L'origine dei cognomi Gualtieri, Trainito, Valentini, Consiglio, di Francesco Miranda

Gualtieri

Gualtieri deriva probabilmente dalla cognominizzazione del nome normanno Gualtier o del cognomen latino Gualterus; ma può originare anche dal nome personale germanico Waltheri e dal longobardo Walthari o Waldari (dal germanico Waldaz = potente, capo, e Harja = esercito, quindi “potente nell'esercito”), poi latinizzato in Gualterius o Gualterus. Questo cognome ha toponimi nel Reggiano (comune di Gualtieri) e nel Messinese (comune di Gualtieri Sicaminò). Il cognome è diffuso in tutta la Penisola; è presente in più di 650 comuni di tutte le regioni italiane, particolarmente in Emilia Romagna, Calabria, Lombardia, Toscana, Lazio, Abruzzo, poi, Piemonte, Sicilia, Puglia, Molise, ecc. È attestato in molte province siciliane, soprattutto nel Catanese (Catania, Castel di Iudica, Ramacca, Aci Castello, Gravina di Catania, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Biancavilla, Adrano, Paternò, ecc.), nel Messinese (Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Letojanni, Giardini Naxos, Gualtieri Sicaminò, Taormina, ecc.), nell’Agrigentino (Agrigento, Ribera, ecc.), nel Siracusano (Francofonte, Siracusa), nel Trapanese (Santa Ninfa). Sono molte le famiglie Gualtieri nel mondo: si trovano in circa 50 Paesi fra cui, USA, Argentina, Brasile, Canada, Venezuela, Australia, ecc., e, in Europa, Francia, Svizzera, Germania, Inghilterra, Belgio, ecc.

Riferimenti storici e personaggi- Tracce di questa cognominizzazione si trovano nelle Historiae di Cluvius Rufus con un Gualterus Deverox Centurio e nelle “carte modenesi” del 1118, dove è documentato il nome proprio Waltherius. Una famiglia Gualtieri, originaria di Otranto, passò poi in Calabria, a Benevento e a Napoli; possedette vari feudi e ricoprì numerose cariche ecclesiastiche. Nel 1793 fu riconosciuta di “antica nobiltà” dalla Regia Camera di Santa Chiara in Napoli e, negli anni 1843-1844-1855 e 1859, dalla Commissione per i Titoli di Nobiltà del regno delle Due Sicilie. Risulta iscritta nell' Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano del 1922. ROBERTO GUALTIERI (Roma 19/7/1966), politico e storico, sindaco di Roma e della città metropolitana. È professore associato di Storia contemporanea alla Sapienza di Roma e vicepresidente della Fondazione Istituto Gramsci. Ha scritto libri e saggi di storia politica ed economica italiana e internazionale sull’integrazione europea e ha collaborato con diversi quotidiani e riviste. Deputato della Repubblica per il Partito Democratico nella XVIII legislatura, è stato ministro dell’Economia e delle Finanze nel Governo Conte. Era stato europarlamentare per tre legislature, dal 2009 al 2019: assumendo, fra l’altro, la carica di presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo e di vice presidente del Gruppo Socialisti e Democratici. MARIA ANGELA GUALTIERI (Cesena 1951), poetessa e scrittrice. Nelle sue opere, sia poetiche che teatrali, ha evidenziato l’aspetto della “inadeguatezza della parola” scritta, portando l’attenzione sulla importanza di “dire la poesia”, recitarla, per dare spazio alle parole tanto quanto ai silenzi, alle pause. Nel 1983, insieme a Cesare Ronconi, ha fondato il Teatro Valdoca di Cesena. GIUSEPPE GUALTIERI (Catanzaro 8/4/1954), poliziotto, prefetto e funzionario. L’8 aprile 2006, comandò la squadra della mobile che, individuato il casolare dove si nascondeva, catturò il boss Bernardo Provenzano. LIBERO GUALTIERI (Cesena 28/9/1923 – Roma 15/2/1999), politico e partigiano. Fu senatore della Repubblica Italiana dalla VIII alla XIII legislatura, per il PRI, Sinistra democratica, Democratici di Sinistra. Durante l’occupazione nazifascista aveva preso parte alla Resistenza partigiana, combattente nell’8^ Brigata “Garibaldi”, e aveva partecipato agli scontri per la liberazione di Cesena.

