L'origine dei cognomi Morreale, Di Bartolo, Panebianco e Dragotta

L'origine dei cognomi Morreale, Di Bartolo, Panebianco e Dragotta.

Morreale

Il cognome Morreale nasce per eufonia (buon suono) dal toponimo Monreale, la cittadina fondata nel 1171 dal re normanno Guglielmo II detto il Buono nei pressi della città di Palermo, là dove sorgeva un antico villaggio arabo detto Balhara. Essa divenne dimora preferita dal sovrano Guglielmo II e poi dai re che seguirono: per ciò fu detta “Monte Reale”, poi divenuta Monreale. Il cognome riferito probabilmente al luogo di origine del capostipite. Morreale ha consistenti ceppi nel Palermitano (Bagheria, Palermo, Termini Imerese, Misilmeri, Caccamo, Caltavuturo, Santa Flavia, Roccamena, Lascari, Campofelice di Roccella. Casteldaccia, Trabia, Partinico, Altavilla Milicia, ecc.), nell’Agrigentino (Grotte, Favara, Santa Margherita Belice, Racalmuto, Aragona, Castrofilippo, Canicattì, Licata, Ribera, Agrigento, Montevago, Palma di Montechiaro, Sciacca, ecc.), nel Nisseno (Mussomeli, Caltanissetta, Montedoro, Campofranco, Gela, Serradifalco, Villalba, ecc.), nel Trapanese (Santa Ninfa, Paceco, Mazara del Vallo, Marsala, Trapani, Erice, ecc.) ed è diffuso in tutto il resto del territorio isolano, con frequenze rilevanti nel Ragusano (Vittoria, Ragusa, Acate, ecc.), nel Messinese (Messina, Torregrotta, Castell’Umberto, ecc.), nel Catanese (Mazzarrone, San Cono, Grammichele, ecc.). Per effetto dei fenomeni migratori del passato, famiglie Morreale sono attestate anche in Piemonte, Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, e in altre regioni italiane.

Riferimenti storici e personaggi. ANTONINO MORREALE (Bagheria, 1946), storico, scrittore, già docente di filosofia e storia nei licei; ha pubblicato: “Insula dulcis. L’industria della canna da zucchero in Sicilia” (secc. XV-XVII), 2006; “Manifatture di seta a Palermo. Baroni e mercanti, filatori e tessitori, mastre e lavoranti” (1550-1650), 2021, e, con Sellerio,” Famiglie feudali nell’età moderna. I principi di Valguarnera”, 1995 e “Una storia negata. La nascita del capitalismo in Sicilia”, 2023. EMILIANO MORREALE (Bagheria 1973), docente universitario, insegna Storia del cinema, Cinema e letteratura, Linguaggio cinematografico, Cinema e scrittura, presso l’Università “La Sapienza” di Roma. É critico cinematografico del quotidiano “la Repubblica”, ha lavorato in festival e cineteche; è stato selezionatore dei festival di Torino e di Venezia e ha diretto la Cineteca Nazionale. Ha scritto libri su Mario Soldati, Carmelo Bene, su mafia e cinema, sul cinema melò nell’Italia degli anni Cinquanta. Fra gli ultimi titoli: “I film della dolce vita. Film d’autore degli anni Sessanta”, 2021; “L’ultima innocenza” Sellerio 2023. MARIA TERESA MORREALE (Neuilly 16/7/1933 – Palermo 14/2/1996), linguista e germanista italiana, già professore associato di Lingua e letteratura tedesca presso l’Università degli Studi di Palermo. A lei si devono le traduzioni dal tedesco e la divulgazione di importanti opere di studiose tedesche. Nel 1976 scrisse il saggio su Nietzsche e le donne intitolato appunto “Nietzsche e le donne, secondo una femminista tedesca della fine dell’Ottocento” in cui traduce un articolo di Hedwig Dohm (1831/1919), pubblicato a Berlino nel 1898, e lo introduce con la considerazione che Nietzsche, aperto e riformatore della morale, quando si tratta delle donne non concepisce alcuna loro emancipazione perché le vede come strumento di piacere e discendenza dell’uomo.

