L'origine dei cognomi Nigro, Lepore, D’Agata e Rampulla.

Nigro

(come Raffaele Nigro, scrittore e giornalista, nei suoi scritti racconta la Basilicata)

Nigro deriva probabilmente dalla cognominizzazione di soprannome riferito a capostipiti dalla carnagione scura o dal colore dei capelli, o anche ad appartenente a popolazione negra. L’etimologia del cognome riporta al termine latino NIGER che, appunto, sta ad indicare i termini scuro o negro. In alcuni casi il cognome Nigro potrebbe derivare dal nome tipicamente toscano Nieri, usato in passato come diminutivo di Ranieri o Guarniero. In Italia ci sono circa 3200 nuclei familiari con cognome Nigro: sono distribuiti in maggior parte nel Meridione (Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata), in regioni italiane come Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, e con numeri a due cifre nelle altre regioni della penisola. In Sicilia il cognome è diffuso soprattutto nel Siracusano (Siracusa, Palazzolo Acreide, Lentini, Carlentini, Priolo Gargallo, Noto, Floridia, Francofonte, ecc.), nel Catanese (Catania, Scordia, Caltagirone, Pedara, Tremestieri Etneo, Mascalucia, Sal Gregorio di Catania, Raddusa, ecc.), nel Ragusano (Modica, Scicli, Ispica, Vittoria, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Cerda, Misilmeri, Cefalù), nel Trapanese (Alcamo, Campobello di Mazara, Marsala), nel Messinese (Messina, Patti, Mistretta, Roccalumera)

Riferimenti storici e personaggi. I Nigro di Crotone derivano dagli schiavi negri convertitisi al cristianesimo: alcuni di loro, infatti furono impiegati nella costruzione delle fortificazioni della città e del castello, i cui lavori iniziarono nella primavera del 1541. GIOVANNI NIGRO (Palazzolo Acreide 2/11/1920 – 13/1/2009), avvocato, magistrato onorario, deputato regionale per cinque legislature. Eletto per la prima volta nel 1955 (III Legislatura) gruppo Democrazia Cristiana, fu rieletto all’ARS nella IV, V, VI e VIII Legislatura. Nel corso degli anni fu assessore alla Pubblica Istruzione, al Turismo, Comunicazioni e Trasporti, fu anche vice presidente dell’ARS. Da deputato fu promotore o firmatario di numerose leggi in favore dell’agricoltura, degli enti locali, dell’istruzione scolastica. Fu sindaco di Palazzolo Acreide per più di 30 anni, dal 1952 agli anni ’80; vice segretario provinciale e segretario di zona della D.C. di Siracusa. FILIPPO NIGRO (Roma 3/12/1970), attore, doppiatore. Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma sotto la guida di Lina Wertmuller, dopo un ruolo minore nel film drammatico di Ferzan Ozpetek “Le fate ignoranti” (2001) e diversi lavori televisivi, nel 2003 ebbe un ruolo da protagonista nel film “La finestra di fronte” di Ozpetek. Per quel film l’attore ottenne la candidatura ai Nastri d’Argento e il Globo d’Oro della stampa estera come migliore attore. Nel 2004 ebbe lo Shooting Stars Award al Festival internazionale del cinema di Berlino e, nel 2009, fu nominato ai David di Donatello come migliore attore non protagonista per il film “Diversi da chi?”. La sua carriera cinematografica vanta una ricca filmografia mentre quella televisiva gli ha dato notorietà per la partecipazione a lavori quali: “I ragazzi del muretto” (1992), “Un posto al sole” (1995), “Il maresciallo Rocca” (1998), la serie di “R.I.S. - Delitti imperfetti” (2005/2006/2007), ed altri. RAFFAELE NIGRO (Melfi 9/11/1947), scrittore e giornalista. Nei suoi libri racconta la Basilicata e riflette su presente e futuro della regione, tra meridionalismo, cambiamenti e globalizzazione. MARIO NIGRO (28/6/1917 – Livorno 11/8/1992), pittore, con una vocazione irrefrenabile per la pittura astratta, geometrica. Il farmacista che divenne pittore, che, lasciato l’impiego di farmacista presso gli Spedali Riuniti di Livorno, sente il bisogno di confrontarsi con il mondo più libero della metropoli, Milano e qui si dedica interamente alla pittura, qui diventa “figura fondamentale dello scenario artistico italiano”.