Trainito

Trainito è un etnico di Troina, cioè è cognome derivato dal luogo di origine del/dei capostipiti, appunto Troina, comune in provincia di Enna; toponimo di incerta origine il cui nome, probabilmente, deriva dal greco (Tarakinae) modificato poi in Tragina, Trayna, Troina. Il cognome è piuttosto raro, poco più di 160 famiglie in tutta Italia, presente soprattutto in Sicilia, nel Palermitano (Palermo, Castronuovo di Sicilia, Palermo, Lercara Friddi, Monreale, Prizzi, Roccapalumba), nel Nisseno (Gela, Niscemi, Butera, Riesi), nel Catanese (San Cono, Catania, Caltagirone), nell’Agrigentino (Montallegro, Agrigento), nel Trapanese (Marsala, Erice), nel Ragusano (Vittoria, Acate). Famiglie Trainito, inoltre, sono attestate, qua e là, in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Lazio, Emilia- Romagna, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. STEFANO TRAINITO (1969, vive e lavora a Padova), illustratore e grafico professionista dal 1991; ha iniziato la sua carriera nel mondo del fumetto collaborando anche con Disney, poi ha lavorato per i maggiori editori e riviste italiane. Dopo una lunga esperienza con l’illustrazione tradizionale, ha preferito l’immagine digitale, spaziando dai libri e cartoni per bambini alla pittura scientifica e realistica, al graphic design. Ha illustrato più di 100 libri, ha realizzato immagini per la pubblicità di marchi internazionali. EGIDIO TRAINITO (Padova 21/11/1947), vive e lavora in Sardegna. Fotografo naturalista, si occupa principalmente di sviluppo compatibile del turismo e di progetti di conservazione in Aree Marine Protette. Ha pubblicato numerosi libri su ambienti marini e racconti di viaggi; fa parte del gruppo di autori di Linea Blu, programma televisivo di Rai 1 di divulgazione culturale e di sensibilizzazione della cultura dell’ambiente, dei mari, fiumi, laghi; è responsabile della collana di libri naturalistici per l’editore “Il Castello” di Milano; è consulente editoriale come esperto di fotografia naturalistica, ornitologia, biologia marina e archeologia subacquea. Nel 2019 l’Accademia Internazionale delle Scienze e Tecniche Subacquee gli ha conferito il premio Tridente d’oro, assegnato ogni anno a coloro che “hanno dato un contributo significativo al mondo sottomarino”. CARMELO TRAINITO (Germania 16/10/1982, ballerino professionista specializzato in breakdance: ha debuttato in televisione nel 2015 a X-FACTOR. Nato in Germania e cresciuto a Gela (CL), si era trasferito a Milano, dove era entrato a far parte di Natural Force Crew, gruppo di danza fondato nel 1995, specializzandosi in acrobatica e “powermove”, (categoria di mosse di breakdance che prevede la rotazione attorno ad una parte del corpo o la ripetizione veloce di una mossa). Attualmente è professore di breakdance all’interno del reality di Rai 2, “Il Collegio”. MARCO TRAINITO (Gela 25/4/1969), saggista, filosofo, scrittore, docente. Laurea in Filosofia, dottore di ricerca in Filosofia e Storia delle idee. Ha insegnato Filosofia e Scienze sociali al liceo socio-psico-pedagogico di Gela, è stato tutor di Linguistica Generale, di Filosofia del linguaggio e di Filosofia Teoretica nel corso di laurea in Scienze della Comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania (sede staccata di Gela). Attualmente è docente di ruolo di Filosofia, Psicologia, Scienze dell’Educazione presso l’Istituto di Istruzione superiore “Eschilo” di Gela. Ha scritto testi su Karl Popper, Stefano D’Arrigo, Andrea Camilleri, Umberto Eco, e vari saggi su Sitosophia, MicroMega e altre riviste specializzate.

