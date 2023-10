L'origine dei cognomi Ferrara, Bella, Maniaci e Spagnolo

La cantante Marcella Bella (foto tratta dalla pagina Facebook dell'artista)

Cognomen omen, l'origine dei cognomi Ferrara, Bella, Maniaci, Spagnolo, di Francesco Miranda

Ferrara

(come Francesco Ferrara, politico ed economista)

Ferrara e le sue numerose varianti (Ferraro, Ferrari, Ferrarini, Ferraio, Ferraris, Ferrarotto, Ferrazzano, Ferrieri, Ferriero, ecc.) derivano, direttamente o tramite ipocoristici o alterazioni varie, da soprannomi che si rifanno al mestiere del capostipite, il fabbro (in latino “faber ferrarius”) o lavorante per l'estrazione o fusione del ferro. Nel linguaggio dialettale, derivano da “firraru” (fabbro, maniscalco); hanno un toponimo in Ferrara, capoluogo di provincia dell'Emilia Romagna. Ferrara è un cognome pan-italiano, massicciamente diffuso nelle regioni meridionali (Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, ecc.) ma presente, con consistenti nuclei, anche nelle restanti regioni italiane (Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, ecc.). Nella nostra regione registra le maggiori frequenze, ovviamente nel Palermitano (Palermo, Prizzi, Bagheria, Collesano, ecc.), nel Messinese (Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Fondachelli Fantina, ecc.), nel Catanese (Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Acireale, ecc.), ma anche nell'Agrigentino (Sciacca, Porto Empedocle, Sambuca di Sicilia, ecc.), nel Siracusano, nel Trapanese, nel Nisseno.

Riferimenti storici e personaggi. Un antico casato del sud Italia, indicato indistintamente come Ferraro, Ferrari, Ferrara, si propagò poi, nel corso dei secoli, in tutte le regioni italiane: una famiglia Ferraro dimorò a Napoli dal 1625 con Gioacchino Ferraro. Poi Filippo Ferraro nel 1653 ebbe dal re Filippo IV il diploma di nobiltà; la famiglia risulta iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano del 1922. Giuliano Ferrara (Roma 7/1/1952), giornalista, conduttore televisivo, politico. Dopo la militanza nel Pci e nel Psi (fu europarlamentare PSI dal 1989 al 1994), negli anni novanta è stato ministro nel governo Berlusconi; è stato direttore del quotidiano Il Foglio dal 1996 al 2015. Maurizio Ferrara (Roma 29/5/1921-Roma 19/4/2000): giornalista, politico, partigiano; padre di Giuliano Ferrara. Fu senatore della Repubblica Italiana nella VIII-IX-X legislatura, Gruppo Pci (poi Pds, Partito Democratico della Sinistra). Francesco Ferrara (Trecastagni 2/4/1767-Catania 12/2/1850), presbitero e scienziato, docente universitario. Conseguita la laurea in Medicina e Filosofia a Catania, continuò lo studiò di scienze matematiche, architettura, botanica, chimica, letteratura greca. Fu docente di Fisica all’Università di Catania e, successivamente, di Storia naturale a Palermo, poi ancora Lingua greca e Archeologia a Catania. Per i servizi resi alla scienza fu insignito da Francesco I di Borbone del Reale Ordine e del titolo di Regio Storiografo della Sicilia; era noto come "il Plinio siciliano". Fra le sue tante opere va ricordata una "Storia di Catania sino alla fine del secolo XVIII". Francesco Ferrara (Palermo 7/10/1810-Venezia 22/1/1900), politico ed economista, molto probabilmente il più grande economista dell’Ottocento, colui che ha introdotto in Italia l’economia quale scienza autonoma. Fu protagonista della cultura e della politica italiana del Risorgimento sino agli anni della prima industrializzazione; fu un teorico noto anche a livello internazionale; fu giornalista (fondò a Palermo il Giornale di Statistica e il Giornale di Commercio), docente universitario; nel 1867 fu ministro delle finanze nel secondo Governo Rattazzi, fu federalista e liberista; fu senatore del Regno d’Italia dal 1880 al 1882 e deputato del Regno nella VIII e dalla X alla XIII legislatura per la Sinistra storica. Avversario dichiarato del governo dei Borbone, nel 1848 fu incarcerato ma, subito dopo, liberato dagli insorti palermitani.

