L'origine dei cognomi Sammartino, Tudisco, Maniscalco, Iudica

Sammartino

Il cognome Sammartino ha alla base il nome Martino che continua il cognomen latino dell’ultima età repubblicana Martinus, con il significato originario di “sacro, dedicato al dio Marte”. Il nome ebbe larghissima diffusione e fortuna in Italia e in Europa per il prestigio e il culto di San Martino di Tours, morto nel 397, uno dei santi più popolari soprattutto per la tradizione che vuole che Martino, guardia imperiale a cavallo, tagliò il suo mantello e ne dette metà ad un povero. Ma alcuni cognomi derivati da Martino possono riflettere non il nome ma toponimi da esso formati: San Martino, frazione del comune di Monte San Pietro (BO), frazione del comune di Siena, San Martino in Strada, comune in provincia di Lodi, San Martino, frazione del comune di Spadafora (ME), ecc. In Sicilia Sammartino è diffuso nell’Agrigentino (Agrigento, Raffadali, Aragona, Canicattì, Porto Empedocle, San Giovanni Gemini, Ravanusa, ecc.), nel Nisseno (Gela, Niscemi, Sommatino, Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, ecc.), nel Catanese (Grammichele, Catania, Licodia Eubea, Paternò, Bronte, Ragalna, ecc.), nell’Ennese (Villarosa, Pietraperzia, Leonforte, ecc.), nel Messinese (Giardini Naxos, Messina, Milazzo, ecc.), nel Palermitano (Misilmeri, Palazzo Adriano, ecc.), nel Siracusano (Francofonte, Siracusa, ecc.). Oltre che in Sicilia e in Campania (dove è maggiormente rappresentato), Sammartino è noto in Lombardia, Lazio, Piemonte, Molise, Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Abruzzo, Veneto.

Riferimenti storici e personaggi. La famiglia Sammartino, nobile e antichissima, secondo lo storico Villabianca, proviene da un Raimondo Sammartino della Guascogna, signore di Miger e Tourpes; in Sicilia il casato fu portato da un Antonio Sammartino “ai servigi militari di re Pietro e di lui maggior cameriere”. LUCA ROSARIO LUIGI SAMMARTINO (Catania 21/2/1985), odontoiatra, deputato regionale; è all’ARS da dieci anni: eletto per la prima volta nel 2012 con l’UDC e poi passato al Partito Democratico, a Italia Viva, il 25 settembre scorso, tra le file della Lega di Salvini (campione di preferenze in Sicilia, più di 20 mila). Nell’attuale governo Schifani è assessore all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, vice presidente della Regione, segretario del Gruppo parlamentare Prima l’Italia-Lega Salvini premier. GIUSEPPE SAMMARTINO (Napoli 1720 – 12/12/1793), scultore, uno dei principali scultori virtuosi del ‘700, noto soprattutto per la scultura del “Cristo Velato” della Cappella di Sansevero di Napoli. Il successo di quest’opera garantì allo scultore numerose commissioni tra la Campania e la Puglia; i suoi lavori più significativi, si trovano a Napoli, Taranto, Monopoli, Foggia, Martina Franca, San Severo. Un posto di rilievo della produzione presepiale sammartiniana occupa il gruppo della “Natività” oggi conservato al Bayerisches Nationalmuseum di Monaco. CLAUDIO SAMMARTINO (Catania 1954), già prefetto della Repubblica; ha maturato la sua esperienza nelle prefetture di Savona, Taranto, Reggio Calabria, Catania. Ha ricoperto l’incarico di commissario dello Stato presso la Regione Siciliana. Nella sua lunga carriera si è occupato di strategie e pianificazione di sicurezza, ordine pubblico, protezione e difesa civile. Nel 2019, il prefetto di Catania Claudio Sammartino decise di celebrare la Festa della Repubblica del 2 giugno, con un concerto di musica sinfonica con l’orchestra del Teatro Massimo Bellini, in una delle zone più difficili della città etnea, il Fortino, piazza Palestro: messaggio significativo a tutta la Comunità catanese e alle istituzioni. La risposta fu emozionante, la gente del quartiere apprezzò molto l’iniziativa.

