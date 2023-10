L'origine dei cognomi Giarrizzo, Barcellona, Purpura, Albanese, Befana

Antonio Albanese durante la presentazione di "Qualunquemente" nel 2011 (Foto LaPresse)

L'origine dei cognomi Giarrizzo, Barcellona, Purpura, Albanese e Befana.

Giarrizzo

(come Giuseppe Giarrizzo, storico, docente)

Questo cognome appartiene al gruppo dei patronimici che iniziano con gli accorciativi di Giovanni e delle sue antiche versioni, Johannes, Janni, Zanni, ecc.: si riferisce, quindi ad un capostipite “riccio di capelli”, detto “Gianni il riccioluto”, Gia-rizzo. È un cognome tipico siciliano frequente soprattutto nell'Agrigentino (Casteltermini, Realmonte, Licata, Agrigento, Menfi, Sciacca, Alessandra della Rocca, ecc.), nel Catanese (Adrano, Catania, Mirabella Imbaccari, Aci Castello, Giarre, Riposto, Tremestieri Etneo, Aci Sant’Antonio, Santa Maria di Licodia, ecc.), nel Messinese (Patti, Messina, San Piero Patti, Montalbano Elicona, Capo d’Orlando, Taormina, Giardini Naxos, ecc.), nel Nisseno (Niscemi, Butera, Caltanissetta, Mazzarino, ecc.) nell'Ennese (Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Pietraperzia, ecc.). Con piccoli nuclei è presente anche in altre regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, ecc.

Riferimenti storici e personaggi - Giarrizzo è una famiglia di antica nobiltà nota fin dal XVI secolo: ebbe dimora a Mazzarino e a Palermo e i titoli di barone e marchese. Fra i suoi rappresentanti vengono ricordati un Biagio che fu proconservatore in Calascibetta; un Luigi di Mazzarino che ottenne nel 1776 il titolo di barone di Santa Caterina; un Domenico che fu procuratore fiscale del tribunale della Gran Corte e acquistò il titolo di marchese, ed altri. La famiglia risulta iscritta nell'elenco Ufficiale Nobiliare Italiano del 1922. CARMELO GIARRIZZO (Piazza Armerina 24/6/1850 – Palermo 3/8/1917) – pittore ecclettico, dipinse quadri di genere e di soggetto storico, ma dipingeva anche ventagli ed eseguiva quadretti per salotti. Aveva studiato a Napoli con i maestri Morelli e Palizzi; a Palermo partecipò a molte manifestazioni e concorsi. Alcune sue opere: “Gioie materne” (acquistata dalla Casa Reale); “La notte del 3 aprile 1860” (premiata con Medaglia d’oro dal Ministero della Pubblica Istruzione e acquistata dal municipio di Palermo); “12 gennaio 1948” (esposta a Milano nel 1907); “Ricordi materni (nella Galleria d’Arte Moderna di Palermo). Eseguì molti affreschi per il Politeama Garibaldi e per le chiese di San Carlo Borromeo e San Francesco d’Assisi. Altre sue opere si trovano a Piazza Armerina, Caltanissetta, e altre città italiane. MANLIO GIARRIZZO (Palermo 3/1/1896 – Firenze 13/6/1957) – pittore, figlio di Carmelo. Nel 1924, con Pippo Rizzo, Giovanni Varvaro, Alfonso Amorelli, ed altri, diede vita al Gruppo “Artisti Siciliani indipendenti” e al periodico “Aretusa”. GIUSEPPE GIARRIZZO (Riposto 8/11/1927 – Catania 28/11/2015) – storico, docente ed accademico italiano; dal 1964 professore ordinario di storia medioevale all’Università di Catania; per oltre un trentennio preside della facoltà di Lettere e Filosofia dello stesso Ateneo. È stato accademico dei Lincei, componente del comitato direttivo della Rivista Storica Italiana, direttore dell’Archivio Storico per la Sicilia Orientale, presidente del Teatro Stabile di Catania. Ha scritto importanti testi sulla storia della Sicilia Moderna e Contemporanea, ma anche sul Risorgimento, l’Illuminismo e la Massoneria. È stato dirigente di rilievo del P.S.I. Partito Socialista Italiano) e assessore all’urbanistica e vicesindaco della giunta Mirone del comune di Catania (1985/1986). ANDREA GIARRIZZO (Vittoria 1/12/1992), politico, deputato della Repubblica Italiana nella XVIII legislatura (2018/2022), eletto nella lista del M5S (Movimento 5 Stelle) del collegio di Enna, passato, a fine legislatura, nel gruppo “Insieme per il futuro”, guidato la Luigi Di Maio. Appassionato di innovazione sociale ed imprenditorialità giovanile, molti articoli lo hanno presentato come “startupper di successo”: avrebbe inventato un’applicazione capace di scaricare gratuitamente i video da Youtube. Poi è finito nel mirino di alcuni esperti hi tech e i suoi titoli, tanto vantati, sono stati messi in dubbio. La Stampa del 3 marzo 2018 lo ha definito “il candidato grillino con il curriculum gonfiato”.

