L'origine dei cognomi Cusimano, Croce, D’Agostino, Raisi

Roberto D'Agostino (Foto LaPresse)

L'origine dei cognomi Cusimano, Croce, D’Agostino, Raisi di Francesco Miranda Cusimano (come Salvatore Cusimano, giornalista, ex direttore Rai in Sicilia)

Secondo alcune fonti Cusimano avrebbe origine dal nome Cosmano, nato dalla fusione di Cosma e Damiano, due santi festeggiati insieme. Altri ritengono che Cusimano sia la forma iberica di un nome proprio visigoto, “Gutmann” (= uomo buono). Una città castigliana si chiama Guzmán dal nome di San Domingo de Guzmán, fondatore dell’ordine dei padri predicatori. Ma Cusimano potrebbe avere origine dalla latinizzazione del nome greco “Kosmas”(= ornamento), diventato “Cosmanus” o dall’antico “kòsmos” (modesto, moderato). Da Cosmanus a Cusmano, Cusimano, Cusumano, Cusmano, Gusmano. Cusimano è diffuso in circa 282 comuni italiani, prevale in Sicilia, ma è attestato anche in Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, ecc. Nell’isola è molto frequente nel Palermitano (in circa 50 comuni, fra cui Palermo, Casteldaccia, Castelbuono, Monreale, Misilmeri, Villabate, Termini Imerese, Belmonte Mezzagno, Bagheria, Carini, Altofonte, Marineo, ecc.); è abbastanza noto in altre province, nel Messinese (Messina, Montagna Reale, Acquedolci, Capri Leone, Santa Teresa Riva, Patti, Gioiosa Marea, ecc.), nel Catanese (Adrano, Catania, Misterbianco, San Giovanni La Punta, Giarre, Gravina di Catania, ecc.), nel Nisseno (Caltanissetta, Resuttano, Marianopoli, Santa Caterina Villarmosa, Riesi, ecc.), nell’Agrigentino (Canicattì, Agrigento, Sambuca di Sicilia, Licata, ecc.), nel Trapanese (Petrosino, Mazara del Vallo, Salaparuta, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. VITO CUSIMANO (Regalbuto 12/5/1927 – Sant’Agata Li Battiati 27/4/2014), bancario, politico. Deputato regionale dalla VII alla X legislatura per il Gruppo Movimento Sociale Italiano, senatore della Repubblica nella XII e XIII legislatura, Gruppo Alleanza Nazionale – Movimento Sociale Italiano. Fu dirigente del Banco di Sicilia e segretario regionale del sindacato bancari, consigliere al Comune di Catania dal 1952 al 1988. Fu esponente storico del Movimento Sociale-Destra Nazionale e poi di Alleanza Nazionale di cui, negli anni Novanta, fu vicepresidente e vicepresidente vicario. Agli inizi degli anni Duemila, vicino alla destra sociale di Storace e Alemanno, insieme ad altri missini, fondò la corrente siciliana di “Orgoglio e futuro” di Allenza Nazionale che si batteva per la regionalizzazione della Destra nell’isola. Fu vicepresidente dell’Istituto siciliano di studi politici ed economici di Palermo. GIACOMO CUSMANO (Palermo 15/3/1834-14/3/1888) – Sacerdote e medico italiano, dimostrò, fin da piccolo, grande amore per i poveri e i bisognosi ai quali dava anche i suoi abiti migliori. Ordinato sacerdote fu assegnato alla chiesa dei Quaranta Martiri del quartiere palermitano dell'Alberghiera; fondò l'opera del “Boccone del Povero”, congregazione che si sparse poi in tutto il mondo. SALVATORE CUSIMANO (Santa Flavia 20/3/1954), giornalista professionista, scrittore, ex direttore della Sede siciliana della RAI. È stato cronista giudiziario del Giornale di Sicilia, caporedattore centrale dell’Agenzia del Mediterraneo della RAI. La serie di reportage da lui realizzati nella Valle del Belice nell’anniversario del tragico terremoto del 1968, ha avuto un importante riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica. Fra i tanti progetti realizzati figurano i documentari per la rete: “la Sicilia come set”, “Le bombe su Palermo”, “Il presidente” (riferito a Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6/1/1980), “L’autonomia difficile”. Nel 2015 ha realizzato il documentario “Nella terra degli infedeli” (sulla figura e l’opera di Falcone e Borsellino). Collabora al blog di Repubblica e i suoi scritti sono contenuti nei volumi: “La mafia dopo le stragi” e “Imperi criminali”, editi da Melampo.

