L'origine dei cognomi Castiglia, Seminerio, Restivo e Merlino

Myrta Merlino (Foto LaPresse)

L'origine dei cognomi Castiglia, Seminerio, Restivo e Merlino.

Castiglia

(come Giuseppe Castiglia, comico, barzellettista, cabarettista, attore)

Castiglia è un cognome toponimico, cioè generato dal nome della località di origine o di provenienza della famiglia o di un individuo capostipite; la località è Castiglia, regione storica e geografica della Spagna centro - settentrionale il cui nome, secondo la credenza popolare, è dovuto alla gran quantità di castelli a fortezze presenti in quel territorio. Il cognome ha consistenti ceppi in Campania e in Sicilia ma è diffuso anche in molte altre regioni italiane, Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio, Puglia, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna, ecc. Nell’isola è noto soprattutto nel Palermitano (Palermo, Pollina, Montemaggiore Belsito, Cefalù, Casteldaccia, Aliminusa, Caltavuturo, Campofelice Roccella, Termini Imerese, Carini, Lascari, Geraci Siculo, Isnello, Altavilla Milicia, Lercara Friddi, ecc.), nel Catanese (Catania, Scordia, Gravina di Catania, Ramacca, San Giovanni La Punta, Acireale, Tremestieri Etneo, Aci Sant’Antonio, ecc.), nel Messinese (Messina, Milazzo, Villafranca Tirrena, Barcellona Pozzo di Gotto, Pace del Mela, Merì, San Filippo del Mela, Mistretta, ecc.), nel Siracusano (Lentini, Carlentini, Francofonte, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, ecc.), nel Trapanese (Paceco, Trapani, Mazara del Vallo, Marsala, Partanna, ecc.). Riferimenti storici e personaggi. La famiglia Castiglia, originaria della Spagna, fu portata in Sicilia da un Baldassare, sergente maggiore spagnolo, che fu senatore di Palermo nel 1589/90 e proconsole di Gangi nel 1591; la famiglia fu trapiantata in Messina nel secolo XVIII. PIETRO CASTIGLIA (Palermo 9/5/1902 – 8/2/1984), avvocato penalista, politico; è stato deputato all’Assemblea Costituente per il Fronte democratico dell’Uomo Qualunque; è stato deputato all’Assemblea Regionale dalla prima alla terza legislatura (1947/1959), prima per il Partito dell’Uomo Qualunque poi per il Partito Nazionale Monarchico. Già magistrato onorario e membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa, fu assessore alla Pubblica Istruzione nel IV Governo di Franco Restivo. Fu docente di Storia del Teatro e del Cinema e di Storia delle dottrine politiche all’istituto superiore di Giornalismo dell’Università di Palermo. SALVATORE CASTIGLIA (Palermo 10/3/1819 – Napoli 11/10/1895), marinaio, diplomatico, patriota. Affiliato alla Giovane Italia, capitano di marina mercantile, tenne per molti anni i contatti fra i liberali siciliani e fuorusciti. Nominato da re Ferdinando II “alfiere di vascello”, evitò di indossare la divisa della marina regia e fece da tramite fra i mazziniani e i liberali rifugiati all’estero. Nel 1848 partecipò ai primi moti siciliani dando manforte alle popolazioni insorte di Palermo, Messina, Milazzo. Partecipò alla spedizione dei Mille e fu nominato da Garibaldi capitano del vascello Piemonte; si distinse nella battaglia di Calatafimi. In seguito fu console generale d’Italia ad Odessa. Morì a Napoli: nel cinquantenario della rivoluzione del ’48 gli fu dedicato un modesto monumento presso il Cimitero dei Rotoli a Palermo. GIUSEPPE CASTIGLIA (Catania 1/3/1972), comico, barzellettista, cabarettista, attore, portato alla notorietà dal programma “Insieme” condotto da Salvo La Rosa. In passato Giuseppe Castiglia aveva partecipato al programma televisivo “La sai l’ultima” condotto da Pippo Franco sul canale 5 e “Stasera si ride” condotto dallo stesso Castiglia su Telecolor. ANNA CASTIGLIA (Catania, dicembre 1998), cantautrice e musicista, figlia di Giuseppe Castiglia. Dopo le numerose esperienze musicali vissute a Torino e Milano, si è presentata sul palco di X Factor 2023 ottenendo grandi consensi oltre che dal pubblico a casa anche dai giudici. MARIO CASTIGLIA (Napoli), autore, cantante, vocalist, musicoterapeuta; cantante del gruppo di Romano Mussolini.

