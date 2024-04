L'origine dei cognomi Lo Dico, Sorce, Durante e Spoto

Il beato Francesco Spoto

L'origine dei cognomi Lo Dico/Lodico, Sorce, Durante e Spoto.

Lo Dico/Lodico

(come Giusto Lo Dico, autore della “Storia dei Paladini di Francia)

Lo Dico, variante di LODICO, e divenuto tale per distacco (deglutinazione) dell’elemento LO, è forma ridotta del nome personale franco-tedesco LODOVICO, derivato dal francone Chlodwig (latino Chlodovius). La Franconia è una regione storica della Germania centro-meridionale e Lodovico deriva dall’unione dell’alto tedesco “hloda”, che vuole dire gloria o fama e “wig”, che vuol dire battaglia; è variante italiana di Luigi.

Le due forme Lo Dico/Lodico sono proprie della Sicilia e sono frequenti nelle zone del Palermitano (Palermo, Petralia (Soprana e Sottana), Misilmeri, Gangi, Bompietro, Blufi, Bagheria, Castellana Sicula, Valledolmo, Alia, Carini, ecc.), nell’Agrigentino (Canicattì, Agrigento, Licata, Sciacca, Menfi, ecc.), nell’Ennese (Nicosia, Leonforte, Enna, Valguarnera Caropepe, ecc.), nel Catanese (Tremestieri Etneo, Misterbianco, Zafferana Etnea, ecc.), nel Nisseno (Caltanissetta, Delia, Gela, Mussomeli, ecc.), nel Ragusano, nel Siracusano. Alcune famiglie Lo Dico/Lodico sono attestate, inoltre, anche nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia.

Riferimenti storici e personaggi. Alcune famiglie Lodico, di origine ligure, di riconosciuta nobiltà, ebbero i titoli di marchese, nobile e patrizio. A Milano, dove fiorirono tre rami vanno ricordati diversi personaggi illustri fra cui un Emanuele Lodico, celebre storico. GIOVANNI LO DICO (Misilmeri 15/12/1928), scrittore e poeta autodidatta. Dal 2005 ha pubblicato cinque raccolte di poesie che ha donato ad amici e conoscenti; tra il 2010 e il 2012 ha scritto di suo pugno la sua memoria autobiografica su alcuni quaderni, pubblicata nel 2013 con il titolo “Finalmente le api mangiarono il miele. Autobiografia di un siciliano che non si rassegna”. Il libro, diviso in quattro parti, narra dell’infanzia rubata dell’autore, costretto già a sei anni a lavorare nei campi; dai tredici anni in poi la vita di bracciante agricolo, mietitore, mezzadro, coltivatore diretto; contemporaneamente all’impegno lavorativo quello di politico e sindacalista partecipe delle lotte per la riforma agraria, l’assistenza sanitaria per tutti. L’ultima sezione narra la sua partecipazione a progetti educativi della scuola primaria di Misilmeri e all’impegno sociale con alcuni coetanei per ottenere dal Comune locali adeguati per trascorrere il tempo libero degli anziani. Fra le raccolte di poesie: “Quannu littra nun ci nn’era”, del 2009, Adarte Editori, Palermo.

GIUSTO LO DICO (Palermo 1826/1906), il suo nome è legato al testo “La Storia dei Paladini di Francia”, un romanzo cavalleresco in 13 volumi scritto tra il 1858 e il 1860. Senza diploma, ripetitore privato ma con passione per la letteratura, egli raccolse un gran numero di romanzi e poemi cavallereschi italiani del ciclo carolingio, ordinò le vicende narrate in quei testi dando loro una successione cronologica e le pubblicò in dispense; ed ebbe grande successo. La sua opera divenne fondamentale, alle sue pubblicazioni attinsero i pupari siciliani per le loro rappresentazioni serali. L’opera di Lo Dico rimane come importante patrimonio culturale siciliano; i siciliani impararono a leggere grazie ai suoi testi che cristallizzarono il mito dei paladini armati nell’immaginario collettivo dell’isola tra Ottocento e Novecento.