Lepore

(come Tatiana Lepore, attrice attiva nel cinema, a teatro, in televisione)

Etimologicamente Lepore ha alla base il termine latino LEPUS-LEPORIS (lepre): come cognome deriva probabilmente da soprannomi originati da caratteristiche dei capostipiti (timidezza ma anche rapidità, celerità della lepre), o da soprannomi legati allo storico mestiere del “leporarius”(il cacciatore di lepri), comune nelle campagne italiane dei secoli scorsi. Lepore ha ceppi consistenti in Puglia e Campania ed è tanto diffuso in Lombardia, Lazio, Piemonte, ma anche in Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Calabria, ecc. In Sicilia sono attestate poche famiglie Lepore, le troviamo nel Messinese (San Piero Patti, Messina, Villafranca Tirrena, Sant’Agata Militello), nel Catanese (Catania, Ramacca, Palagonia, Aci Castello), nel Palermitano (Palermo, Casteldaccia), nel Trapanese (Erice, Marsala), nel Ragusano (Acate, Monterosso Almo), nel Siracusano (Lentini, Augusta). Le varianti: Lepora, Leporini, Lepre, Leporati, Leporatti, Leprotti, Leproni, Lepratto, Leporino.

Riferimenti storici e personaggi. MATTEO LEPORE (Bologna 10/10/1980), politico, sindaco di Bologna e della sua città metropolitana dal 2001. Laureato in scienze politiche, dal 2017 al 2021, su delibera del suo predecessore sindaco Virginio Merola, aveva ricoperto il ruolo di presidente del comitato di indirizzo della Destinazione turistica metropolitana. Alle elezioni comunali del 2021 è stato sostenuto, oltre che dal suo partito, il PD, dal Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Volt-PSI e alcune liste civiche (Coalizione Civica, Coraggiosa, Ecologista e Solidale, Matteo Lepore Sindaco e Anche tu conti). È stato eletto sindaco al primo turno con il 61,9% dei voti. GIUSEPPE LEPORE (Bologna 7/12/1967), archeologo, professore associato all’Università di Bologna dal 2014, svolge le sue ricerche nell’ambito dell’Archeologia Classica; è direttore della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio. Impegnato in progetti di ricerca nazionali e internazionali, collabora con diversi Istituti europei ed è autore di numerose pubblicazioni che spaziano all’interno dei diversi aspetti del mondo classico. FRANCESCO LEPORE (Benevento 9/5/1976), giornalista, studioso e autore di saggi di storia della mariologia e della spiritualità cristiana in epoca medievale e moderna. Sacerdote della Diocesi di Benevento dal 2000 al 2006, è stato latinista papale presso la Segreteria di Stato e officiale della Biblioteca Apostolica Vaticana. Dopo aver lasciato il Vaticano e il sacerdozio è editorialista per “Linkiesta”, scrive articoli sui diritti LGBTQ e sul Vaticano e scrive blog in latino. Nel suo blog intitolato ”O tempora, o mores”, commenta le notizie quotidiane di politica, criminalità, sanità, costume, diritti civili. TATIANA LEPORE (Torino 27/3/1974), attrice, attiva nel cinema (con una filmografia di circa 20 film), in teatro, in televisione, presente in diverse serie televisive, nota soprattutto per aver assunto nel 1999 il ruolo della Strega Rosarospa nel programma per bambini “Melevisione” di Rai 3. Dal 2001 lei è attrice nella Fondazione del Teatro Stabile di Torino, dal 2009 è attrice, coach e collaboratrice dialoghi per la casa di produzione “Tempesta film s.r.l., per cui si sposta da Torino a Roma; insegna, gestisce corsi di formazione, accompagnamento e inserimento per attori. ANTONIO LEPORE (Benevento 30/1/1897 – 31/12/1974), avvocato, politico, senatore della Repubblica Italiana per la Democrazia Cristiana, dalla I alla IV Legislatura (1948/1968). Durante la sua vita aveva ricoperto numerosi incarichi: era stato deputato provinciale del Sannio, componente del Consiglio provinciale scolastico di Benevento, censore della Banca d’Italia, presidente dell’Associazione provinciale dei Comuni. A Palazzo Madama oltre agli incarichi nelle varie Commissioni era stato segretario della Presidenza del Senato nella I e II Legislatura, questore nella III e IV Legislatura.

