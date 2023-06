L'origine dei cognomi Bonsignore, Scialabba, Gangitano, Forleo

L'origine dei cognomi Bonsignore, Scialabba, Gangitano, Forleo. A cura di Francesco Miranda

Bonsignore

(come Giovanni Bonsignore, già funzionario della Regione Siciliana, ucciso a Palermo)

Il cognome continua il nome Bonsignore, derivato da un appellativo e soprannome formato con bon e signore, “buon signore”, documentato dal X secolo nelle forme latinizzate Bonus Senior e Bonsenior (E. De Felice). Bonsignore è frequente in tutta la Sicilia, soprattutto nel Catanese (Bronte, Catania, Caltagirone, Gravina di Catania, Misterbianco, San Giovanni La Punta, San Cono, Aci Catena, Mascalucia, Acireale, Castel di Judica, Valverde, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Altofonte, Monreale, Capaci, Bagheria, Carini, Misilmeri, Termini Imerese, Villabate, San Cipirello, Lercara Friddi, ecc.) nel Messinese (Messina, Patti,

Letojanni, Lipari, Gioiosa Marea, Rometta, Villafranca Tirrena, Santa Teresa Riva, Taormina, ecc.), nell’Agrigentino (Licata, Palma di Montechiaro, Sciacca, Grotte, Siculiana, Agrigento, Sambuca di Sicilia, Naro, Menfi, ecc.), nel Trapanese (Mazara del Vallo, Castelvetrano, Santa Ninfa, Partanna, Trapani, ecc.). Ha presenze episodiche nelle altre regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Lazio, Calabria, Campania, Toscana, Veneto, Puglia, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. GIOVANNI BONSIGNORE (Palermo 10/1/1931 – 9/5/1990), dirigente generale della Regione siciliana: venne assassinato da un pregiudicato palermitano incaricato da Antonio Velo Sprio, anche lui impiegato alla Regione ma a capo di una “cosca” gestita con metodi mafiosi. Giovanni Bonsignore aveva smascherato gli intrallazzi del collega ai danni dell’amministrazione, di Sprio che aveva concesso contributi regionali ad una cooperativa di Palma di Montechiaro della quale era socio. Il 9 maggio 1990, alle ore 8,30, il sicario uccise il funzionario crivellandolo a colpi di pistola, davanti al suo garage, in

pieno giorno, in via Alessio Di Giovanni, in zona Libertà a Palermo. VITO BONSIGNORE (Bronte 3/7/1943), laurea in Scienze economiche e commerciali, politico, imprenditore del settore autostrade e banche. Deputato del Parlamento europeo per due legislature, la prima volta, nel 2004, eletto nella lista dell’UDC (Unione di Centro). Era stato deputato alla Camera della Repubblica Italiana dal 1987 al 1994 e sottosegretario al Bilancio nel Governo Amato (1992/1993). Era stato anche dirigente nella Società autostrade per la tratta Torino-Alessandria-Piacenza e consigliere di amministrazione dell’IMI (Istituto Mobiliare Italiano) e dell’INSUD S.p.A, amministratore delegato della Società Torino-Milano. GIOACCHINO BONSIGNORE (Torino 26/9/1959), giornalista, si occupa prevalentemente di filiere agroalimentari, agricoltura e enogastronomia. Dal 2002 cura la rubrica “Gusto” all’interno del TG5, presso cui è caporedattore, e che l’ha indotto a pubblicare alcuni libri di argomento enogastronomico e ricevere molti premi inerenti al tema. Ha lavorato anche in programmi politici delle reti Fininvest; nel 1998 ha avuto una menzione speciale al Premio Ilaria Alpi per un’inchiesta in 18 puntate sul volontariato. Nel mese di luglio prossimo, nel corso della II edizione del Caltagirone Short FilmFest gli sarà consegnato il Premio “Antonio Grasso”, già corrispondente del quotidiano La Sicilia per oltre 50 anni. GAETANO BONSIGNORE, pittore nativo di Barcellona Pozzo di Gotto, vissuto nell’800, esponente principale di una famiglia di pittori e decoratori attiva nel comprensorio messinese nel secolo XIX e che comprende, oltre a Gaetano anche Francesco, Michele, Sebastiano Bonsignore. Le loro più importanti opere adornano la chiesa di San Giovanni Battista a Barcellona Pozzo di Gotto. Altre loro opere si trovano anche a Gallico (Reggio Calabria) e a Novara di Sicilia (Messina). ANTONIO BONSIGNORE (Agrigento 3/2/1986 – Gunu Gadu 24/4/1936), militare e carabiniere, Medaglia d’Oro al valore militare alla memoria. Cadde in combattimento nel corso della guerra d’Etiopia; nel 1927, da tenente dei carabinieri, comandò uno speciale battaglione impegnato in Sicilia nella lotta contro il brigantaggio. A lui furono intitolati gli uffici romani del controspionaggio del SIM, in Sicilia gli fu intitolato un borgo rurale, Borgo Bonsignore, oggi frazione del comune di Ribera, in tutta