Barcellona

(come Pietro Barcellona, politico, filosofo, giurista, saggista, docente universitario)

Barcellona è un cognome di origine toponimica, è generato cioè da un toponimo: la città spagnola di Barcellona (l'antica Barcino che, secondo la leggenda, venne fondata nel III secolo a.C. da Amilcare Barca, padre di Annibale) o la messinese Barcellona Pozzo di Gotto, la cittadina il cui nome, secondo la tradizione popolare, deriva da una certa Graziosa Barsalona o dall'appellativo che le diedero nel XVI secolo i marinai iberici che, venendo in Sicilia, in quella contrada, ravvisarono una notevole similitudine con il territorio della città catalana. Il cognome è diffuso in circa 150 comuni di alcune regioni italiane, in Sicilia (dove esiste il nucleo più consistente), Piemonte, Calabria, Lombardia, Lazio, Campania, Liguria, ecc. Nell’isola è particolarmente concentrato nel Palermitano (Palermo, Alia, Castelnovo di Sicilia, Valledolmo, Roccapalumba, Villabate, Cefalù, Termini Imerese, Bagheria, San Cipirello, Caltavuturo, ecc.), nel Catanese (Catania, Ramacca, Aci Catena, Gravina di Catania, Aci Castello, Zafferana Etnea, San Giovanni La Punta, ecc.), nel Messinese (Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Rometta, Venetico, ecc.), nell’Ennese (Leonforte, Villarosa, Nissoria, Agira, ecc.), nell’Agrigentino (San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Aragona, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi – Il nome Barcellona Pozzo di Gotto e il cognome Barcellona molto probabilmente hanno origine nel periodo della dominazione spagnola fra il 1516 e il 1713. ANTONINO BARCELLONA (Palermo 22/11/1726 – 5/5/1805), laureatosi in teologia, entrò nella Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri; si dedicò, quindi, agli studi di matematica, fisica, architettura, archeologia; si specializzò nella conoscenza del greco e dell'ebraico; affrontò ricerche su storia sacra, antichità ecclesiastiche, biblistica, patrologia. Fu bibliotecario nel convento degli oratoriani di Palermo e, per 50 anni, docente di storia ecclesiastica ed istituzioni teologiche; esaminatore sinodale e teologo del vescovo, bravo predicatore. PIETRO BARCELLONA (Catania 12/3/1936 -), politico, filosofo, giurista, saggista, docente di diritto privato e filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania; è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Deputato del P.C.I. nell'VIII legislatura (1979/1983), è stato membro della Commissione Giustizia della Camera. Autore di 94 pubblicazioni, ebbe una grande passione per la pittura, vantando diverse “personali”; sue opere si trovano in esposizione permanente presso il Museo dei Castelli Romani; un suo quadro fa parte della collezione permanente della “Salerniana”, Galleria d’Arte Contemporanea “Giuseppe Perricone” di Trapani. Filosofo ateo per formazione, nel 2010, si era convertito al cattolicesimo. La conversione è raccontata nel suo libro “Incontro con Gesù”. MARIO BARCELLONA (Catania 28/10/1944), giurista, già ordinario di diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania; per diversi anni ha anche insegnato istituzioni di Diritto privato, Diritto dell’economia e Diritto del lavoro. È autore di numerose monografie e saggi pubblicati nelle più note riviste giuridiche italiane. Si è occupato, fra l’altro del rapporto fra Diritto, Economia e Società a cui ha dedicato molte pubblicazioni. Ha tenuto seminari e conferenze presso diverse università, anche straniere: Harvard, Barcellona, Madrid, Siviglia, Londra, ed altre. È membro del Comitato di Direzione di numerose riviste, tra le quali “Rivista Critica di Diritto Privato” e “Europa e Diritto Privato”; è autore presso Filosofia in Movimento, associazione nata nel 1912 come “progetto di divulgazione di contenuti filosofici sul web”.

