L'attrice Francesca Neri (Foto LaPresse)

L'origine dei cognomi Occhipinti, Richichi, Recupero e Neri.

Occhipinti

(come Maria Occhipinti, ribelle, anarchica, scrittrice e femminista)

Il cognome Occhipinti deriva probabilmente dal soprannome dato agli individui di origine normanna che vivevano in Sicilia e che erano gli unici con gli occhi azzurri o verdi e quindi "pinti" (occhi-pinti); gli altri siciliani, discendendo da arabi, greci e spagnoli, avevano gli occhi scuri. Occhipinti è presente in circa 350 comuni italiani: in Sicilia con picchi di presenze molto elevati. Seguono poi le altre regioni: Lombardia, Lazio, Toscana, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Campania, e giù, per numero di presenze, fino alla Valle d'Aosta passando per Puglia, Marche, Sardegna, Calabria, Trentino-Alto Adige, Umbria. In Sicilia è diffuso soprattutto nel Siracusano (Siracusa, Pachino, Francofonte, ecc.), nel Ragusano (Ragusa, Vittoria, Scicli, Comiso, ecc.), nel Catanese (Catania, Caltagirone, Mazzarrone, ecc.), nel Trapanese (Marsala, Trapani, Paceco, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Trabia, Borgetto, ecc.), nel Nisseno (Gela, Caltanissetta, Delia, ecc.), nell’Ennese (Agira, Centuripe, Regalbuto).

Riferimenti storici e personaggi. Giuseppe Occhipinti, infeudato il 13 ottobre 1859 nelle terre di Corallo e Calamaro. Isidoro Criscione Occhipinti, riconosciuto barone di Corallo nel 1872. Il ramo dei baroni di Corallo proviene da Comiso e discende da Antonio Occhipinti. Don Anselmo Occhipinti fu parroco della chiesa di San Giovanni Battista a Ragusa nel secolo XVIII. Maria Occhipinti, ribelle, anarchica e femminista, fu testimone dell'insurrezione popolare di Ragusa esplosa il 6 gennaio 1945 tra corso Vittorio Veneto e via 4 Novembre, contro una nuova chiamata alle armi. Ancora ventitreenne e incinta di cinque mesi, si stese a terra davanti ad un camion militare carico di giovani rastrellati, con l'intento di agevolarne la fuga. Scoppiò un tumulto: i soldati cominciarono a sparare, i popolani resistettero per tre giorni. Iniziò così la rivolta del "Non si parte" che si estese anche a Comiso, a Modica, a Vittoria. Poi, l'8 gennaio, la Divisione Sabauda "ristabilì l'ordine" e più di cento rivoltosi furono arrestati. Maria Occhipinti fu condannata al confino e al carcere, dove diventò mamma. Dopo aver scontato la condanna viaggiò per diverse città italiane e scrisse, fra l'altro la sua autobiografia "Una donna di Ragusa" con la quale vinse il Premio Brancati 1976. Andrea Occhipinti (Roma 12/9/1957), attore e produttore cinematografico, fondatore della Lucky Red, società di produzione e distribuzione cinematografica. Attualmente è presidente dei distributori Anica. Come attore, fra gli altri, ha girato film come "Bolero Extasy" (John Derek 1984), "La famiglia" (Scola 1986), "Preferisco il rumore del mare" (Calopresti 1999) e più recentemente: "Gli idoli delle donne" (Lillo e Greg – Eros Pugliese, 2022), "Sotto il sole di Amalfi" (Martina Pastori, 2022), "Denti da squalo" (Davide Gentili, 2023). Andrea Occhipinti ha condotto la 41esima edizione del Festival di Sanremo (1991), accanto a Edwige Fenech. Mario Occhipinti (Scicli 25/9/1954), politico e medico, è stato fra i fondatori del movimento "La Rete", guidato da Leoluca Orlando e, nel 1996, ha contribuito alla nascita dei comitati "per l'Italia che vogliamo" di Romano Prodi, divenendo nel 1998 il coordinatore dei Democratici per l'Ulivo della provincia di Ragusa. E' stato senatore della Repubblica nella XIII e XIV legislatura ed è stato sottosegretario al ministero dei Trasporti e della Navigazione del secondo Governo D'Alema, carica che ha mantenuto nella XIV legislatura, nel Governo Amato II.