Sorce

(come Barbara Sorce, ricercatrice, membro del Cgie, Consiglio Generale degli Italiani all’Estero)

Sorce e le sue varianti (Sorgi, Sorge, Sorice, Sorci) derivano dalla cognominizzazione di un soprannome dialettale formato, con varia motivazione semantica (rapidità di movimento, aspetto del viso, furbizia, ecc.), da “sorce”, termine proveniente dal sostantivo latino sõrex – soricis (topo, sorcio di campagna). (da E. De Felice). Sorce è cognome siciliano delle province di Caltanissetta (Mussomeli, Caltanissetta, Acquaviva Platani, San Cataldo, Milena, Campofranco, Vallelunga Pratameno, Marianopoli, Mazzarino, Serradifalco, Sutera, Montedoro, Villalba, Gela, ecc.), di Agrigento (Favara, Agrigento, Sciacca, Porto Empedocle, Naro, Palma di Montechiaro, San Biagio Platani, Licata, Ribera, Cammarata, Racalmuto, ecc.), di Palermo (Palermo, Santa Flavia, Termini Imerese, Lercara Friddi, Altofonte, Valledolmo, Polizzi Generosa, Misilmeri, Capaci, Ficarazzi, Castellana Sicula, Caccamo, Balestrate, Cinisi, Castelbuono, Gangi, ecc.). Per effetto delle migrazioni del passato il cognome si è diramato anche in altre regioni italiane, in particolare in Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Campania, ecc.

Riferimenti storici e personaggi.

BARBARA SORCE (Taranto 17/4/1982), ricercatrice, membro del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero), organismo istituito nel 1989 e presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, con il compito di svolgere attività consultiva per il Governo sui grandi temi di interesse per gli italiani all’estero. Barbara Sorce ha studiato Biotecnologie presso l’Università di Bologna, poi presso il Politecnico federale l’ETH di Zurigo (noto con la sigla ETH, Eidgenössische Technische Hoghschule), considerato il più prestigioso istituto universitario politecnico della Svizzera e uno dei più importanti centri di. ricerca al mondo. Qui ha conseguito il dottorato in Nanotecnologie. In Svizzera Barbara lavora per un’agenzia che si occupa di trovare figure di alto profilo per il settore scientifico.

VINCENZO SORCE (Serradifalco 28/11/1944 – 3/3/2019), ordinato sacerdote nel 1970, si è dedicato alla cura e all’assistenza dei più bisognosi. Ha fondato e diretto l’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”, nata a Caltanissetta negli anni ’80 per rispondere ai bisogni degli emarginati, persone con handicap, con problemi di droga, di alcool e gioco d’azzardo, AIDS, anziani soli, malati di mente, minori e donne in difficoltà. Ha fondato e presieduto, inoltre, l’Associazione Terra Promessa, la Fondazione Alessia, l’Istituto Euromediterraneo di Caltanissetta. Ha insegnato nella Facoltà Teologica di Sicilia e nell’Istituto Teologico della città. Membro del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali dei Cattolici e del Consiglio Nazionale dell’ARIS, è stato direttore della rivista scientifica “Solidarietà”. Tra le sue pubblicazioni, “Elementi biografici di Cataldo Naro, arcivescovo di Monreale”, “Prete per sempre”, “Il coraggio di osare”.

GIUSEPPE SORCE LO VULLO (Mussomeli 18/10/1917 – Caltanissetta 23/8/2016), sacerdote, docente di scuola superiore; se si esclude un breve periodo mussomelese come cappellano al Collegio di Marisa, aveva trascorso gran parte della sua vita a Caltanissetta in qualità di rettore del santuario del Santissimo Crocifisso. Insegnante di lettere e filosofia e di religione nel Liceo Ginnasio del seminario, è descritto zelante nel servizio e cordiale nei rapporti. Ha mantenuto un legame affettuoso con il suo paese natio e ha lasciato una ricca eredità di opere letterarie.