Seminerio

(come Giovanni Seminerio, violinista, compositore e produttore)

Seminerio è generato dalla cognominizzazione di un soprannome dato al capostipite, probabilmente impegnato in attività agricole; è relativo al termine “semina”, in particolare di cereali, o al “terreno seminato”. Il cognome è tipicamente siciliano con ramificazioni poco consistenti in Piemonte, Lazio, Lombardia, Liguria. Nell’isola è noto nel Palermitano (Palermo, Lercara Friddi, Lascari, Carini, Termini Imerese, Bagheria, ecc.), nel Catanese (Caltagirone, Catania, San Giovanni La Punta, Raddusa, Riposto, Acireale, Motta Sant’Anastasia, Zafferana Etnea, ecc.), nell’Agrigentino (Aragona, Agrigento, Alessandra della Rocca, Comitini, ecc.), nel Trapanese (Mazara del Vallo, Marsala, ecc.). Seminerio è noto, oltre che in Italia, in alcuni Paesi del mondo, fra cui USA, Belgio, Canada, Francia, Inghilterra, Argentina, Germania, Austria ecc. Riferimenti storici e personaggi. Il vocabolario Treccani (vedi) dà il termine “seminèrio” (italianizzazione del milanese “somenéri”, lombardismo del primo Ottocento, derivato di somenà “seminare”) letter. – semina, o anche, terreno seminato: come nel passo “… degli sterminati seminerî attorno a Donnafugata (Tomasi di Lampedusa …). DOMENICO SEMINERIO (Caltagirone 1944), docente di italiano nei licei, scrittore. Da anni affermato nel panorama letterario italiano, ha pubblicato, fra l’altro, “Senza re né regno”, 2004, “Il cammello e la corda” (2006), “Il manoscritto di Shakespeare” (2008), “Complementi d’argomento” (2020), “L’inganno di Pilato” (2020), “Oscure luccicanze” (2022), altre opere, due operette, studi archeologici sul territorio di Caltagirone. È stato finalista al Premio “Un libro per l’estate 2006” e al Premio “Giuseppe Dessì”. GIOVANNI SEMINERIO (Catania 1966), violinista, compositore e produttore. Ha composto musiche per teatri di prosa, per coreografie in progetti multimediali sia in Italia che in USA, musiche per vari programmi e shows televisivi andati in onda su Rete 4, Rai uno, Sky. Nel 2005, durante la rassegna internazionale di Musica Etna Fest, ha collaborato come direttore d’orchestra con il noto sassofonista jazz Phil Woods; ha prodotto diversi progetti discografici come leader in collaborazione con altri musicisti di musica jazz e, come solista e compositore, in progetti di musica elettronica. MARIO SEMINERIO (Milano 1965), economista e analista finanziario; si è laureato all’Università commerciale L. Bocconi di Milano. Da anni interviene come commentatore economico su radio, giornali e sul suo sito. Giornalista pubblicista, è stato editorialista di Libero Mercato, quotidiano diretto da Oscar Giannino, collabora o ha collaborato con Liberal Quotidiano, il Foglio, il Fatto Quotidiano, il Tempo, Linkiesta.