D'Agata

(come Nino D’Agata, attore e doppiatore)

D’Agata, le sue varianti (Agati, Dell’Agata) e gli alterati e derivati (Agatiello, Agatini, Agatoni, Agatani, Agatensi), come cognomi, hanno alla base il nome femminile “Agata”, molto frequente nell’Italia meridionale per il culto antico e popolare di Sant’Agata, martire a Catania nel III secolo. Il nome Agata continua il personale latino Agatha o Agathe, affermatosi in età cristiana come adattamento del nome greco Ἀγαθὴ (Agathe), basato sul termine ἀγαθὸς (agathos), che significa “buono”, “gentile”, “nobile”, “valente” (cfr. E. De Felice, Dizionario dei cognomi italiani). Il cognome D’Agata è diffuso soprattutto in Sicilia, nel Catanese (Catania, Aci Sant’Antonio, Acireale, Viagrande, Mascalucia, Biancavilla, Aci Catena, Aci Castello, Misterbianco, San Gregorio di Catania, Belpasso, Zafferana Etnea, San Giovanni La Punta, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Avola, Priolo Gargallo, Sortino, Noto), nel Messinese (Messina, Taormina, Sant’Alessio Siculo, Castelmola, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Bagheria, Trappeto, Casteldaccia), nell’Ennese (Piazza Armerina). Alcune famiglie D’Agata sono attestate, inoltre in Lombardia, Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto, Campania, Umbria, Emilia-Romagna, e, qua e là, in altre regioni italiane.

Riferimenti storici e personaggi. Si vuole che il capostipite della famiglia D’Agata sia un Giovanni di Federico, uomo d’armi al servizio di Andrea Chiaramonte, che nel 1392 per sfuggire agli sgherri che cercavano di eliminare tutti i fedelissimi del Chiaramonte, ucciso per volontà di Bernardo Cabrera, si rifugiò a Catania e inizio a cognominarsi con il nome della madre Agata. Nel corso dei secoli vari membri di questa famiglia si trasferirono in diverse regioni italiane e ovunque furono accolti nelle importanti cariche delle città dove ebbero dimora. (cfr. Heraldrys Institute of Rome). ANTONINO (NINO) D’AGATA (Catania 8/10/1955 – Roma 20/8/2021), attore e doppiatore. Era noto per il ruolo del generale Tosi in R.I.S. – Delitti imperfetti, ma anche per quello dell’agente Agostino Catalano nel tv movie “Paolo Borsellino”. Aveva prestato la voce ai personaggi Timothy Lovejoy e Lou de “I Simpson” e Paul Bettany, di Iron Man. Nel corso della sua carriera cinematografica e televisiva ha vantato partecipazioni a “Squadra antimafia”, “Don Matteo”, “Distretto di polizia”, “Il giovane Montalbano”. È stato diretto da Giuseppe Ferrara in “Giovanni Falcone”, da Gabriele Muccino in “L’ultimo bacio”, da Paolo Sorrentino in “Le conseguenze dell’amore”. GIUSEPPE D’AGATA (Bologna 11/1/1927 – 29/3/2011), scrittore, sceneggiatore, medico, jazzista, partigiano. Raccontò la Resistenza in molte sue opere, fra le quali “I ragazzi del coprifuoco”. Altri romanzi furono accolti dalla critica per i valori di ricerca e sperimentalità. Fu autore di sceneggiature cinematografiche e televisive; alcune sue opere sono state tradotte in film e sceneggiati televisivi di grande successo (“Il medico della mutua”, “Il segno del comando”), ecc. D’Agata fu presidente del Sindacato Nazionale Scrittori e direttore artistico della rivista letteraria “L’Orto”; si è occupato anche di arte contemporanea e ha curato libri e opuscoli di artisti del nostro tempo.