Durante

(come Caterina Durante, giornalista e scrittrice)

Il cognome Durante ha alla base il nome medioevale “Durante” e il suo ipocoristico Dante (abbreviato per sincope). Esso continua il nome augurale cristiano della latinità tarda e medioevale, “Durans Durantis” che è il participio presente del verbo durare, con il significato di essere “fermo, deciso, perseverante nella ricerca del bene e della fede”. Durante, con più di 4.500 famiglie, è diffuso in tutta l’Italia; le regioni con maggiori frequenze si trovano nel Meridione (Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata) ma anche nel centro-nord (Veneto, Lazio, Liguria, Piemonte, Abruzzo, Molise, Toscana, Emilia-Romagna). In Sicilia il cognome è diffuso soprattutto nel Palermitano (Palermo, Bagheria, Marineo, Villabate, Capaci, Bolognetta, Santa Flavia, Misilmeri, Ficarazzi, Altofonte, Monreale, Terrasini, Montelepre, ecc.), nel Catanese (Catania, San Giovanni La Punta, Pedara, Tremestieri Etneo, Mascalucia, Riposto, Acireale, ecc.), nel Messinese (Messina, Torregrotta, Villafranca Tirrena, Spadafora, Gioiosa Marea, ecc.), nel Trapanese (Santa Ninfa, Partanna, Castelvetrano, Mazara del Vallo, ecc.). Varianti: Durantini, Durin, Durini, Duro, Duri, Durelli, De Dura, ecc. Riferimenti storici e personaggi. Il sommo poeta, noto con il solo nome di Dante, nei documenti di nascita risulta registrato come “Durante di Alighiero (il nome del padre) degli Alighieri (il nome della gens, della stirpe)”; solo dopo le ricerche biografiche di Boccaccio venne indicato come “Dante Alighieri”.

ADRIANO DURANTE (Treviso 24/7/1940 – Oderzo 23/6/2009), ciclista su strada, professionista dal 1963 al 1974. Velocista di grande potenza, ottenne tre successi di tappa al Giro d’Italia e uno al Tour de France. In due occasioni vestì la maglia azzurra della Nazionale: al mondiale di Renaix (Belgio) nel 1963 e al mondiale di Sallanches (Francia), nel 1964. Da professionista vinse 24 corse su strada. CATERINA DURANTE (Melendugno 29/19/1928 – Lecce 26/12/2004), giornalista e scrittrice; militante in politica, ha aderito al movimento del ’68. È considerata “una dei maggiori intellettuali che si sono interessati della cultura salentina e pugliese del Novecento” (Treccani). Nel 1964 pubblicò il romanzo “La Malapianta” con cui nel 1965 vinse il Premio Salento; ha scritto varie opere letterarie, una “Ballata salentina”, commedia del 1962, varie sceneggiature per il cinema, per la Rai ha realizzato radiodrammi e programmi culturali. Ha collaborato con importanti. Quotidiani anche a diffusione nazionale (Quotidiano, La Gazzetta del Mezzogiorno, l’Unità, il Corriere del Mezzogiorno, ed altri).

DOMENICO MARIA DURANTE (Murazzano 17/12/1879 – Canale 21/10/1944), pittore e calciatore, ruolo portiere. Fu il secondo portiere della Juventus per undici stagioni. Nel 1905 fu uno dei protagonisti del primo titolo di campione d’Italia della storia della Juventus. Come pittore partecipò a molte esposizioni e fu più volte invitato alla Biennale di Venezia: si distinse come ritrattista e paesaggista. Fu anche disegnatore e illustratore del mensile “Hurrà Juventus” e delle campagne promozionali della squadra bianconera. FRANCESCO DURANTE (Frattamaggiore 31/3/1684 – Napoli 30/9/1755), musicista, compositore. Fu considerato nel Settecento una delle più importanti e rappresentative figure della scena musicale europea; ebbe, inoltre, un posto di rilievo, dal punto di vista didattico, nella vita musicale napoletana tanto da poter affermare l’esistenza a Napoli di una “scuola durantiana”. Fu uno dei migliori compositori di musica sacra del suo tempo, ma compose anche opere per cembalo e otto concerti per quartetto.