Restivo

(come Franco Restivo, già presidente della Regione, più volte deputato nazionale e ministro della Repubblica)

Restivo deriva da un soprannome legato al termine dialettale “rristivu”, detto di un capostipite che aveva un carattere “chiuso, restio, schivo” (Blunda), ma anche di “persone che sentono repugnanza a chicchessia, o vanno troppo a rilento” (Piccitto). Cognome tipico siciliano, è presente, oltre che in Sicilia, in Piemonte, Lombardia, Lazio, Toscana, Campania, Liguria, Veneto, ecc. Nell’Isola è particolarmente diffuso nel Palermitano (Palermo, Bagheria, Gangi, Santa Flavia, Cefalù, Campofelice di Roccella, Camporeale, Collesano, Ficarazzi, Termini Imerese, Geraci Siculo, Castelbuono, Trabia, Petralia Sottana, Castellana Sicula, ecc.), nell’Agrigentino (Canicattì, Racalmuto, Castrofilippo, Agrigento, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Favara, Cattolica Eraclea, Casteltermini, Licata, ecc.), nel Catanese (Catania, Adrano, San Cono, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Militello Val di Catania, ecc.), nell’Ennese (Enna, Piazza Armerina, Villarosa, Calascibetta, ecc.), nel trapanese (Partanna, Erice, Trapani, Poggioreale, Castelvetrano, ecc.) Riferimenti storici e personaggi. Tracce di questa cognominizzazione si trovano nel 1600 a Siracusa con un mastro operaio di nome Restivo, citato in un contratto d'appalto. EMPEDOCLE RESTIVO (Palermo 12/11/1876 – Palermo 2/10/1938), docente universitario, giurista, politico. Fu deputato del Regno d’Italia nella XXIV (1913/1919) e nella XXVII legislatura (1924/1929) – Gruppo Democrazia Sociale. Insegnò diritto all’Università di Messina e, successivamente, all’Università di Palermo, dove insegnò anche diritto bancario e sociologia. Fu presidente della Camera di commercio e assessore comunale all’istruzione. Al suo nome è intestata la Galleria d’Arte Moderna di Palermo (nata nel 1910 per il suo forte impegno) e una via cittadina. FRANCO RESTIVO (Palermo 25/5/1911 – Francavilla di Sicilia 17/4/1976), docente universitario, politico della Democrazia Cristiana, figlio di Empedocle Restivo. Fu Ministro dell’Agricoltura nel III Governo Moro, ministro dell’Interno dal 1968 al 1972 sotto i Governi Leone, Rumor, Colombo, ministro della Difesa dal febbraio al 26/6/1972, sotto il Governo Andreotti. Nel 1946 fu eletto all’Assemblea Costituente, ma nel 1947, lasciò quell’incarico essendo stato eletto deputato all’Assemblea Regionale Siciliana; dal 1949 al 1955 fu presidente della Regione Siciliana in diversi governi. Poi fu parlamentare nazionale, deputato alla Camera, dalla III alla VI Legislatura (1958/1976). MARIO GIUSEPPE RESTIVO (Palermo 24/1/1963 – Chambéry, Francia 19/8/1982), giovane capo scout, poeta, servo di Dio, lo scoutismo fu il suo più forte ideale nel quale poter esprimere il suo impegno di apostolato. Morì il 19/9/1982 per un incidente automobilistico. Il 12 marzo 2006 il vescovo di Cefalù ha insediato il Tribunale ecclesiastico per il processo di beatificazione. MARIA CLARA RESTIVO (Palermo 1986), scrittrice, docente di lettere in scuole secondarie. Dopo la laurea in Scienze dello Spettacolo, ha frequentato il Biennio della Scuola Holden. Vive a Torino e collabora con la scuola Holden dove insegna storytelling (arte del narrare); scrive storie per bambini e poi le racconta ad alta voce. Collabora come freelance con una casa editrice scolastica. Ha pubblicato articoli su diverse riviste ed ha scritto libri di narrativa per bambini.

