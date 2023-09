L'origine dei cognomi Ardizzone, Truglio, Caniglia, Panepinto

Giovanni Ardizzone

L'origine dei cognomi Ardizzone, Truglio, Caniglia e Panepinto.

Ardizzone

(come Giovanni Ardizzone, studente di medicina, morì a Milano durante una manifestazione pacifista)

Ardizzone ha alla base un nome personale di origine germanica “Ardizzo” e “Ardizzone”, largamente documentato in Italia a partire dall’XI secolo nelle forme latinizzate di “Ardiccio” o “Arditio” e “Ardicione” e, successivamente, nelle forme volgari di “Ardiccio – Ardiccione -Ardicon e Ardizzone”. Il nome è un ipocoristico formato da ARD e il suffisso germanico IZO. Esso, come tanti altri nomi di origine linguistica longobardo-germanica-celtica, esalta le caratteristiche di individui forti, coraggiosi e dallo spiccato senso di vera fratellanza e rispetto verso il loro popolo e gli animali a loro sacri: Hardhu, infatti, vuol dire “forte, valoroso”. (Blunda). Cognome molto noto in Sicilia; diffuso in più di 280 comuni di quasi tutte le regioni italiane, ha presenze più consistenti, oltre che in Sicilia, anche in Piemonte (zona Torino – Vercelli), Lombardia (Milano, Varese), Lazio (Roma). Nell'Isola ha nuclei più consistenti nel Catanese (Catania, Palagonia, Acireale, Biancavilla, Misterbianco, Gravina di Catania, San Giovanni La Punta, Linguaglossa, Aci Sant’Antonio, Militello Val di Catania, Mascalucia, Tremestieri Etneo, Valverde, Sant’Agata Li Battiati, Mascali, ecc.), nel Messinese (Messina, Letojanni, Giardini Naxos, Torregrotta, Taormina, Tusa, Rometta, Monforte San Giorgio, Venetico, Valdina, Gallodoro, Novara di Sicilia, Gaggi, Sinagra, Forza d’Agrò, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Misilmeri, Carini, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Monreale, Piana degli Albanesi, Bagheria, Villabate, Altofonte, Isnello, Isola delle Femmine, Collesano, Bolognetta, ecc.)ecc.), nell'Agrigentino Menfi, Sciacca, Santa Margherita Belice, ecc.), nel Trapanese (Marsala, Castelvetrano, Trapani, ecc.)

Riferimenti storici e personaggi - Nel 1200 troviamo Ardizonus usato come nome proprio maschile a Palermo; nel periodo 1297/1299, sempre a Palermo, è presente, invece, un Paganus ARDIZONO (cognome), che ritroviamo nei registri degli anni 1332/1333. Fin dal secolo XV la famiglia Ardizzone è nota nelle città di Taormina, Siracusa, Catania, Messina, Rometta, Palermo: suoi componenti vi tennero cariche prestigiose e molti risultano iscritti nelle Mastre Nobili di queste città (vedi Nobiliario di Sicilia). GIOVANNI ARDIZZONE (Castano Primo 1941 – Milano 1962) – studente di medicina, militante comunista, morì il 27/10/1962 investito da una camionetta della polizia durante una manifestazione pacifista contro la presenza della base militare USA a Cuba. Una lapide lo ricorda a Milano in via Mengoni, zona Centro, tra la Loggia dei mercanti e il Duomo. Il Governo cubano gli ha dedicato la facoltà di medicina dell'Università dell'Isola della Gioventù ed una sua foto è esposta nell'Aula Magna di Nueva Gerona. GIOVANNI ARDIZZONE (Messina 15/1/1965) – avvocato civilista, politico, deputato regionale dalla XIII alla XVI legislatura, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana nella XVI legislatura, dal 2012 al 2017, per l’Unione di Centro; nel periodo 2008/2010 era stato vicesindaco del comune di Messina. GIROLAMO ARDIZZONE (Palermo 17/1/1824 – ivi 30/5/1893), letterato, editore, giornalista, fondò due giornali a carattere scientifico-divulgativo “L’Osservatore” e “Il Poligrafo”. Dal 1860 diresse “Il Giornale Officiale di Sicilia” che, nel 1863 divenne quotidiano e cambiò la testata in “Giornale di Sicilia”. I suoi figli, Alessandro (1860/1930) e Giuseppe (1871/1947) gli successero nella direzione del Giornale di Sicilia. TOMMASO ARDIZZONE GIOENI (Catania 1803/1894), filantropo, finanziò e fece costruire a Catania l’Istituto dei ciechi “Ardizzone Gioeni”. La costruzione venne consegnata ai catanesi il 30/5/1911.