Richichi

(come Sonny Richichi, l'ex manager che cura i cavalli maltrattati)

Richichi è un cognome italiano di origine araba, proviene dal termina arabo "riqīq" che significa "schiavo", probabilmente cognominizzazione di soprannome dialettale di un capostipite ex schiavo (Rohlfs). Il cognome è specifico di Calabria (Reggino e Catanzarese), in Sicilia è diffuso soprattutto nel Palermitano (Palermo, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Roccamena, Carini, Capaci, Cinisi, Altavilla Milicia, Misilmeri, Monreale, ecc.) e nel Catanese (Catania, Gravina di Catania, Aci Catena, Camporotondo Etneo, Misterbianco, Belpasso, Motta Sant'Anastasia). Alcune famiglie Richichi sono censite anche nel Trapanese (Trapani, Marsala, Petrosino) e nel Messinese (Messina). Famiglie Richichi sono attestate, inoltre, in Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto e, qua e là, in altre regioni italiane: in tutta Italia circa 380/400 famiglie in un centinaio di comuni.

Riferimenti storici e personaggi. Un'antica ed illustre famiglia calabrese, presente nel Reggino e nel territorio di Catanzaro fin dal secolo XVIII, e conosciuta come Rechichi o Richichi, si propagò nel corso dei secoli, in diverse regioni italiane e del mondo: in alcuni Paesi esteri il cognome è stato trascritto come Rickicki. Non risulta che tale famiglia abbia avuto titoli nobiliari, ma sicuramente fu di condizioni agiate: un Antonio Richichi, nel XVIII secolo, fu proprietario terriero nel Reggino, un Tommaso Richichi fu "dottore in l'una e l'altra legge" in Reggio Calabria, un Francesco Richichi fu fratello Laico della congregazione dei Clerici regolari. (Cfr. Heraldry Institute of Rome – Dossier araldici). Sonny Richichi, ex manager che cura i cavalli maltrattati, presidente di Ihp (Italian horse protection onlus), associazione indipendente per la tutela dei cavalli e degli altri equidi. Fino al 2007 è stato un bancario per 14 anni, di cui 3 da direttore di filiale. Per lungo tempo, Sonny Richichi aveva svolto attività di volontariato per la Lav, Lega antivivisezione, ricoprendo vari incarichi fin dal 1999: era stato membro del consiglio direttivo nazionale dal 2002 al 2006, presidente nazionale dal 2004 al 2006 e responsabile del settore equidi dal 2004 al 2008. Era stato direttore della fondazione Flaminia nel 2009, prima di fondare Ihp e intraprendere un nuovo progetto. L'associazione Ihp ospita e recupera equidi sequestrati per maltrattamenti: l'ospedale dei cavalli ha sede in una vallata di 60 ettari nel cuore della Toscana, tra Volterra e San Gimignano. In questa terra, tra cipressi e dolcissime valli, i cavalli, sequestrati alle organizzazioni clandestine e agli scommettitori criminali che li trattano come carne da macello, tornano ad essere liberi, a rivivere accuditi dal personale dell'associazione. Valeria Richichi Fecarotta, scrittrice palermitana, autrice dell'autobiografia "Nata a Palermo e ivi residente" (2010) e del romanzo storico "L'ombra del Reich nel terremoto del Belice" (2018). Ignazio Richichi, argentiere palermitano, esperto di cesello. Su disegno del grande pittore Pietro Novelli, nel 1784, riuscì a creare un vero gioiello d'arte, l'urna argentea che raccoglie le reliquie di San Giusto, patrono di Misilmeri. La cassa è tutta a giorno con vetri da tutti i quattro lati per far vedere le ossa del santo e il suo teschio, posti sun un cuscino di velluto rosso. Sopra il coperchio dell'urna è riprodotto il Castello di Misilmeri di cui San Giusto è protettore (notizie tratte da "La storia di Misilmeri" di mons. Francesco Romano)

