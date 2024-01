L'origine dei cognomi Natoli, Manzella, Villardita e Italiano

Andrea Manzella (foto tratta dal canale Youtube Treccani channel)

L'origine dei cognomi Natoli, Manzella, Villardita, Italiano, di Francesco Miranda

Natoli

(come Luigi Natoli, William Galt, scrittore palermitano)

Il cognome Natoli è di origine orientale o turca e deriva da aferesi del nome greco Anatoli (= gente dell'est, orientale) o dal nome della regione turca Anatolia. E' diffuso in circa 300 comuni italiani, in gran parte siciliani, con ceppi più o meno consistenti nelle altre regioni, Lombardia, Lazio, Campania, Piemonte, Puglia, Campania, ecc. In Sicilia è presente in tutte le province, in particolare nel Messinese (Lipari, Gioiosa Marea, Messina, Santangelo Brolo, San Piero Patti, Sant’Agata Militello, Oliveri, Tusa, Raccuja, Naso, Alì Terme, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Campofelice Roccella, Corleone, Cefalù, Bagheria, Capaci, Trabia, Carini, Castellana Sicula, ecc.), nel Catanese (Paternò, Catania, Riposto, Aci Catena, Adrano, Aci Castello, Vizzini, Belpasso, Grammichele, ecc.), nell’Agrigentino (Isole Pelagie, Agrigento, Campobello di Licata, Menfi, ecc.), nel Siracusano(Augusta, Siracusa).

Riferimenti storici e personaggi: La famiglia Natoli si vuole originaria di Provenza; passata prima in Napoli e poi in Sicilia ai tempi di re Federico II, godette nobiltà in Messina e Palermo. Luigi Natoli (Palermo 14/4/1857-25/3/1941), scrittore italiano, autore di romanzi d'appendice con lo pseudonimo di William Galt. Fra le sue opere, più di 25 romanzi d’appendice pubblicati in giornali e riviste varie, fra cui il Giornale di Sicilia, il Giornalino della domenica e Primavera, vanno ricordate: I Beati Paoli, Coriolano della Floresta, La baronessa di Carini, Calvello il Bastardo, Storia di Sicilia. Aveva iniziato a scrivere per i giornali a 17 anni, poi insegnò storia in vari licei italiani; ma il rifiuto opposto a Mussolini e al regime gli costò la messa all’indice di alcuni suoi libri e l’allontanamento dell’insegnamento. Le sue opere pubblicate fino al 1950 e poi "dimenticate" sono state ristampate da Dario Flaccovio Editore nel 2014. Aldo Natoli (Messina 20/9/1913-Roma 8/11/2010), antifascista e politico italiano. Dottore in medicina e chirurgia nel 1939 fu inviato dall’Istituto Italiano del cancro dell’Ospedale Regina Elena di Roma all’Istitut National du Cancer di Parigi e qui fece da collegamento fra la centrale francese del Pci e l’interno. Rientrato in Italia fu arrestato e condannato; dopo la guerra fu segretario del Pci a Roma e nel Lazio. Fu deputato del Pci dalla prima alla quinta legislatura ma, nell’ottobre del 1969, in dissenso con la direzione per la condanna dell’invasione sovietica della Cecoslovacchia, fu radiato dal Partito Comunista insieme a Rossana Rossanda, Luigi Pintor e tutto il gruppo del quotidiano Il Manifesto da loro costituito. Si dedicò allora all’attività storiografica: i suoi lavori più importanti sono quelli dedicati alla vita e all’opera di Antonio Gramsci. Giuseppe Natoli (Messina 9/6/1815-Messina 25/9/1867), giurista, patriota e politico italiano. Dopo l'unificazione italiana fu deputato e ministro dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio; poi senatore del Regno d'Italia e Ministro della Pubblica Istruzione con l'interim agli Interni nel governo La Marmora. Morì a Messina, vittima del colera. Ugo Natoli (Messina 9/2/1915- Roma novembre 1992), docente e giurista italiano di diritto del lavoro all'Università di Messina e poi di diritto civile all'Università di Pisa. E' stato uno dei più grandi giuristi del diritto del lavoro.

Manzella

(come Andrea Manzella, costituzionalista e politico italiano)

Manzella e le sue numerose varianti (alterati e derivati), Manzini, Manzòli, Manzoni, Manzotti, Manzù, Manzu, Manzuelli, Mansi, Manso, hanno alla base Manzo, soprannome legato al nome comune di animale (zoonimo), il manzo (vitello giovane castrato). Ma potrebbero essere legati ad antichi medievali mestieri correlati all’allevamento e al commercio di capi di bestiame bovino. Potrebbero, inoltre, avere un significato psico-analogico che connota mansuetudine, pazienza, concordia; il nome proprio Mansueto, che nel Medioevo veniva chiamato familiarmente Manso, potrebbe avere la stessa radice concettuale (Michele Francipane). Potrebbero derivare, altra ipotesi, dal latino medievale "mansum" (= rimasto), con riferimento alla condizione del lavoratore legato alla terra. Manzella è diffuso in tutto il territorio italiano, con il ceppo prevalente in Sicilia e con diramazioni in Lombardia, Campania, Lazio, Puglia, Piemonte, e, sporadicamente, in altre regioni italiane.