Truglio

(come Giovanni Truglio, generale di corpo d’armata)

Truglio, e la sua variante Trugli, dovrebbero derivare da soprannomi originati dalla voce dialettale meridionale trugghio o trugghiu, che ha il significato di robusto, tarchiato, pacioccone, gonfio. Potrebbe derivare anche da toponimi come Truglio di Capri (NA), S. Stefano del Truglio (Roma) e, in alcuni casi, dall’aferesi del dialettale napoletano ‘ntruglio che era una sorta di accordo o patteggiamento con gli imputati circa la pena da infliggere loro per i delitti di cui erano accusati. Il cognome è diffuso in poco più di 130 comuni italiani, in maggior parte siciliani; con nuclei meno consistenti è presente in Lombardia, Campania, Lazio, Calabria, Toscana, Emilia Romagna, ecc. In Sicilia è concentrato maggiormente nel Messinese (Galati Mamertino, Capo d'Orlando, Montalbano Elicona, S. Agata Militello, Capri Leone, San Salvatore Fitalia, Librizzi, Montagnareale, San Piero Patti, Terme Vigliatore, ecc.), e nel Catanese (Paternò, Catania, Mirabella Imbaccari, Ragalna, Caltagirone, Tremestieri Etneo, Gravina di Catania, Santa Maria di Licodia, ecc.) ma è noto anche nel Trapanese (Santa Ninfa, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, ecc.), nell’Ennese (Regalbuto, Centuripe, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Priolo Gargallo), nel Palermitano (Palermo, Cefalù).

Riferimenti storici e personaggi - Questa cognominizzazione si trova a Mazara del Vallo fin dal 1500 con un notaio Orlando Truglio operante in quella città nella prima metà del secolo. La troviamo anche a Castelvetrano dove la cappella del SS. Crocifisso della Chiesa Madre nel 1574, “per atto del notar Orlando Lo Truglio, fu concessa a don Giovanni Andrea Giglio...” e “l'altare dei SS. Cosimo e Damiano, concesso al Dr. in medicina Vincenzo D'Ancona per gli atti di notar Orlando Lo Truglio...” Un Giustino Truglio possedette, agli inizi del XVIII secolo il feudo Cutumino Soprano, nel quale gli succedette il fratello Dottor Melchiorre, che ne ottenne investitura il 28/2/1717. (Nobiliario). GIOVANNI TRUGLIO (Sant’Agata di Esaro, CS, 25/11/1959), generale dell’Arma dei carabinieri; nel giugno scorso ha assunto l’incarico di comandante del Comando interregionale carabinieri “Culqualber”, organo di direzione territoriale dell’Arma della Legione carabinieri Calabria e Sicilia con sede a Messina. La denominazione Culqualber richiama la battaglia combattuta nel 1941 in Abissinia (oggi Etiopia) contro gli inglesi e durante la quale i carabinieri si distinsero per il loro coraggio. Il generale Truglio ha una vasta esperienza nazionale e internazionale; nel suo curriculum figurano prestigiosi incarichi di comando in Italia e all’estero, fra cui quelli di missioni militari internazionali di pace sotto l’egida di ONU, NATO, UE. MARIA TRUGLIO, studiosa italo-americana, docente di italiano e Studi sulle donne, di genere e sulla sessualità presso la Pennsylvania State University. Ha conseguito la laurea alla Wesleyan University nel 1992 e il dottorato di ricerca alla Yale nel 2001; i suoi interessi di ricerca includono, oltre alla letteratura italiana del XIX e XX secolo, la letteratura per l’infanzia e le metodologie critiche, in particolare la psicoanalisi, la semiotica e il post-strutturalismo. Oltre ad un suo importante lavoro su Pascoli e sugli scrittori gotici italiani, la dottoressa Truglio ha pubblicato articoli su Primo Levi, sui libri per bambini di Annie Vivanti, su Umberto Eco, Eugenio Carmi ed Eugenio Cherubini; ha contribuito con un saggio al volume “Insegnare Pinocchio” della Modem Language Association. Il suo attuale progetto di libro esplora la letteratura per l’infanzia in Italia dall’Unità fino all’ascesa al potere del Fascismo (1860/1922) e il tema dell’emigrazione nei testi per l’infanzia.