Valentini

Valentini è un cognome legato al nome proprio Valente, che deriva dal termine latino “valens-valentis”, con il significato di “essere forte, valido”. Nel Medioevo era molto diffuso il nome Valente, beneaugurante per le nuove leve militari e legato alle loro qualità morali, caratteriali, fisiche. L’uso del cognome Valentini potrebbe risalire, inoltre, a diverse fonti geografiche (luoghi chiamati San Valentino o simili si trovano in diverse regioni italiane), oppure potrebbe richiamare il nome di alcuni santi della tradizione cristiana (ad esempio San Valentino, martire romano del III secolo). Valentini è molto diffuso nel centro- Italia, soprattutto nel Lazio, e nel centro-nord, soprattutto nell’Emilia-Romagna; è molto noto, inoltre, in Lombardia, Veneto, Marche, Toscana, Puglia, Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Umbria, Liguria, Calabria, Campania, ecc. In Sicilia è noto soltanto in alcune province, nel Messinese (Messina, Letojanni, Gioiosa Marea, Rometta, Furnari, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Montelepre, Cefalù, ecc.), nel Catanese (Catania, Mascali, Giarre, ecc.), nel Ragusano (Ragusa, Santa Croce Camerina), nell’Agrigentino (Licata, Montevago).

Riferimenti storici e personaggi. Valentini, antica e illustre famiglia di Ravenna, fu aggregata alla nobiltà di Sarsina nel 1836: risulta iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano del 1922 con il titolo di nobili di Sarsina. Esiste una lunga lista di persone che hanno il cognome Valentini e che appartengono a diverse attività: allenatori di calcio, calciatori, attori, giornalisti, scrittori, politici: ne elenchiamo alcuni: STEFANO VALENTINI (Roma 25/1/1955), astronomo amatoriale, informatico; è stato uno dei fondatori del Gruppo Astrofili “Nomentum”, circolo che mira a dotare il sito astronomico di Mentana di un osservatorio professionale. Tra il 1993 e il 2000 ha collaborato con l’osservatorio di Colleverde di Guidonia contribuendo alla scoperta di numerosi asteroidi, grazie allo sviluppo di alcuni software astronomici ad hoc. LEOPOLDO VALENTINI (Roma 4/3/1912, ivi 26/1/1983, attore di teatro e di cinema. Ha una vasta filmografia che va dal 1943 (L’ultima carrozzella”, regia di Mario Mattioli) al 1970 (“I Clown” di Federico Fellini), includendo partecipazione a film diretti da registi di grande spessore: Camillo Mastrocinque, Roberto Rossellini, Luciano Salce, Mario Monicelli, Carlo Lizzani, Dino Risi e altri). GIOVANNI VALENTINI (Bari 6/2/1948), giornalista e scrittore; ha iniziato la sua carriera giornalistica alla Gazzetta del Mezzogiorno, passando poi al Giorno; nel 1976 ha partecipato alla fondazione del quotidiano La Repubblica dove ha svolto funzioni di inviato speciale, capo della redazione di Milano e , su nomina di Eugenio Scalfari, vicedirettore dal 1994 al 1998, ed è stato uno degli ideatori di repubblica.it, il primo giornale che ha saputo sfruttare la rete per dare un’informazione che non fosse riproduzione delle edizioni cartacee. Ha diretto i settimanali L’Europeo e L’Espresso oltre che i quotidiani veneti il Mattino di Padova e la Tribuna di Treviso. Oggi collabora a Il Fatto quotidiano, con la rubrica settimanale “Il Sabato del Villaggio” con cui nel 2000 ha vinto il Premio di giornalismo Saint Vincent. È autore di diversi saggi politici, economici, sociali; come romanziere ha esordito nel 2017 con “Ultima notte a Lisbona”; nel 2018 ha pubblicato il romanzo giallo “La donna nella valigia”.

