L'origine dei cognomi Intravaia, Adorno, Manfrè, Bertolino, di Francesco Miranda

Intravaia

(come Domenico Intravaia, vice brigadiere dei carabinieri, vittima della strage di Nassiriya)

Intravaia è generato dalla italianizzazione e cognominizzazione del soprannome (nciuria) dialettale siciliano “ntravaia” usato nel comune di Capaci e dintorni, probabilmente proveniente dal verbo “ntravari” (munire o rafforzare con travi) o dal verbo “ntraviniri” (intervenire, accadere). (vedi dizionario siciliano Mortillaro). Il cognome ha il suo sviluppo maggiore in Sicilia e una consistente diramazione in Sardegna; famiglie Intravaia sono presenti in altre regioni italiane come Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio e, qua e là, in Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, ecc. Il ceppo più consistente si trova nel Palermitano (Monreale, Palermo, Torretta, San Giuseppe Jato, Carini, Isola delle Femmine, Cinisi, Capaci, Terrasini, Piana degli Albanesi, Bagheria, Villabate, ecc.), ma è noto anche nel Catanese (Catania, Aci Castello, Gravina di Catania, Giarre, Misterbianco, ecc.), nel Trapanese (Alcamo, Castelvetrano, Campobello di Mazara, ecc.), nel Siracusano. (Augusta, Solarino, Melilli, ecc.), nell’Agrigentino (Agrigento, Naro), nel Nisseno (Caltanissetta)

Riferimenti storici e personaggi. Interessante lo studio sui soprannomi delle famiglie (nciuria) di Capaci (PA): lì, alla lettera N è compreso il soprannome ‘ntravaia’, ma non il suo significato (fotocapaci.it). MARCO INTRAVAIA (Palermo 8/1/1987), laurea in Giurisprudenza e in Scienze strategiche, deputato regionale eletto nella lista Fratelli d’Italia, segretario del Gruppo Parlamentare FdI, componente della II Commissione – Bilancio e della I Commissione – Affari istituzionali. Marco è il figlio di DOMENICO INTRAVAIA (Palermo 9/8/1957 – Nassiriya 12/11/2003), vicebrigadiere dei carabinieri caduto nella strage di Nassiriya del novembre 2003. L’Italia in quel periodo contribuiva con la missione “antica Babilonia” (con finalità di peacekeeping, mantenimento della pace), alla rinascita dell’Iraq. Un attacco terroristico contro il contingente italiano, di stanza a Nassiriya, il 12 novembre del 2003 provocò la morte di 28 persone, 19 italiani (12 carabinieri, 5 militari e 2 civili) e 9 iracheni: fra i carabinieri c’era Domenico Intravaia. Il vicebrigadiere è stato insignito della Croce d’Onore e, alla sua memoria, è stata intitolata, con decreto del Ministro della Difesa, la sede del Comando Stazione Carabinieri di San Martino delle Scale, frazione di Monreale. CASTRENSE INTRAVAIA (1918 – Portella della Ginestra 1/5/1947), contadino, uno dei 12 morti della strage di Portella della Ginestra. Era il primo maggio del 1947, una numerosa folla (2000 persone circa) si riunisce nella piana fra i monti Pizzuto e Kometa, in un territorio fra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato: sono operai e contadini, intere famiglie con bambini, venuti a celebrare la Festa dei Lavoratori, ma anche la recente vittoria del Fronte Popolare; manifestavano contro il latifondo e a favore dell’occupazione delle terre. Un oratore inizia il suo discorso, ma, dopo pochi minuti, la banda di Salvatore Giuliano scende dalle montagne e spara contro i manifestanti. È una strage politica e mafiosa, la folla si disperde e sul terreno rimangono morti (12) e feriti (28). SALVO INTRAVAIA (Palermo 20/4/1962), docente, giornalista, scrittore. Professore in un liceo palermitano, scrive di scuola per Repubblica. Ha pubblicato “L’Italia che va a scuola” (2012), resoconto, nel dettaglio della scuola italiana, con numeri, tabelle, dati alla mano.