Bella

(come Marcella Bella, cantante)

Bella deriva dalla cognominizzazione del nome latino "Bellus" che equivale a "gentile, grazioso, bello" nome augurale spesso scelto dai genitori entusiasmati ed emozionati per l’arrivo del nuovo nato. Può essere considerato anche un aferetico di nomi come Isabella, Annabella, ecc. E’ un cognome siciliano ma presenta ceppi in altre numerose regioni italiane come Piemonte, Lombardia, Lazio, Liguria, Sardegna, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria, ecc. In Sicilia è presente in tutte le province con gruppi più consistenti nel Catanese (26 comuni, fra cui Acireale, Catania, Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Giarre, Santa Venerina, Paternò, Zafferana Etnea, Mascali, Gravina di Catania, San Gregorio, Tremestieri Etneo, Mascalucia, ecc.), nel Messinese (Santa Lucia del Mela, Pace del Mela, Merì, San Filippo del Mela, Milazzo, Capo d’Orlando, Roccalumera, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Giuliana, Isola delle Femmine, Altofonte, Chiusa Sclafani, ecc.), nel Siracusano, nell'Ennese, nel Nisseno, nel Ragusano. Varianti del cognome Bella: Di Bella, Bellacci, Bellaccini, Bellacchini, Bellazzi, Bellami, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Secondo il Minutoli, Bella è una delle più antiche e nobili famiglie di Liguria e Toscana, venuta in Sicilia nel XV secolo, in Girgenti (Agrigento) dove un Pietro fu senatore, un Gerlando, capitano giustiziere e un Libertino, magistrato. Il blasone della famiglia Bella è stato adottato dal comune di Campobello di Licata (Agrigento) con delibera del podestà Vincenzo Salvatore Bella del 1929. Il Galluppi riferisce che una famiglia Bella possedette il titolo di barone di Cavachi e godette nobiltà a Messina nei secoli XV e XVI. Tracce di questo cognome si trovano nel 1400 a Bergamo con un Cristoforus dictus Bellus; a Trivigno (Potenza) nel 1283 con il feudatario Bellono Di Bello da Messina; a Laurenzana (Potenza) nel 1443 quando nasce il beato Egidio, al secolo Berardino Di Bello. Gianni Bella (Catania 14/3/1947), cantautore, chitarrista, compositore, inizialmente guida alcuni gruppi catanesi, poi, alla fine degli anni sessanta, si trasferisce nel nord Italia al seguito della sorella Marcella che si impone come cantante. Gianni inizia la sua carriera come solista e collabora con il paroliere Bigazzi. Negli anni ottanta continua la sua attività come autore per la sorella ed inizia la sua collaborazione con Mogol, che diventa suo inseparabile paroliere. Negli anni novanta il duo Bella-Mogol firma i brani del grandissimo successo di Celentano. Gianni partecipa a diverse edizioni del Festival di Sanremo, ma, nel 2010, viene colpito da ictus. Dopo una pausa forzata di alcuni mesi, recupera le forze e riprende a lavorare con il suo amico Mogol e con Geoff Westley. Marcella Bella (Catania 18/6/1952), cantante, sorella di Gianni. Ha iniziato ancora piccola la sua carriera artistica: nel 1965 vince il Festival di Ariccia ma la vittoria non le viene convalidata perché ha solo 13 anni, due in meno rispetto all’età fissata dal regolamento del concorso. Nel 1966 incide il suo primo disco "Pagliaccio". Negli anni sessanta, con brani scritti dal fratello Gianni, riscuote un buon successo; da allora partecipa a tutte le manifestazioni canore più importanti: Festivalbar, Canzonissima, Festival di Sanremo. Oggi Marcella vive a Ibiza con il marito Mario Merello, imprenditore.