Purpura

(come Antonio Purpura, già assessore regionale ai Beni Culturali)

Purpura/Porpora sono cognomi derivati, direttamente o tramite una forma di italianizzazione, dal sostantivo medievale latino PURPURA che indicava il pigmento che si estrae da un murice comune (bolinus brandaris) mollusco gasteropode appartenente alla famiglia dei muricidae: è possibile che Purpura sia il soprannome di un capostipite che produceva o commerciava la tinta porpora tanto pregiata sia in epoca latina che medioevale. Purpura è un cognome tipicamente siciliano, del Palermitano (Palermo, Carini, Montelepre, Terrasini, Bagheria, San Giuseppe Jato, Caccamo, Cinisi, Gangi, Termini Imerese, Camporeale, Ficarazzi, Giardinello, Monreale, Trabia, Cefalù, Misilmeri, Capaci, San Cipirello, ecc.), ma conosciuto anche nell’Agrigentino (Sciacca, Favara, Porto Empedocle, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Augusta, Carlentini, Sortino), nel Nisseno (Gela, Caltanissetta), nel Catanese (Catania, Grammichele), nel Messinese (Tusa, Pettineo), nell’Ennese (Villarosa).

Riferimenti storici e personaggi - ANTONIO PURPURA (Tusa 7/8/1949), già assessore nel governo regionale Crocetta ter (XVI legislatura), con delega ai Beni Culturali e Identità siciliana, in quota PD, Area Democratica di Giuseppe Lupo. Antonio Purpura è titolare della cattedra di Economia Industriale applicata presso l’Università agli Studi di Palermo e tiene corsi di Economia industriale, Economia dei settori produttivi, Economia d’impresa e dei sistemi di imprese, Economia del Turismo. Si è occupato prevalentemente di sviluppo locale, con particolare riferimento al contesto siciliano e del Mezzogiorno, argomento al quale ha dedicato numerose pubblicazioni. Antonio Purpura è membro della Società Italiana di Economia e Politica Industriale ed è stato per parecchi anni presidente della Fondazione Mandralisca di Cefalù. GIANFRANCO PURPURA, professore ordinario di Diritto romano e Diritto dell’antichità presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo; si interessa particolarmente di papiri, amministrazione tardo romana, diritto commerciale e marittimo greco e romano. Si occupa anche di archeologia sottomarina ed ha curato la sezione archeologica del Museo Civico di Terrasini ed ha allestito il settore archeologico dell’Antiquarium di Imera. Dal 1991 dirige annualmente corsi di Archeologia subacquea ad Ustica dove ha concorso alla creazione di un itinerario archeologico subacqueo. Nel 2010 gli è stato conferito il Premio “Cecè Paladino 2010 Uomini del mare”. È Socio Nazionale dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo e della Società di Storia Patria; cura numerose riviste di archeologia marina e di diritto. FRANCESCO PURPURA (Carini 30/1/1873 – Palermo 1943), chirurgo, docente universitario. Laureatosi presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Palermo, fu assistente e aiuto presso la Clinica chirurgica dello stesso Ateneo. Continuò la sua brillante carriera prima presso l’Università di Pavia e poi di Roma dove frequentò l’Istituto di Patologia generale e Istologia e conseguì la libera docenza in Clinica chirurgica e in Medicina operatoria. Ritornato in Sicilia, durante la guerra 1915/18 diresse per tre anni il reparto chirurgico dell’ospedale militare di Palermo, poi insegnò Patologia chirurgica a Messina e Palermo; fu per lungo tempo preside della facoltà di medicina e chirurgia presso l’Università di Palermo. Montelepre gli ha dedicato una via cittadina.

Albanese

(come Antonio Albanese, attore, comico, regista, scrittore)