Adorno

(come Ignazio Adorno, militare, sottotenente, caduto durante lo sbarco anglo-americano del 1943)

Adorno ha molte varianti: Adorna, Adorni, Adornetto, Adornetti; tutti dovrebbero derivare dai nomi medioevali Adornus, Adornatus, Ardonectus, attribuiti dai genitori ai figli con l’intento augurale di crescere “adorni di doti fisiche e morali”. Il cognome Adorno è diffuso in tutta la penisola, con presenze più consistenti in Sicilia e Piemonte, meno consistenti in Lombardia, Liguria, Puglia, Lazio, Veneto, Campania, ecc. In Sicilia è noto soprattutto nel Catanese (Catania, Acicastello, Trecastagni, Misterbianco, San Gregorio di Catania, ecc.), nel Messinese (Messina, San Fratello, Oliveri, Acquedolci, Sant’Agata Militello, Patti, Giardini Naxos, ecc.), nel Siracusano (Sortino, Floridia, Siracusa, Noto, Priolo Gargallo, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Collesano, Lascari, Cefalù, ecc.), nel Trapanese (Salemi, Castelvetrano, Trapani), nell’Ennese (Leonforte, Enna).

Riferimenti storici e personaggi. Secondo alcuni genealogisti, gli Adorno discendono da un nobile di origine tedesca del quale assunsero il nome; secondo altri, il cognome Adorno origina dalla borgata Adorno che si trova presso Taggia, estrema riviera di Ponente. Da Pietro e Barisone Adorno, vissuti nel 1200, sarebbero nati i vari rami della famiglia: ceppo genovese, ceppo spagnolo, pugliese, calabrese napoletano, ceppo siciliano (nelle città di Messina, Siracusa, Palermo). A Messina gli Adorno godettero di nobiltà nei secoli XVI e XVII; a Siracusa vengono ricordati: GAETANO ADORNO (1803/1879), politico e patriota. Fu sindaco della città dal 1861 al 1865, periodo durante il quale, fra l’altro, migliorò le condizioni igieniche ed edilizie cittadine, abbellì la fonte Aretusa, fece costruire un passeggio (in suo onore chiamato Passeggio Adorno) che guarda il panorama della marina, del porto e della campagna; IGNAZIO ADORNO (Noto 17/8/1917 – Avola 10/7/1943), militare, sottotenente CCCLXXIV Battaglione fanteria, 146^ Reggimento costiero di Noto. Rimase ucciso durante lo sbarco anglo-americano in Sicilia (operazione Husky); “… combatté strenuamente senza lasciarsi sgomentare dalle gravi perdite del plotone, infliggendone assai gravi al nemico…” Per questo suo comportamento, il 15/4/1947 gli fu conferita la Medaglia d’Oro al valor militare; MARIO ADORNO (Siracusa 1773/1837), avvocato e patriota. Esercitò la sua professione a Palermo e Siracusa; partecipò ai moti carbonari del 1820/21; accusò il governo borbonico di essere stato la causa della diffusione del colera in Sicilia. Accusati, lui e suo figlio Carmelo, di cospirazione contro lo stato, furono fucilati nella piazza del Duomo di Siracusa; FRANCESCCO ADORNO (Siracusa 9/4/1921 – Firenze 19/9/2010), storico della filosofia antica, membro di diverse accademie scientifiche italiane e straniere. Ha insegnato presso le università di Bari, Bologna, Firenze; è stato autore di varie pubblicazioni sulla scuola ionica, sui Sofisti, Socrate, Platone, sugli Stoici, sulle scuole ellenistiche, Epicuro, Seneca, ecc. FRANCESCO PAOLO ADORNO (Napoli 13/7/1963), filosofo, professore ordinario di Filosofia Morale presso l’Università di Salerno; ha scritto diversi saggi sull’etica del care (centrata sulle relazioni umane e sull’attenzione, cura e sostegno ai sofferenti) e sul transumanesimo (movimento culturale che sostiene l’uso delle scoperte scientifiche e tecnologiche per incrementare le capacità fisiche e cognitive e migliorare gli aspetti indesiderabili della condizione umana come malattia e invecchiamento).