Tudisco

Tudisco è una variante dialettale del cognome Tedeschi che risale al germanico “theudisk” o theodisck”, formato da “theuda- “(popolo, come comunità etnica e territorio) e dal suffisso “-isk”, con valore derivativo etnico. Con il significato, quindi, di “appartenente alle popolazioni tedesche, della Germania”, e riferito a lavoratori e maestranze che giungevano in Italia, ma anche a caratteristiche fisiche come il colore dei capelli. Altre varianti di Tedeschi sono: Tedesco, Todesco, Todesca, Todisco, ecc.; derivati e alterati: Todeschini, Todeschino, ecc. Tudisco è frequente in Sicilia, in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; è noto anche in Piemonte, Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, ecc.; in Sicilia, in particolare, è diffuso nel Catanese (Catania, San Giovanni La Punta, Gravina di Catania, Misterbianco, Mascalucia, Tremestieri Etneo, Raddusa, Aci Castello, Aci Sant’Antonio, Sant’Agata Li Battiati, Belpasso, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Cefalù, Lascari, Bagheria, Partinico, Villabate, Monreale, ecc.), nell’Agrigentino (Calamonaci, Licata, Ribera, ecc.), nel Messinese (Taormina, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, ecc.), nel Trapanese (Mazara del Vallo, Marsala, Trapani, ecc.), nell’Ennese (Piazza Armerina, Aidone, Enna, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. A Catania si ricorda una nobile famiglia Tudisco che, intorno al 1400, ebbe come capostipite un Riccardo, cavaliere germanico nominato da Enrico VI, che ebbe la signoria dei castelli di Palermo e San Basilio, oltre ad essere castellano di Mazara; un Nicolò de’ Tudeschi (o De Tudischis) fu arcivescovo e cardinale di Palermo dal 1435 al 1445. ANDREA TUDISCO, bambino romano, curioso, estroverso, intelligente, socievole, che all’età di cinque anni (era nato nel 1987) si trovava ricoverato in ospedale perché affetto da leucemia linfoblastica. Un giorno Andrea chiese alla madre Fiorella di aiutare la mamma di un altro bambino, ricoverato nel letto accanto al suo, che dormiva da mesi in una sedia a sdraio. Fiorella diede a quella signora, che veniva da lontano, la possibilità di riposare a casa loro. Da quel momento l’abitazione della famiglia Tudisco diventò un punto di riferimento per tanti altri genitori di piccoli ricoverati perché si era creata una rete di solidarietà fra gli amici di famiglia disposti ad aiutare e sostenere le famiglie dei bambini ricoverati, costrette a stare lontano dai loro paesi d’origine. Andrea Tudisco morì improvvisamente nell’agosto del 1997, all’età di 10 anni: i suoi genitori, Fiorella e Nicola, sostenuti da un gruppo di amici, decisero di non disperdere quella esperienza e fondarono l’Associazione di Volontariato onlus “Andrea Tudisco” che ancora oggi sostiene coloro che soffrono e lottano per la vita. GIUSEPPE TUDISCO (Catania 27/2/1903 – 27/3/1982), politico, esponente della Democrazia Cristiana, fu deputato della Repubblica Italiana nella prima Legislatura (1948/1953): fu componente della IV Commissione permanente “Finanze e Tesoro”. Già vice direttore della Banca di Sicilia, fu anche ispettore per la Sicilia dell’Associazione Nazionale Casse Rurali. GIULIA TUDISCO (Roma 31/3/1997), cantante e chitarrista impegnata in vari generi musicali; si esibisce sia nel Regno Unito che in Italia.

