significa “il futuro”; esso veniva attribuito come augurio ai genitori, lieti per la nascita del bambino, e per il bambino stesso, perché avesse un buon futuro. Potrebbe aver indicato anche un trovatello, figlio della "ventura/sorte" (Ciccia).vIl cognome Ventura è diffuso in più di 1300 comuni di tutte le regioni italiane; ha grossi nuclei in Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia e, quindi, Puglia, Lazio, Calabria, Piemonte, ecc. Nella nostra Isola è presente in tutte le province, in particolare nel Catanese (Catania, Biancavilla, Paternò, ecc.), nel Messinese (Messina, Falcone, Acquedolci, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Caccamo, Trabia, ecc.), nel Ragusano (Scicli, Ragusa, Modica, ecc.), nel Siracusano (Lentini, Carlentini, Augusta, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. Una famiglia Ventura, originaria di Napoli, si trasferì in Sicilia nel XV secolo ad opera di Antonuccio Ventura, milite di re Alfonso d'Aragona, e si stabilì in Catania nel 1441. I suoi discendenti si stabilirono poi in Chiaramonte Gulfi ed ebbero diverse cariche cittadine. La famiglia risulta iscritta nell'Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano del 1922. Simona Ventura (Bentivoglio, Bologna 1/4/1965), conduttrice televisiva, showgirl, attrice. Ha esordito in TV come valletta a fianco di Giancarlo Magalli, nel programma” Domani sposi” in onda nel 1988 su Rai Uno. Passa, poi, al giornalismo sportivo; nel 1990 racconta i Mondiali di calcio al seguito della squadra italiana e di quella del Brasile; viene inviata agli Europei di Svezia nel 1992 e, nello stesso anno, con Tito Stagno conduce "La domenica sportiva". A metà degli anni Novanta entra in Mediaset con programmi vari (Mai dire Goal, Festivalbar, Le Jene, ecc.), fino al 2001, quando approda in Rai e conduce il programma "Quelli che il calcio", conduce altri importanti programmi (Dopofestival 2002, Festival di Sanremo, ecc.); in seguito lavora anche per Sky Italia e si cimenta in alcuni importanti film (registi Carlo Vanzina, Maurizio Ponzi, Neri Parenti ed altri) e nella regia. Gioacchino Ventura (Chiaramonte Gulfi 8/12/1792-Versailles 2/8/1861), padre gesuita, filosofo, scrittore, politico e predicatore italiano. Fu convinto assertore della separazione fra potere spirituale e temporale. Manuela Ventura (Catania 24/7/1973), attrice. Laurea in lettere moderne a Catania, diploma presso l’Accademia d’Arte drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, master di primo livello in comunicazione e linguaggi non verbali, laboratori teatrali a Zafferana etnea per soggetti con disagi psichici e presso il centro di formazione attori di Viagrande Studios. Ha impersonato Teresa strano nella fiction di Rai 1 "Questo nostro amore" con protagonisti Anna Valle e Neri Marcorè. Ha lavorato in teatro, cinema, televisione e radio, collaborando con vari registi teatrali tra i quali Lamberto Puggelli, Andrea Camilleri, Pino Passalacqua, Guglielmo Ferro, ecc, e cinematografici quali Alberto Sironi, Carlo Vanzina, Luca Guadagnino, Maurizio Ponzi, ed altri. Ha preso parte a produzioni televisive come "Il commissario Montalbano", "Squadra antimafia", "Distretto di polizia 7"”, "Il capo dei capi", "Ris 4", "Crimini bianchi" e "Il segreto dell’acqua".

Curia

(come Maria Curia, soprano, autrice)

Curía ha origine da soprannome grecanico basato sul termine "kureis", che significa "barbiere" e che si riferiva probabilmente al mestiere dei capostipiti. Cùria (variante) potrebbe essere di origine latina e derivare dall’antica istituzione romana, intesa come luogo di riunione di magistrati, politici e saggi della città (curia, infatti, da cum-viria, cioè "adunanza di uomini"); ma potrebbe riferirsi alla suddivisione del territorio in curie, che insieme componevano la società in epoca romana o in momenti storici successivi. La forma Curía è più frequente in Calabria (soprattutto nel Cosentino), in Sicilia: nel Catanese (Catania, Misterbianco, Mirabella Imbaccari, Mascalucia, Acireale, ecc.), nel Trapanese (Castelvetrano, Salemi, Gibellina, Partanna, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Monreale, Cefalù, Partinico, ecc.), nel Siracusano (Augusta, Noto, ecc.), nell'Ennese (Aidone), nel Messinese (Taormina). Famiglie Curía sono censite, inoltre, qua e là, in altre regioni italiane (Lombardia, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Toscana, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Maria Curia (Cosenza), soprano, autrice. Diplomata in Canto presso il Conservatorio "G. B. Martini" di Bologna e laureata in Dams (Discipline delle Arti, della Musica, dello Spettacolo), si è esibita come soprano in molti teatri italiani (Bologna, Parma, Palermo, Pisa, Orvieto, ecc.) ed esteri (Francia, Germania, Stati Uniti, Canada). All’attività di soprano, che la porta a viaggiare per il mondo, affianca la passione per la scrittura; i suoi racconti e monologhi sono inseriti in molte antologie letterarie. È autrice, inoltre di alcuni libretti di opere liriche. Francesco Curia (Napoli 1538/1608), pittore, attivo nel Regno di Napoli, è considerato il più grande pittore della seconda metà del Cinquecento in tutta l’Italia meridionale, uno dei più brillanti ingegni del manierismo internazionale a cui, purtroppo, non è stato dedicato uno studio sistematico ed organico. Molte sue opere si trovano oltre che in Campania anche nel Lazio; di grande interesse le opere "Il Battesimo di Cristo" della Collegiata d San Michele Arcangelo ad Arpino, "Madonna in trono con Bambino e Santi" nella chiesa della SS. Annunziata a Minturno, "Il Battesimo di Cristo" nella Cappella Brancacci del Duomo di Napoli. Francesco ricevette i primi insegnamenti dal padre Michele, poi fu a bottega da un allievo di Raffaello; è noto, inoltre, come imitatore di Caravaggio. Giuseppe Curia (Roma 29/4/1949), ex attore pornografico. Ampia filmografia, è noto per aver recitato in film di noti registi come Mario Landi, Mario Siciliano, Antonio D'Agostino ed altri. Paola Curia (Cosenza), laureata in Farmacia, affianca a questa attività quella di scrittrice di libri per l’infanzia. Da anni è impegnata in numerose iniziative editoriali e i suoi racconti compaiono su diverse riviste letterarie italiane. In ogni suo libro la narrazione è accompagnata da illustrazioni lasciate appositamente in bianco e nero per offrire ai piccoli lettori la possibilità di colorare i disegni a seconda delle emozioni suscitate dall’argomento trattato.