Manfrè

(come Giuseppe Manfrè, pittore e decoratore di carretti.

Manfrè è forma dialettale tronca del nome di persona Manfredi, proveniente dal germanico antico MANIFRED e composto da Mann (uomo) e fried (pace) = uomo di pace, portata probabilmente dai capostipiti. Il cognome ha ceppi nel Veneto (nel Trevigiano e nel Vicentino) ed anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano (Palermo, Vicari, Bagheria, Trabia, Altavilla Milicia, Cefalù, Santa Flavia, Capaci, Belmonte Mezzagno, Villabate, San Cipirello, ecc.), nel Messinese (Lipari, Messina, Gioiosa Marea, Patti, Santo Stefano di Camastra, San Filippo del Mela, Piraino, ecc.), nel Trapanese (Gibellina, Alcamo, Marsala, Campobello di Mazara, Castelvetrano, ecc.), nel Catanese (Catania, Misterbianco, San Gregorio di Catania, ecc.). Manfrè è noto anche in Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna.

Riferimenti storici e personaggi. Tracce di questa cognominizzazione si trovano già nel 1100, in un archivio lombardo, dove si fa riferimento ad un certo “Manfredus ser Amulfi”, e nel 1580, a Piacenza, quando una famiglia nobile ottenne il titolo nobiliare di “Signori”. GIUSEPPE MANFRE’ (Bagheria 11/1/1913 – Alcamo 7/12/1984), pittore e decoratore di carretti siciliani. Ad Alcamo, dove ebbe bottega, “fu onestu e assai travagghiaturu e nun lintava mai di pitturari”; ebbe molte commissioni non solo ad Alcamo ma anche nei comuni limitrofi. Fu famoso non soltanto come decoratore di carretti, ma anche come pittore, come testimoniano alcune opere eseguite presso la Palazzina Cinese di Palermo, alcune statue adoperate nelle processioni della festa del Santissimo Crocifisso di Calatafimi e quattro affreschi nella chiesa di Santa Maria Immacolata (Chiesa Nuova), di Calatafimi, riaperta nel 1978 dopo la decennale chiusura dovuta al terremoto del 1968: La cacciata dall’Eden, L’Annunciazione, La Pentecoste, l’Assunzione. GIOVANNI MANFRE’ (Venezia 21/5/1676 – Venezia 6/1/1743), tipografo, editore e libraio veneziano; gestì la Tipografia del Seminario di Padova, la più grande tipografia della città e una delle più grandi dell’intero Stato veneto, introdusse per primo a Venezia il metodo del baratto o cambio di libri dello stesso valore per aumentare e rendere più vario l’assortimento di libri da vendere. UMBERTO MANFRE’ (Palermo 1953/2023), agente di polizia già in servizio presso la Questura di Palermo. È ricordato per aver lanciato, fra il 1985 e il 1989, in piena guerra di mafia, l’idea di utilizzare i famosi Vesponi per muoversi facilmente fra le strette vie del centro palermitano. In tal modo rese celere ed immediato l’intervento dei Falchi della squadra mobile. WALTER MANFRE’ (Milano), inizialmente attore, poi definitivamente regista di teatro. Ha diretto in palcoscenico famosi attori come Raf Vallone, Paola Borboni, Pupella Maggio, Nando Gazzolo, Paola Quattrini, Paola Pitagora e tanti altri. Vive e lavora a Comiso (RG), dove dirige l’International Theatre Centre da lui fondato. Ha lavorato nei maggiori teatri italiani ed esteri, ha diretto il Festival di Catonateatro (manifestazione teatrale che si svolge ogni estate sul lungomare di Catona, Reggio Calabria) dal 1989 al 2014 e l’Ente Teatro di Messina (2004/2005); ha creato il “Teatro della Persona” (dove il pubblico diventa parte della scena) e un suo spettacolo “La Confessione” ha girato in molti teatri del mondo.