Di Bartolo

Di Bartolo è un cognome patronimico legato al nome del capostipite Bartolo o Bartolomeo: preceduto dalla particella “di” o “de” sta per “il figlio di Bartolo”. Bartolo (e le tante sue varianti), a sua volta, ha alla base il nome Bartolomeo che proviene dall’aramaico Bar-Thalmay che significa “figlio(bar) di Thalmay (il “rugoso”). Di Bartolo, tipico della Sicilia, ha grossi ceppi nel Catanese (Acireale, Catania, Santa Venerina, Giarre, Fiumefreddo di Sicilia, Aci Catena, Mascali, Calatabiano, Zafferana Etnea, San Gregorio di Catania, Piedimonte Etneo, Caltagirone, Aci Sant’Antonio, Misterbianco, ecc.), nel Messinese (Messina, San Fratello, Barcellona Pozzo di Gotto, Acquedolci, Sant’Agata Militello, Giardini Naxos, Alcara Li Fusi, Gaggi, Furci Siculo, Capo d’Orlando, ecc.) ed è noto in tutte le altre province, soprattutto nel Siracusano (Palazzolo Acreide, Siracusa, Francofonte, Noto, Carlentini, Lentini, ecc.), nel Trapanese (Castellammare del Golfo, Trapani, Pantelleria, Erice, Marsala, Custonaci, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Ficarazzi, Trabia, Lascari, Cefalù, Isola delle Femmine, ecc.), nel Nisseno (Gela, Mussomeli, Caltanissetta, Niscemi, San Cataldo, ecc.). Il cognome è noto anche in Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Calabria, Puglia.

Riferimenti storici e personaggi. ADRIANO DI BARTOLO (Mussomeli 1957) pittore, vive e lavora a Parma dove ha insegnato Arte e immagine. Diplomatosi nel 1979 presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo nel 1984 ha iniziato l’attività di pittore affiancandosi ad artisti che operano nell’area viennese elaborando, via via uno stile prevalentemente segnico (tecnica caratterizzata dal netto rifiuto della forma che viene interpretata attraverso elementi grafici riconosciuti come “segni”) con tracce pittoriche di primitivismo postmoderno neoespressionista. Fra i molti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale va citato il Primo Premio “Pier Santi Mattarella” promosso dalla Regione Siciliana nel 1982. FRANCESCO DI BARTOLO (Catania 17/1/1826 – Catania 2/2/1913), pittore e incisore. Per le sue opere fu apprezzato, oltre che in Italia, in Francia, Inghilterra, Russia. La sua produzione calcografica gli procurò molti consensi e fama tanto che fu nominato professore nell’Istituto Reale di Belle Arti di Napoli e, successivamente, direttore della Regia Calcografia dello Stato. Ritornato a Catania, ebbe numerosi e prestigiosi incarichi fra cui quelli di direttore del Museo Civico. FRANCESCO DI BARTOLO (Piazza Armerina 1955), avvocato, scrittore. Vive a Vicenza città metafora dei mali della nostra società; i suoi romanzi hanno come protagonisti Giulia Clementi, pubblico ministero presso la Procura di Vicenza, e il maresciallo dei carabinieri Gianni Baricco. Dopo “I delitti della Rotonda (2008), ha pubblicato “Vicenza giochi mortali (2010), “Vendetta privata” (2012), “Il palazzo dell’impiccato (2016), “Invisibile come il vento” (2021), “Il segreto” (2023), “Il diario di Giada” (2024). BARBARA DI BARTOLO (Roma 12/3/1975), attrice di cinema, teatro, televisione; nel 2016 è stata in “Rapunzel”, musical prodotto dal Teatro Brancaccio di Roma. In TV ha avuto ruoli rilevanti nelle fiction (Il maresciallo Rocca, Un posto al sole, Don Matteo, ecc. GIUSEPPE DI BARTOLO (Caltagirone), ceramista plastificatore, discendente da una famiglia di ceramisti, è attivo a Caltagirone a partire dagli anni del primo dopoguerra, presso la Fabbrica di Terrecotte Artistiche Vella. Negli anni Venti venne chiamato da Don Sturzo ad insegnare nella locale Regia Scuola d’Arte Ceramica. Nei primi del ‘900 dai forni della fabbrica escono i rivestimenti della facciata e delle ringhiere di terracotta in stile floreale, che ornano il portone centrale e i balconi di Palazzo Saleri, detto della Magnolia, di Caltagirone.

