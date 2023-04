L'origine dei cognomi Giannini, Benintende, Tedaldi e Laudani

Giancarlo Giannini

L'origine dei cognomi Giannini, Benintende, Tedaldi e Laudani.

Giannini

(come Giancarlo Giannini, attore, regista, doppiatore)

Giannini, diffuso in tutt’Italia con diversa distribuzione e frequenza, ha alla sua base il nome Gianni, già comune nel Medioevo e, a sua volta, proveniente da Giovanni che nel tempo ha dato vita a tanti alterati, derivati, varianti che spesso funzionavano come specificazione di vari rami familiari. Giovanni, di origine biblica, discende dall’ebraico “Yehohanan”: la sua diffusione si deve al culto dei numerosi santi cristiani omonimi. Il cognome Giannini è diffuso in quasi tutte le regioni italiane, in più di mille comuni, con più frequenza in Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Puglia, Campania, Piemonte; in Sicilia è presente in alcune province con pochi nuclei familiari, in particolare nel Palermitano (Palermo, Carini, Palazzo Adriano, Bagheria, ecc.), nel Catanese (Catania, Palagonia, Aci Sant’Antonio, Misterbianco, ecc.), nel Trapanese (Castelvetrano, Marsala), nell’Agrigentino (Racalmuto), ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Giannini fu antica e assai nobile famiglia di Pergola, ascritta anche alla nobiltà di Ancona. Paolo Giannini nel 1705 fu nominato conte, dal duca Francesco Farnese, con tutti i suoi discendenti maschi “in infinito”. La famiglia nel tempo ebbe i titoli di nobile, conte, signore, marchese: la sua nobiltà venne riconosciuta in Italia e in Austria (Lombardia, Veneto, Marche). ETTORE GIANNINI (Napoli 15/12/1912 – Massa Lubrense 15/11/1990), regista, sceneggiatore, attore, direttore del doppiaggio. È stato figura di spicco nel panorama culturale degli anni ’40 e ’50; è noto al pubblico soprattutto per la realizzazione del “Carosello napoletano”, film musicale del 1954, di cui fu autore e regista. GIANCARLO GIANNINI (La Spezia 1/8/1942), attore, doppiatore e regista, scrittore, sceneggiatore, musicista. Ha interpretato una vasta gamma di personaggi spesso molto diversi fra loro. È stato molto attivo anche in TV e ha lavorato con molti dei migliori registi italiani (Corbucci, Visconti, Monicelli, Dino Risi, ecc.). Nel 1977 è stato candidato al Premio Oscar per la sua interpretazione nel film “Pasqualino Settebellezze” di Lina Wertmuller. Ha una vasta filmografia cinematografica e teatrale; molti i premi e riconoscimenti nella sua lunga carriera: il 6 marzo ultimo scorso ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles (una piastrella con la stella rossa su cui è inciso il suo nome a caratteri d’ottone). Giancarlo ha avuto quattro figli da due diverse mogli: Lorenzo e Adriano dal suo primo matrimonio con Livia Giampalmo, FRANCESCO (Soverato 4/12/1996), musicista, ed Emanuele, dalle sue seconde nozze con Eurilia Del Bono. ADRIANO GIANNINI (Roma 10/5/19719, attore e doppiatore, figlio di Giancarlo, ricca filmografia e molte presenze in TV. Film importanti: Baciami ancora (regia di Gabriele Muccino, 2010), Il colore nascosto delle cose (regia di Silvio Soldini, 2017), Tre piani (regia di Nanni Moretti, 2021). Ultimo lavoro in TV: Bang Bang Baby, serie Prime Video (regia di Michele Alhaique, 2022). MASSIMO GIANNINI (Roma 6/2/1962), giornalista, saggista, opinionista, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo. Il 21 marzo scorso gli è stato conferito il Premio “La Moda veste la Pace” di African Fashion Gate APS il cui presidente onorario è Makaziwe Mandela, figlia di Nelson Mandela, Premio Nobel per la Pace. Massimo Giannini è direttore del quotidiano “La Stampa” e direttore di Gedi News Network; è stato direttore di Radio Capital e ha lavorato per il Sole 24 Ore e per Repubblica, come editorialista. Dal 2014 al 2016 ha condotto su Rai 3, “Ballarò”, talk show di Giovanni Flores, passato dalla Rai a LA7. È opinionista in vari programmi televisivi, Omnibus, Otto e mezzo, In onda, Piazzapulita, di LA7, Domenica In, Che Tempo che fa, della Rai.

