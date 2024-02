L'origine dei cognomi Canfora, Roccaforte, Musarra e Ingargiola

Carmen Consoli e Massimo Roccaforte

L'origine dei cognomi Canfora, Roccaforte, Musarra, Ingargiola, di Francesco Miranda

Canfora

(come Luciano Canfora, filologo classico, grecista, storico e saggista.)

Il cognome Canfora proviene dal termine latino "camphora" che a sua volta si rifà all’arabo kâfûr e indica la pianta che produce una sostanza utilizzata come antitarme ma anche per le sue tante virtù terapeutiche. Canfora nasce, quindi, come cognominizzazione di un soprannome riferito a capostipite che lavorava con la canfora (produttore e/o commerciante di tale sostanza o suoi derivati). Il cognome potrebbe, inoltre, originare da variazioni, dovute a fonetica dialettale o ad errori di trascrizione del nome medievale "caffarus", di origine germanica e dal significato di "corvino", probabilmente riferito al colore dei capelli o della pelle della persona a cui veniva assegnato. Canfora è un cognome tipicamente meridionale, presente in Campania, Sicilia, Puglia, Calabria ma noto anche in Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Sardegna. In Sicilia è diffuso nel Palermitano (Palermo, Trappeto, Mezzojuso, Isola delle Femmine, Partinico), nel Messinese (Tortorici, Messina, Capo d’Orlando, Gioiosa Marea, Letojanni, Taormina), nell’Agrigentino (Menfi), nell’Ennese (Enna, Piazza Armerina), nel Catanese (Acireale).

Riferimenti storici e personaggi. Canfora è un'antica famiglia campana propagatasi, nel corso dei secoli, in diverse regioni italiane. Il casato venne probabilmente fregiato del cavalierato in seguito alla partecipazione, sotto i vessilli aragonesi, di un Antonino Canfora alla battaglia dei Benevento del 1266. Luciano Canfora (Bari 5/6/1942), filologo classico, grecista, storico e saggista; professore ordinario presso l’Università di Bari, dove insegna Filologia greca e latina, coordinatore scientifico presso la Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino. Dirige "Quaderni di Storia" e collabora con Il Corriere della Sera. Nelle sue ricerche ha analizzato problemi di storia della tradizione classica riguardanti la retorica e la letteratura tra mondo greco e mondo romano. Si occupa di questioni storiografiche e di storia contemporanea con particolare riguardo alle vicende politiche, sociali e culturali del Novecento. Tra le sue numerose pubblicazioni, le ultime: "Il fascismo non è morto" (2024), "Marx e i suoi scolari" (2023), "Dante e la libertà" (2023). Bruno Canfora (Milano 6/11/1924-Piegaro 4/8/2017), compositore, direttore d'orchestra, arrangiatore, paroliere, personaggio di grandi spettacoli. Volto noto della Rai anni Sessanta-Settanta, diresse l’orchestra di numerose edizioni di Canzonissima e del Festival di Sanremo. Ha scritto musiche per sigle televisive e canzoni straordinarie cantate da Mina, Rita Pavone, Rocky Roberts, le gemelle Kessler ed altri. Luca Canfora (Napoli 1972-Capri settembre 2023), costumista. Ha lavorato al Pinocchio diretto da Roberto Benigni, con Maurizio Millenotti in due celebri produzioni, "La Passione di Cristo" di Mel Gibson e "Nativity". Ha lavorato con Paolo Sorrentino in pellicole celebri, come "La grande bellezza". E' stato trovato morto in mare a Capri durante le riprese di un film di Sorrentino.

Roccaforte

(come Maria Roccaforte, monaca benedettina, morta in odore di santità)