Consiglio

Il cognome Consiglio deriva dal termine latino “consilium”, che significa “consiglio, parere”; potrebbe inizialmente essere stato assegnato a persone considerate esperte o consulenti in una data comunità o famiglia, a capostipite rispettato o riconosciuto per la sua saggezza e capacità di fornire consigli utili e coinvolto in ruoli decisionali o amministrativi nella comunità o organizzazione (cfr. retaggio.it). Il cognome è diffuso in diverse regioni italiane, maggiormente in Sicilia, Campania, Lombardia, ed anche in Puglia, Lazio, Piemonte, Calabria, Basilicata, Liguria, Emilia-Romagna, Molise, Toscana, Veneto, ecc. In Sicilia è attestato soprattutto nell’Agrigentino (Raffadali, Porto Empedocle, Cammarata, Siculiana, Agrigento, Realmonte, San Giovanni Gemini, Isole Pelagie, Campobello di Licata, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Terrasini, Balestrate, Partinico, Altavilla Milicia, Capaci, Ficarazzi, Monreale, Cinisi, ecc.), nel Siracusano (Avola, Siracusa, Noto, Lentini, Augusta, ecc.), nel Catanese (Catania, Tremestieri Etneo, Bronte, Paternò, Zafferana, ecc.), nel Messinese (Alcara Li Fusi, Sant’Agata Militello, Brolo, Capo d’Orlando, ecc.), nel Nisseno (Gela, Caltanissetta, Serradifalco, ecc.)

Riferimenti storici e personaggi. GIOVANNI CONSIGLIO (San Marco La Catola, Foggia, 17/2/1923 – New York 22/2/2011), tenore italiano di fama internazionale, che ha goduto di grande successo, non solo come cantante e interprete, ma anche, in seguito, come direttore artistico ed eccezionale insegnante di canto. Ha cantato principalmente in Sud America e negli USA, in città come San Francisco, Chicago, Dallas, Washington, New Orleans, Florida e New York. Cantava arie d’opera famose, canzoni italiane e spagnole, tanto da essere soprannominato, per la sua voce squillante, “il tenore dalla voce d’angelo”. A New York ebbe un enorme successo e tenne un programma radiofonico per quattro anni: negli USA cantò il ruolo di Canio nei Pagliacci per 300 volte. Il 1^ ottobre 2011 fu onorato presso la Lincoln Center Library of Performing Arts e la giornata fu dichiarata “Giovanni Consiglio Day”. FRANCESCO CONSIGLIO (Realmonte, AG 11/4/1965), scrittore e drammaturgo; esordisce nel 1989 con “Alone”, storia di incesto e matricidio; lavora poi presso un’agenzia fotografica e pubblica su importanti settimanali nazionali, Espresso, Panorama, Epoca. Dopo 20 anni, nel 2004, riprende l’attività di drammaturgo con “Il delitto all’università”, che debutta al Teatro Ariberto di Milano, collabora con il mensile Focus e scrive alcuni romanzi di successo, fino all’ultimo “Ammazza la star” edito nel 2018. Attualmente vive in Abruzzo, a Lanciano. NUNZIANTE CONSIGLIO (Montoro Inferiore 24/11/1964), politico della Lega; deputato della Repubblica Italiana nella XVI legislatura, senatore nella XVII legislatura. Al Senato è stato componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. ALBERTO CONSIGLIO (Napoli 25/3/1902), giornalista, politico e sceneggiatore; è stato deputato della Repubblica Italiana nella prima legislatura per il Partito Monarchico Italiano. Fu redattore delle riviste Solaria, Pegaso, Nuova Antologia e Italia letteraria. Nel dopoguerra fu redattore del quotidiano monarchico Italia Nuova e direttore del Risorgimento e de Il Mezzogiorno. Trasferitosi a Roma, collaborò lungamente con il quotidiano Il Tempo.