Bertolino

(come Enrico Bertolino, attore comico)

Bertolino appartiene ad una vasta famiglia di cognomi che hanno alla base l’ipocoristico del nome medioevale BERTO con i numerosi suoi alterati e derivati, tratto, per aferesi della sillaba o delle sillabe iniziali, da nomi personali di origine germanica terminanti in -berto. Fra i più comuni: Al-berto, Adal-berto, Lam-berto, Ro-berto, Um-berto, U-berto. Berto e alcuni suoi derivati (quindi anche Bertolino) possono porsi, inoltre, come continuazione diretta di nomi di origine germanica già autonomi nel secolo VII, attestati in Italia nel secolo successivo, nelle forme latinizzate Bertus o Berto, Berta (femm.) Erano di tradizione probabilmente gotica e poi longobardica e franca e provenivano dall’aggettivo germanico “berhta”, splendente, illustre, famoso. Bertolino è cognome tipicamente piemontese con un ceppo consistente in Sicilia, nel Palermitano (Palermo, Monreale, Valledolmo, Montemaggiore Belsito, Capaci, Partinico, Balestrate, Terrasini, Carini, Bagheria, ecc.), nel Trapanese (Marsala, Erice, Trapani, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Favignana, Alcamo, Paceco, Castellammare del Golfo, ecc.), ed anche nell’Agrigentino (Canicattì, Grotte, Siculiana, Agrigento, ecc.), nel Catanese (Motta Sant’Anastasia, Catania, ecc.), nel Siracusano, nel Ragusano, nel Messinese. Famiglie Bertolino sono attestate, inoltre, in altre regioni italiane: Lombardia, Liguria, Lazio, Campania, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Bertolino o Bertolini fu antica e nobile famiglia piemontese, fregiata del titolo di conti di Albarne; un ramo di essa, piemontese, fu nobile in Mondovì e, nel corso dei tempi, si propagò in diverse altre regioni italiane. ENRICO BERTOLINO (Milano 4/7/1960), attore comico, cabarettista, conduttore televisivo, attore. Dall’ottobre 2022 fa parte del cast di Only Fun – Comico Show, programma televisivo comico condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers sul Nove; dal 18 marzo 2023 su Retequattro partecipa al programma “Energie in viaggio”, nuovo programma Tv che racconta la transizione

energetica che sta attraversando il nostro Paese. Uno dei comici italiani di maggior successo, nella sua lunga carriera, ha condotto diversi programmi televisivi e ha realizzato numerosi spettacoli teatrali; ampia anche la sua presenza nel cinema. Da alcuni anni si cimenta con successo in una formula teatrale innovativa, l’instant theatre, spettacolo teatrale in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, si incontrano sul palcoscenico: si ha così un’informazione satirica strettamente legata all’attualità. GIUSEPPE BERTOLINO (Castelvetrano, novembre 1958) – pittore, designer, organizzatore di grandi eventi artistico-culturali. Artista impegnato in sperimentazione di pittura caratterizzata da impasti particolari, plasmi materici ad olio, acrilici e smalti. Il risultato è dato da opere con raffinate rappresentazioni di atmosfere marine, tramonti infuocati, immense praterie, immagini sacre; opere in cui il colore predomina sulla forma; l’artista “usa il colore come immagine, percezione, suono, impressioni tattili, tensioni psicologiche, passioni”. Da alcuni anni l’artista affianca l’attività di collaborazione per le attività artistiche dei detenuti della Casa Circondariale di Forlì, organizza e partecipa ad iniziative di carattere sociale e benefico per favorire i rapporti fra arte e società.