Maniscalco

Maniscalco è cognome epanghelmatico, derivato, cioè, da nome di mestiere: esso, infatti, è legato al mestiere di maniscalco, artigiano che esercita l’arte della mascalcia (che ferra i cavalli), probabilmente attività esercitata dal capostipite. Può essere riferito anche a chi ha responsabilità di scuderie padronali. Cognome tipico della Sicilia occidentale, è diffuso nell’Agrigentino (Sciacca, Burgio, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula, Sambuca di Sicilia, Licata, Montallegro, Palma di Montechiaro, Agrigento, Lucca Sicula, Ravanusa, Canicattì, ecc.), nel Nisseno (Gela, Sutera, Caltanissetta, Resuttano, Mussomeli, ecc.), nel Palermitano (Palermo, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Chiusa Sclafani, Corleone, Bisacquino, Lascari, Casteldaccia, Carini, Monreale, Misilmeri, Contessa Entellina, Campofiorito, Cefalù, Campofelice di Roccella, Giuliana, Isole delle Femmine, Altofonte, ecc.), nel Trapanese (Mazara del Vallo, Poggioreale, Trapani, Calatafimi, Petrosino, Campobello di Mazara, Erice, Paceco, ecc.), nel Catanese (Gravina di Catania, Mascalucia, Caltagirone, Ramacca, ecc.), nel Messinese (Barcellona Pozzo di Gotto, Santo Stefano di Camastra, Acquedolci, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Rosolini, Floridia, Priolo Gargallo, ecc.). Il cognome è attestato, inoltre, in Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Friuli-Venezia Giulia.

Riferimenti storici e personaggi. La famiglia Maniscalco visse con gli splendori della nobiltà sotto i normanni, nei regni di Napoli e di Sicilia: essa fu rappresentata da personaggi illustri ed ebbe il titolo di barone. FABIO MANISCALCO (Napoli 1/8/1965 – 1/2/2008), archeologo, studioso della salvaguardia dei beni culturali soprattutto nelle aree di guerra. È morto nel 2008, a soli 42 anni per un adenocarcinoma al pancreas causato dalla esposizione per tanti anni ad uranio impoverito, vittima come tanti della cosiddetta “sindrome dei Balcani”, epidemia di cui si ammalarono molti militari impegnati, alla fine degli anni ’90, nelle missioni di “peacekeeping” nella ex Jugoslavia: pare che abbia colpito più di settemila persone di cui 372 decedute. Fabio da archeologo si occupava delle problematiche del patrimonio culturale ad ampio raggio, dai bombardamenti del Terzo Reich nella seconda guerra mondiale, alla situazione balcanica, dalla distruzione dei resti archeologici di Cipro ai danni perpetrati contro i beni culturali dell’Iraq, della Palestina, della striscia di Gaza, delle zone martoriate dell’Afghanistan, dell’Algeria, del Libano, della Valle di Katmandu, dei templi di Lhasa, e tanti altri. Si occupava, inoltre, della spoliazione del patrimonio operata dal mercato clandestino e dalle archeomafie, fino ai furti e saccheggi di opere d’arte di ogni genere. SALVATORE MANISCALCO (Messina 1813 – Marsiglia 1864), funzionario di polizia del Regno delle Due Sicilie, fece rapida carriera per capacità e per la sua devozione al regime borbonico; operò con severità e fermezza per mantenere il controllo borbonico nell’isola; creò un corpo di polizia con personale siciliano. Dopo l’arrivo di Garibaldi in Sicilia e la caduta di Palermo, si recò a Napoli e quindi a Marsiglia. GIUSEPPE MARIA MANISCALCO (Alessandria di Sicilia 2/6/1783 – Caltagirone 10/4/1855) vescovo di Avellino dal 1844 al 1954, poi terzo vescovo di Caltagirone fino alla morte. CLAUDIO MANISCALCO (Molin, Germania 18/8/1962), attore, doppiatore, produttore teatrale tedesco. Sua madre è una cantante tedesca, suo padre un poliziotto italiano. Molto attivo nel cinema e in teatro.