Croce

(come Benedetto Croce, filosofo, storico, politico, critico letterario, scrittore)

Il cognome Croce potrebbe derivare, in alcuni casi, da soprannomi contenenti il vocabolo “croce” e generati da toponimi, località di provenienza dei capostipiti: Croce come Croce di Casale (frazione del Comune di Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno), Croce di Magara (frazione del Comune di Spezzano della Sila in provincia di Cosenza), Croce (frazione di Monte Colombo, in provincia di Rimini), ecc. Ma potrebbe derivare anche da soprannomi religiosi legati alla croce di Cristo o alle Crociate. Molte le varianti: Della Croce, Crocini, Crocioni, Crocetta, Crocetti, Crosato, ecc.). Si tratta di un cognome panitaliano frequente in Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria, Abruzzo, Toscana, ed anche, in Sicilia, Campania, Veneto, Puglia, Calabria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sardegna, ecc. In Sicilia ha occorrenze nel Palermitano (Palermo, Isola delle Femmine, Torretta, San Cipirello, Terrasini, Monreale, Villafrati, Bagheria, Montelepre, Santa Cristina Gela, Partinico, Balestrate, ecc.), nel Trapanese (Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Pantelleria, Mazara del Vallo, Santa Ninfa, Buseto Palizzolo, ecc.) ed anche nel Messinese (Messina, Torregrotta, Piraino, Gioiosa Marea, ecc.), nell’Agrigentino (Cianciana, Agrigento, ecc.), nel Catanese (Bronte, Mascali, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. Croce è famiglia originaria di Montenerodomo in Abruzzo, nobile, con dimora a Napoli. Fra i suoi personaggi illustri vanno ricordati: un Benedetto, consigliere della Suprema Corte di Giustizia del Regno delle Due Sicilie nel 1824; un Onorato, dottore in filosofia e in medicina presso la Scuola Salernitana, nel XIX secolo. BENEDETTO CROCE (Pescasseroli 25/2/1866 – Napoli 20/11/1952), filosofo, storico, politico, critico letterario, scrittore, ministro della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia, senatore del Regno d’Italia dalla XXIII alla XXX legislatura (1909/1943), deputato all’Assemblea Costituente, senatore della Repubblica Italiana dal 1948 al 1952. Illustre personaggio della cultura italiana del XX secolo, fu fondatore dell’Istituto Italiano di Studi Storici. A lui è dedicata una delle strade del centro storico di Napoli, dove egli dimorò. ANTONINO (NINO) CROCE (Valderice 25/8/1943), funzionario della Sicilcassa, deputato regionale di Forza Italia, in carica nelle XII e XIII legislatura. Nel 1998 è stato assessore regionale ai Beni culturali ed ambientali e della P.I. Scomparso nel 2003 a causa di un male incurabile. Amministratore del Comune di Valderice dal 1975, era stato sindaco dal 1983 al 1987; il Comune di Valderice gli ha intitolato il Teatro Comunale. MAURIZIO CROCE (Messina 2/11/1971), politico, deputato regionale nella XVI legislatura; è stato assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente dal 2014 al 2017. Candidato sindaco per il centrodestra a Messina nel 2022, arrivato secondo, ricopre attualmente la carica di consigliere comunale. GIUSEPPE CROCE (Somma Lombarda 18/4/1853 – Milano 29/9/1915), artigiano, politico, giornalista. Operaista, socialista, guantaio, primo segretario della Camera del Lavoro di Milano e poi presidente dal 1894 al 1896. Proveniente da una famiglia di umili origini, imparò a leggere e scrivere da autodidatta. Fece una serie di mestieri prima di arrivare a Milano e impiegarsi come guantaio. Partecipò alla fondazione della Confederazione operaia lombarda, del Partito operaio italiano e del Partito dei lavoratori. Molto popolare fra i lavoratori, rappresentò l’Italia al Congresso Internazionale Operaio di Parigi del 1889. Fu redattore e direttore de “Il fascio operaio”, organo di stampa della Lega “I figli del lavoro”. Più volte arrestati come sovversivo, fuggì all’estero dopo la condanna per i fatti del maggio 1898. Agli inizi del Novecento, dopo la vittoria dell’ala riformista su quella “intransigente”, abbandonò l’organizzazione sindacale.

