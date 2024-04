L'origine dei cognomi Rubino, Minnicino, Borgese e Pirrone

La giornalista Debora Borgese

Rubino

(come Antonio Rubino, gesuita missionario ucciso a Nagasaki)

Rubino deriva probabilmente dal nome medioevale Rubinus (dal latino “ruber" = rosso); come cognome è generato da soprannomi o nomi dati a persone che avevano occhi o capelli rossi come la pietra preziosa. Alcune fonti indicano che il cognome avrebbe origine ebraica, derivando dal termine "ruba" che significa "ammiratore" o "amante", e che potrebbe essere stato adottato da ebrei sefarditi che vivevano nella penisola iberica, successivamente stabilitisi in Italia. Altri ipotizzano che Rubino possa derivare dall'aferesi del nome medioevale Cherubino, originato dall'ebraico Kerubin, con il significato di "spirito, angelo alato". Rubino è molto diffuso nelle regioni del Sud Italia (Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata), ma è presente anche nelle altre regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Lazio, Liguria, Toscana, ecc.). Nell'Isola è diffuso in tutte le province, in particolare nel Palermitano (Palermo, Trabia, Casteldaccia, Monreale, Ventimiglia di Sicilia, Carini, Isola delle Femmine, Terrasini, Villabate, Misilmeri, Vicari, Corleone, Partinico, Altavilla Milicia, Ficarazzi, Ciminna, San Giuseppe Jato, Balestrate, Montelepre, Termini Imerese, Petralia Sottana, ecc.), nel Catanese (Biancavilla, Catania, Bronte, Paternò, Mascalucia, Vizzini, Randazzo, Palagonia, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Acireale, Giarre, Militello V.C., Sant’Agata Li Battiati, ecc.), nel Messinese (Castell'Umberto, Messina, Torrenova, Sant’Agata Militello, San Fratello, Naso, Patti, Capo d'Orlando, ecc.), nel Trapanese (Marsala, Mazara del Vallo, Trapani, Erice, Alcamo, Salemi, Castelvetrano, Paceco, Partanna, Vita, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Carlentini, Rosolini, Avola, Noto, Melilli, Lentini, Sortino, Pachino, ecc.), nell'Agrigentino (Canicattì, Palma di Montechiaro, Agrigento, Licata, Sciacca, Ribera, Menfi, nell'Ennese (Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina, Aidone, Nissoria, Agira, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi: tracce di questa cognominizzazione si trovano in un atto del 1697 a Vercelli, dove si cita un certo Ioannes Maria Rubinus. Antonio Rubino (Strambino 1578 – Nagasaki 1643), gesuita, missionario in India e poi in Cina; si dedicò alla catechesi ma anche a studi geografici e cartografici. Nel 1643, con altri quattro religiosi, fu mandato in missione in Giappone, ma, a Nagasaki, vennero tutti arrestati, condotti in prigione e torturati. Il 22 marzo 1643 furono lasciati morire sepolti in una fossa: i loro corpi furono bruciati e le ceneri disperse in mare. Edoardo Rubino (Torino 1871-1954), scultore, formatosi all'Accademia Albertina di Torino, eseguì con gusto eclettico un gran numero di ritratti, busti, monumenti civili e religiosi. Fu professore ordinario di scultura alla Scuola superiore di scultura dell'Accademia Albertina di Torino: nel 1933 fu nominato senatore del Regno. Antonio Rubino (1880-1964), disegnatore e poeta noto principalmente per l'attività di illustratore e scrittore per l'infanzia. Nel 1908 contribuì alla nascita del "Corriere dei Piccoli", supplemento domenicale del "Corriere della Sera". Rubino ne disegnò la testata, illustrava racconti, scriveva i versi in rima che corredavano le vignette, creava un impressionante numero di personaggi dei fumetti. Non si contano le sue collaborazioni ad ogni genere di testate e progetti editoriali: ha scritto e illustrato moltissimi volumi di storie per l’infanzia in versi e in prosa.

