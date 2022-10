L'origine dei cognomi Cortese, Trovato, Gemmellaro e Piro

Renato Cortese

L'origine dei cognomi Cortese, Trovato, Gemmellaro e Piro a cura di Francesco Miranda

Cortese

(come Renato Cortese, ex questore di Palermo, cittadino onorario della città).

Alla base del cognome Cortese sono i tanti toponimi formati o derivati da “corte” (in latino curtis), insediamento rurale caratteristico dell’Alto Medioevo e costituito da un fondo principale e da fondi annessi coltivati da servi, liberi o semiliberi; gli etnici e gli aggettivi come “curtense, cortense, cortese, cortigiano, cortesano”, sono documentati e poi cognominizzati fin dall’XI secolo a Genova, Firenze e in altre parti d’Italia. Cortese, cognome panitaliano, è oggi diffuso soprattutto in Piemonte, Campania, Calabria, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Puglia, Liguria, ed anche, in Toscana, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata. In Sicilia Cortese è pù frequente nel Messinese (Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Lipari, San Fratello, Militello Rosmarino, Milazzo, Falcone, Nizza di Sicilia, Castell’Umberto, Sant’Agata Militello, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Trabia, Partinico, Alia, Cinisi, Caccamo, Cefalù, Caltavuturo, Ciminna, Altofonte, ecc.), nel Catanese (Adrano, Catania, Castel di Judica, Misterbianco, Mascalucia, Trecastagni, Gravina di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Paternò, ecc.), nell’Agrigentino (Ribera, Lucca Sicula, Caltabellotta. Palma di Montechiaro, Agrigento, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Lentini, Carlentini, Augusta, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. VALENTINA CORTESE (Milano 1/1/1923 – 10/7/2019), attrice cinematografica e teatrale; esordì nel cinema nel 1941 partecipando a numerosi film fra cui “Roma, città libera” (1948), “Le amiche” (1955), “Giulietta degli spiriti” (1965), “La nuit américaine” (1973), “Blue tango” (1987), “Storia di una capinera” (1993). Lavorò con numerosi registi, tra cui Vittorio Cottafavi, Franco Rossi, Federico Fellini, Vittorio Caprioli, Mario Monicelli, Mauro Bolognini, Michelangelo Antonioni, Luigi Zampa, Alessandro Blasetti, ed altri. La sua filmografia è ricca di circa 100 film, la sua teatrografia meno ricca ma non meno significativa; lavorò molto anche in televisione. Tra i suoi numerosi riconoscimenti va ricordata la sua candidatura al Premio Oscar 1975 come “migliore attrice non protagonista per il film “Effetto notte”. Venne considerata un’eccellente attrice capace di dare il meglio soprattutto nelle vesti di donne perdute e schernite dalla vita. Fu apprezzata a tal punto che l’industria cinematografica hollywoodiana la pose accanto a grandi attori come James Stewart, Spencer Tracy, Ava Gardner, Humphrey Bogart, Rossano Brazzi. RENATO CORTESE (Santa Severina, Crotone 10/12/1964), ex questore di Palermo. Prima di guidare la questura, da dirigente della Sezione catturandi della Polizia di Stato, aveva assicurato alla giustizia boss come Bernardo Provenzano, Enzo e Giovanni Brusca, Pietro Aglieri, Gaspare Spatuzza e altri. Poi per presunte irregolarità nell’espulsione di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, e della loro figlia Alva, era stato condannato in primo grado dai giudici di Perugia: finalmente, dopo due anni, nel mese di giugno scorso, i giudici riconoscono la regolarità dei fatti e Cortese viene assolto e riabilitato. Palermo, da sempre solidale e a lui grata, si è stretta attorno al superpoliziotto e il sindaco Lagalla lo ha accolto nella “Sala delle Lapidi” del Comune e, alla presenza delle autorità cittadine e di un folto pubblico, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. NINO CORTESE (Perugia 25/9/1986 – Napoli 7/2/1972), storico e accademico. Insegnò a Messina, Palermo, Pavia e, dal 1941, Storia del Risorgimento a Napoli. Fu vicepresidente dell’Istituto per la Storia del Risorgimento e curò l’Opera omnia di Francesco De Sanctis (15 volumi). Di area crociana, pubblicò un importante saggio, “Storia politica d’Italia e Storia del regno di Napoli”.

Trovato

(come Gerardina Trovato, cantautrice)

Trovato è uno dei tanti cognomi dati da comunità religiose a bambini abbandonati o trovati; l'italiano “trovatelli” viene infatti usato per definire lo stato dei bambini abbandonati alla nascita. È un cognome ampiamente diffuso in Sicilia, in tutte le province, in particolare nel Catanese (42 comuni fra cui, Catania, Acireale, Giarre, Aci Catena, Paternò, San Giovanni la Punta, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, Riposto, Adrano, Aci Sant’Antonio, Mascalucia, Belpasso, Mascali, Caltagirone, Aci Castello, Trecastagni, Viagrande, San Gregorio di Catania, Calatabiano, Militello Val di Catania, ecc.), nel Messinese (43 comuni, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Santa Teresa Riva, San Filippo del Mela, Terme Vigliatore, Monforte San Giorgio, Casalvecchio Siculo, Castroreale, San Salvatore di Fitalia, Torregrotta, Milazzo, Giardini Naxos, Acquedolci, Spadafora, Savoca, Falcone, Sant’Agata di Militello, Rodi Milici, Taormina, San Teodoro, Pagliara, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Balestrate, Bagheri, Lercara Friddi, Villabate, Cefalù, Monreale, Gangi, Borgetto, Partinico, ecc.), nell’Ennese (Troina, Nicosia, Regalbuto, Aidone, Enna,