Panebianco

Panebianco è un composto di “pane”, ha alla base il nome e soprannome “Pane”: viene usato nel senso di “cosa buona per eccellenza” (buono come il pane), o come nome di mestiere (fornaio, panettiere). L’aggiunta dell’aggettivo “bianco” attribuisce un maggiore valore alla bontà. Panebianco è molto diffuso al Sud, in particolare in Sicilia, Calabria e Puglia ed è abbastanza noto in Lombardia, Piemonte e Lazio, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Campania, Basilicata, Trentino-Alto Adige, Abruzzo. Nell’isola ha un grosso ceppo nel Catanese (in circa 40 comuni, fra cui Catania, Acireale, Palagonia, Giarre, Paternò, Aci Sant’Antonio, Fiumefreddo di Sicilia, Biancavilla, Aci Catena, Gravina di Catania, San Giovanni La Punta, Mascalucia, Adrano, Misterbianco, ecc.), ceppi minori nel Siracusano (Siracusa, Sortino, Melilli, Canicattini Begni, Augusta, Francofonte, ecc.) e nel Messinese (Messina, Malvagna, Alì, Taormina, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Rometta, ecc.); presenze rilevanti anche nell’Ennese (Centuripe, Nissoria, Piazza Armerina, Catenanuova, Enna, ecc.), nel Ragusano (Santa Croce Camerina, Ragusa, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Isola delle Femmine). Varianti del cognome: Pambianco, Panbianco, Panibianchi, Pambianchi, Panbianchi.

Riferimenti storici e personaggi. La famiglia Panebianco proviene da Terranova di Sicilia (oggi Gela): Antonio Panebianco fu nominato cardinale di Santa Romana Chiesa da Pio IX nel Concistoro del 27/9/1861.

ANGELO PANEBIANCO (Bologna 11/6/1948), politologo e saggista, da 30 anni editorialista del Corriere della Sera, professore emerito di Scienza politica all’Università di Bologna dove tiene corsi di Geopolitica e Relazioni internazionali. Attualmente è professore a contratto di Teorie delle relazioni internazionali presso l’iULM (Istituto Universitario di Lingue Moderne) di Milano. Studioso delle istituzioni democratiche occidentali e della politica internazionale moderna e contemporanea, lavora da alcuni anni sui temi di Teoria politica e di Teoria sociologica. Tra le sue pubblicazioni più recenti: “Persone e mondi” (2018); “Democrazia e sicurezza” (2021); “La parabola delle Repubblica. Ascesa e declino dell’Italia liberale” (2022), con Massimo Teodori). STEFANIA PANEBIANCO (Catania 31/3/1970), professore associato di Scienza politica dell’Università di Catania dove insegna Politica mediterranea; Master in Politica globale e Relazioni Euro-Mediterranee; Strategia delle Relazioni commerciali; Master in internalizzazione delle Relazioni commerciali; Politica e istituzioni dei Paesi del Mediterraneo; insegna Politiche migratorie del Mediterraneo e Master in Studi Europei, presso la LUISS Guido Carli di Roma (dal 2007/2008). I suoi principali interessi di ricerca riguardano le Relazioni Euro-Mediterranee; sicurezza nel Mediterraneo, l’UE come attore internazionale; processi di democratizzazione nel Mediterraneo. Fra le numerose sue opere, particolare interesse ha riscosso “L’Unione Europea potenza divisa nel Mediterraneo “(2012). MICHELE PANEBIANCO (Messina 20/12/1806 – Ivi 4/4/1873), pittore, una delle figure più significative del panorama artistico dell’Ottocento. Fu direttore della Scuola di Disegno della Regia Università di Messina. Svolse un’intensa attività documentata da numerose opere presenti in diverse chiese della Sicilia e della Calabria, e altre conservate in collezioni private che il Centro Studi Michele Panebianco di Messina sta cercando di censire, catalogare e documentare. Fu un apprezzato ritrattista e pittore di arte sacra.

