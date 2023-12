L'origine dei cognomi Sperandeo, Cuttone, Corallo, Consoli

Tony Sperandeo - Lapresse

L'origine dei cognomi Sperandeo, Cuttone, Corallo, Consoli.

Sperandeo

(come Tony Sperandeo, attore)

Sperandeo è un cognome augurale, ha il significato di “che spera in Dio”; questa cognominizzazione ha origine dall’omonimo nome personale appartenuto, fin dagli albori della civiltà cristiana, ad un capostipite, probabilmente di origine campana. Sperandeo è diffuso in Campania (nel napoletano, nell’avellinese, nel salentino), in Sicilia, nel Palermitano (Palermo, Termini Imerese, Trabia, Caccamo, Balestrate, Lascari, Castelbuono, Montelepre, ecc.), nel Catanese, nel Siracusano, nel Ragusano); è noto, inoltre, nel Lazio, ed anche in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. TONY (Gaetano) SPERANDEO (Palermo 8/5/1953), attore e cantante; dopo un’infanzia difficile decide di tentare la strada dello spettacolo, passa dal cabaret e approda nel cinema. Trasferitosi a Roma nel 1984, ottiene un piccolo ruolo nel film “Kaos” dei fratelli Taviani, poi partecipa a numerosi film incentrati soprattutto sulla mafia e la criminalità organizzata. Dal 1885 la sua carriera si divide fra cinema e televisione, sempre con successo; partecipa a film di Damiano Damiani, Pasquale Squitieri, Marco Risi e, negli anni novanta, a film di Carlo Vanzina, Aurelio Grimaldi, Giuseppe Tornatore; circa sessanta film oltre a quelli televisivi, fra cui la serie de La Piovra, Don Matteo, Distretto di Polizia, ecc. All’inizio degli anni novanta incide alcuni dischi di canzoni umoristiche, prevalentemente in dialetto palermitano, con il suo amico Giovanni Alamia con il quale aveva creato il duo Alamia & Sperandeo. GIOVANNI SPERANDEO (Avellino 19/10/1974), giornalista professionista, scrittore. Collabora con il quotidiano Il Mattino e con Radio 2 Rai, cronista di nera. Autore de “La Faida”, un libro per spiegare la camorra di Irpinia. Il libro è stato insignito della menzione speciale al Premio Siani 2012. SALVATORE SPERANDEO (Termini Imerese 1935), ebanista, artigiano del legno. Realizzava carretti siciliani a regola d’arte riempiendo il suo garage/museo con carretti, carrozze, sculture e dipinti. La passione per l’arte lo portò successivamente a realizzare manufatti e dipinti, poi, con l’amico Salvatore Contino (in arte Tinosa, Palermo 1922/ Termini Imerese 2008, pittore, principale esponente del Surrealismo in Sicilia) nacquero grandi collaborazioni per l’arte del carretto siciliano.

Cuttone

(come Giacomo Cuttone, fisico nucleare, dirigente di ricerca a Catania)

Cuttone (Cottone) è un cognome epanghelmatico (cioè legato ad un mestiere) riferito al soprannome di un capostipite che coltivava o lavorava il cotone; generato dalla italianizzazione del termine arabo “qutún”, dialettale “cuttuni”. È attestato soprattutto in Sicilia, con diramazione in Lombardia e in Piemonte e, qua e là, in qualche altra regione italiana (Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Marche, ecc.). Nell’isola è frequente nel Catanese (Adrano, Mineo, Biancavilla, Paternò, Catania, Aci Castello, San Gregorio di Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, ecc.), ma anche nel Trapanese (Castelvetrano, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Partanna, Castellammare del Golfo, Petrosino, Trapani, Pantelleria, ecc.), nel Messinese (Ucria, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Milazzo, Torregrotta, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Termini Imerese, Cefalù, ecc.), nell’Ennese (Regalbuto, Catenanuova, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Lentini).

