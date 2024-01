L'origine dei cognomi Sottile, Giacchi, Bua e Ioiò

Sottile

(come Giuseppe Sottile e Salvo Sottile, giornalisti)

É un cognome tipico siciliano, che ha nuclei secondari anche in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Lazio e in altre regioni italiane. Sottile, con le sue varianti Sottili, Sottilini, ecc., dovrebbe derivare dall’aggettivo latino medievale “subtilis” che significa delicato, gentile, intelligente, acuto, evidente soprannome di capostipite dotato di tali qualità. Nell’Isola è noto dappertutto, in particolare nel Messinese (Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Milazzo), nel Catanese (Catania, Caltagirone, Misterbianco, ecc.) nel Palermitano (Palermo, Gangi, Castelbuono, ecc.), nell’Ennese (Piazza Armerina, Leonforte, Barrafranca, ecc.), nell’Agrigentino (Agrigento, Ribera, Bivona, ecc.), nel trapanese (Castellammare del Golfo, Custonaci, San Vito Lo Capo, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. Secondo il Galluppi la famiglia Sottile di Sicilia, diramazione dell’illustre famiglia D’Este, ha goduto nobiltà in Messina nel secolo XV; di questa famiglia viene citato un Nicolò, palermitano, dottore in leggi, che nel 1405 acquistò la tonnara di San Nicolò e, il 1^ settembre 1433 ebbe l’investitura dei feudi Alfano, Molisena e Bombiscuro e fu capitano di giustizia di Palermo negli anni 1455/56. GIUSEPPE SOTTILE (Gangi 15/3/1946), giornalista e scrittore, ha lavorato per 23 anni a Palermo, prima al quotidiano del PCI L’Ora, poi al Giornale di Sicilia di cui è stato capocronista e vicedirettore. Lasciata la Sicilia, divenne vicedirettore del Giorno di Milano e del telegiornale di Italia Uno, Studio Aperto. Nel 2005 ha pubblicato il suo primo romanzo “Nostra signora della necessità”, con il quale ottenne il Premio Hemingway. Ha lavorato come responsabile dell’inserto del sabato del quotidiano “Il Foglio”; ritornato a Palermo, dal 2015 al 2018 è direttore di Live Sicilia, quotidiano web, molto noto in Sicilia. SALVATORE (SALVO) SOTTILE (Palermo 31/1/1973), giornalista, scrittore, conduttore televisivo, figlio di Giuseppe Sottile. Sul finire degli anni Ottanta collabora con La Sicilia e con l’emittente Telecolor; viene assunto da Mentana al TG5: sue sono le storiche dirette sui grandi processi di mafia e sulle stragi di Falcone e Borsellino. Nel 2001 da New York racconta l’attentato terroristico alle torri gemelle, diviene corrispondente di guerra durante il conflitto in Afghanistan. Nel 2013 passa a Sky dove inaugura il TG “all news”e il settimanale di approfondimento “Scatola nera”. Nel 2005 ritorna a Mediaset e conduce il TG, nel 2010 “Quarto grado” su Rete 4, “Quinta colonna” su Canale 5; nel 2013 passa a La7 dove conduce “Linea gialla”; il 30/6/2014 debutta alla guida del talk politico estivo “La 7 in onda”. Nel 2015 il passaggio in RAI: Estate in diretta, Domenica in, Mi manda Rai 3, I fatti vostri, FarWest su RAI 3. Ha scritto i romanzi “Maqeda” (2007) e “Più scuro di mezzanotte” (2009), ha collaborato con Epoca, Panorama, Il Tempo. FRANCESCO SOTTILE, agronomo e docente di Coltivazioni arboree e Biodiversità e qualità del Sistema Agroalimentare presso l’Università di Palermo. È responsabile di un progetto dedicato alla conservazione della biodiversità frutticola e si è occupato di progetti nazionali per Mipaf e Miur. Consulente scientifico di progetti finanziati dalla FAO e dalla UE, fa parte del gruppo di lavoro ministeriale per l’implementazione del Piano Nazionale Biodiversità Agraria. Collabora con la Fondazione Slow Food per la Biodiversità e con Slow Food Italia per i progetti relativi a Presìdi, Orti in Africa, Comunità di Terra Madre.

Giacchi

(come Pirro Giacchi, canonico, scrittore, poeta, patriota)