Maniaci

(come Pino Maniaci, giornalista e direttore di Telejato, emittente televisiva di Partinico)

Autorevoli fonti fanno derivare questo cognome dall’antroponimo greco Maniákes, cognome del generale bizantino Maniace inviato fra il 1038 e il 1040 in Sicilia per cacciare gli arabi e riportare l’isola sotto il dominio di Costantinopoli. Maniákes, che ha come base "Mani" o "Maina" (in greco Μανη), subregione geografica e culturale che occupa la zona peninsulare del Peloponneso posta fra Laconia e Messenia, sarebbe quindi un etnico equivalente a "originario di Mani". Maniaci è diffuso in molta parte del territorio isolano, ma in particolare nel Messinese (Piraino, Brolo, Messina, Mistretta, Patti, Villafranca Tirrena, Gioiosa Marea, Montagnareale, Ficarra, Milazzo, Capri Leone, Librizzi, Ucria, Capo d’Orlando, ecc.), nel Palermitano (Terrasini, Cinisi, Palermo, Montelepre, San Giuseppe Jato, Giardinello, San Cipirello, Trappeto, Carini, Godrano, Balestrate, Torretta, Partinico, Palazzo Adriano, ecc.), nel Trapanese (Salemi, San Vito Lo Capo, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, Trapani, ecc.). Piccoli nuclei del cognome Maniaci si trovano pure in Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana, Calabria (nella zona dello Stretto) e in poche altre regioni italiane.

Riferimenti storici e personaggi. Maniákes è attestato in arabo come M(a)niag nel VII secolo, in greco come Maniákou nel 1105, in italiano come Maniaci nel 1174. Giuseppe (Pino) Maniaci (Palermo 25/3/1953), giornalista e conduttore televisivo, già imprenditore edile; dal 1999 direttore della piccola emittente televisiva siciliana Telejato con sede a Partinico ed un "bacino di utenza" caratterizzato storicamente da una forte presenza mafiosa: Corleone, Cinisi, Montelepre, Alcamo, Partinico, Castellammare del Golfo, San Giuseppe Jato. Pino Maniaci, e la sua redazione, sono impegnati da molti anni nella lotta contro la mafia: gestione amministrativa, questione ambientale, economia, degrado del clima politico, speculazione sul territorio. È noto, inoltre, per l'inchiesta giornalistica sulla mala gestione dei beni sequestrati dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo coordinata dall’ex giudice Silvana Saguto (da Wikipedia). L'emittente e il suo direttore nel tempo hanno ricevuto numerose minacce e subito diversi attentati mafiosi: Pino Maniaci vive sotto la tutela dei carabinieri. Letizia Maniaci (29 anni), telegiornalista, scrittrice, lavora con il padre Pino, la madre e la sorella più piccola a Telejato, emittente televisiva di Partinico che ogni giorno manda in onda un telegiornale di denuncia contro la mafia, seguito da una media di centoventimila telespettatori. Nel 2005 Letizia ha vinto il premio giornalistico "Maria Grazia Cutuli", nel 2012, a Pistoia, il Premio per la cultura della Legalità in memoria del giudice Antonino Caponnetto. Nel 2009 Letizia Maniaci ha scritto un libro "Mai chiudere gli occhi", edito da Rizzoli: pensieri, desideri, speranza e paura di una ragazza che ha scelto di fare la telegiornalista per passione. Alberto Maniaci (Palermo 5/9/1987), direttore d’orchestra, pianista, compositore; unico direttore italiano selezionato per la Masterclass tenuta dal maestro Riccardo Muti nel 2016. Ha conseguito i diplomi di Pianoforte, Composizione, Direzione d’orchestra presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Ha fondato e diretto l'Orchestra giovanile mediterranea con la quale ha effettuato numerose tournée in Italia e all’estero. Ha diretto la Peter The Great Music Academy di San Pietroburgo e, fra le tante altre, l'Orchestra del Teatro Massimo di Palermo. È autore e arrangiatore di musica per il teatro musicale, per l’operetta, per cortometraggi, per formazioni cameristiche e orchestrali. È stato Maestro collaboratore presso il Teatro Massimo di Palermo per numerose opere liriche.