Minnicino

(come Michele Minnicino, giornalista professionista)

Minnicino corrisponde alla versione dialettale calabrese del nome del comune di Mendicino, in provincia di Cosenza (Mennicino in calabrese); il nome originario, alterato nel tempo, era Moenekine (Μοινεκίνη in greco antico). Il cognome, pertanto, è un toponimico riferito probabilmente a capostipite proveniente da quella località. Minnicino è diffuso in pochi comuni siciliani: nel Catanese (Catania, Sant'Agata Li Battiati), nell'Ennese (Agira, Leonforte, Nissoria), nel Nisseno (San Cataldo), nel Siracusano (Augusta). Alcune famiglie Minnicino sono attestate anche in Piemonte (San Salvatore Monferrato, Biella), in Toscana, nel Lazio. Oltre che in Italia il cognome Minnicino è noto in Belgio, Stati Uniti, Argentina, Australia, Venezuela.

Riferimenti storici e personaggi: Mendicino (Cs), attestato come Monticino, parrebbe riconducibile a un derivato di "monte", ma la presenza di un cognome cosentino come Mendicino, consente di ipotizzare un'origine antropologica, forse dal latino "mendicus" (povero, mendìco) (in AA.VV. Nomi d'Italia, 2010. Ist. Geografico De Agostini). Michele Minnicino (1960), giornalista professionista, cofondatore nel 2005 e condirettore del sito web "cronacheoggiquotidiano.it". Specializzato in Opinione pubblica e Comunicazione di massa e con esperienze nei diversi settori dell'informazione, è responsabile uffici stampa di associazioni di consumatori e consorzi pubblici. Ha insegnato giornalismo a studenti di istituti scolastici superiori e ha collaborato con la Regione Lazio al progetto "Filiera corta Agroalimentare"; ha pubblicato il volume "Guida alla riscoperta del Lazio fra storia, sapori e tradizione" (Mondo Digitale editore, 2012). Oriana Minnicino (Biella), cantante, attrice, regista, componente del direttivo di "Storie di Piazza", progetto di ricerca e formazione di una memoria popolare per il Biellese con l'obiettivo di realizzare un archivio multimediale di testi, immagini, parole.

Borgese

(come Giuseppe Antonio Borgese, scrittore)

Questo cognome è diffuso in circa 180 comuni di quasi tutte le regioni italiane, soprattutto Calabria e Sicilia, ma anche Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Toscana, ecc. In Sicilia è presente in tutte le province, in particolare nel Catanese (13 comuni, Catania, Valverde, Sant'Agata Li Battiati, ecc.), nel Palermitano (12 comuni, Misilmeri, Palermo, Villabate, ecc.), nel Ragusano (Comiso, Modica, Scicli, Ragusa, Santa Croce Camerina), nel Siracusano, nel Trapanese. Borgese ha origine linguistica dialettale siciliana, "bburgisi", e vari significati: "Contadino che lavora ad anno ed abita nello stesso podere che coltiva", "agricoltore", "borghigiano" (abitante della periferia della città, il borgo) (cfr. Piccitto). In seguito è divenuto equivalente di appartenente alla borghesia e, quindi, benestante, ricco.

Riferimenti storici e personaggi: Giuseppe Antonio Borgese (Polizzi Generosa 1882 – Fiesole 1952), scrittore, romanziere, poeta, politologo, giornalista, critico letterario italiano. Fu docente di Letteratura tedesca nelle università di Torino e Roma, poi all'Accademia scientifico-letteraria di Milano. Avverso al fascismo, fu uno dei 13 coraggiosi docenti universitari che rifiutarono il giuramento di fedeltà al Regime; nel 1931 lasciò l'Italia per gli Stati Uniti di cui prese in seguito la cittadinanza; insegnò Letteratura italiana all'università di Chicago (1936-1948), nel 1949 gli fu restituita la cattedra di Milano. Fu figura di spicco del panorama intellettuale italiano del primo Novecento; collaborò con diversi giornali italiani (La Stampa, Corriere della Sera), fondò la rivista Hermes (1904). Compose opere poetiche, romanzi, racconti, novelle ed opere teatrali. La Fondazione "Giuseppe Antonio Borgese", istituita nel 2002 a Polizzi Generosa, cittadina madonita in provincia di Palermo, che diede i natali all'autore, promuove da alcuni anni il "FilmFestival sul Paesaggio", manifestazione dedicata ai rapporti fra storia, letteratura e paesaggi, nonché all'approfondimento della figura di Borgese. Debora Borgese (Catania 1981 – 2024) giornalista; ha fatto parte dell'ufficio stampa del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e, prima, aveva lavorato in varie emittenti radiofoniche e aveva collaborato con diversi siti giornalistici fra cui "l'Urlo", testata catanese di cui è stata anche direttrice. È morta prematuramente dopo lunga malattia a 42 anni qualche settimana fa. Salvatore Borgese (Roma 1937), attore, acrobata esperto particolarmente in cadute, tuffi, salti e scene pericolose, ha lavorato come attore e stuntman in oltre 80 film di vario genere, dalla commedia al western, ai film d'avventura. E' particolarmente noto per la sua collaborazione con gli attori Bud Spencer e Terence Hill; ha partecipato anche a due episodi della fiction "Don Matteo". Le sue abilità come stuntman lo hanno reso un'icona del cinema italiano degli anni '70 e '80.