Riferimenti storici e personaggi. GIACOMO CUTTONE (Catania 18/2/1960), fisico nucleare, dirigente di ricerca a Catania presso i Laboratori nazionali del Sud dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infs); è autore di più di 300 pubblicazioni scientifiche ed è impegnato in attività di ricerca nel campo delle applicazioni della fisica alla medicina. Ha diretto la prima struttura clinica di protonterapia in Italia presso i Laboratori nazionali del Sud; è stato presidente della commissione scientifica nazionale dell’Infs per le ricerca tecnologica e interdisciplinare e direttore dei Lns. È responsabile del progetto Protonterapia “Catania” che ha trattato dal 2002 ad oggi diverse centinaia di pazienti affetti da patologie tumorali della regione oculare. SEBASTIANO CUTTONE (Ucria 1937), medico pneumologo, cinque lauree e una grande passione per la musica. Già direttore di Pneumologia alle Terme di Sciacca e, successivamente, medico legale, ha studiato Medicina, Pedagogia, Arte, musica e spettacolo, Didattica della musica e Psicologia musicale conseguendo le relative lauree. GIOVANNI COTTONE (Palermo 19/12/1957), imprenditore, primo fra gli imprenditori ad entrare nel mercato cinese: grazie alla conoscenza del mercato cinese, fondò in Italia diverse società con cui commerciava elettrodomestici, prodotti elettronici, telefoni cellulari. Giovanni Cottone è noto anche per varie iniziative nel mondo delle due ruote (ha rilanciato i marchi Garelli, Motom, Lambretta) e per aver sposato, nel 2013 la showgirl Valeria Marini, da cui divorziò dopo solo un anno di convivenza. FRANCESCO CUTTONE (Ramacca 2/2/1931 – Firenze 25/4/1978), fantino, soprannominato “Mezz’etto” per la sua bassa statura; ha corso il Palio di Siena per 28 volte (realizzando tre vittorie) e ha vinto per due volte il Palio di Legnano. Morì per un incidente all’ippodromo delle Cascine di Firenze: era entrato in pista per fermare una cavalla imbizzarrita, ma venne travolto da questa e scaraventato contro un cordolo di cemento.

Corallo

(come Salvatore Corallo, politico, ex presidente della Regione Sicilia)

Il cognome Corallo deriva da soprannome del capostipite collegato con il mestiere che in qualche modo richiama il corallo, per la pesca, per la lavorazione o per il commercio; potrebbe derivare direttamente dal nome personale “Corallo”, portato dal capostipite. Corallo è diffuso in più di 250 comuni; ha ceppi in Sicilia e in Puglia e presenze in tutte le altre regioni italiane, fra cui Liguria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna, Toscana; in Sicilia ha grossi nuclei nel Catanese (22 comuni, fra cui Paternò, Belpasso, Catania, Caltagirone, Grammichele, Mazzarrone, Ramacca, Palagonia, Mascalucia, Acireale, ), nel Ragusano (in tutti i comuni della provincia), nel Siracusano (10 comuni, fra cui Siracusa, Augusta, Pachino, Rosolini, Portopalo di Capo Passero, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Villabate, Bagheria, Misilmeri, Altofonte, Corleone, ecc.), e presenze varie in tutte le altre province.

Riferimenti storici e personaggi. SALVATORE CORALLO (Siracusa 11/10/1928 – Siracusa 4/5/2019), politico, ex presidente della Regione Sicilia. Nel 1959 venne eletto deputato all’Assemblea Regionale Siciliana per il Partito Socialista Italiano e, nel 1961 diventò presidente della Regione per pochi mesi, dopo l’esperienza del milazzismo (neologismo dal nome del presidente della Regione Silvio Milazzo) in Sicilia. Nel 1962 fu assessore all’Industria; nel 1963 aderì al PSIUP (Partito Socialista di Unità Proletaria) con il quale venne rieletto deputato regionale nel 1967 e nel 1971; nel 1976 (VII Legislatura) venne eletto alla Camera dei deputati nella Circoscrizione di Milano, nelle liste del PCI. Nel 1979 si candidò in Sicilia dove venne eletto al Senato (VIII Legislatura). GINO CORALLO (Randazzo 11/10/1910 – Pedara 12/12/2003), sacerdote salesiano, pedagogista; si dedicò allo studio sistematico dell’educazione e dell’insegnamento dopo aver acquisito una vasta e profonda cultura in altri campi del sapere, teologia, filosofia, letteratura, lingue classiche e moderne. Dopo aver insegnato per tanti anni nei licei salesiani e in diverse università italiane, nel 1970 si trasferì alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania dove insegnò fino al pensionamento (1985): è stato il primo presidente dell’IRRSAE (Istituto Regionale per la Ricerca, la Sperimentazione e l’Aggiornamento Educativo) della Sicilia (1979/80). RICCARDO CORALLO (Rivoli 31/3/1980), allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore; tecnico della categoria Giovanissimi Nazionali dello Spezia. Nella stagione 2014/2015è stato allenatore nel settore giovanile della Juventus, seguendo gli Esordienti. SAVERIO CORALLO, argentiere messinese documentato fra il 1677 e il 1729, autore, fra l’altro, del Reliquario del Santo Chiodo (1709) del Monastero dei Benedettini di Catania. FABRIZIO CORALLO (Bari 29/4/1957), regista, scrittore. Da molti anni scrive articoli e inchieste dedicate al cinema e allo spettacolo per varie testate giornalistiche. Collabora con varie case di distribuzione all’organizzazione e alla promozione di festival e manifestazioni varie dedicati al cinema; è stato consulente di vari canali RAI (Rai 1, Rai 3, Rai Movie, Rai Premium, Rai Educational).