Albanese è un cognome etnico, significa “originario dell’Albania”; esso nacque come soprannome dato a persone di origine albanese, provenienti direttamente dall’Albania o dalle colonie albanesi dell’Italia Meridionale. Si diffuse nel periodo delle Repubbliche marinare quando, soprattutto a Venezia, vennero arruolati soldati fra gli albanesi. In alcuni casi può essere un cognome toponimico e derivare da località italiane che hanno come toponimo “Albano”, come Albano di Lucania (PZ), Albano Vercellese (VC), Albano Laziale (Roma). Albanese è diffuso in tutta la penisola: rientra fra i primi 200 cognomi italiani più frequenti; le regioni di sua maggiore diffusione sono quelle meridionali (Puglia, Sicilia, Campania, Calabria), ma anche alcune del centro-nord (Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana). In Sicilia ha un grosso ceppo nel Palermitano (circa 40 comuni: Palermo, Polizzi Generosa, Bagheria, Petralia Sottana, Monreale, Blufi, Misilmeri, Castellana Sicula, Caltavuturo, Casteldaccia, Collesano, Alimena, Montemaggiore Belsito, Carini, Terrasini, Geraci Siculo, Villabate, Pollina, ecc.), ma è presente anche in tutte le altre province, nel Catanese (Catania, Aci Castello, Aci Catena, San Gregorio di Catania, Raddusa, Viagrande, Gravina di Catania, Misterbianco, ecc.), nell’Agrigentino (Agrigento, Raffadali, Porto Empedocle, Santa Elisabetta, Palma di Montechiaro, Cianciana, Casteltermini, Sciacca, Ravanusa, ecc.), nel Messinese (Messina, Leni, Giardini Naxos, ecc.), nel Trapanese (Alcamo, Trapani, ecc.), nel Siracusano (Melilli, Siracusa, Augusta, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi - ANTONIO ALBANESE, (Olginate, Lecco 10/10/1964), di origini siciliane, lavora nel mondo dello spettacolo come attore, comico, cabarettista, regista e scrittore. Formatosi alla “Civica Scuola d’Arte Drammatica” di Milano, esordisce nel cabaret al teatro Zelig, storica fucina di comici, presentando una galleria di personaggi (come Epifanio ed Alex Drastico), che nel 1997 lo rendono celebre grazie alla trasmissione televisiva “Mai dire gol”. Nel cinema si dimostra abile anche in ruoli seri, dando le migliori prove in “Vesna va veloce” (1996) di Carlo Mazzacurati e “Uomo d’acqua dolce” (1991) con cui debutta nella regia. Dopo il successo del personaggio “Cetto la Qualunque”, protagonista della pellicola “Qualunquemente”, nel 2013 Gianni Amelio lo vuole come attore principale de “L’Intrepido”, presentato alla 70^ edizione della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia e con cui conquista il Globo d’oro come “miglior attore”. Nel 2016 con Carlo Verdone recita nel film “L’abbiamo fatta grossa”, diretta dallo stesso Verdone. ALFREDO ALBANESE (Trani 9/1/1947- Venezia Mestre 12/5/1980), responsabile della sezione antiterrorismo della Polizia di Stato di Venezia con l’incarico di vicequestore aggiunto: venne ucciso dalle Brigate Rosse il 12/5/1980. Albanese al momento della morte era impegnato nelle indagini sull’omicidio di Sergio Gori, vicepresidente della Montedison. GIACOMO ALBANESE (Geraci Siculo 11/7/1890 – San Paolo del Brasile 8/6/1947), matematico, uno dei maggiori e più originali esponenti della scuola italiana di geometria algebrica. Tra il 1936 e il 1942 visse a San Paolo del Brasile dove insegnò all’Università di San Paolo. FRANCESCO ALBANESE (Torre del Greco 13/8/1912 – Roma 11/6/2005, tenore, si distinse in opere come “Il barbiere di Siviglia”, “Don Giovanni”, “Falstaff”, “La Traviata”, “La bohème”, “Faust”, “Louise”, “Il franco cacciatore”. FLAVIO ALBANESE (Vicenza 28/9/1951), architetto e designer italiano, grande appassionato d’arte contemporanea, dal 2007 al 2010 è stato direttore di Domus, rivista internazionale di architettura. Vive tra Vicenza, Milano, Palermo, Pantelleria. E’ stato presidente della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e vicepresidente del CISA (Centro Internazionale Studi di Architettura A. Palladio). FLAVIO ALBANESE (Bari 16/5/1967), attore e regista teatrale.

Befana

(cognome raro)

Il cognome Befana è raro, unico; sconosciuto del tutto nella Penisola, è noto solo in Sicilia. Ci sono 8/10 famiglie Befana nel Palermitano (Palermo, Cefalù), 2/3 famiglie nel Siracusano (Siracusa, Avola). Nel tempo alcuni Befana si sono spostati, sono emigrati, radicandosi in diversi paesi del mondo: oggi, oltre che in Italia (Sicilia) famiglie Befana si trovano, sebbene in numero molto limitato, in Francia, in Costa d’Avorio, in Argentina, in Kazakistan, in Russia, in India. Etimologicamente il termine “befana” proviene dal volgare latino “befanìa”, coniato dal greco “epiphaneia”, manifestazione della divinità, generato dal verbo “epiphánein”, composto da “epi” (dall’alto) e “phánein” (apparire). Befana altro non è che una storpiatura di epifania: un personaggio fantastico che porta regali ai bambini. Si può ipotizzare che la cognominizzazione del nome befana sia originata da nome personale Befana attribuito ai figli nati il giorno dell’epifania (come è avvenuto con i cognomi Natale, Pasqua, Capodanno, ecc.); o sia originato da soprannome attribuito a capostipite che sia stato generoso… come la Befana.