L'origine dei cognomi: Pizzo, Pattavina, Palazzotto, Ciaramidaro

L'origine dei cognomi: Pizzo, Pattavina, Palazzotto, Ciaramidaro di Francesco Miranda

Pizzo

(come Paolo Pizzo, schermidore catanese)

Pizzo è cognome tipico siciliano ma ha un importante ceppo nel Veneto. Il ceppo siciliano dovrebbe derivare dal termine dialettale “pizzu” che ha moltissimi significati (punta, estremità acuminata, sporgenza, becco d’uccello, barba tagliata a punta sotto il mento, roccia scoscesa, ecc.): potrebbe essere, pertanto, la cognominizzazione di un soprannome riferito ad un capostipite. Il cognome potrebbe derivare, inoltre, dal toponimo Pizzo, comune in provincia di Vibo Valentia, antica colonia fondata da Focesi, gruppo proveniente da Focea, città greca della Ionia, scampato all’eccidio di Troia e comandato da Napitium. Meno probabile, o quantomeno riferita al ceppo veneto, ci sembra l’origine di Pizzo dall’aferesi del nome medioevale italiano Opizzo. Pizzo è diffuso in tutte le regioni italiane, in particolare in Sicilia, Veneto (Padova, Rovigo, Venezia), Campania, Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria. Nella nostra regione è presente in tutte le province, con frequenze maggiori nel Palermitano (Belmonte Mezzagno, Palermo, Cinisi, Terrasini, Monreale, Montelepre, Misilmeri, Trappeto, Partinico, Gangi, Roccamena, Campofiorito, Caccamo, Santa Cristina Gela, Villabate, Altavilla Milicia, Corleone, Santa Flavia, Cefalù, Bagheria, ecc.), nel Trapanese (Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Trapani, Partanna, ecc.), nel Siracusano (Palazzolo Acreide, Siracusa, Canicattini Bagni, Melilli, Floridia, Solarino, Rosolini, Avola, ecc.), nel Messinese (Montagnareale, Patti, Messina, Gioiosa Marea, Barcellona Pozzo di Gotto, Santa Teresa Riva, ecc.) nell’Agrigentino, nel Catanese, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Secondo alcune ricerche storico-araldiche, una famiglia Pizzo, originaria di Napoli, si propagò nel corso dei secoli, in diverse regioni italiane; in Sicilia un Giovanni Pizzo fu castellano del Regio Palazzo di Messina, barone di metà di Cosimo o Fontanafredda e, forse lui stesso, fu capitano di giustizia in Trapani negli anni 1435/1436 e senatore negli anni 1439/1440. PAOLO PIZZO (Catania 4/4/1983), schermidore catanese, da anni trasferitosi a Roma per lavorare con il suo maestro Oleg Pouzanov, è medaglia d’argento agli Europei di scherma di Strasburgo (Francia) 2014. Gareggia per il Centro sportivo dell’Aeronautica Militare. Dopo la grande affermazione del 2011, vincitore della medaglia d’oro al Campionato mondiale di scherma di Catania, partecipa alle Olimpiadi di Londra 2012 dove, nella gara individuale, giunge fino ai quarti di finale. Poi è un susseguirsi di successi: 2014, argento agli Europei di Strasburgo; 2016, argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, spada a squadre; 2017, oro ai Campionati del Mondo di Lipsia; e tanti altri. Nell’aprile del 2012, nel Salone d’onore del CONI, riceve il Collare d’oro al merito sportivo. Dal 2021 Paolo Pizzo è rappresentante degli atleti nella giunta nazionale del CONI.

GIUSEPPE PIZZO (Orta di Atella, Caserta 9/6/1963), ex poliziotto, all’epoca componente della squadra anti-mostro di Firenze, sceneggiatore, regista, giornalista inviato della trasmissione di RAI 3 “Chi l’ha visto”, scrittore. È stato consulente alla sceneggiatura di “Gomorra”, il film di Matteo Garrone; è stato regista di cortometraggi come “Il nero apparente”, che ha vinto numerosi premi in Italia e all’estero, “Santo subito”, “La vita accanto”. PIETRO PIZZO (Marsala 31/7/1940), avvocato, politico, sindaco di Marsala nei primi anni Novanta, senatore della Repubblica Italiana nella X e nella XI legislatura, gruppo Partito Socialista Italiano. GIOVANNI PIZZO (Veroli 1934 – Roma 2022), architetto, pittore, uno dei protagonisti dell’Arte Programmata, sperimentatore delle potenzialità gestaltiche dei moduli, delle geometrie e del linguaggio matematico; L’Arte Programmata è il tentativo di consentire all’arte di coniugarsi con il disegno industriale e l’architettura.

