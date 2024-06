L'origine dei cognomi Onorato, Minardo, Cacia e Nicastro.

Onorato

(come Giovanni Onorato, attore e caratterista)

Onorato continua il cognomen e poi "signum" latino, honoratus (participio perfetto di honorare, da honor, honoris), tradotto con "onore, rispetto" = degno di onore, di rispetto (E. De Felice). Il cognome, proprio del Sud, è diffuso in Campania, Sicilia, Puglia, Lazio, Calabria, Basilicata, ma anche in Lombardia, Sardegna, Toscana, Piemonte, Abruzzo, ecc. In Sicilia ha un ceppo molto rilevante nel Palermitano (Palermo, Polizzi Generosa, Castronovo di Sicilia, Bagheria, Trabia, Villabate, Isnello, Castelbuono, Cefalù, Pollina, Altofonte, Misilmeri, Capaci, Ficarazzi, Belmonte Mezzagno, ecc.). E' noto, inoltre, nel Catanese (Catania, Paternò, Militello Val di Catania, Santa Maria di Licodia, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Misterbianco, ecc.), nel Messinese (Messina, Naso, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Francofonte, ecc.), nel Ragusano (Modica).

Riferimenti storici e personaggi. Un'antica famiglia, originariamente detta Honorati, di origine lombarda, ebbe sede a Jesi dove fu fregiata dei titoli di marchese e nobile di Jesi. Il casato diede i natali a personaggi eminenti nelle lettere, nelle armi, nella chiesa: un Bernardino Honorati (Jesi 1774-Senigallia 1807), infatti, fu nunzio a Venezia e vescovo di Senigallia ed ebbe la porpora cardinalizia nel 1776. Giovanni Onorato (Palermo 7/2/1902–Palermo 23/2/1960), attore noto per i suoi ruoli da caratterista nel cinema italiano. Ha avuto una carriera prolifica nel cinema italiano tra gli anni '30 e gli anni '50. Iniziò a recitare nel teatro prima di passare al cinema lavorando con molti registi tra i più importanti del suo tempo fra cui Alessandro Blasetti, Mario Mattoli, Luigi Zampa, Camillo Mastrocinque, Carmine Gallone, ed altri. Era il padre di Glauco Onorato (Torino 7/12/1936–Roma 31/12/2009), attore, affermato doppiatore e direttore del doppiaggio: ha una vasta filmografia cinematografica e televisiva e ha dato la voce ad importanti attori come Bud Spencer, Charles Bronson, Lino Ventura, James Coburn, Arnold Schwarzenegger. Ha doppiato, inoltre, film d’animazione, sceneggiati e film televisivi. Giovanni era anche padre di Marco Onorato (Roma 18/5/1953 Roma 2/6/2012), direttore della fotografia, vincitore dell'Oscar Europeo per la fotografia di "Gomorra", noto, fra l’altro, per aver curato la fotografia di tutti i film di Matteo Garrone, ma anche di Maria Virginia Onorato (Roma 26/1/1942–Roma 11/2/2017), attrice, regista, sceneggiatrice. Viene ricordata soprattutto per aver sceneggiato e diretto nel 1974 il film "L’ultimo uomo di Sara". Pierluigi Onorato (La Maddalena 17/8/1938–Firenze 5/2/2023), laurea in Giurisprudenza, politico e magistrato, scrittore di libri pregevolissimi. Magistrato per molti anni a Firenze, poi deputato e senatore della Repubblica, poi di nuovo giudice in Cassazione. Fu deputato nella VIII e nella IX Legislatura (Pci-Sinistra Indipendente), senatore nella X Legislatura (Sinistra Indipendente). Vincenzo Onorato (Napoli 15/5/1957), noto armatore italiano, presidente del gruppo Moby Lines, compagnia di navigazione che opera principalmente sulle tratte da e per la Sardegna e che nel 2016 con Tirrenia e Toremar costituisce il Gruppo Onorato Armatori con una flotta complessiva di 63 navi. La famiglia Onorato è molto nota nel mondo della vela sportiva avendo partecipato a numerose competizioni internazionali. Vincenzo Onorato è presidente di "Mascalzone Latino", team velico italiano da lui fondato nel 1993 e partecipante all'America's Cup.

Minardo

(come Antonino Minardo, parlamentare nazionale)

Minardo ha come varianti Meinardi, Mainardi, Menardi, Menardo, Minardi: alla base di queste forme cognominali sta il nome di origine germanica e di tradizione francone, Mainardo, documentato nella stessa area fin dal X secolo come Maginardus Maghinardus e Mainardus, e composto da Magin e Hardhu = duro, forte, temibile per la sua forza. (E. De Felice). Minardo è diffuso soprattutto in Sicilia, ha piccoli ceppi in Lombardia (nel Milanese e nel Comasco), Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, nuclei sparsi in Campania, Trentino-Alto Adige, Toscana. Nell’Isola ha maggiori frequenze nel Ragusano (Pozzallo, Ragusa, Vittoria, Modica, Scicli, Comiso, Giarratana), nel Siracusano (Siracusa, Noto, Francofonte, Pachino, Augusta, Rosolini), nel Palermitano (Bagheria, Palermo, Santa Flavia, Casteldaccia, Prizzi, Carini), nel Catanese (Catania, Gravina di Catania), nel Messinese (Sant’Agata Militello, Messina).