Spagnolo

(come Giuseppe Spagnolo, il sindaco contadino ucciso dalla mafia)

Il cognome Spagnolo è un etnico o patrionimico (derivato dal nome della patria) che indicherebbe la provenienza del capostipite dalla Spagna o un rapporto di questi con quella nazione, a livello di commercio, matrimoni misti, o per altre connessioni culturali. Nel Medioevo e nel Rinascimento, infatti, rapporti e interazioni Italia-Spagna erano frequenti e significativi. Il cognome è diffuso in molte regioni italiane del nord (Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia) ma soprattutto del centro-sud e delle isole (Puglia, Sicilia, Calabria, Lazio). In Sicilia è frequente nel Palermitano (Monreale, Trabia, Casteldaccia, Polizzi Generosa, Termini Imerese, Bagheria, Misilmeri, Capaci, San Cipirello, Petralia Soprana, ecc.), nel Catanese (Catania, Caltagirone, Aci Castello, San Giovanni La Punta, Paternò, Vizzini, Misterbianco, ecc.), nel Trapanese (Mazara del Vallo, Salemi, Paceco, Erice, Trapani, Partanna, San Vito Lo Capo, Castelvetrano, Campobello di Mazara, ecc.), nel Siracusano (Francofonte, Canicattini Bagni, Siracusa, Lentini, Portopalo di Capo Passero, Pachino, Ferla, Augusta, ecc.), nell’Agrigentino (Ravanusa, Montallegro, Grotte, Sciacca, Montevago, Agrigento, ecc.), nel Messinese (Messina, Capo d'Orlando, Barcellona Pozzo di Gotto, ecc.), nel Nisseno (Caltanissetta, Sommatino, Delia, Villalba, Gela, ecc.), nell’Ennese (Barrafranca, Enna, Pietraperzia, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. Giuseppe Spagnolo (Cattolica Eraclea 28/9/1900-ivi 13/8/1955), contadino, sindacalista, politico. Fu ucciso nel sonno con sette colpi di lupara: in campagna, la notte tra il 13 e il 14 agosto 1955. Militava nel Pci ed era segretario della locale Camera del Lavoro. Nel "biennio rosso" (1919/1920) aveva partecipato alle manifestazioni contadine contro la mafia del feudo e il fascismo lo aveva condannato e inviato al confino a Pantelleria per quattro anni. Poi era ritornato a lavorare nei campi. Dopo la seconda guerra mondiale, con Francesco Renda, allora studente universitario, aveva fondato la locale sezione del Pci e la cooperativa "La Proletaria". Nel 1946 fu il primo e unico contadino ad essere eletto sindaco in Sicilia, nel suo paese, Cattolica Eraclea, ben presto costretto a dimettersi per la dura opposizione dell’aristocrazia terriera e della cosca locale. Al suo funerale, il 15 agosto del 1955, celebrato non in forma religiosa perché l’arciprete non volle celebrare Messa per un comunista, partecipò l’intera popolazione di Cattolica e delegazioni del Pci provinciali e regionali: un immenso corteo lo accompagnò al cimitero. Francesco Spagnolo (Palermo 13/2/1920-Palermo 1991), laurea in Scienze economiche, politico, deputato regionale della III legislatura; fu sindaco di Palermo nel biennio 1968/70, costretto a dimettersi in favore di Vito Ciancimino. Vincenzo Spagnolo (Crotone 7/11/1971), giornalista e scrittore. Dal 2012 fa parte della redazione politica del quotidiano Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica: cura reportage e inchieste sull’immigrazione straniera, sulla tratta di esseri umani, su terrorismo, ‘ndrangheta, lavoro nero e altri temi. Paolo Spagnolo (Napoli 22/6/1930-Napoli 2/5/2012), pianista; enfant prodige, si diplomò a 15 anni, fu grande interprete di Beethoven e di tutto il repertorio classico. Si era esibito per molti anni nei maggiori teatri europei e sudamericani. Negli anni Sessanta abbandonò la carriera concertistica e si dedicò all’insegnamento al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.