Riferimenti storici e personaggi. La famiglia Manzella ha partecipato, nel passato, alla storia di Napoli, concorrendo alla nobiltà locale ed assumendo importanti cariche istituzionali nella stessa città. Giovanni Battista Manzela (Soncino, Cremona 21/1/1855-Sassari23/10/1937), presbitero e scrittore. Fondò a Sassari il settimanale Libertà e, con Angela Marongiu, l’Istituto delle suore del Getsemani per l’educazione del popolo. Igor Manlio Manzella (Catania 9/10/1922-Roma16/12/2009), giornalista, una delle firme più prestigiose del quotidiano La Stampa. Studioso delle religioni e della società, era un esperto del mondo arabo e dell’Islam. Nella sua lunga carriera aveva intervistato grandi politici come John Fitzgerald Kennedy, Khomeini, Yasser Arafat, Shimon Peres, Golda Meir, Saddam Hussein, e religiosi, poi diventati santi, come Padre Pio e Madre Teresa di Calcutta, e il celebre bandito Salvatore Giuliano. Tito Manlio Manzella (Catania 1/1/1891-Roma 19/2/1966), scrittore e giornalista, padre di Igor Manlio; professore di tedesco nelle scuole superiori, collaborò a molti giornali italiani, tedeschi, americani. Scrittore fecondissimo, pubblicò una ventina di opere e fondò una piccola rivista per ragazzi, Farfalle, illustrata da Antonio Prestinenza; collaborò ad alcuni giornali per ragazzi come Il Corriere dei piccoli, il Giornalino della domenica e Balilla. Andera Manzella (Palermo 8/12/1933), senatore della Repubblica Italiana per tre legislature (XIII-XIV-XV), Gruppo Partito Democratico-l'Ulivo. E' stato professore di Diritto costituzionale presso l’Università Luiss di Roma; è stato deputato al Parlamento Europeo negli anni 1994/1999 e membro della Convenzione che ha elaborato la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea negli anni 1999/2000. Come esperto di Diritto costituzionale è stato membro del Comitato scientifico della rivista Quaderni costituzionali e ha collaborato alle riviste Il Mulino e Pouvoirs e al quotidiano La Repubblica. Gian Paolo Manzella (Barcellona, Spagna 11/6/1965), funzionario e politico, figlio del costituzionalista Andrea. E’ stato sottosegretario di Stato al ministero dello sviluppo economico del secondo governo Conte (2019/2021). Ha lavorato presso la Banca Commerciale Italiana, la Banca Europea degli Investimenti, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, il Ministero del Tesoro e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2013 è stato eletto consigliere regionale del Lazio nelle fila del Partito Democratico, nel 2018, nominato assessore allo sviluppo economico e al Commercio, si è occupato di startup, industrie creative, artigianato, innovazione.

Villardita

(come Mattia Villardita, l’uomo ragno)

L’origine del cognome Villardita va ricercata in una modificazione, dovuta a fenomeni fonetici dialettali o ad errori di trascrizione del nome personale germanico "Werhard" formato con l’elemento "Warja" (esercito, popolo in armi) e "Hard" (valoroso, audace). Villardita è poco noto in Italia: è attestato in Sicilia, in Lombardia, ed anche in Piemonte, Toscana, Calabria. Nell’isola è censito nel Catanese (Mascalucia, Motta Sant’Anastasia, Catania, Vizzini, Caltagirone, San Giovanni La Punta), nel Messinese (Reitano, Mistretta, Pettineo, Tusa, Sant’Agata di Militello), nel Palermitano (Palermo, Balestrate, Villabate), nell’Agrigentino (Grotte, Agrigento, Santo Stefano Quisquina), nel Siracusano (Siracusa, Palazzolo Acreide).