Italia molte caserme e stazioni dei carabinieri.

Scialabba

(come Anna Scialabba, ordinario di Botanica presso l’Università di Palermo)

Scialabba, secondo il De Felice, è una variante di Sciarrabba, Sciarabba: ha alla base un originario soprannome formato dal siciliano “sciar(r)abba”, proveniente dall’arabo sãrrāb, il cui significato è quello di beone, ubriacone, forte bevitore di vino. “Sciarrabba” nel Palermitano e nel Trapanese è un termine che indica una bevanda, o, più nello specifico, un vino di ottima qualità (cfr.Vocab. Sicil. Piccitto). Altra ipotesi vuole il cognome, sempre di origine linguistica araba, proveniente dal termine “sãlabī”, con il significato di “elegante, fine” (Caracausi). Il cognome è noto nelle tre aree metropolitane isolane: nel Palermitano (San Mauro Castelverde, Palermo, Castelbuono, Cefalù, Campofelice di Roccella, Isnello, Pollina, Trabia, Gangi, Geraci Siculo, Termini Imerese, San Cipirello, Bolognetta, Carini, ecc.), nel Messinese (Tusa, Mistretta, Messina, Castel Lucio, Acquedolci, Sant’Agata Militello, Santo Stefano di Camastra, ecc.), nel Catanese (Catania, Tremestieri Etneo, Aci Castello, Acireale, Pedara, ecc.), e con piccole diramazioni, nel Trapanese (Marsala, Trapani), nel Siracusano (Siracusa) Alcune famiglie Scialabba sono presenti in Lombardia, Toscana, Piemonte, Lazio, Calabria.



Riferimenti storici e personaggi. ROBERTO SCIALABBA (Roma 6/9/1954 – 28/2/1978), militante di Lotta Continua, ucciso a Roma ad opera di alcuni giovani appartenenti al gruppo terroristico neofascista NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari), in un agguato in Piazza Don Bosco a Roma. Responsabili dell’omicidio furono i militanti di destra Cristiano e Valerio Fioravanti. L’azione aveva scopo politico: i neofascisti vollero vendicare la strage di Acca Larentia del 7 gennaio dello stesso anno durante la quale erano stati uccisi due giovani di estrema destra. Ma Roberto era lì per caso, si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato, in un luogo di “rossi” su una panchina dei giardinetti, con il fratello e un amico, a fumare uno spinello. DANIELA SCIALABBA (Roma 1978), bibliografa, ricercatrice, professore associato presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, co-editrice del Historical and Theological Lexicon of the Septuagint, vol. II e membro di FSCIRE (Federazione per le Scienze Religiose). Si occupa di esegesi biblica (Antico Testamento): Profeti, Salmi, Letteratura sapienziale, Settanta (versione dell’Antico Testamento in lingua greca), Critica testuale, Letteratura inter-testamentaria, Libro di Giuseppe e Aseneth. Pubblica monografie, curatele, articoli vari; è impegnata in conferenze, seminari, workshop. ANNA SCIALABBA, ordinario di botanica presso l’Università di Palermo, fondatrice e responsabile della Banca del Germoplasma dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo e del relativo laboratorio istituiti nel 1993. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, articoli in riviste specializzate, contributi vari. Nelle sue ricerche si è occupata di tassonomia ed ecomorfologia, biologia dello sviluppo e crescita delle piante di potenziale interesse economico. SERGIO SCIALABBA (Palermo 1/5/1974), giornalista professionista e blogger, collabora con quotidiani e agenzie di stampa. Ha curato l’ufficio stampa di eventi ed enti pubblici tra cui la Fondazione Teatro Massimo di Palermo e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Ha fondato e dirige “Palermo Capitale On Line”, testata giornalistica autonoma che scopre e rivela tutti i fatti delle città e delle sue circoscrizioni.