D'Agostino

(come Nicola D'Agostino, deputato regionale di Forza Italia)

D'Agostino è un cognome patronimico, cioè derivato dal nome del padre, che vale per "il figlio di Agostino"; deriva da ipocoristici o dal nome latino "Augustus" o da soprannomi utilizzati per qualcuno, il capostipite o i capostipiti, nato/i nel mese di agosto. L'etimologia del nome Agostino rimanda al latino "Augustinus", diminutivo di Augustus (venerabile, degno di rispetto), attributo riferito all'imperatore e poi divenuto nome. Ha molte varianti: D'Agostini, De Agostino, Dagostino, Dagostini, ecc. Come cognome è molto diffuso in tutte le regioni italiane: è presente in circa 1400 comuni (con più di 5000 famiglie) e ha grossi ceppi soprattutto in Campania (nel napoletano, nel casertano, nel salernitano), in Sicilia, in Calabria (nel reggino e nel cosentino), in Lazio, Abruzzo, Lombardia, Piemonte. È diffuso in tutte le province siciliane, in particolare nel Palermitano (Palermo, Belmonte Mezzagno, Monreale, Carini, Bagheria, San Mauro Castelverde, Collesano, Cefalù, Termini Imerese, Capaci, Misilmeri, Santa Cristina Gela San Cipirello, ecc.), nel Messinese (Messina, Taormina, Letojanni, Mongiuffi Melia, San Teodoro, Villafranca Tirrena Mistretta, Gallodoro, Castell’Umberto, Rometta, Barcellona Pozzo di Gotto, ecc.), nel Catanese (Catania, Acireale, Linguaglossa, Aci Catena, Giarre, Biancavilla, Misterbianco, Milo, Adrano, Riposto, Pedara, San Giovanni La Punta, ecc.), nell'Agrigentino (Siculiana, Campobello di Licata, Naro, Santa Margherita Belice, San Biagio Platani ecc.), nell'Ennese (Agira, Regalbuto, Leonforte, Assoro, ecc.), nel Nisseno (Caltanissetta, Santa Caterina Villarmosa, Mazzarino, Niscemi, Gela, ecc.)

Riferimenti storici e personaggi. Una famiglia D'Agostino o Agostino, originaria di Pisa, venne in Sicilia nel XIII secolo ed ebbe dimora in Palermo, Messina, Augusta e altre città siciliane. Suoi esponenti ebbero prestigiose cariche pubbliche in ogni località: Palermo, Girgenti, Mazara del Vallo, Sciacca. FRANCESCO D’AGOSTINO, del ramo cadetto della famiglia D'Agostino, maggiore del 3^ Reggimento Fanteria di Linea Principe, dell'Esercito delle Due Sicilie, morì combattendo alla testa del suo battaglione nel 1849; RAFFAELE D'AGOSTINO, figlio di Francesco, (Augusta 1836 - Napoli 1883): tenente d'artiglieria nel 1860, combatté valorosamente per la difesa del Regno dall'invasione garibaldina e piemontese, venne decorato per il suo valore nella difesa di Palermo nel maggio del 1860. ROBERTO D'AGOSTINO (Roma 7/7/1948) – giornalista, personaggio televisivo, opinionista; attualmente titolare del portale “Dagospia”, sito di indiscrezioni e scoop, molto seguito per le sue anticipazioni sullo scenario politico italiano. FRANCESCO D'AGOSTINO (Roma 9/2/1946 – Roma 3/5/1922)) - giurista italiano; uno degli intellettuali di riferimento del movimento “teocon" (movimento cattolico conservatore); è stato direttore di Iustitia e Nuovi Studi Politici ed editorialista del quotidiano "Avvenire". ANGELO D'AGOSTINO (Regalbuto 21/11/1907 – Regalbuto 5/3/1978) - Laureato in lettere, docente, politico; eletto nella circoscrizione di Catania, fu deputato del P.C.L nella prima legislatura, dall’8/5/1948 al 24/6/1953. NICOLA D'AGOSTINO (Catania 19/5/1968), imprenditore, politico, deputato regionale dalla XV all’attuale XVIII legislatura, iscritto al Gruppo Forza Italia; è componente della Commissione parlamentare speciale Statuto e materia statutaria e della Commissione VI – Salute, Servizi sociali e sanitari. Nella lunga stagione lombardiana era considerato la punta di diamante dell’MPA (movimento per l’Autonomia), vicino al segretario Giovanni Pistorio.