Riferimenti storici e personaggi. Nel 1080 il nobile lombardo Aldoino Villardita (o Vilardita o Velardita) trapianta la famiglia Villardita in Sicilia. Da Aldoino discende Bernardo, barone e governatore della città di Piazza (oggi Piazza Armerina) sotto il re Ruggero II (1095/1154) e così pure suo figlio Pericone sotto re Tancredi di Lecce. In questo modo tra i tanti feudatari lombardi che arrivano a Plasia (Piazza Armerina) ci sono anche i Villardita, sostenitori di Casa Sveva. Mattia Villardita (Savona, giugno 1993), impiegato logistico portuale a Vado Ligure, veste i panni di Spiderman, il supereroe della Marvel, e va a visitare i piccoli pazienti degli ospedali, prima quelli di Savona e Genova, poi tanti altri ospedali. Porta loro medaglie e le “magliette dell’amicizia” e altri regali donati da persone desiderose di aiutarlo nella sua missione. Lui, fino all’età di 22 anni aveva subito diversi interventi chirurgici e aveva vissuto a contatto con la realtà ospedaliera. La sua attività di volontariato lo ha portato ad incontrare tanti bambini affetti da gravi patologie e a dar loro gioia, stupore e distrazione. Mattia ha anche incontrato papa Francesco; nel 2020 Mattia Villardita è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Villardita (Catania, anni 30), avvocato penalista, vicepresidente del Mercato agro-alimentare Sicilia di Catania, struttura situata nella località Bicocca. Villardita è vicecoordinatore provinciale di Forza Italia a Catania. Salvatore Villardita (Reitano 11/10/1951-5/10/2021), per tanti anni comandante della polizia municipale di Reitano, da pensionato si era dedicato alla politica ed era stato sindaco del comune di Reitano per due mandati consecutivi (eletto nel 2013 e nel 2018). Francesco Villardita (Vizzini), avvocato penalista, difensore di Veronica Panariello, la donna di Santa Croce Camerina accusata di aver ucciso il figlio Loris Stival di otto anni e di averne occultato il cadavere, condannata, in primo e secondo grado, a 30 anni di reclusione.



Italiano

(come Giuseppe Francesco Italiano, professore di informatica)

Questo cognome deriva dal nome medioevale "Italiano" che, nel contesto dell'Italia medioevale, sottolinea un rapporto con le origini etniche della famiglia (proveniente dall'Italia). Come seconda ipotesi potrebbe derivare da aferesi del nome medioevale Vitaliano. Si tratta quindi della cognominizzazione di nomi personali dei capostipiti o derivato da soprannome attribuito al capostipite e riferito alla sua provenienza.

Italiano è diffuso in circa 400 comuni di tutte le regioni italiane, Sicilia, Calabria, Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Puglia, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, ecc.; è tipico dell'Italia meridionale con ceppi importanti nel Messinese, nel Palermitano, nel Barese, nel Brindisino. Nell’isola è presente in tutte le province, in gran parte nel Messinese (Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, San Filippo del Mela, Messina, Torregrotta, Terme Vigliatore, Venetico, Pace del Mela, Tripi, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Rometta, San Pier Niceto, Rodi Milici, ecc.), nel Palermitano (Belmonte Mezzagno, San Giuseppe Jato, Partinico, Palazzo Adriano, San Cipirello, Montelepre, Santa Flavia, Roccamena, Monreale, ecc.), nel Nisseno (Delia, Riesi, Sommatino, ecc.) nel Catanese (Palagonia, Mascali, Santa Venerina, Acireale, ecc.), nell’Agrigentino (Campobello di Licata, Santa Elisabetta, Licata, Naro, Sciacca, Camastra, ecc.), nell’Ennese (Agira, Regalbuto, Centuripe)

Riferimenti storici e personaggi. Giuseppe Francesco Italiano (Milazzo1 6/3/1961), professore di informatica presso l’Università Luiss di Roma. E' noto per il suo lavoro sugli algoritmi dei grafici, sulle strutture dei dati e sull’ingegneria degli algoritmi. Ha insegnato presso l’Università degli Studi di Salerno, Ca’ Foscari di Venezia, Roma Tor Vergata (per 20 anni), dove è stato presidente di dipartimento. E' stato redattore capo dell’Acm, Journal experimenthal algorithmics; è autore o co-autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche su prestigiose riviste e convegni internazionali di informatica. Ha svolto attività di consulenza per grandi aziende internazionali: At&t, Ibm, Microsoft e altri. Anna Italiano (Milano), avvocata, associate partner di P41-Partners41Innovation, esperta di diritto dell’informatica e delle telecomunicazioni, svolge attività di consulenza sugli aspetti legali dell’utilizzo e gestione dei sistemi informativi e alla digitalizzazione e presta supporto legale, contrattuale e negoziale ad imprese dei più diversi settori di mercato. E' autrice e co-autrice di articoli e pubblicazioni in materia di Ict Law (consigli e riflessioni sul diritto applicato all’informatica) su riviste specializzate. Ha partecipato in qualità di relatrice a convegni e seminari sulle tematiche legali e contrattuali relative al settore delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alla contrattualistica.