Recupero

(come Giuseppe Recupero, geologo, storico, vulcanologo)

Il cognome Recupero deriva dal nome personale medioevale Recuperus (proveniente da "recuperare o riacquistare il bene perduto") probabilmente attribuito al capostipite dai genitori che vedessero nel nuovo nato una forma di consolazione per la perdita di un precedente figlio deceduto prematuramente: come dire "riavuto in sostituzione", "recupero di bene e felicità" (V. Blunda). Recupero è diffuso in circa 170 comuni, quasi tutti siciliani. Diramatosi in tutt'Italia, è presente in varie regioni, Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia, Veneto, Calabria, ecc. In Sicilia è presente in tutte le province, in particolare nel Messinese (Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Terme Vigliatore, ecc.), nel Catanese (Catania, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Augusta, Carlentini, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. Attestazione di questo cognome è un "magister Recuperus" vissuto in Sicilia alla fine del XIII secolo. Una famiglia Recupero godette di nobiltà in Catania: molti suoi esponenti ebbero cariche pubbliche in Pozzo di Gotto, Catania, San Giovanni La Punta, il titolo di barone di Aliminusa e l'investitura dei feudi di Santarella e Palazzelli. La famiglia risulta iscritta nel Libro d'oro della Nobiltà italiana e nell'Elenco ufficiale nobiliare italiano del 1922. Giuseppe Recupero (San Giovanni La Punta 19/4/1720 - Catania 4/8/1778), geologo, storico e vulcanologo italiano. Dopo l'ordinazione sacerdotale si interessò, oltre che di studi ecclesiastici, anche di vulcanologia, numismatica, antiquariato, diplomazia. Scrisse un "Trattato di instituzioni canoniche" (in latino), una "Vita di Sant'Agata" e un opuscolo riguardo all'Obelisco egizio della fontana dell'elefante, realizzata poco prima da Giovanni Battista Vaccarini e collocata in piazza Duomo a Catania. Dedicatosi a tempo pieno allo studio e all’osservazione dei fenomeni vulcanici, concepì il progetto di studiare e trattare tutte le eruzioni e i vari fenomeni vulcanici dell'Etna di cui si aveva memoria storica. Così scrisse "La storia naturale e generale dell'Etna" in cui descrisse sistematicamente tutti gli aspetti delle contrade etnee e dei territori circostanti. L'opera, in due volumi, quasi ultimata nel 1770, venne pubblicata postuma nel 1815, con note e introduzione a cura del nipote Agatino Recupero. Tradotta in francese e in tedesco, ottenne ampia diffusione in Europa. Antonio Ursino Recupero (Catania 6/8/1853 – 12/1/1925), politico e mecenate. Laureatosi in giurisprudenza a Catania nel 1875, esercitò la professione di avvocato solo occasionalmente. Fu sindaco di Catania dal 21/8/1897 al febbraio 1898 e sostenne Giuseppe Felice Giuffrida nelle elezioni del 1902 e del 1910, sebbene di fede monarchica. Mecenate, filantropo e bibliofilo, creò una biblioteca con 41 mila libri di carattere prevalentemente catanese e siciliano, che, con testamento olografo del 1924 legò, insieme ad altri beni, all'università e al Comune di Catania. Trasferita successivamente nei locali della Biblioteca civica, essa contribuì alla formazione dell'ente Biblioteche riunite civica a Antonio Ursino Recupero. Francesco Recupero (Milazzo 17/9/1914 – 6/7/1983), magistrato, politico, senatore della Repubblica nell'VIII legislatura, gruppo Partito socialista italiano.