Pattavina

(come Pippo Pattavina, attore di teatro, cinema e TV)

Pattavina è adattamento dialettale del termine italiano “patavino/patavina”, etnico di Padova; usato per “padovano”, e utilizzato al posto di quest’ultimo soprattutto con riferimento a istituzioni culturali o artistiche. Il cognome è riferito ad abitante, il capostipite /la capostipite, nativo/a di Padova. Si tratta di un cognome raro, diffuso soprattutto in Sicilia e in alcune province come il Siracusano (Lentini, Carlentini, Sortino, Siracusa, Augusta, Francofonte, Ferla, Augusta, Floridia, Buccheri), il Catanese (Scordia, Catania, Aci Sant’Antonio, Mascalucia, Motta Sant’Anastasia, Mineo, Gravina di Catania), il Palermitano (Palermo, Isola delle Femmine). Piccoli nuclei si trovano anche nel Lazio, in Lombardia, Toscana, Veneto, Abruzzo.

Riferimenti storici e personaggi. GIUSEPPE (PIPPO) PATTAVINA (Lentini 16/12/1938), attore italiano di teatro e cinema; recita in lingua italiana e in dialetto siciliano. Ha una lunga esperienza teatrale con la compagnia del Teatro Stabile di Catania, dove ha recitato a fianco di Turi Ferro, Mariella Lo Giudice, Tuccio Musumeci ed altri; ha interpretato l’anziano preside Burgio nella serie televisiva “Il commissario Montalbano”; dal 2011 interpreta il ruolo di Arpagone nell’Avaro di Molière con la regia di Angelo Tosto. La sua filmografia comprende film come La governante, Le inibizioni del dott. Gaudenzi, vedovo col complesso della buonanima, Virilità, ecc. Nei suoi 65 anni di carriera ha calcato i palcoscenici di tutt’Italia.

GIOVANNI PATTAVINA (Lentini 25/7/1919 – 18/5/2004), scrittore, saggista, poeta, scienziato. Scrisse opere di narrativa, molte di saggistica letteraria e scientifica, poesie e componimenti poetici. Dopo la seconda guerra mondiale (1940/43) a cui aveva partecipato da ufficiale di fanteria, ritornò a Lentini e si impegnò politicamente: si iscrisse al Partito Comunista e divenne segretario di sezione, vicesegretario della Federazione provinciale e membro del Comitato di Liberazione della provincia di Siracusa. Fu eletto consigliere comunale e sindaco del Comune con voto unanime del consiglio comunale; da sindaco fondò la Biblioteca Comunale “Riccardo da Lentini”. Lasciato l’incarico di sindaco, nel 1951 si laureò in Lettere e si dedicò all'insegnamento, fino all’anno scolastico 1977/78 quando, lasciato il servizio, si dedicò agli studi scientifici. LUCA PATTAVINA (Roma, 1983), ricercatore dei Laboratori Nazionale del Gran Sasso dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). Attualmente porta avanti la sua attività di ricerca presso il Facultät für Physik dell’Università Tecnica di Monaco di Baviera. Ha ricevuto 2,7 milioni di fondi dell’ERC (European Research Council per il progetto RES-NOVA, un rivelatore di neutrini da supernove che sarà costruito con il piombo puro ritrovato a bordo di una nave romana affondata circa mezzo secolo dopo Cristo al largo dell’isola di Mal di Ventre, in Sardegna. VALENTINA PATTAVINA (Catania 1968), scrittrice, editor; ha studiato archeologia e, dopo un’intensa attività nel mondo dello spettacolo, dal 1996 lavora nell’editoria con diversi ruoli redazionali. Collabora con Fanucci, Chiarelettere, Einaudi (per la collana Stile libero). Insieme a Vincenzo Mollica ha curato la serie “Parole e canzoni”, dedicata ai cantautori. Ha scritto, fra l’altro, i libri “Non principe, ma imperatore. Storia di Totò, dalla polvere del palcoscenico alle luci del cinema” (2008), “La grande anima d’Italia. Alberto Sordi, dal teatrino delle marionette ai fasti del cinema”; una monografia su Paolo Villaggio e una su Vittorio Gassman; i romanzi “La libraia di Orvieto” (2010), “La libraia di Orvieto. L’ultima eredità” (2011).