Gangitano

(come Salvatore Gangitano, già deputato e senatore del Regno d’Italia, sindaco di Canicattì)

Gangitano è un cognome di origine etnica, cioè generato dal luogo di provenienza del capostipite: è riferito a “persona che proviene da Gangi”, comune della città metropolitana di Palermo che deve il nome al greco Engyon, Engio. Esso è diffuso soprattutto in Sicilia e in Lombardia, qua e là nel Lazio, in Emilia -Romagna, Lazio, Liguria, Umbria, Basilicata, Calabria. Nell’isola è attestato nell’Ennese (Nicosia, Piazza Armerina), nel Catanese (Catania, Aci Castello, Belpasso, ecc.), nel Palermitano (Villabate, Castronovo di Sicilia, ecc.), nell’Agrigentino (Canicattì, Agrigento, ecc.), nel Nisseno (Caltanissetta, Riesi). Rara la variante Gancitano (nel Trapanese, nel Palermitano).

Riferimenti storici e personaggi. SALVATORE GANGITANO (Canicattì 20/6/1828 – 18/12/1892), possidente, politico: fu deputato del Regno d’Italia per tre legislature, dal 1867 al 1889, poi senatore del Regno, nominato da re Umberto per meriti patriottici. Aveva, partecipato, infatti, all’insurrezione del 1848 e ai moti di liberazione del 1860. Era stato sindaco di Canicattì per due volte, dal 1861 al 1869 e dal 1873 al 1878. In tale ruolo aveva dotato la città di importanti opere pubbliche e servizi fra cui la Regia Scuola Tecnica. LUIGI GANGITANO (Canicattì 19/8/1862 – 1/2/1939), generale, nipote del senatore Salvatore Gangitano, patriota. Partecipò alla guerra di Libia guadagnando, per il suo eroismo, la medaglia d’argento. Fu deputato al parlamento fascista per tre legislature. FERDINANDO GANGITANO (Canicattì 1867 – 9/10/1920), fu grande medico e chirurgo, libero docente universitario, direttore dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Caltanissetta. Altro nipote del senatore Salvatore Gangitano. Di lui restano numerosi saggi e trattati di medicina e chirurgia. Una lapide commemorativa gli venne dedicata nel 1922 nell’Ospedale civile di Canicattì, Palermo gli ha dedicato una strada cittadina. GIACINTO GANGITANO (Canicattì 28/1/1902 – ?), storico, appassionato cultore delle antiche memorie, si dedicò allo studio della storia e delle origini di Canicattì. Le sue conoscenze storiche erano tante ma gli amministratori comunali del tempo non apprezzarono la sua immensa cultura e gli negarono un incarico retribuito. Nell’archivio storico dell’avv. Alaimo, suo grande ammiratore, sono custodite le sue opere e i suoi articoli nonché la sua opera, completa ma inedita “Sviluppo economico e sociale di Canicattì dalla fondazione alla fine del XVI secolo”. ANTONIO (TONY) GANGITANO (Caltanissetta 1966), regista e attore, noto per le sue regie cinematografiche (corto e lungometraggi) e teatrali, videoclip e documentari; noto anche nel ruolo di attore. Molti i riconoscimenti: nell’ultimo anno (2022): il Best TV Series al Grass Root International Film Festival per Il “Risveglio di Giufà”; il Best Documentary Short Film all’Uruvatti International Film Festival e Special Mention Award in Best Documentary Short Film all’Athvikyaruni International Film Festival per “Gesù Cristo trovato”; Miglior Regista cortometraggio al Golden Horse International Film Festival e Miglior Regista Short in International & Indian Feature Film al Golden Lion Festival per “U Cristu Truvatu”. MAURA GANCITANO (Mazara del Vallo 20/12/1985), saggista, filosofa e opinionista soprattutto nell’ambito della divulgazione con collaborazioni giornalistiche e partecipazioni a dibattiti politici e televisivi. È stata ospite di vari talk show televisivi tra cui “Otto e Mezzo”, “Dimartedì”, “Agorà”, ed è ospite fissa di “In vivavoce”, programma di approfondimento culturale di RAI Radio1