Raisi

(come Roberto Raisi, scrittore di libri gastronomici, gialli e comici)

Molto probabilmente il cognome Raisi ha origine araba, deriva dalla voce ra’īs, che nei paesi arabi indica il “capo, il condottiero, l’uomo di comando”, nelle tonnare siciliane il “capobarca, il capopesca”, l’uomo che, stando di vedetta in un luogo elevato, avvista e annuncia l’arrivo delle frotte di tonni. Il cognome, quindi, è riferito all’attività del capostipite. Raisi è cognome specifico dell’Emilia-Romagna (zone Ferrara, Modena, Bologna), della Lombardia (zone Milano, Mantova, Varese), del Veneto (zone Rovigo, Verona). Famiglie Raisi sono attestate, inoltre, in Lazio, Piemonte, Sicilia, nel Palermitano (Cinisi), nell’Ennese (Regalbuto).

Riferimenti storici e personaggi. A Ravenna nella seconda metà del 1300 ci fu un JACOPO RAISI, esponente, con Iacobo Tombesi Dall’Ova, Obizzo Monaldini e Matteo Barbi, di una congiura volta cacciare Ostasio da Polenta e consegnare la città di Ravenna alla Repubblica di Venezia. ENZO RAISI (San Lazzaro 23/9/1961, laurea in scienze politiche, imprenditore, politico, deputato della Repubblica Italiana dalla XIV alla XVI legislatura, eletto nelle liste di Alleanza Nazionale, poi il Popolo della Libertà e confluito, nel 2010, nel gruppo “Futuro e libertà per l’Italia” di Gianfranco Fini. È stato amministratore unico del quotidiano “Il Secolo”, che sotto la sua guida evitò la chiusura. In Spagna, dove si è trasferito dal 2013, è amministratore di un’azienda spagnola, la Easypack, della quale possiede la maggioranza delle quote. ROBERTO RAISI (Santa Maria Codifiume, 1954), scrittore, vive con la famiglia a Molinella. Agente di commercio e rappresentante di arredamenti, ha la passione per la buona cucina e il piacere della tavola, la lettura di libri gialli o comici. Durante i suoi viaggi di lavoro ha raccolto informazioni e racconti gastronomici e ne ha fatto una particolare guida, scrivendo “Scusi mi porta il conto? 2022. Guida semiseria delle trattorie dell’Emilia-Romagna”, 2021. Altre pubblicazioni: “Il coriandolo della quaderna”, 2012; “Il collezionista di orologi”, 2014; “Hanno rubato tutti i Pancesari”, 2015; “Un paese pieno di gatti”, 2017, “La strega del borgo Cagone”, 2020. GIOVANNI RAISI (Rovigo 1933 – 2015), giocatore di rugby, insegnante di educazione fisica, allenatore e dirigente sportivo. Giocava nel Rugby Rovigo, e, fra gli anni Cinquanta e Sessanta, vinse quattro scudetti; aveva giocato anche in azzurro esordendo con la Nazionale italiana nel 1956 in una partita con la Germania Ovest. Finita la carriera di giocatore, è stato allenatore e dirigente tra le fila dei Bersaglieri. EBRAHIM RAISI (Iran 14/12/1960), politico e magistrato iraniano. Laureato in diritto islamico all’Università di Teheran, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali nel settore della giustizia. Sostenitore della Rivoluzione Islamica di Khomeini, in posizione politica conservatrice, nel giugno 2021, è stato eletto con il 62% dei voti. PUNTA RAISI: è il nome dell’aeroporto internazionale di Palermo, intitolato a Falcone e Borsellino. Sorge in zona Punta Raisi, frazione del Comune di Cinisi, così chiamata dal termine arabo “rais” che significa “capo”.