Spoto

(come Francesco Spoto, presbitero martire, beato dal 2007)

E' possibile che Spoto sia un toponimico, cioè un cognome formatosi dal nome di origine del capostipite, in questo caso Masseria Spoto, frazione del comune di Sant’Angelo Muxaro in provincia di Agrigento (Vezzelli). Ma altra ipotesi, abbastanza accreditata, lo vuole come forma aferetica derivata dal termine di origine greca, “despotes” che ha il significato di “signore di casa, padrone”. E' un cognome tipicamente siciliano, molto diffuso nell’Agrigentino (Agrigento, Alessandria della Rocca, Porto Empedocle, Cattolica Eraclea, Cianciana, San Biagio Platani, Canicattì, Menfi, Grotte, Racalmuto, ecc.), nel Catanese (Catania, Acireale, Paternò, Aci Catena, Aci Castello, Fiumefreddo di Sicilia, San Giovanni La Punta, Belpasso, Biancavilla, Aci Sant’Antonio, Misterbianco, Santa Venerina, Gravina di Catania, Trecastagni, Santa Maria di Licodia, ecc.), nel Messinese (Milazzo, Messina, Pace del Mela, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Naso, Patti, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Termini Imerese, Bagheria, Capaci, Bompietro, Corleone, Terrasini, Bolognetta, ecc.), noto nel Siracusano (Siracusa, Francofonte, Augusta, Noto, Floridia, ecc.), nel Nisseno (Mussomeli, Campofranco, Gela, Caltanissetta, ecc.). Alcune famiglie Spoto sono, inoltre, attestate in Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Campania, Puglia, Calabria, Veneto.

Riferimenti storici e personaggi. Le prime notizie di una famiglia Spoto, nobile ed illustre, risalgono al secolo XVIII; originaria di Sant’Angelo Muxaro, essa aveva sede a Cattolica Eraclea. Fra i personaggi illustri ebbe Stanislao Spoto che fu proconsole di Sant’Angelo Muxaro nel 1752 e Giacomo Spoto, figlio di Stanislao che nel 1791 ottenne l’investitura del feudo Salacio. Nel 1899 il casato ottenne i titoli di barone di Salici e signore di Salacio. SALVATORE SPOTO (Catania 3/10/1944), giornalista professionista, scrittore, saggista e narratore. Da giornalista ha lavorato per molti anni al Messaggero, al Resto del Carlino, a Repubblica, L’Espresso, Panorama. La professione di giornalista ha influito nella sua attività letteraria: episodi e personaggi di cronaca nera gli hanno ispirato storie di personaggi vari, trasferiti dalle pagine dei giornali a quelle dei suoi libri. La sua attività letteraria attinge, inoltre, ai suoi studi sul diritto romano e all’esoterismo e alla funzione da questo svolto nello sviluppo delle società del Mediterraneo nelle varie epoche storiche. Lo scrittore ha ottenuto molti riconoscimenti per la sua attività di divulgatore e narratore.

DOMENICO SPOTO (Sant’Angelo Muxaro 20/6/1729 – Cefalù 29/12/1808), vescovo di Lipari e, successivamente, di Cefalù. FRANCESCO SPOTO (Raffadali 8/7/1924 – Erira 27/2/1964), presbitero, missionario martire. Nel 1951, nel seminario dei padri Bocconisti a Palermo fu ordinato sacerdote dal cardinale Ernesto Ruffini. Le sue qualità umane gli valsero immediati riconoscimenti: ancora giovanissimo, ad appena 35 anni, fu nominato superiore generale della Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri, nota anche come Boccone del Povero, fondata dal beato Giacomo Cusmano. Nel 1964, si recò a Biringi, nello Zaire, per visitare i confratelli della missione nata tre anni prima. Lì lo sorprese la rivoluzione dei Simba; Francesco fu catturato e picchiato a sangue insieme a quattro missionari; riuscì a fuggire nella boscaglia ma, a causa dei maltrattamenti subiti, morì ad Erira nel Congo, i suoi confratelli si salvarono. Nel 2007, riconosciuto ufficialmente il suo martirio, papa Benedetto XVI, lo beatificò.