Riferimenti storici e personaggi. Una famiglia Minardo o Minardi o Mainardo, originaria di Firenze, passata in Sicilia, si diramò nelle città di Siracusa, Catania, Caltagirone e possedette i feudi di Barchino, Bideni, Fontana degli Angeli, Ramione, ecc. Molti suoi esponenti ebbero prestigiose cariche pubbliche in queste città: un Giovanni fu giurato di Caltagirone negli anni 1408 e 1409, un Paolo fu senatore di Catania dal 1475 al 1476, un Giovanni, barone di Barchino, fu capitano di giustizia e poi giurato a Caltagirone negli anni dal 1485 al 1489. Antonino Minardo (Modica, 5/2/1978), politico, laureato in Scienze politiche, la sua carriera è iniziata a livello locale, dove ha ricoperto ruoli nell'amministrazione comunale di Pozzallo. E' stato eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nelle elezioni politiche del 2008 rappresentando la circoscrizione Sicilia 2. Rieletto nelle successive elezioni del 2013, del 2018, del 2022. Durante il suo mandato parlamentare ha lavorato su vari temi con particolare attenzione a questioni legate al Sud Italia e alle isole, come lo sviluppo economico, l'infrastruttura e la gestione dei flussi migratori. Nella sua carriera politica ha fatto parte di diversi gruppi parlamentari. Inizialmente eletto con il Popolo della Libertà (Pdl), ha poi aderito a Forza Italia e, successivamente, nel 2019, alla Lega, con cui ha ricoperto il ruolo di segretario regionale per la Sicilia. Dal 19 aprile 2004 non risulta iscritto a nessuna componente politica. E' nipote di Riccardo Minardo (Modica, 1/2/1951), politico anche lui. E' stato senatore della Repubblica nella XIII e XIV Legislatura e deputato alla Camera nella XV Legislatura. Nella sua carriera politica ha militato in diversi schieramenti politici: Ccd (Centro cristiano democratico), Cdu (Cristiani democratici uniti), Udr (Unione democratica per la Repubblica), Forza Italia. Nelle elezioni regionali siciliane del 2008 venne eletto deputato nella lista del Mpa (Movimento per l'autonomia) di Raffaele Lombardo. Olga Minardo, nata a Roma il 5/6/1956, pittrice, ultima di quattro sorelle Katherine, Stefania e Anna, tutte pittrici e figlie d'arte: il padre Giuseppe Minardo, di Ragusa, nato nel 1916 e morto nel 1981 in un incidente stradale, era pittore di grande talento, la madre, Vera Macht, prussiana, era pittrice.

Cacia

(come Giovanni Cacìa, poeta e scrittore)

Il cognome Cacìa potrebbe derivare dall'aferesi del vocabolo "acacia", pianta arborea o arbustiva della famiglia delle mimosacee, con rami spinosi, foglie alterne e fiori gialli e bianchi. Potrebbe derivare anche da soprannome legato al mestiere del capostipite, "casaro", cioè produttore di cacio, come anche dal luogo dove si pone a stagionare il cacio. Non è da escludere che Cacìa possa avere origine greche e derivare dal termine cacìas, con il significato di "cattiveria, malvagità" (cfr. D. Macris, Cognomi di origine greca a Messina, Wikipedia). Nel dialetto siciliano càcia o cacìa viene detta una specie di sopravveste usata nelle chiese in tempo di solennità o nelle processioni (cfr. Piccitto, Vocabolario siciliano). Il cognome, non molto conosciuto, è diffuso in circa 70 comuni di varie regioni italiane: è noto soprattutto in Calabria, Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria e con poche famiglie anche in Emilia Romagna, Campania, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Abruzzo. In Sicilia è presente nel Catanese (Catania, Tremestieri Etneo, Misterbianco, Adrano, Gravina di Catania), nel Messinese (Messina, Milazzo, Torregrotta, Barcellona Pozzo di Gotto, Rometta), nell'Ennese (Catenanuova, Nicosia, Centuripe), nel Palermitano (Palermo), nel Siracusano (Siracusa), nel Nisseno (Caltanissetta). I Paesi con più Cacìa nel mondo sono: Italia, Usa, Guatemala, Argentina, Brasile, Inghilterra, India, Bolivia, Portogallo, Australia.