Caniglia

(come Maria Caniglia, soprano)

Caniglia dovrebbe derivare da un soprannome originato dal termine latino “canilia” (crusca del grano), utilizzato per indicare il nutrimento per cani, equini, suini, altri animali. In dialetto siciliano, “canigghia” indica “quello che si dà ai cani”. Il soprannome è riferito forse a famiglia capostipite proprietaria di gran numero di cavalli o dedita alla produzione e/o commercializzazione di tale prodotto. Il cognome ha un grosso ceppo in Sicilia, nel Catanese (Catania, Palagonia, Misterbianco, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Scordia, Paternò, Riposto, Acireale, Viagrande, ecc.), nel Siracusano (Carlentini, Lentini, Sortino, Francofonte, Avola, Siracusa, ecc.), nell’Ennese (Troina, Nicosia, Agira), nel Palermitano (Palermo, Cerda, Cinisi), nel Trapanese, nell’Agrigentino; ha ceppi consistenti in Puglia (Brindisino, Tarentino), in Campania (nel Napoletano), in Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Calabria, Veneto, Marche, Emilia-Romagna.

Riferimenti storici e personaggi. Tracce di questa cognominizzazione si trovano a Mesagne (Brindisi) fin dalla seconda metà del 1600. Una famiglia Caniglia pugliese, probabilmente originaria di Brindisi, nel XVII secolo ebbe dimora a Francavilla e fu annoverata fra le feudatarie di tale città dove si distinse per aver dato i natali a diversi uomini illustri. MARIA CANIGLIA (Napoli 5/5/1905 – Roma 16/4/1979). Soprano, fra i maggiori soprani drammatici degli anni Trenta e Quaranta; cantò a fianco dei più grandi artisti del suo tempo, fra cui Beniamino Gigli e Gino Bechi e con essi, in particolare, formò un terzetto molto popolare negli anni Quaranta. Si misurò con il repertorio verdiano (Rigoletto, Il trovatore, La traviata, Aida, Otello, ecc.), con l’opera verista (Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Umberto Giordano, Francesco Cilea, Giacomo Puccini, ecc.), ma anche con il repertorio moderno (Franco Alfano, Ottorino Respighi, ecc.); si esibì nei maggiori teatri europei, Parigi, Salisburgo, Berlino, Bruxelles, Londra, ma anche in Sudamerica, a New York. Nella sua carriera ebbe sempre al suo fianco il marito Pino Donati, violinista, compositore, direttore d’orchestra e sovrintendente a Verona, Lisbona, Bologna, direttore artistico a Chicago, Firenze, ecc. FEDERICA CANIGLIA (Brindisi 1987), laureata in Scienze filosofiche presso l’Università “Aldo Moro” di Bari, collabora con diverse testate giornalistiche e blog e si occupa principalmente di cultura e comunicazione sociale. Ha svolto diverse esperienze professionali nel campo della progettazione, promozione e gestione di eventi culturali; ha coordinato gli incontri per il Mese della Memoria e per la prima edizione della rassegna “Aperitivi filosofici”. I suoi interessi sono rivolti principalmente verso la storia del Novecento e la filosofia applicata al linguaggio dei media. Ha pubblicato vari articoli su “pubblicità televisiva” e sulla Shoah; ha pubblicato un saggio dal titolo “Lo sguardo del grande schermo. La filosofia sul set di Vittorio De Sica”, per il quale ha ricevuto la Menzione d’Onore della giuria al Premio Nazionale di Letteratura e Teatro “Nicola Martucci – città di Valenzano”.