Forleo

(come Clementina Forleo, magistrata, GIP a Roma)

È difficile individuare l’origine del cognome Forleo: c’è chi ipotizza una derivazione dall’etnico del toponimo Forlì del Sannio, comune in provincia di Isernia, che anticamente era detto Foruli, Forolo, Foroli. Forleo sarebbe, allora, “proveniente da Foruli”. Ma c’è chi ritiene Forleo variante della forma base Forlè, che origina da un non meglio specificato toponimo, in provincia di Foggia. Il cognome è accentrato in Puglia, nel Tarantino, nel Barese e nel Brindisino, con un nucleo principale a Villafranca Fontana, e diffuso in altre regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Lazio, Calabria, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, ecc. In Sicilia è poco noto, lo troviamo nel Catanese (Castel di Judica, Paternò), nel Palermitano (Palermo), nel Messinese (Messina, Milazzo), nell’Ennese (Regalbuto): in tutto in circa 130 comuni.

Riferimenti storici e personaggi. Tracce di questa cognominizzazione si trovano nella Francavilla del 1600: con un atto di donazione del 16/3/1656 i fratelli Pio e Giambattista Forleo donarono al convento dei frati domenicani un frantoio oleario. Risulta che il capitano di ventura Giosuè Forleo era al seguito delle truppe napoleoniche. FRANCESCO FORLEO (Torino 13/9/1941 – Genova 24/6/2018), politico e poliziotto; fu deputato della Camera nella X e XI legislatura eletto nella lista PCI/PDS. Dopo il mandato parlamentare, nel 1994, fu nominato questore di Brindisi, successivamente fu questore a Firenze e a Milano. Da capitano di polizia, nel 1972, aveva ottenuto la Medaglia d’Oro al valor civile per aver recuperato la salma di uno speleologo rimasta imprigionata in una stretta e profonda caverna. Coinvolto in una sparatoria con dei contrabbandieri ne uccise uno; fu processato e condannato per omicidio colposo, ma la sentenza venne annullata per “declino cognitivo grave e irreversibile” dell’interessato. FRANCESCA FORLEO (Genova 14/7/1975), giornalista di cronaca nera, dal 2015 redattrice presso Italiana Editrice S.p.A. Il Secolo XIX. Ha al suo attivo precedenti collaborazioni con Repubblica, Reuters Italia, MyTv Banca Intesa. Recentemente ha rilevato, insieme al marito, il cinema Gioiello di vico della Cittadella a Genova per creare uno spazio di aggregazione e sperimentazione audiovisiva e ospitare piccole rassegne, eventi e proiezioni di nicchia. ROMANO CATALDO FORLEO (Forleo 12/11/1933), ginecologo, sessuologo, politico, scrittore. A Roma dal 1969 al 1972 è stato aiuto universitario della cattedra di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università La Sapienza presso il Policlinico Umberto I, poi ha creato e diretto per 25 anni la nuova Divisione di Ostetricia e Ginecologia presso l’Ospedale romano Fatebenefratelli. Nel 1992 è stato segretario della Democrazia Cristiana romana e, dal 1993 all’aprile del 1994, senatore della Repubblica Italiana in sostituzione di Alfredo Bargi, la cui elezione era stata annullata. È autore, o coautore, di circa 250 pubblicazioni scientifiche, ha curato (insieme alla moglie Giulia) opere di divulgazione, ha scritto saggi a tema storico-medico e opere di narrativa. CLEMENTINA FORLEO (Francavilla Fontana, Brindisi, 31/1/1963), magistrata. Dal 2014 presta servizio presso il Tribunale di Roma dove svolge funzioni di GIP (Giudice per le indagini preliminari); dal 2019 si occupa dei depistaggi sugli appalti CONSIP (centrale acquisti della Pubblica Amministrazione). “Il GIP più famoso d’Italia”, nella sua lunga carriera è stata al centro di aspre critiche e interventi per le sue decisioni non sempre condivise, da politici, parlamentari e magistrati. In una lunga intervista rilasciata ad Antonio Massari, la Forleo ha affrontato, alcuni anni fa, i punti cruciali della contesa: il conflitto fra l’esecutivo e pezzi della magistratura, il silenzio dei magistrati dinanzi agli attacchi dei politici e del governo, il caso De Magistris, e tanti altri, tutti chiariti in una nota pubblicazione del 2008.