Il cognome Giacchi si è formato molto probabilmente da apocope (abbreviazione) del nome personale Giacomo, apocopato in Giaco, trasformatosi in Giacco per rafforzamento della C a causa delle cadenze dialettali, pluralizzato in Giacchi per indicare una famiglia invece della persona (i Giacchi, cioè i familiari del capostipite Giacco). Giacchi non è molto diffuso in Italia: ci sono meno di 300 famiglie nelle varie regioni. Il ceppo più importante si trova il Sicilia, nuclei meno consistenti, a due cifre, sono in Umbria, Lazio, Toscana, Lombardia, alcune famiglie sono attestate qua e là in Piemonte, nelle Marche, nel Veneto, in altre regioni italiane. Nell’isola famiglie Giacchi sono censite soprattutto nel Ragusano (Vittoria, Comiso, Scicli, Giarratana, Santa Croce Camerina, Modica, Pozzallo, Ragusa, ecc.), nel Catanese (Mazzarrone, Catania, Gravina di Catania, Mineo, Trecastagni, ecc.) nel Siracusano (Francofonte, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Avola, ecc.), ma anche nel Nisseno (Vallelunga Pratameno, Gela, Caltanissetta, San Cataldo), nel Palermitano (Carini, Palermo). Probabilmente a causa dei flussi migratori dei secoli scorsi dalla Sicilia, persone con il cognome Giacchi si trovano in USA, nel sud America, in alcuni Paesi del nord Europa.

Riferimenti storici e personaggi con il cognome Giacchi. Una famiglia Giacchi, con il titolo comitale, ebbe sede a Firenze, poi passò nel Sannio, in Serprino del Matese: deriverebbe dal nome letterario Ciacco, citato da Dante Alighieri nell’inferno tra i golosi, ed anche da Boccaccio in una novella del Decamerone, e corrispondente a diminutivo dei nomi personali Jacopo e Giacomo. PIRRO GIACCHI (Firenze 24/5/1817 – ivi 1/10/1978), canonico, scrittore, poeta, patriota. Nel 1848 combatté contro gli Austriaci a Sorio e Montebello per la difesa di Venezia, nel 1849 a fianco di Garibaldi contro i Francesi e in difesa della Repubblica Romana. Aveva grande attitudine per le lettere, la poesia, la musica; scriveva a getto continuo commedie, poesie, scritti autobiografici, componeva canzoni patriottiche, stornelli e canti improvvisati. Per comprendere il ruolo che Pirro ebbe e continuò ad avere nell’ambito della letteratura italiana, è sufficiente ricordare che nelle “Pagine divertenti”, volume edito da Zanichelli nel 1911, egli compare a fianco di nomi di grande rilievo come Carlo Lorenzini (Collodi), Edmondo De Amicis, Giuseppe Giusti, Alessandro Manzoni, Renato Fucini, Gabriele D’Annunzio, Giovanni Verga. Pirro Giacchi ha lasciato molte opere fra cui un “Dizionario del vernacolo fiorentino” e “Il Guazzabuglio” ancora oggi ricercatissimi nella loro prima tiratura. OSCAR GIACCHI (Monsummano, Pistoia 1834 – Racconigi, Cuneo 1907), medico condotto, poi neuropsichiatra. Numerose sono le sue pubblicazioni nell’ambito psichiatrico, sull’isterismo, sull’ipocondria, sulla “patologia dell’amore”, sull’alcolismo, ecc. Tra le sue pubblicazioni anche un’opera sulla corretta alimentazione (Il medico in cucina, recentemente ristampata dall’IPSA di Palermo. ORIO GIACCHI (Castiglione della Pescara 3/12/1909 – Milano 16/4/1982), giurista, professore ordinario di diritto ecclesiastico, insegnò presso le Università di Macerata, Modena, Bologna. Durante la Resistenza fu tra i firmatari del manifesto degli Intellettuali antifascisti, aderì alla Democrazia Cristiana e ne fu rappresentante nel Comitato di Liberazione Nazionale “Alta Italia”. Dal 1958 al 1964 fu membro del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. GIOVANNI GIACCHI (Macerata 10/5/1967), giornalista professionista, ha collaborato con Il Resto del Carlino, Il Messaggero, la Rai, Il Tirreno, il Giornale; ha scritto libri in varie lingue di gastronomia, sport, letteratura. Ha organizzato eventi legati al settore editoriale ha diretto giornali e riviste, è ambasciatore dell’Associazione Cibartisti per la Spagna, movimento culturale che trasforma i prodotti della catena alimentare in forme d’arte.

Bua

(come Salvatore Bua, deputato ARS nella VIII e IX legislatura)