Benintende

(come Salvatore Benintende, artista di strada, esponente del movimento NeoPop)

Benintende è cognome di origine augurale: ha il significato di “che sia capace di capire”. È cognome diffuso in Sicilia; è attestato nel Catanese (Catania, Aci Castello, Gravina di Catania, Mascalucia, Zafferana Etnea, Acireale, Trecastagni), nell’Ennese (Leonforte, Piazza Armerina, Calascibetta, Enna, Nicosia), nel Nisseno (Niscemi, Caltanissetta, Delia, Marianopoli), nel Messinese (Messina, Sant’Agata Militello), nel Siracusano (Priolo Gargallo, Lentini, Siracusa), nel Palermitano (Palermo). Poco diffuso in alcune altre regioni italiane con circa: in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Campania, Calabria: circa 100 famiglie in circa 40 comuni della Penisola.

Riferimenti storici e personaggi. SALVATORE BENINTENDE (Palermo 16/7/1980) artista di strada, esponente del movimento NeoPop. Il suo esordio avviene nel 1996 quando inizia a realizzare i primi graffiti sotto lo pseudonimo di “crasto”. Poi si iscrive alla Facoltà di Design Industriale di Bovisa Politecnico di Milano e frequenta per un anno la Facoltà di Belle Arti di Bilbao. Rientrato in Italia espone alla Facoltà di Design di Milano e appare con il suo alter ego Tvboy e diffonde le sue opere nelle principali città italiane come Milano, Firenze, Roma e in alcune grandi città internazionali. Per le sue opere si ispira ai personaggi politici e ai più noti nomi della televisione e dei social. Rinomate gallerie e musei italiani ed esteri (Miami, Copenaghen, Beirut, ecc.) ospitano le sue opere in personali e collettive. La sua evoluzione artistica è segnata dalle numerose collaborazioni con alcuni dei primi street artist italiani, come Pao e Bros, spagnoli, e altri internazionali come gli olandesi The London Police. Salvatore Benintende è figlio di CLAUDIO BENINTENDE, di origini leonfortesi, docente di discipline pittoriche, trasferitosi per ragioni di lavoro e con tutta la famiglia, prima a Palermo e poi a Milano. Claudio, il padre, è autore di diverse pubblicazioni fra cui: “Quaderni ed esempi di programmazione didattica per l’educazione artistica”,1998; “Elezione di Mattia all’Apostolato di Pietro Novelli”, 2010; “Guglielmo Borremans nella chiesa di San Giuseppe a Leonforte”, 2013; “Luce sul quadro. La cacciata dei mercanti dal tempio”,2018. CRISTINA BONINTENDE (Torino), giovane illustratrice e fotografa; ha lavorato nell’illustrazione, nella musica e in diversi lungometraggi animati, portando nei Tarocchi i frutti delle sue diverse esperienze. Autrice del testo “Tarocchi del Dolce Crepuscolo”, 2009 (con 78 carte). PASQUALE BENINTENDE (Catona 20/1/1878 – Reggio Calabria 11/1/1968), compositore e flautista, docente di pianoforte. La sua produzione musicale è varia: opere sinfoniche per canto e pianoforte su testi in italiano e il vernacolo, per pianoforte solo, opere e operette, musica sacra, lavori di carattere teorico e didattico. Interessante, inoltre, la sua opera lirica in un atto e due quadri, “Mara”, su libretto di Vittorio Bianchi, rappresentata nel 1953 presso il Teatro Ponchielli di Verona. Nel 1966 Pasquale Benintende donò una parte delle sue composizioni, quelle di carattere liturgico-religioso alla Curia di Reggio Calabria, il rimanente materiale musicale, dopo la sua morte fu donato alla Biblioteca “Pietro De Nava” della stessa città.

