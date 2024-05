L'origine dei cognomi Sardella, Morabito, Falsaperla e Castorina

Luca Sardella

L'origine dei cognomi Sardella, Morabito, Falsaperla, Castorina, di Francesco Miranda

Sardella

(come Luca Sardella, autore e conduttore televisivo, uno dei maggiori esperti in agronomia)

Sardella dovrebbe derivare dalla cognominizzazione del nome medioevale Sardellus o, anche, dal mestiere di pescatore o venditore di pesci del capostipite o da sue caratteristiche fisiche (magro come una sardina). Si tratta di un cognome di origine pugliese con ceppi secondari sparsi in tutta la riviera adriatica. Attualmente è diffuso in tutte le regioni italiane, con maggiore frequenza in Puglia, Lombardia, Lazio, Sicilia, Piemonte, Veneto, Marche, Campania, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Toscana, ecc. (circa 350 famiglie in Italia). In Sicilia è noto soprattutto nel Catanese (Acireale, Sant’Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, Mascalucia, San Gregorio di Catania, Mascali, ecc.), nel Nisseno (Riesi, Gela, Caltanissetta, Butera, ecc.), nell’Agrigentino (Bivona, Agrigento, Porto Empedocle ecc.), nel Palermitano (Palermo, Campofiorito, Partinico, ecc.), nel Messinese (Messina, Lipari, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Augusta). Varianti: Sardelli, Sardello.

Riferimenti storici e personaggi. Sardella è cognominizzazione molto antica: in uno scritto di Benvenuto da Imola del 1300 viene citato un Sardellus, "nobilis et prudens miles et curialis…"; nel 1500 nella vita di Benvenuto Cellini, scritta in Firenze, viene citato un Giovanni Sardella "uomo dabbene".

Luca Sardella (San Severo 19/2/1956), autore e conduttore di numerosi programmi di successo su Rai, Mediaset e La7, è uno dei maggiori esperti in agronomia della televisione italiana, noto come il "Pollice verde d'Italia". Ha lavorato anche con Michael Jackson e conduce la rubrica "Speranza verde" su “"triscia la Notizia su Canale 5. E' autore di diversi volumi di successo e collabora con prestigiosi quotidiani e riviste; cura una rubrica su Tv Sorrisi e Canzoni dedicata alle piante. Inoltre è cantautore e musicista noto per il brano "Spettacolare ghiacciato", interpretato con la figlia Daniela. Umberto Sardella (Binetto, Bari15/8/1956), attore, comico e regista. Ha una vasta filmografia ed è noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla sitcom "Mudù" da anni in onda su Telenorba e Teledue. Recentemente ha partecipato alle serie tv "Le indagini di Lolita Lobosco", in onda su Rai 1 nel marzo scorso. Daniela Sardella, figlia di Luca. Avvocata, criminologa, giornalista e conduttrice televisiva. Ha condotto programmi televisivi come "Il Pollice Verde sono io", su La7, "Sempreverde", in onda su Mediaset. Per la Rai ha curato le rubriche televisive "Quelle brave ragazze", "Unomattina", "Unomattina Estate". Filippo Sardella (Catania 11/4/1988), blogger, politico e giornalista freelance, è autore e analista geopolitico per diverse testate di settore e per quotidiani nazionali. Laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali, è specializzato in storia e politica della Russia e dell’Europa Orientale. Pina Sardella (Bivona 2/11/1939-Gravedona 29/6/2019), docente, pedagogista, formatrice, femminista. Insegnante a soli 17 anni, ha visto nell’istruzione un valido mezzo per il riscatto delle classi lavoratrici. Ha contribuito alla fondazione della Cgil Scuola a Milano e alla promozione delle Scuole popolari autogestite a San Giuliano Milanese. Ha partecipato attivamente a vari progetti all’interno del percorso di rivoluzione che le donne hanno intrapreso in questi ultimi decenni; ha dedicato particolare attenzione alle donne migranti e ai temi del femminismo e del pacifismo fondando il "Comitato donne contro la guerra" durante il conflitto nei Balcani. Nel 2008 ha pubblicato "La vita doppia" sull'identità e il ruolo delle donne nei percorsi migratori.

Morabito

(come Giuseppe Morabito, arcivescovo, poeta e uomo di cultura)