Per molti genealogisti (Rohlfs, Pensabene, altri) Bua deriva dal toponimo Bova, comune in provincia di Reggio Calabria e capitale della “Calabria Greca”, il cui nome greco è BOOS e dialettale VUA. Ma potrebbe essere una forma latinizzata del termine greco BOUA (gregge), da BOUS (bue), o derivare dal greco medievale BOUA con il significato di “fossa di Grano” (Mosino). Bua, anche come soprannome originato dal termine dialettale indicante il bue. In Italia ci sono circa 1200 famiglie Bua: i ceppi più numerosi del cognome si trovano in Sicilia e in Sardegna ma esso è noto anche in Lombardia, in Piemonte ed anche in Lazio, Calabria, Veneto, Puglia, Toscana e in altre regioni italiane. Famiglie Bua sono censite nel Palermitano (Palermo, Mezzojuso, Piana degli Albanesi, Palazzo Adriano, Torretta, Capaci, Monreale, Cinisi, Terrasini, Montelepre, Bolognetta, ecc.), nel Catanese (Adrano, Catania, Biancavilla, Acireale, Gravina di Catania, Mascalucia, Aci Catena, Aci Castello, Bronte, ecc.), nel Trapanese (Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Erice, Custonaci, Trapani, ecc.), nel Messinese (Montalbano Elicona, San Teodoro, Raccuja, Basicò, Nizza di Sicilia, ecc.), nell’Ennese (Catenanuova, Nicosia, Leonforte, Centuripe, Piazza Armerina, ecc.), nell’Agrigentino (Sciacca, Menfi, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. PASQUALE BUA (Velletri 1/6/1982), teologo, presbitero della diocesi di Latina, direttore dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Ha conseguito il dottorato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma dove ha lavorato come assistente alla cattedra di ecclesiologia, ed ha conseguito la laurea magistrale in filosofia presso l’Università “Tor Vergata” di Roma. È professore associato di teologia dogmatica presso l’Istituto Teologico Leoniano di Anagni (Frosinone). Collabora con varie riviste e ha pubblicato numerosi testi: commentari e guide alla lettura, voci in dizionari e coordinamento di curatele, articoli a carattere scientifico e divulgativo, rassegne bibliografiche, recensioni. SALVATORE BUA (Adrano 22/8/1925), sindacalista, politico, deputato regionale del P.C.I. nella VIII e IX legislatura. GIOVANNI MARIA BUA ((Oschiri 25/7/1773 – Nuoro 24/10/1940), arcivescovo di Oristano e amministratore apostolico di Galtelli-Nuoro. Intraprese una grande opera di riqualificazione di Nuoro e di tutto il territorio diocesano: fece costruire il Seminario Tridentino e la nuova cattedrale; fece elevare il comune di Nuoro al rango di città. Diede impulso all’agricoltura con l’introduzione della coltivazione della patata. MATTEO BUA (Catania 1966), docente di Discipline Letterarie presso l’ITS “P. Branchina” di Adrano. Ha diretto il periodico “Nuovapolis” ed è stato presidente dell’Associazione omonima. Ha svolto attività politica nella città di Adrano e ricopre l’incarico di consulente per le attività culturali presso il Comune. Nello svolgimento di questo incarico, fra le attività svolte, ha organizzato tre edizioni del Mese della Cultura. In collaborazione con il medievalista Marco Leonardi ha scritto il libro “Le radici profonde non gelano. Adrano e San Nicolò Politi”. DOMENICO BUA (Castelvetrano 10/2/1954), attore, ha recitato in lavori teatrali (nel ruolo di regista), in lavori televisivi (Mamma per caso, Un prete fra noi, Il bello delle donne, Distretto di polizia, ecc.), nel cinema (L’ insegnante balla con tutta la classe, Ultimo, La bravata, ecc.), pubblicità (per Galbani, Lavazza, Seat Ibiza, altri). Ha frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica “Fersen” di Roma

Ioiò

(come Eugenio Ioiò, colonnello dell’Aeronautica Militare)

Ioiò è probabilmente adattamento grafico di yo-yo, antico giocattolo che si rifaceva ad un meccanismo noto migliaia di anni fa e, probabilmente, utilizzato come arma da caccia, e i cui riferimenti risalgono alla Grecia o alla Cina, oppure alle Filippine. Nel XVIII secolo In Francia il giocattolo veniva chiamato “joujou de Normandie”. Come cognome, quindi, potrebbe avere origine normanna; era noto in Sicilia dal secolo XII, probabilmente, riferito a soprannome del capostipite che aveva a che fare con questo attrezzo (fabbricante, venditore, ecc.). È un cognome rarissimo, ci sono circa 120 famiglie Ioiò e Ioio in Italia: il ceppo più numeroso è in Campania, nel Salentino (Albanella, Nocera Inferiore, Baronissi, Pellezzano, Salerno), nell’Avellinese (Montoro), nel Napoletano (Napoli, Gragnano, Castellammare di Stabia, Casoria, Trecase, ecc.); è noto poi nelle Marche, nel Lazio, in Lombardia, Piemonte, Toscana, ecc. Paesi con più Ioio nel mondo sono il Brasile, l’Italia, la Russia, gli Stati Uniti.

Riferimenti storici e personaggi. La variante del cognome Ioio, Dell’ioio, conta circa sessanta famiglie in Italia con concentrazione in Campania e nel Lazio. Una notabile famiglia Dell’Ioio aveva sede a Gragnano, nel Napoletano; qui esiste il Palazzo Dello Iojo, situato nella piazza principale della cittadina, piazza Aubry (già piazza della Conceria). Fra i personaggi con cognome Ioiò registriamo un EUGENIO IOIO’(nato nel 1967), colonnello dell’Aeronautica Militare. Laurea magistrale in “Management e Comunicazione d’Impresa”, è Capo Ufficio dello SMA, lo Stato Maggiore dell’Aeronautica di Roma.