Panepinto

(come Lorenzo Panepinto, sindacalista, fondatore del Fascio di Santo Stefano Quisquina)

Il cognome Panepinto (forma contratta Pampinto) nasce da un soprannome originato dal termine “pane pinto”, cioè pane scuro, pane dozzinale, scadente (contrapposto a “pane bianco”), e riferito ad un capostipite di cui non si aveva, evidentemente, buona opinione. Si tratta di un cognome tipicamente siciliano diffuso in varie province, nel Palermitano (Palermo, Valledolmo, San Giuseppe Jato, Caccamo, San Cipirello, Alia, Trabia, Santa Cristina Gela, Lercara Friddi, Bagheria, Misilmeri, Capaci, Termini Imerese, ecc.), nell’Agrigentino (San Giovanni Gemini, Casteltermini, Bivona, Cammarata, Alessandra della Rocca, Ribera, Agrigento, ecc.), nel Nisseno (Caltanissetta, Marianopoli, Bompensiere, ecc.), nel Catanese (Misterbianco, Ramacca, Santa Maria di Licodia), nel messinese (Messina, Barcellona Pozzo di Gotto). Con piccoli gruppi i Panepinto sono presenti anche in altre regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. GIOVANNI PANEPINTO (Bivona 8/11/1961), deputato regionale del PD per tre legislature, dalla XIV alla XVI. Laurea in giurisprudenza, segretario comunale, è un politico di lungo corso: è stato consigliere comunale di Bivona dal 1983 al 1993, sindaco dal 1993 al 2002. Dal 2007 è stato rieletto primo cittadino del suo paese, carica che ha tenuto fino al 2017. LORENZO PANEPINTO (Santo Stefano Quisquina 4/1/1865 – 16/5/1911), insegnante elementare, socialista, sindacalista; nel 1893 fu il fondatore del Fascio siciliano di Santo Stefano Quisquina, direttore del giornale “La Plebe” e membro del Comitato della Federazione Regionale Socialista. Lorenzo aveva promosso il sistema delle “affittanze collettive” che permetteva ai contadini di affittare direttamente dai proprietari i latifondi saltando l’intervento degli intermediari mafiosi. I Fasci, grande movimento di rivendicazione salariale e sindacale dei contadini e dei minatori, vennero repressi nel sangue dal governo Crispi e Lorenzo Panepinto fu ucciso sotto casa con due colpi di fucile. IGNAZIO PANEPINTO (1937/1994), imprenditore, titolare a Bivona di un impianto di calcestruzzo fu assassinato il 30/5/1994, tra le pietre della sua cava, con tre colpi di lupara. La cava rimase chiusa e abbandonata per circa quattro mesi. Poi, a settembre, CALOGERO PANEPINTO (1940/1994), fratello di Ignazio, decise di riprendere l’attività del fratello nella cava di cui era contitolare. Il 19 settembre 1994, seconda giornata di lavoro, Calogero arriva in auto davanti ai cancelli della fabbrica, con lui c’è un operaio, Francesco Maniscalco, 41 anni, di Santo Stefano di Quisquina, e suo figlio, Davide Panepinto di 17 anni. Una Croma si accosta ai cancelli, scendono tre killer e sparano contro i tre uomini, uccidono Calogero e il suo operaio, feriscono a morte il giovane Davide, che si salva perché ritenuto morto come gli altri. I Panepinto e Maniscalco: vittime “senza storia” della mafia.