Cognominizzazione di termine che costituisce il primo elemento di molti toponimi, per lo più centri urbani, sorti in luoghi protetti da difese naturali o artificiali. Il termine è utilizzato come sinonimo di rocca, fortezza, baluardo (esempi: Roccaforte del Greco, Roccaforte Ligure, Roccaforte Mondovì). Roccaforte ha il più consistente ceppo in Sicilia e ceppi di diramazione in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana, Puglia; in tutto circa 80 comuni. Nell’isola famiglie Roccaforte sono censite nel Catanese (Catania, Gravina di Catania, San Giovanni La Punta, Sant’Agata Li Battiati, ecc.), nell’Agrigentino (San Biagio Platani, Sambuca di Sicilia, Cianciana, Agrigento, ecc.), nel Palermitano (Villabate, Palermo, Ficarazzi, Misilmeri, Bagheria, Belmonte Mezzagno, ecc.), nel Messinese (San Salvatore di Fitalia, Capri Leone, Messina, ecc.), nel Siracusano (Lentini, Carlentini, Siracusa, ecc.), nel Trapanese (Alcamo, Marsala, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. Sembra che tale famiglia sia originaria di Pisa o della Catalogna; nel 1398 un Bartolomeo Roccaforte, catalano, aveva la cittadinanza palermitana. Un Guglielmo Roccaforte fu priore del Gran Priorato di Messina nel 1294, un Apollonio possedeva sotto Federico II alcune terre in Scicli. Tanti altri Roccaforte ebbero cariche pubbliche titoli nobiliari e feudi in Noto, a Catania, a Messina, in tanti altri luoghi della Sicilia. (da Dossier 861098 Heraldrys Institute of Rome). Cinzia Roccaforte (Perugia 24/7/1975), attrice; ha esordito nel 1995 nel film "Fermo posta Tinto Brass", poi è stato un crescendo con altri film diretti da Damiano Laurenti, Joe D’Amato, Salvatore Pozzo, Al Pacino, fino a “Looking for Clarissa” di Victor Alfieri, 2013. Ha ottenuto ruoli in diversi film indipendenti, video musicali e spot pubblicitari di produzione italiana e americana. Maria Roccaforte (Bivona 5/11/1597-30/8/1648), monaca benedettina del Monastero di San Paolo in Bivona, morta in odore di santità e proclamata serva di Dio. E' nota per le sue visioni: ebbe le prime visioni di Gesù e della Madonna a 17 anni, poi la visione di Sant'Ignazio di Loyola e quella di Santa Rosalia. Le visioni della Santuzza di Palermo furono narrate dalla suora Maria Roccaforte al suo padre spirituale il gesuita Francesco Sparacino che le raccolse in un libro intitolato "Vita della gloriosa Santa Rosalia". Maria Roccaforte (Roma), ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche dell’Università La Sapienza di Roma. Insegna linguistica della Lingua italiana dei segni e didattica delle lingue vocali e segnate in diversi corsi sparsi sul territorio laziale: corsi Lis, corsi di assistente alla comunicazione e corsi di formazione, oltre che in numerosi corsi di didattica per scopi speciali. E' autrice di varie pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e coautrice di un volume su didattica e sordità. Massimo Roccaforte (Catania 1970), chitarrista e produttore artistico, collabora con Carmen Consoli sia come musicista (con lei ha suonato chitarra, mandolino, pianoforte), sia come arrangiatore e co-produttore artistico oltre che co-autore di alcuni brani della cantantessa. Nel passato aveva avuto importanti collaborazioni con artisti come Max Gazzè, Paola Turci, Mario Venuti, Moltheni (Umberto Maria Giardini), con il musicista e compositore Paolo Bonvino

Musarra

(come Antonio Musarra, docente di Storia medievale presso la Sapienza di Roma)

Cognome tipicamente siciliano, del Messinese (Messina, Tortorici, S. Marco d'Alunzio, Caronia, Capo d'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto, San Salvatore Fitalia, Sant'Agata Militello, Frazzanò, Patti, Torrenova, Longi, ecc.) e del Catanese (Paternò, Maniace, Catania, Palagonia, Adrano, Bronte, Vizzini, Riposto, Licodia Eubea, Castel di Judica, Randazzo, ecc.) ed anche del Siracusano (Lentini, Siracusa, ecc.), del Palermitano (Altavilla Milicia, Cefalù), dell’Ennese (Regalbuto, Catenanuova), del Nisseno (Villalba, Riesi). E' presente, inoltre, qua e là in alcune altre regioni italiane, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, ecc. Il cognome deriva dalla italianizzazione nel nome turco Mazhar o dall'arabo Musar'àh, che significa "felicità", ma è possibile che derivi dai dialetti della Sicilia, dove "musarra" è un albero di banane, ma anche una musa (uno strumento musicale a fiato), ma anche la barca della tonnara dalla quale il rais dirige le operazioni di pesca (Piccitto). Qualcuno (il Pellegrini) lo fa derivare dal dialettale "musciaru" (arabo mansàr o minsàr) che ha diversi significati: mucchio di frutta e graticcio su cui si mette la frutta ad essiccare al sole, e "musciara" giaciglio rustico, mucchio di biancheria sporca, mucchio di pietre raccolte in un campo coltivato (Piccitto). Il cognome, inoltre, richiama toponimi come Rocca Musarra, cratere a 1632 metri sull'Etna, con la caratteristica forma a dente, Muxaro, comune in provincia di Agrigento, Mosorrofa, località di Reggio Calabria.