Tedaldi

(come Barbara Tedaldi, giornalista professionista, quirinalista)

Tedaldi ha alla base il nome di origine germanica e di tradizione longobardica TEDALDO, in Italia documentato come TEUDALDUS e TEODOALD (dal 715) e TEDALDUS (dal X-XI secolo) o THEALDUS (a Genova, XII secolo). La stessa forma Tedaldi può riflettere un nome TEDARDO, di tradizione francone (documentato solo in Francia come THEODHART). Il personale germanico è composto da due elementi: THEUDA- (= popolo) e WALD (= potente, forte), con il significato di “potente nel suo popolo”, o “forte tra il popolo” (Emidio De Felice, Dizion. dei cognomi italiani). Il cognome ha come varianti Teàldi e Teàldo, Teàldo e Tedàrdi, Teàrdi e Teàrdo, Tedòldi. Tedaldi è diffuso soprattutto in Emilia-Romagna e, con poche famiglie, in Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana e, qua e là in alcune altre regioni italiane (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria): in circa 80 comuni per circa 400 famiglie. In Sicilia qualche famiglia Tedaldi è attestata nel Catanese (Catania) e, sembra, anche nel Palermitano.

Riferimenti storici e personaggi. Tedaldi fu famiglia fiorentina originaria di Fiesole e giunta nel secolo XIV a notevole potenza economica. Ebbe 22 priori il primo dei quali fu Maffeo, e un gonfaloniere di giustizia, Taldo, figlio di Maffeo. Altri personaggi importanti furono Iacopo di Tedaldo e Francesco di Papi, che furono comandanti di galere da guerra; Arnoldo di Pierozzo, che fu uno dei primi portatori dell’Umanesimo in Ungheria; Andrea di Iacopo, commissario di guerra a Prato, nel 1512 (adattamento da voce Tedaldi in Enciclopedia Treccani). GIOVAN BATTISTA TEDALDI (Firenze 24/1/1495 – Pistoia 24/3/1575), di cultura naturalistica più che letteraria, studiò tutti gli scrittori di agricoltura e viaggiò molto, in Polonia, a Parigi, ovunque per studiare e rivelare aromi e virtù curative. Fra i suoi tanti scritti: il “Discorso dell’agricoltura”, ricco di pratiche, osservazioni, ricette, avvertimenti sull’arte di coltivare; “Della cultura della vite”, in cui loda il vino aretino; il “Discorso sopra la pianta dell’aspalato, il musco e l’ambracane”, e tanti altri. BARBARA TEDALDI (Modena 7/6/1966), giornalista professionista, quirinalista. Giornalista parlamentare, dal 1991 ha seguito tutte le tortuose vie della politica e tutte le forme di governo che si sono succedute nel Paese; dal 2012 racconta le più morbide cronache del Quirinale: viaggi, incontri, discorsi del Presidente della Repubblica. Tra i suoi scritti: “AGI-La dottrina Mattarella. Dal voto al governo. Cronaca della crisi più lunga della Repubblica”, 2018. GIANLUCA TEDALDI (Forlì 9/3/1986), dottore di ricerca in Genetica, Biologia molecolare e cellulare. Ricercatore presso Istituto Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di Meldola, provincia di Forlì-Cesena. La sua attività riguarda lo studio di forme ereditarie di cancro tramite tecniche di biologia molecolare. Numerose le sue pubblicazioni in riviste specializzate italiane e straniere. GIANLUCA TEDALDI (Roma 1952), pittore, storico dell’arte e critico; è guida turistica diplomata della provincia di Roma. È presente da più di 40 anni in mostre personali e collettive di grafica e di incisione di molte città italiane ed europee. PIERACCIO TEDALDI (Firenze, visse fra il 1285 e il 1357), poeta fiorentino: di cui restano 43 sonetti di argomento amoroso, morale, politico, di corrispondenza. Canta la passione della donna, del danaro, del gioco. LUIGI FAILLA TEDALDI (Castelbuono 7/11/1953 – Palermo 21/6/1933), entomologo, studiò in particolare le farfalle e contribuì, con il suo maestro Francesco Minà, alla stesura del libro “Materiali per la fauna lepidotterologica della Sicilia”. Castelbuono gli ha intitolato il locale Istituto di Istruzione Superiore.