Neri

(come Francesca Neri, attrice e produttrice cinematografica)

Varianti di Neri sono Negrelli, Negrello, Negretto, Negretti, Negri, Negro, Negrini/o, Negroni, Nerini, Nigrelli: tutti cognomi che traggono origine, direttamente o tramite variazioni ipocoristiche o accrescitive, dal cognomen latino Niger e dai suoi derivati medioevali Nigrus e Negro o Nigro, o da soprannomi legati al colore dei capelli o alla carnagione scura. Potrebbero anche derivare dal nome medioevale Neri che in origine sembra nascere per aferesi da nomi quali Ranieri, Guarneri, Maineri. Altra origine potrebbe essere quella dell'ebraico Nerì che significa "il mio lume, la mia luce" usato come diminutivo di Neriel che significa "la mia luce è Dio". Neri lo si trova all'inizio del Vangelo di Luca dove figura come uno degli antenati di Gesù (3, 23-31). Cognome fra i più diffusi in Italia, Neri è presente in circa 1.300 comuni di regioni in gran parte settentrionali, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Lombardia. Con ceppi abbastanza consistenti si trova anche nelle altre regioni, fra cui Sicilia, Calabria, Umbria, Piemonte, Liguria, Marche, Campania, ecc. In Sicilia è noto soprattutto nel Catanese (Adrano, Biancavilla, Catania, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Villabate, Misilmeri, ecc.), nell'Agrigentino (Agrigento, Porto Empedocle, Ribera, ecc.), nel Nisseno (Mazzarino, Caltanissetta, Sutera, ecc.), nel Siracusano (Avola, Melilli, Lentini, ecc.), nell'Ennese (Piazza Armerina, Regalbuto, Leonforte, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. San Filippo Neri (Firenze 1515 - Roma 1595), detto l'Apostolo della città di Roma. Fondò un oratorio in cui si tenevano conferenze religiose e discussioni e si organizzavano iniziative per il soccorso ai malati e ai bisognosi. Francesca Neri (Trento 10/2/1964), attrice e produttrice cinematografica italiana, ha partecipato a numerosi importanti film: "Pensavo che fosse amore... invece era un calesse" di Massimo Troisi, "Al lupo, al lupo" di Carlo Verdone, "Carne tremula" di Pedro Almodovar, "Hannibal" di Ridley Scott, ecc. Lasciato il cinema nel 2016 per motivi di salute, Francesca Neri si è avvicinata all’editoria studiando all'Ied (Istituto europeo di design) come fashion editor e specializzandosi in comunicazione digitale, giornalismo e nuovi media a La Sapienza di Roma. Collabora con alcune testate ed uffici stampa. Franco Neri (Torino 13/4/1963), comico, sceneggiatore, cabarettista e personaggio televisivo italiano, nato a Torino ma di origine calabrese. Divenuto popolare per la sua partecipazione alla trasmissione Zelig Circus nel 2003/2004, è presente anche nel teatro e nel cinema. Nel 2004 a 2005 ha pubblicato due libri: "Franco oh Franco" e "Tutto il mondo è paese". L'attore basa la sua comicità su tematiche di differenza fra Nord e Sud. Sebastiano Neri (Lentini 15/6/1954), politico e magistrato, è stato deputato al Parlamento nelle XII e XIII legislature per Alleanza nazionale e nella XV legislatura per la lista Lega Nord-Movimento per l'autonomia. Dal 2004 al 2006 è stato sindaco di Lentini, carica che ha dovuto lasciare per incompatibilità con quella di parlamentare regionale. Nel 2008, non rieletto, è ritornato in magistratura come giudice della Corte d'Appello di Roma. Dal 2016 è presidente della Corte d'Appello di Messina.