Pirrone

(come Gianni Pirrone, architetto "gigante dell'architettura siciliana")

Pirrone origina probabilmente da una forma accrescitiva del termine greco "pyrros" che significa "del colore del fuoco, rosso", probabilmente riferito a capostipite dal colore dei capelli o della pelle rossi. Potrebbe, inoltre, derivare dal nome romano "Pyrrhus", noto fra i re dell'Epiro e i condottieri militari del tempo. Pirrone è diffuso soprattutto in Sicilia, nel Palermitano (Palermo, Camporeale, Villafrati, Termini Imerese, Montelepre, Cerda, San Giuseppe Jato, Misilmeri, Ficarazzi, Trabia, Pollina, Carini, Balestrate, Sciara, Borgetto, Godrano, ecc.), nel Messinese (Messina, Capizzi, Pace del Mela, Roccalumera, Ficarra, Lipari, Torregrotta, Giardini Naxos, Naso, Furci Siculo, Alì Terme, Fiumedinisi, Scaletta Zanclea, Pettineo, Francavilla di Sicilia, Venetico, Sant'Agata Militello, Milazzo, Capri Leone, ecc.), nel Catanese (Catania, Acireale, Militello Val di Catania, Mascalucia, Gravina di Catania, San Giovanni La Punta, Aci Castello, Motta Sant'Anastasia, ecc.), nel Siracusano (Francofonte, Priolo Gargallo, Augusta, Siracusa, ecc.), nel Trapanese (Alcamo, Mazara del Vallo, Calatafimi, Trapani, Marsala, Custonaci, ecc.). Famiglie Pirrone si trovano anche in Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Calabria, Campania, Liguria, Veneto.

Riferimenti storici e personaggi: tracce di questa cognominizzazione sono presenti nel testo medioevale "Codex Diplomaticus Villae Ecclesiarum"; relativamente all'anno 1585, in una obbligazione di don Gavino Palombo a nome della città di Iglesias, nell'elenco delle persone garanti, c'è un "mestre (maestro) Joan Pirroni". Giuseppe Fortunato Pirrone (Borgetto 1898 – Roma 1978), scultore e medaglista, noto soprattutto per le sue opere figurative e i suoi ritratti realistici, ha lavorato principalmente con bronzo e marmo, creando sculture di varie dimensioni e stili con forti rimandi ellenici. La sua tecnica venne affinata studiando dapprima all'Accademia di Belle arti di Palermo, poi a Napoli dove frequentò l'ultimo anno e dove ottenne il titolo. Le sue opere, esposte in diverse mostre nazionali ed internazionali gli fecero guadagnare elogi e riconoscimenti sia a livello pubblico che privato. Pirrone ritrasse figure storiche, personalità importanti e personaggi della cultura italiana fra cui Pirandello e Sciascia. Gianni Pirrone (Palermo 1924-2004), architetto, "gigante dell'architettura siciliana", pilastro della facoltà di Architettura dell'università di Palermo. Ha realizzato alcuni dei più eleganti edifici residenziali del capoluogo siciliano. Fu allievo e assistente di Edoardo Caracciolo (1906-1962) negli anni '50, fu preside della facoltà di Architettura fra il 1977 e il 1979 e uno tra i più raffinati progettisti siciliani del boom economico. Saggista e docente di intere generazioni di architetti, insegnò Arredamento e Decorazione, Architettura degli interni, Composizione architettonica, Arte dei giardini; alla fine degli anni '80 fondò la Scuola di specializzazione in Arte dei Giardini. Alcuni suoi testi sono diventati veri e propri libri cult quasi introvabili. Elena Pirrone (Bolzano 1999), ciclista su strada e su pista. Campionessa mondiale juniores 2017 in linea e a cronometro.