Merlino

(Come Myrta Merlino, giornalista, conduttrice e autrice televisiva) Il cognome Merlino può avere diverse origini: potrebbe derivare dalla cognominizzazione del nome Merlino, affermatosi nel Basso Medioevo in riferimento all’epica francese del ciclo bretone, in cui Merlino, personaggio di primo piano, è mago, indovino, profeta, maestro del re Artù. Ma potrebbe derivare da diminutivo del termine “merlo”, uccello molto noto, il cui nome nel Medioevo è spesso usato come soprannome nel duplice significato opposto di sciocco/ingenuo o furbo/scaltro. Alcuni ceppi lombardi, in particolare milanesi, potrebbero riferirsi al toponimo Merlino, comune in provincia di Lodi. Il cognome Merlino è molto noto nel Messinese (Messina, Lipari, Saponara, Villafranca Tirrena, Rometta, Caronia, Barcellona Pozzo di Gotto, Sant’Agata Militello, Capri Leone, Monforte San Giorgio, Torregrotta, Milazzo, Capo d’Orlando, Oliveri, San Fratello, Mirto, Pace del Mela, Venetico, San Filippo del Mela, Terme Vigliatore, ecc.) nel Palermitano (Palermo, Casteldaccia, Bagheria, Roccapalumba, Ventimiglia di Sicilia, Campofelice di Roccella, Cefalù, Bolognetta, ecc.), nel Catanese (Zafferana Etnea, Acireale, Gravina di Catania, Palagonia, Aci Castello, Aci Catena, Castel di Judica, Aci Sant’Antonio, Valverde, Mascali, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Floridia, Melilli, Lentini, ecc.), nell’Agrigentino (Burgio, Ribera, ecc.), nel Nisseno (Caltanissetta, Sommatino, ecc.). Buona la diffusione anche al nord, soprattutto Piemonte e Lombardia, ma anche Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e altre regioni come Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, ecc. Riferimenti storici e personaggi. Tracce di questa cognominizzazione si trovano nel Codice Diplomatico della Lombardia medievale, a Lodi nel 1180, dove è citato un Alberico de Merlin. MYRTA MERLINO (Napoli 3/5/1969), giornalista, conduttrice e autrice televisiva: attualmente conduce “Pomeriggio 5” su Canale 5. Ha lavorato presso il Consiglio dei ministri della Comunità Economica Europea e ha collaborato con diversi giornali italiani, Il Mattino, Il Messaggero, Il Sole 24 Ore, e internazionali, Herald Tribune, Libération. Per molti anni per La7 ha condotto il programma “Effetto domino”, e, successivamente, il programma di politica ed economia “L’aria che tira”; per la Rai ha condotto “Maastricht Italia”, “Mister Euro”, “La storia siamo noi”. Nei suoi scritti si è schierata a favore dei diritti delle donne, dei diritti della comunità LGBT, a favore della libertà di stampa; è ambasciatrice di UNICEF. Nel 2020, su iniziativa del Presidente della Repubblica, è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. GIUSEPPE MERLINO (Lipari 19/5/1927 – Messina 23/11/1993), ingegnere idraulico, politico. È stato deputato all’Assemblea Regionale Siciliana per tre legislature (IX-X-XI) e assessore regionale al Turismo, Comunicazioni e Trasporti dal 1987 al 1992. Era stato consigliere comunale e sindaco di Messina dal 1967 al 1976, ricoprendo, inoltre, numerose cariche istituzionali all’interno della Democrazia Cristiana. FRANCESCO SAVERIO MERLINO (Napoli 15/9/1856 – Roma. 30/6/1930), politico, attivista anarchico, avvocato e teorico socialista. Aderì all’Associazione Internazionale dei Lavoratori su posizioni anarchiche e fu militante anarchico per più di 20 anni. Sul finire del secolo XIX abbandonò le idee anarchiche per diventare un teorico del socialismo libertario. MARTINA MERLINO (Roma 10/8/1989), attrice: ha recitato nella serie televisiva “Don Matteo 5” e, su Raitre, nella serie “I liceali 3”.