Iudica

Iudica è cognome toponimico, derivato dal nome del monte Iudica, località posta nella zona centrale della provincia di Catania, vicino sia all’Ennese che al Nisseno. Il cognome è specifico del Catanese e della vicina area nissena; è diffuso nel Catanese (Catania, Caltagirone, Grammichele, Gravina di Catania, Mascalucia, Mirabella Imbaccari, Scordia, Belpasso, Maletto, Acireale, Tremestieri Etneo, Ramacca, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Palazzolo Acreide, Lentini, Priolo Gargallo, ecc.), nel Nisseno (Niscemi, Gela, Santa Caterina Villarmosa, ecc.) nel Palermitano (Palermo, Trabia, ecc.). Altre regioni italiane registrano la presenza di famiglie Iudica: Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Calabria, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Famiglia di antica nobiltà fra i cui personaggi illustri vengono ricordati: un Ferdinando, che fu segretario referendario della segreteria del regno di Sicilia 1783, un Simone, vescovo di Tellete in partibus, ciantro (primo cantore) della Cappella Palatina di Palermo, un Salvatore, dottore in leggi, e altri. (cfr. Il portale del sud). GIOVANNI IUDICA (Lecco 21/4/1944), professore emerito di Diritto civile nell’Università Bocconi di Milano; è stato, fin dalla sua fondazione, direttore della Scuola di Giurisprudenza. Ha insegnato Diritto privato presso l’Università di Pavia e di Bergamo e Diritto civile presso l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma. La sua attività accademica ha varcato i confini nazionali: nel 2005 ha ricevuto la laurea “honoris causa” dall’Università di Parigi dove ha insegnato in qualità di “professeur invité”; ha ricevuto il Premio alla carriera accademica dell’Università di Barcellona; è stato “visiting professor” in diverse Università americane; è membro onorario di Diritto comparato dell’Università San Paolo in Brasile. Numerose. Le sue pubblicazioni scientifiche e ricca la sua attività editoriale. GABRIELE IUDICA (Palazzolo Acreide 9/8/1760 – 3/5/1835) archeologo e mecenate: ereditò dal padre il titolo baronale del feudo di Baulì nel 1797. Conseguita la laurea “in utroque iure” (diritto civile e diritto canonico), esercitò l’attività di giudice civile; fece parte, nel 1821, della Commissione di Siciliani presso il Parlamento di Napoli e fu anche deputato provinciale. La sua passione per l’archeologia e la sua attività di scavo portò alla scoperta della città di Akrai, una sub-colonia greca fondata in Sicilia dai Siracusani nel 663 a.C.; sorgeva nei pressi dell’attuale Palazzolo Acreide. Gli scavi furono condotti a sue spese su terreni da lui acquistati e predispose un’ala del suo palazzo per la creazione di un museo con tutti i reperti archeologici da lui ritrovati (Wikipedia). Nel 1815 venne nominato regio custode delle antichità del Distretto di Noto e, due anni dopo, ricevette l’incarico di sovrintendente in alcuni scavi condotti nei territori di Caltagirone e Modica. Sua pubblicazione: “Le antichità di Acrai scoperte, descritte ed illustrate” (1819). GIAMPIERO IUDICA (Milano 29/8/1969), attore e regista con una vasta attività nel cinema, nel teatro, in TV; fra i suoi ultimi film ricordiamo: “Perfetta illusione”,2022; “Time is Up”, 2021; “Passeggiata Notturna”, 2020; “Un viaggio indimenticabile”, 2018; “Succede”, 2018. GIANCARLO JUDICA CORDIGLIA (Torino 30/9/1971), attore e drammaturgo attivo in TV, cinema e teatro. In TV dal 1999 è stato nel cast della Melevisione, programma quotidiano per bambini trasmesso sui RAI 3 fino al 2010 e su RAI Yojo dal 2011 al 2015. Degna ni nota la sua esperienza radiofonica come speaker e doppiatore radiofonico.