Sono diverse le ipotesi sull'origine di questo cognome: deriverebbe dall'arabo murābit o marabut con il significato di "eremita, pio, sant'uomo" (V. Blunda); o da marabout, termine di origine francese, con il significato di superstizioso, "ipocrita" (Traina); da maràbbitu o murabbitu, con il significato di "astemio" (De Felice); dal latino murus e greco àbatos, con il significato di "muro insuperabile" (Pensabene). Morabito è diffuso in circa 600 comuni di tutte le regioni italiane, in particolare Calabria, Sicilia, Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria, Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, ecc. In Sicilia è presente in quasi tutte le province, ma ha i ceppi più consistenti nel Messinese (Messina, Santa Teresa Riva, Saponara, Sant'Agata Militello, Taormina, Milazzo, Villafranca Tirrena, Rometta, Francavilla di Sicilia, Venetico, Casalvecchio Siculo, Mazzarrà Sant’Andrea, Reitano, Ucria, ecc.), nel Catanese (Belpasso, Catania, Paternò, Fiumefreddo di Sicilia, Acireale, Camporotondo Etneo, Aci Castello, Giarre, Mascali, Piedimonte Etneo, Gravina di Catania, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, ecc.), nel Siracusano (Melilli, Lentini, Augusta, Carlentini, Siracusa, Cassaro, Floridia, Solarino, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Trappeto), nel Trapanese (Erice, Marsala).

Riferimenti storici e personaggi. Tracce di questo cognome si trovano in Sicilia nel 1178, con un Al-muràbit, nel 1165 con un Elmoràbat e, nel 1131/1148 nel Catasto Servile di Sicilia con un Iohannes Morabitus. Giuseppe Morabito (Archi 5/6/1858 – 3/12/1923), vescovo di Mileto, arcivescovo titolare di Cizico; viene ricordato come l’apostolo della Calabria ed il vescovo dei terremoti del 1905 e del terremoto di Messina del 1908; corse fra i primi a soccorrere i sopravvissuti. Fondò due orfanotrofi a Polistena, un ospedale-sanatorio a Nao di Ionadi (Vibo Valentia) e un ospizio per anziani a Mileto. Fu uomo di profonda cultura umanistica, professore e giornalista, poeta che sapeva cogliere i sentimenti e le voci dell’anima e della natura: si mosse entro la corrente dei poeti del Novecento in Calabria. Pubblicò diversi volumi di prosa e di versi. Giuseppe Morabito (Reggio Calabria 7/1/1900-Messina 12/10/1997), poeta e prosatore latino, insegnante di latino e greco a Catanzaro e a Messina. Scrittore di carmi in latino, nel 1954 ottenne la medaglia d’oro al "Certamen hoeufftianum", il più prestigioso premio letterario di poesia in lingua latina bandito dall’Accademia Reale delle Arti e delle Scienze dei Paesi Bassi fra il 1944 e il 1978, con il poemetto "Pericula", Partecipò numerose volte al concorso di Amsterdam ottenendo diciassette volte la gran lode. Vinse, inoltre, il primo premio del "Certamen Locrense" del 1928, cinque volte la medaglia d’oro nel "Certamen Vaticanum", tre volte il primo premio nel Certamen Capitolinum. Nel 1983 la città di Messina gli tributò il premio "Pro bono civitatis".

Falsaperla

(come Simone Falsaperla, in arte Simon Grechi, attore)

Falsaperla deriva dalla cognominizzazione di soprannome di origine apotropaica (scaramantico) con il significato di "persona non affidabile" (Vito Blunda). Potrebbe riferirsi a capostipite che lavorava con le perle (vere o false), o potrebbe avere un’origine legata ad un episodio o ad una leggenda locale. Si tratta di un cognome siciliano, quasi del tutto catanese con sparute presenze in alcune regioni italiane, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, ecc.; in tutto circa 120 famiglie. In Sicilia è diffuso nel Catanese (Catania, Misterbianco, Gravina di Catania, Mascalucia, San Gregorio di Catania, Belpasso, Viagrande, Aci Castello, Aci Sant’Antonio, San Giovanni La Punta, Adrano, Caltagirone, ecc.), e, con poche presenze, anche nel Messinese (Villafranca Tirrena, Giardini Naxos, Roccafiorita), nel Siracusano (Augusta, Siracusa), nel Ragusano (Vittoria).

Riferimenti storici e personaggi. Falsaperla fu antica ed illustre famiglia del Regno delle Due Sicilie che, nel corso dei secoli si propagò in alcune regioni italiane come Lazio, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria; risulta presente in Sicilia fin dall’inizio del secolo XVII. Nel tempo, tale casato ha prodotto una serie di uomini che hanno reso il suo nome illustre nei pubblici impieghi, nelle professioni liberali ed ecclesiastiche e nel servizio militare. (Cfr. Heraldrys Institute of Rome). Simone Falsaperla (nome d’arte Simon Grechi), Roma 2/5/1979: attore. Ha acquisito notorietà grazie alla sua partecipazione alla VI edizione del reality show "Il Grande fratello", nel 2006, raggiungendo la semifinale. Dopo quella esperienza, grazie al suo talento è riuscito ad affermarsi nel mondo dello spettacolo partecipando a vari programmi televisivi e fiction. Tra le sue apparizioni televisive più note ci sono ruoli in serie come "Tutti pazzi per amore 2", "La ladra", "Non smettere di sognare 2", "Dov'è mia figlia?", "Rosso San Valentino", "Le tre rose di Eva 2", e "Solo per amore". Ha inoltre partecipato alla seconda edizione del programma "Si può fare” su Rai 1. Simone è noto anche per il suo ruolo in teatro e per la sua carriera di modello. Alice Falsaperla (Roma 1997), gallerista italiana, attualmente direttrice della Galleria La Nuvola di Roma, situata un via Margutta. La Galleria è stata fondata da suo padre, Fabio Falsaperla, alla fine degli anni Novanta e si distingue per la sua vocazione a unire arte contemporanea e classica, con un occhio di riguardo alle nuove espressioni artistiche e tecnologiche. Alice ha curato diverse mostre di successo, inclusa "Come eri vestita?", un'esposizione che affronta tematiche di genere e violenza attraverso opere d'arte che combinano pittura, scultura e installazioni multimediali. Filippo Falsaperla (Catania30/3/1957), giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport, scrittore, autore del libro "Valentino Rossi: legend", pubblicato nel 2006, biografia del famoso motociclista, con i momenti intimi e rivelatori della sua vita e della sua carriera. Paolo Falsaperla (Catania 27/9/1965), professore associato di Fisica matematica presso l’Università degli Studi di Catania.