Consoli

(come Carmen Consoli, la “cantantessa”).

Questo cognome dovrebbe derivare, direttamente o tramite alterazioni dialettali, da soprannomi o nomi originati dal termine latino “consul” (console, magistrato di altissimo livello). Potrebbe anche fare riferimento alla famiglia del capostipite probabilmente al servizio di un console. Del cognome Consoli abbiamo ceppi importanti nel catanese, nella provincia di Roma e in tutto il sud. Un nucleo autonomo si trova in Lombardia ma ceppi meno numerosi sono presenti in quasi tutte le regioni italiane, Lazio, Emilia- Romagna, Piemonte, Marche, Calabria, ecc. (in tutto circa 600 comuni). In Sicilia è presente nel Catanese (in più di due terzi dei comuni della provincia, fra cui Catania, Mascalucia, San Giovanni La Punta, Belpasso, Gravina di Catania, Aci Castello, Paternò, Adrano, Biancavilla, Raddusa, Bronte, Vizzini, ecc.), nel Messinese (Messina, Giardini Naxos, Barcellona Pozzo di Gotto, Taormina, Milazzo, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Terrasini, Carini, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Melilli, Augusta, Noto, ecc.), nell’Ennese (Centuripe, Piazza Armerina, ecc.). Sue varianti sono Consolo e Cunsolo.

Riferimenti storici e personaggi - Troviamo il nome Consolo in un lodo arbitrale del 2 gennaio 1233. ENZO (VINCENZO BENITO) CONSOLI (Catania 19/7/1939-Roma 15/2/2007) – scrittore, drammaturgo, regista teatrale, attore teatrale, cinematografico, televisivo e pubblicitario, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio. Nella sua lunga carriera aveva doppiato grandi attori stranieri: De Forest Kelley, Alain Delon, Montgomery Clift, Henry e Peter Fonda, Frank Sinatra, e tanti altri. CARMEN CONSOLI (Catania 4 settembre 1974) – cantautrice siciliana, soprannominata la “cantantessa”. Iniziò a suonare la chitarra a 9 anni, a 13 anni si esibiva nei club di Catania con un repertorio di musica rock. Ha partecipato a diversi festival di Sanremo e ha al suo attivo numerosi tour all'estero. Il 2 giugno 2011 è stata nominata cavaliere del lavoro al merito della Repubblica Italiana. La carriera di Carmen Consoli è una serie di primati: è stata la prima artista italiana ad esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma, “si è esibita come headliner (star) in un concerto a Central Park, ha suonato tre concerti tutto esaurito a New York, ha fondato la sua etichetta, si è ispirata a Verga e alla mitologia, ha utilizzato anche l’arabo e il francese nelle sue canzoni”; è stata la prima donna nella storia del Club Tenco Award a vincere la Targa Tenco con l’album “Elettra”; ha vinto il premio Amnesty International Italia per la canzone “Mio zio”. È stata nominata Ambasciatrice di buona volontà per l’Unicef e Ambasciatrice per il Telefono Rosa. GIUSEPPE CONSOLI GUARDO (Mascalucia 10/10/1919 – Milano 20/1/2010), archeologo, restauratore, museologo, critico e storico dell’Arte, funzionario della Sovrintendenza ai Monumenti. In tutto il corso della sua vita ha privilegiato due indirizzi principali, la Storia dell’Arte del ‘400 e, da autodidatta, la pittura e la scultura. Ha curato campagne archeologiche in Abruzzo e Molise e la direzione di restauri monumentali in Sicilia, Liguria, e cicli di affreschi in Lombardia. È stato direttore del Museo Nazionale di Messina.