Riferimenti storici e personaggi. Antonio Musarra (Genova 22/4/1983), professore associato di Storia medievale presso l'Università La Sapienza di Roma. Le sue ricerche sono incentrate sulla storia del Mediterraneo medievale, con particolare riguardo alla storia delle crociate e dell’Oriente latino, alla storia della navigazione e della guerra navale, alla storia del viaggio e del pellegrinaggio, alla storia del francescanesimo e del minoritismo e alla storia politica, economica e sociale delle città italiane nel Medioevo. Ha un'ampia partecipazione a convegni nazionali e internazionali; numerose le sue pubblicazioni, monografie e saggi. Franco Musarra (Apiro, Macerata 1940), professore emerito di lingua e letteratura italiana presso la Katholieke Universiteit Leuven, Università di lingua olandese situata nelle Fiandre, in Belgio. Avendo studiato Lingua e letteratura tedesca presso l'Università Ca’ Foscari di Venezia ha insegnato in Olanda e in Belgio, località in cui è stato insignito del titolo di professore emerito per gli innumerevoli studi da lui pubblicati e per i tanti autori con cui ha collaborato, protagonisti fra i più importanti del panorama letterario europeo. Nel 2023 il Comune e l’associazione Urbanitas di Apiro hanno conferito al professore Franco Musarra il premio "Terranostra" per la sua opera di promozione e valorizzazione del territorio apirano. Pasquale Musarra (Misterbianco), psicologo e psicoterapeuta; da quasi 30 anni si occupa di salute mentale. Ha pubblicato diverse opere e vari studi scientifici nel settore della psicologia clinica per riviste nazionali ed estere. Collabora con diverse testate giornalistiche e radiofoniche sui problemi del disagio sociale e giovanile e sulle questioni dell’immigrazione. La Fondazione Musarra Onlus di Capo d'Orlando sostiene la ricerca scientifica di forte valenza sociale. E' stata istituita nel 2003 da Alfonsina Maria Musarra per onorare la memoria dei genitori, Taddeo Musarra (medico e proprietario terriero di San Salvatore Fitalia) e Venera Maria Orlando Cavasino.

Ingargiola

(come Francesco Ingargiola, magistrato a Palermo)

Ingargiola è cognome tipicamente siciliano: potrebbe derivare dal nome della Gens Gargiulia o da capostipiti la cui madre fosse sposata con un non identificato Gargiola (In-Gargiola). Ingargiola è ampiamente diffuso nel Trapanese (Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Marsala, Trapani, Pantelleria, Petrosino, Partanna, Custonaci, Alcamo, Castelvetrano, Gibellina) e nel Palermitano (Palermo, Carini, Terrasini, Bagheria, Cinisi, Campofelice di Roccella, Cefalù, Villabate, Misilmeri), è noto nell’Agrigentino (Agrigento, Siculiana, Campobello di Licata, ecc.), nel Siracusano (Augusta, Noto). Alcune famiglie Ingargiola sono attestate, oltre lo Stretto, qua e là in varie regioni italiane (Lombardia, Piemonte Toscana, Lazio, Campania, Veneto, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. Francesco Ingargiola (Mazara del Vallo 15/2/1973), ex maratoneta delle Fiamme Gialle. Ha vinto la prima edizione dei campionati militari di maratona di Roma, nel 1993, e la terza edizione, nel 2003, dei campionati militari disputati a Catania. Ha al suo attivo la partecipazione con ottimi piazzamenti in competizioni disputate, in vari anni della sua carriera, a Roma, Milano, Torino, Carpi, Göteborg, Venezia e in tante altre località italiane ed estere. Francesco Ingargiola (Trapani 26/12/1935), magistrato, tutta una carriera impegnata in "terre di mafia". Pretore a Corleone nel 1968, prima condanna a Lucianeddu (Luciano Liggio), poi a Palermo, dove per oltre 10 anni ha ricoperto il ruolo di giudice anziano nella prima sezione penale del Tribunale: furono anni caldi, gli anni delle condanne esemplari, a Leoluca Bagarella, a Pino Marchese, al pentito Francesco Marino Mannoia. Poi nel 1989 nacque la "quinta sezione" di cui Ingargiola fu presidente e in cui furono giudicati, tra gli altri l’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, Bruno Contrada ex numero 2 del Sisde, l’ex deputato di AN Filiberto Scalone. La quinta sezione, impegnata per quattro anni nel processo al senatore a vita Giulio Andreotti: presidente Francesco Ingargiola, giudici a latere Salvatore Barresi e Antonio Balsamo (co-estensori della sentenza); 252 udienze oltre un altro centinaio in processi minori. Andreotti assolto in primo grado. Poi il passaggio alla quarta sezione della Corte d’Appello, presieduta da in Ingargiola: 37 anni di servizio sempre in Sicilia, in "terra di mafia". Francesco Ingargiola (Osimo 18/7/1996), schermidore italiano specializzato nel fioretto: medaglia d’oro alle Universiade di Napoli del 2019, fioretto maschile a squadre e medaglie oro in tante altre prove a squadre agli Europei Under 23, a Vicenza 2015, a Plovdiv 2016 e 2019, a Minsk 2017: una ricca carriera con tanti riconoscimenti in Italia e all’estero.