Rampulla

(come Giovanni Rampulla, martire della strage tedesca delle Fosse Ardeatine)

Etimologicamente Rampulla/Rampolla potrebbe derivare da soprannome basato sul termine dialettale siciliano “rampa” (zampa con artiglio), o da diminutivo del nome longobardo “Rampho”. Potrebbe, inoltre rifarsi al termine “rampollo” che significa “germoglio”, “getto” delle piante, o anche discendente diretto di una famiglia nobile, di rango. Rampulla ha ceppi in Sicilia, nel Messinese (Mistretta, Pettineo, Santo Stefano di Camastra, Patti, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Motta d’Affermo, ecc.), nel Nisseno (Gela, Caltanissetta, Delia, Sommatino, ecc.), nel Catanese (Catania, Gravina di Catania, Misterbianco, Mascalucia, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Cefalù, Gratteri, ecc.), nel Siracusano (Pachino, Siracusa, Augusta, ecc.), nell’Ennese (Nicosia, Piazza Armerina, Enna). Famiglie Rampulla sono attestate anche in Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio e, qua e là, in altre regioni italiane.

Riferimenti storici e personaggi. Un esempio dell’uso del nome longobardo Rampho si trova nel Chronicon salernitanum: … “e contrario ab uno ex hiis astantibus, cui nomen Rampho fuit, qui preerat ipso tempore Cumpsinis, est ei responsum:” Talia minime, domine mi, peragamus; meliusque multo est pugnando mori quam hic infelicius viveret…” (Al contrario, uno di questi astanti, che si chiamava Rampho, che era allo stesso tempo incaricato di Cumpsini, gli rispose: “Non facciamo assolutamente, mio signore, una cosa del genere, ed è molto meglio morire consapevolmente che vivere infelicemente”. MICHELANGELO RAMPULLA (Patti 10/8/1962), allenatore ed ex giocatore di calcio, di ruolo portiere. È stato il primo portiere a realizzare un gol su azione nel campionato italiano di serie A. Era la stagione 1991/92, Rampulla difendeva i pali della Cremonese, in una partita contro l’Atalanta: segnò di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella Cremonese rimase per sette stagioni, nella Juventus per dieci stagioni (dalla 1992/93 alla 2001/2002. L’attività di allenatore è in corso: l’ultimo incarico è stato quello della stagione 2022/2023 nella Salernitana, come allenatore dei portieri. GIOVANNI RAMPULLA (Patti 17/6/1994, militare, tenente colonnello, trucidato alle Fosse Ardeatine il 24/3/1944. Soldato nella guerra 1915/18, ufficiale di artiglieria nel secondo conflitto mondiale, pluridecorato, l’8 settembre 1943 aderì al Fronte Militare Clandestino. Dopo l’attentato di via Rasella a Roma, venne catturato e trucidato dai tedeschi insieme ad altri 334 italiani, militari e civili. Il 30 marzo scorso uno speciale annullo filatelico ha ricordato, a Patti l’eroico tenente colonnello Giovanni Rampulla, martire della rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine. FRANCESCO CIRO RAMPULLA, avvocato, docente universitario, professore dxi diritto amministrativo presso l’Università di Pavia. È stato amministratore di banche, fondazioni bancarie, aziende sanitarie, aziende finanziarie ed enti pubblici; ha partecipato a commissioni ministeriali di studio per la riforma della Pubblica Amministrazione ed è stato componente del comitato giuridico del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche); è stato per 25 anni consulente della Regione Lombardia per gli affari legislativi e per 5 anni della Provincia Autonoma di Trento. È autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche sui temi del diritto amministrativo generale, del diritto regionale e degli enti locali, del diritto sanitario, del diritto urbanistico, del diritto ambientale e del diritto dei servizi pubblici.