Castorina

(come Domenico Castorina, scrittore catanese)

Castorina, Castorino, Castorini dovrebbero derivare da soprannome dialettale basato sul termine arcaico “casturinu”, un tipico panno di lana usato per ripararsi dai rigori invernali o notturni nei pascoli, forse ad intendere che i capostipiti fossero pastori. Castorina è cognome tipicamente siciliano, del Catanese (Catania, Acireale, Aci Castello, Giarre, Aci Catena, Misterbianco, Riposto, Gravina di Catania, Zafferana Etnea, Mascalucia, Sant’Agata Li Battiati, Fiumefreddo di Sicilia, Santa Venerina, Adrano, Biancavilla, Randazzo, ecc.) con rilevanti frequenze anche nel Messinese (Messina, Taormina, Giardini Naxos, Santa Teresa Riva, Savoca, Gaggi, Letojanni, Saponara, Lipari, Forza d’Agrò, ecc.) e nel Siracusano (Siracusa, Lentini, Floridia, Carlentini, ecc.); qua e là, inoltre, è presente nel Palermitano (Palermo, Borgetto, Altofonte, ecc.), nell’Ennese, nel Ragusano, nell’Agrigentino. Oltre che in Sicilia, i Castorina sono noti in Lombardia, Piemonte, Lazio. Toscana e in alcune altre regioni italiane.

Riferimenti storici e personaggi. Castorina fu una famiglia assai antica e illustre, proveniente dalla Polcevera di Genova: un Antonio Castorina fu capitano di una galea sotto l’ammiraglio Pagano D’Oria nel 1354; Luca Castorina ebbe la carica di Anziano nel 1454, Antonio nel 1490. La famiglia fu ascritta nel 1528 nella Consorteria dei Gentile. Domenico Castorina (Catania 27/1/1812-Torino 21/3/1850), scrittore; fu mandato a studiare a Torino a spese del Comune dal 1843 al 1845; lì divenne amico di letterati come Angelo Brofferio e Giovanni Prati. La sua opera più importante fu il racconto “I tre alla difesa di Torino nel 1706” pubblicato nel 1847 e proposto da Antonio Abate come lettura all’allievo Giovanni Verga. Fu anche autore di un grandioso poema epico in 20 mila versi e in ben quattro tomi, dal titolo "Cartagine distrutta", del poema "Napoleone a Mosca", dei canti lirici "Nuova Grecia" e dell'ode "In morte del re Carlo Alberto". Andrea Castorina (Catania 1980), attore, regista, scenografo; diplomato al Liceo classico E.Q. Visconti di Roma, ha lavorato come assistente presso lo studio dell’artista Adrian Tranquilli. Dal 2004 lavora da scenografo per produzioni cinematografiche e teatrali; ha curato le scenografie di famosi film come: "Pecore in erba" di Alberto Caviglia (2015); "Il traditore" di Marco Bellocchio (2019); "Lacci" di Daniele Luchetti; "Marx può aspettare" di Marco Bellocchio (2021); "Esterno notte" di Marco Bellocchio (2022); "Rapito" di Marco Bellocchio (2023). Nel 2024 ha ottenuto il Premio come migliore scenografia al David di Donatello per il film "Rapito". Paolo Castorina (Catania 13/7/1954), professore di fisica teorica presso l’Università di Catania. Nel 1985 è stato post-doc presso il Centro di Fisica Teorica del Massachussets Institute of Technology e nel 1989 Associate Scientist presso il Centro Europeo di Ricerche Nucleari a Ginevra. È referee delle più prestigiose riviste internazionali di Fisica e collabora con governi stranieri per la valutazione di programmi di ricerca. Attualmente insegna teoria quantistica dei campi ed ha collaborazioni con il Mit e le università di Harvard, Praga, Bielefeld, Firenze. (da Macrolibrarsi)