Riferimenti storici e personaggi. Giovanni Cacia (Messina 1951), poeta, scrittore. La madre, poetessa e musicista, lo introdusse alle lettere fin da piccolo tanto che a 15 anni Cacia vince il Premio "Mosè della Poesia". Da Messina si trasferisce a Padova e lì negli anni '80 inventa "Il sofà delle Muse", salotto letterario cui partecipano artisti, scrittori e poeti come Moravia, Goldoni, Marzotto, Bevilacqua, Sgarbi, Albertazzi, Tortorella, De Caro, Merini. Il Sofà si sposta anche a Milano e Verona. Cacia inoltre è fra i segnalati del Premio Mario Luzi e ha scritto di medicina per diverse testate giornalistiche online ed è stato consulente editoriale di Benessere&Bellessere, centro estivo di Vigasio, della rivista "AntiAge", di "Estetica Natura e Benessere". Ha pubblicato i libri "Il respiro del tempo" (2017), "Voci dal sottoscala" (2024). Daniele Cacia (Catanzaro 23/8/1983), ex calciatore italiano di ruolo attaccante. E' il miglior marcatore nella storia della serie B con 134 reti. Vanta sei convocazioni e quattro presenze con Nazionali giovanili azzurre. Tra club e Nazionali, giovanili ha totalizzato 172 reti.

Nicastro

(come Guglielmo Nicastro ex parlamentare regionale del Pci)

Dovrebbe derivare dal toponimo Nicastro, comune calabro autonomo fino al 1968, poi con Sambiase e Sant'Eufemia Lamezia formò il Comune di Lamezia Terme. Nicastro è l'antica "neocastrum", una delle più antiche città di fondazione bizantina. Il cognome, radicatosi soprattutto nella parte meridionale della Sicilia, si riferisce al luogo di origine del capostipite. Nicastro, diffuso in tutta l'Isola, ha maggiori frequenze nel Nisseno (Gela, Campofranco, Niscemi, Sutera, Mazzarino, ecc.), nell'Agrigentino (Licata, Casteltermini, Ravanusa, Agrigento, Favara, ecc.), nel Catanese (Catania, Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Grammichele, Riposto, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Pachino, Avola, Rosolini, Buccheri, Lentini, Priolo Gargallo, ecc.), nel Ragusano (Vittoria, Modica, Ragusa, Scicli, Comiso, ecc.), nel Messinese (Messina, Lipari, Capizzi, San Filippo del Mela, Sinagra, ecc.), nel Palermitano (Palermo, San Giuseppe Jato, Villafrati, Montemaggiore Belsito, Bagheria, San Cipirello, Cefalà Diana, Partinico, Collesano, ecc.). E' diffuso, inoltre, in tutte le altre regioni italiane, con più presenze in Campania, Lombardia, Piemonte, Calabria, Lazio, Puglia, Toscana, Emilia-Romagna.

Riferimenti storici e personaggi. Nicastro fu nobile famiglia di Messina, Siracusa e Caltagirone. Un Giovanni Antonio nel 1638 ottenne il titolo di barone della Moschitta, un Paolo Francesco, barone della Moschitta, fu senatore di Caltagirone in vari anni dal 1711 al 1722, sindaco tra il 1718 e il 1719 e patrizio nel 1732 e 1733, un Giacomo fu senatore di Caltagirone in vari anni dal 1735 al 1759, carica che tenuta da Giacomo nel 1799 e 1800 e da Giuseppe Nicastro e Loredano nel 1812 e 1813. Nel 1904 Filippo Nicastro ottenne il riconoscimento del titolo di barone del Lago (da parte della madre Marianna Ventura) (cfr. Il Nobiliario).

Giambattista Nicastro (Caltagirone 1832-1903), architetto. La sua vastissima attività, svolta prevalentemente a Caltagirone, comprende la progettazione di edifici pubblici, il restauro e la tutela dei monumenti antichi e l'urbanistica. Guglielmo Nicastro (Ragusa 22/5/1903–Palermo 11/12/1981), ingegnere e politico, fu deputato all'Assemblea regionale siciliana dalla I alla V Legislatura (1947-1967), eletto nel Collegio di Ragusa prima per il Blocco del Popolo poi per il Partito comunista italiano. Iscritto al Pci fin dal 1921, già componente e presidente del Cnl (Comitato di liberazione nazionale) per la provincia di Ragusa, fu segretario provinciale del Movimento Comunista di Messina e segretario del Pci di Ragusa. Claudio Nicastro (Siracusa 7/6/1913-13/11/1977), attore cinematografico. Tra i lavori più interessanti che ha interpretato va citata la partecipazione nel film "Cadaveri eccellenti" di Francesco Rosi, dove ha interpretato la parte di un generale. Nel 1977 ha lavorato con Umberto Lenzi per la realizzazione del film "Il cinico, l'infame, il violento". Daniele Nicastro (Carmagnola 1978), vive in un paesino in provincia di Cuneo, scrive a tempo pieno libri per ragazzi. Con la scuola e le biblioteche svolge incontri di promozione alla lettura e laboratori di scrittura creativa. Collabora da anni come ghostwriter con le maggiori case editrici italiane. Ha scritto "Grande", vincitore del premio letterario "Legenda Junior", "Khalifa, un immigrato da medaglia" e alcuni titoli della collana "Campioni".