Dragotta

Dragotta è una delle tante varianti alterate del nome Drago. Come cognome ha alla base nomi e soprannomi medioevali formati da “drago” e “dragone” nel senso di animale favoloso, ma anche nei vari significati estensivi e metaforici (dragone come erba aromatica, l’artemisia dracunculus, detta anche dragoncino). In alcuni casi drago e dragone possono continuare il personale latino draco/draconis, dal greco drakón – drákonos. (cfr. Emidio De Felice, Dizionario dei cognomi italiani).

Dragotta ha ceppi consistenti in Sicilia e in Puglia ed è noto anche in Lombardia, Piemonte, Lazio, Abruzzo, Toscana, Emilia-Romagna. In Sicilia è frequente nel Palermitano (Palermo, Bagheria, Belmonte Mezzagno, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Marineo, Piana degli Albanesi, Collesano, Misilmeri, Villalba, ecc.), qua e là è noto anche nelle altre province: nel Siracusano (Siracusa, Francofonte, Carlentini, Augusta), nel Nisseno (Niscemi, Delia), nel Catanese (Catania, Misterbianco), nell’Ennese (Piazza Armerina, Enna, Pietraperzia), nel Messinese (Santo Stefano di Camastra, Gioiosa Marea).

Riferimenti storici e personaggi. La famiglia Dragotta è oriunda da Viterbo e un Battista Dragotta la traslocò a Roma nel 1475; i suoi membri ebbero prestigiosi incarichi nei territori in cui ebbero sede ed ebbero i titoli di baroni, marchesi, nobili, principi. ADRIANO DRAGOTTA. (Roma), antropologo, violinista, compositore. Laureato in Etnomusicologia alla Sapienza di Roma è antropologo presso l’Istituto Progetto IDS di Caserta, (Illuminated Dante Projet2), startup per la digitalizzazione e l’analisi della più antica iconografia dantesca. Dal dicembre del 2007 è violinista e docente presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma dove organizza laboratori e concerti per adulti e bambini. Come compositore ha scritto, fra l’altro, la colonna sonora della pièce di Machiavelli “La Mandragola”, le musiche per il corto-spot della Nokia, “Hotel Palestine”, la colonna sonora del cortometraggio “Parabola”, regista Piergiorgio Curzi. GIORGIO DRAGOTTA (Palermo 1954 – 6 ottobre 2023), storico sommelier del Charleston di Mondello, dove ha lavorato dal 1978, dapprima come “chef de rang” poi sommelier, esperto di vino al comando della storica cantina del noto ristorante di Mondello. Nel 2017, durante la cerimonia del 50° del locale, Giorgio Dragotta aveva elencato gli illustri ospiti che aveva servito, da Renato Zero a Claudio Baglioni, Sandro Pertini, i Pooh, Gigi D’Alessio, Maria Callas, Papa Giovanni Paolo II, ministri e grandi uomini d’affari. ANNA MARIA DRAGOTTA (Piazza Armerina), studiosa di Beni culturali ed autrice dei testi: “Piazza Armerina, I mosaici della Villa del Casale”, tradotto in diverse lingue, “Nel Golfo di Cefalù”, 1979, “Sicilia, Museo archeologico d’Europa”, 1983”.