Laudani

(come Concetta Laudani, ricercatrice di Storia della Dottrina Politiche e Sociali presso l’Università di Catania)

Il cognome ha una duplice origine con significati diversi: Láudani (sdrucciola con l’accento sulla terz’ultima sillaba) indica “quelli che somministrano o usano il láudano”, pozione a base d’oppio, antispastica e antidolorifica, ma velenosa se assunta in dosi esagerate (termine proveniente dal greco làdanon , latino ladanum; Laudáni (piana, con l’accento sulla penultima sillaba), si riferisce a quelli che in chiesa cantavano le lodi sacre (variante fonetica errata della prima forma). Laudani è cognome siciliano, tipico del Catanese (Paternò, Belpasso, Catania, Biancavilla, Pedara, Adrano, Nicolosi, Misterbianco, San Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, Gravina di Catania, Motta Sant’Anastasia, Mascalucia, Santa Maria di Licodia, Trecastagni, Aci Bonaccorsi, San Gregorio di Catania, Aci Catena, Caltagirone, ecc.) e noto nel Messinese (Castroreale, Sant’Alessio Siculo, Messina, Francavilla di Sicilia, Naso, ecc.), nel Palermitano (Palermo, San Cipirello, Montemaggiore Belsito, ecc.), nell’Ennese (Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina). Con poche famiglie è presente anche in Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. La famiglia Laudani ebbe origine a Catania sotto re Federico II, da Guarnuccio Laudani, segretario del re; da costui discesero un Federico e un Pietro Laudani, che furono paggi del re Pietro II e, successivamente, gentiluomini della regina Margherita. SALVATORE LAUDANI (Nicolosi 1974/2021), tecnico volontario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Ha perso la vita durante una difficile operazione di salvataggio di un escursionista di 57 anni caduto in un canalone sul versante sudest dell’Etna, nella zona della Valle del Bove, a circa 2300 metri di quota. In condizioni meteoclimatiche difficili, neve, forti raffiche di gelido vento, nebbia e temperature sotto lo zero, la squadra del soccorso alpino era riuscita a mettere in salvo l’escursionista, ma, provato da un enorme sforzo, Salvatore Laudani non ce l’ha fatta, è morto durante il percorso di ritorno, nella notte fra il 28 e il 29 novembre 2021. La Medaglia d’Oro al valore civile è stata consegnata alla moglie, durante una commossa cerimonia al PalaRegione di Catania, dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. CONCETTA LAUDANI (Motta Sant’Anastasia 23/12/1959), ricercatrice di Storia delle Dottrine Politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania. I suoi argomenti di studio riguardano la storia dell’associazionismo in Sicilia con particolare attenzione al ruolo assunto dalla Massoneria nella seconda metà del Settecento e del pensiero politico siciliano illuminista. Le sue numerose pubblicazioni riguardano saggi in riviste e in volume e monografie. I risultati delle sue ricerche hanno prodotto saggi come “Influssi massonici nella Costituzione siciliana del 1812”, una prima monografia “L’appello dei siciliani alla nazione inglese. Costituzione e costituzionalismo in Sicilia”, una seconda monografia “Dalla Libera Muratoria all’associazionismo di Mutuo Soccorso”. AGOSTINO LAUDANI (Milano 7/2/1977), vive da tempo a Catania; giornalista professionista e designer infografico, è redattore di FocuSicilia, giornale on line di economia e lavoro. Per più di due anni portavoce del sindaco del Comune di Belpasso, era stato addetto stampa del gruppo parlamentare M5S all’ARS e redattore del Quotidiano di Sicilia dal 2005 al 2014. Specializzato in infografica considera questa disciplina “la ciliegina sulla comunicazione” nel senso che “con poco testo ma tanti altri elementi come numeri, immagini, icone, frecce, collegamenti… puoi arrivare prima, e meglio, rispetto a pagine e pagine di testo”. CHIARA LAUDANI (Cagliari 1970), scrittrice e sceneggiatrice con vari film e quattro serie TV nella sua filmografia. VALERIA LAUDANI (Catania 1997), tiktoker catanese, vive a Napoli e lavora come onicotecnica (cura, ricostituisce e impianta unghie artificiali). Nel tempo libero compone parodie di canzoni note e le pubblica su Tiktok: è seguita da circa 130 mila followers.