Palazzotto

(come Gery Palazzotto, scrittore e giornalista)

Palazzotto è cognome siciliano: è una delle numerose varianti di Palazzo (Palazzolo, Palazzeschi, Palazzini, Palazzi, Palagi, ecc.). Tutte potrebbero derivare da mestieri legati al termine “palazzo” (latino) inteso come dimora signorile nella quale si abita, si vive o si lavora: come dire “quello del palazzo, che vive, lavora nel palazzo” (il capostipite): “Palàtium” era a Roma il nome del monte Palatino. Palazzotto e le altre varianti, potrebbero, inoltre, derivare da toponimi (località) distribuiti in tutte le regioni italiane (es. Palazzolo Acreide, ricostruita nel medioevo vicino all’antica Acre, in uno sperone roccioso dove sorgeva un “palatium”, da cui Palatiolum o Palatiolus): il nome della località individuerebbe, in questo caso, le caratteristiche del luogo in cui abitava la famiglia del capostipite. Palazzotto è cognome diffuso soprattutto nel palermitano (Palermo, Misilmeri, Capaci, Carini, Campofelice di Fitalia, Bagheria, Villabate, San Cipirello, Palazzo Adriano, Altavilla Milicia, ecc.), nel trapanese (Castelvetrano, Poggioreale, Marsala), dell’agrigentino (Sciacca, Agrigento, Sambuca di Sicilia), nel messinese (Lipari, Sant’Agata Militello, Messina), nel catanese (Adrano, Catania), nel siracusano (Augusta): con piccoli nuclei è presente anche in Lombardia, Toscana, Lazio e in alcune altre regioni italiane.

Riferimenti storici e personaggi. GERLANDO (GERY) PALAZZOTTO (Palermo 14/11/1963), scrittore e giornalista; ha collaborato con Radio Rai Sicilia come autore di programmi musicali e di approfondimento, e con il “Giornale di Sicilia”, del quale è stato anche vicecaporedattore. Con Salvo Palazzolo ha scritto le opere-inchiesta “Le parole rubate” e “I traditori”, dedicati ai misteri delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. I lavori sono stati rappresentati al Teatro Massimo di Palermo nel 2017 e nel 2019. Attualmente lavora come consulente giornalistico e ghostwriter presso un grande gruppo editoriale italiano ed è direttore della web tv del Teatro Massimo di Palermo. ERASMO PALAZZOTTO (Isola delle Femmine, Palermo 19/11/1982), politico, deputato della Repubblica Italiana nella XVII legislatura, eletto nella lista di Sinistra Ecologia Libertà (SEL) e nella XVIII legislatura, eletto nella lista “Liberi e Uguali” (LeU) guidata dal presidente del Senato uscente Pietro Grasso. Nel corso della XVIII legislatura è stato, fra l’altro, presidente della Commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Erasmo è figlio di MICHELE PALAZZOTTO (Isola delle Femmine, 1957), sindacalista della CGIL salito all’attenzione delle cronache alla fine degli anni Novanta per diversi attentati subiti a causa del suo impegno antimafia nel territorio e contro le infiltrazioni mafiose nelle istituzioni pubbliche. Amministrativo presso la Regione Siciliana, già segretario generale della FP (Funzione Pubblica) della CGIL Sicilia, è pensionato e vive ad Isola delle Femmine. GIUSEPPE PALAZZOTTO (Catania 2/1/1702 – 14/5/1764), architetto catanese del tardo barocco siciliano. Fu artefice della ricostruzione di Catania dopo il terribile terremoto del 1693. Fu contemporaneo di Giovanni Battista Vaccarini, architetto e canonico; molte delle opere attribuite al Vaccarini, dopo la scoperta di nuove fonti documentarie, sono da attribuire a Giuseppe Palazzotto o a componenti del suo nucleo familiare.

Ciaramidaro (cognome raro)

Cognome che indica il mestiere esercitato dal capostipite, fabbricante, venditore o suonatore di ciaramelle (cornamusa) o anche fornaciaio, fabbricante e/o venditore di ciaramidde (tegole), termine proveniente dal greco keramis/keramidos (Caracausi)

Ciaramidaro è presente solo in Sicilia, nel Catanese (Adrano, Bronte, Paternò), nel Messinese (Patti, Montalbano Elicona), nell’Ennese (Nissoria, Agira, Nicosia), nel Nisseno (Sommatino), nel Palermitano (Palermo), nel Siracusano (Siracusa), nel Trapanese (Marsala, Mazara del Vallo). La variante Ciadamidaro è presente nel Catanese (Adrano, Biancavilla, Gravina di Catania, Catania, Ramacca, San Gregorio di Catania, Aci Castello, Bronte), nell’Ennese (Regalbuto, Agira).