Valguarnera Caropepe, Leonforte, Centuripe, ecc.), nel Ragusano (Scicli, Vittoria, Ragusa, ecc.), nel Siracusano (Siracusa, Avola, Lentini, , Augusta, Francofonte, Carlentini, Priolo Gargallo, Rosolini, ecc.); ha nuclei consistenti in regioni italiane come Lombardia, Calabria, Piemonte, Lazio, Toscana e presenze varie nelle altre regioni.

Riferimenti storici e personaggi - GERARDINA TROVATO (Catania 27/5/1967) – cantautrice italiana presente nel mondo canoro italiano dal 1993 quando al Festival di Sanremo, categoria Nuove Proposte, debuttò con la canzone “Ma non ho più la mia città”, sponsorizzata dalla casa discografica Sugar di Caterina Caselli e piazzatasi al 2^ posto dietro Laura Pausini. Nel 1994 duettò con Andrea Bocelli al Festivalbar all’Arena di Verona con il brano “Vivere”, (20 milioni di dischi in tutto il mondo), poi compreso del CD “Romanza” di Bocelli. Nel 2000 la seconda partecipazione al Festival di Sanremo e un sesto posto con “Gechi e vampiri”: poi un susseguirsi di grandi successi. Nel 2009 ha vinto il disco d’oro, come migliore cantautrice italiana, al Premio Music For Children Italia, a Chiasso (TO), “per la qualità dei testi e per il suo amore e la sua disponibilità nel confronti dei temi legati all’infanzia disagiata”. Da alcuni anni è uscita dalle scene, in profonda crisi per problemi di salute e per condizioni economiche disagiate. MIRKO TROVATO (Pomezia 13/2/1999), attore, celebre per la sua partecipazione alle serie televisive “Braccialetti rossi” (dal 2014 per tre stagioni), “Lontano da me” (2015), “Baby” (dal 2018 per tre stagioni, ispirato allo scandalo

delle baby squillo dei Parioli), “L’isola di Pietro” (2019); e per la sua partecipazione, al cinema, ai film “Non c’è campo”, per la regia di Federico Moccia (nel 2017 a fianco di Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi), “Un nemico che ti vuole bene” regia di Denis Rabaglia (2018), “Restiamo amici”, regia di Antonello Grimaldi” (2019). ROBERTO TROVATO (Alessandria 15/4/1957), bibliografo, è uno dei più illustri studiosi, ricercatori e docenti italiani di teatro. È professore associato di Drammaturgia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova, nel corso di laurea in Lettere e nel corso del DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo). È autore di circa 150 studi sui momenti, figure e aspetti del teatro italiano fra ‘500 e ‘900. Ha scritto, la prefazione di testi di numerosi noti autori e, fra le tante sue opere, il volume “Teatro comico del Cinquecento”, e l’opera “Il gesto sulla parola. Teatro e drammaturgia dalla Grecia classica al Cinquecento. Testi, spazi, interpreti e pubblico”.

Gemmellaro

(come Carlo Gemmellaro, medico, naturalista, e geologo)

Gemmellaro e le tante sue varianti (Geminiani, Gimmillaro, Gemellaro, Gemignani, Gimignani, Zenelli, Zenella, Zemello, Jemmolo, Iemmoli, Iemmélli, Jemolo, ecc.) derivano da nomi propri e comuni di persona medievali, oggi in disuso: Gemello, Gemini, Giminiano, ecc. sostenuti dal culto di vari santi omonimi (San Gemino, San Gemini, San Gemello), ma anche da toponimi toscani (San Gimignano ed altri). Hanno come base il termine “gemello”, in latino “gemellus”, diminutivo di “geminus”, con il significato di doppio, nato nello stesso parto, “gemellare”. Gemmellaro è cognome decisamente siciliano con poche famiglie sparse a macchia di leopardo in molte regioni italiane (Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, ecc. In Sicilia è diffuso soprattutto nel Catanese (Catania, Paternò, Nicolosi, Belpasso, Adrano, Misterbianco, Mascalucia, Bronte, Gravina di Catania, Aci Catena, ecc.), nel Messinese (Santa Domenica Vittoria, Taormina, Messina, Capo d’Orlando, ecc.), nel Palermitano (Palermo, Ficarazzi, Villabate, Casteldaccia, ecc.), nell’Ennese (Nicosia), nel Siracusano (Francofonte), nell’Agrigentino (Isole Pelagie).

Riferimenti storici e personaggi. Tracce di questa cognominizzazione si trovano nell’XI secolo in Calabria con un Joannis Gemellaris, dato che contrasta con l’affermazione che l’origine di Gemmellaro sia legata al toponimo Monte Gemmellaro, del Comune di Nicolosi, nel fianco meridionale dell’Etna. Il rilievo, che si è formato nel corso dell’eruzione del 1886, e che consiste in un cono avventizio il cui punto più alto raggiunge i 1500 metri, fu intitolato allo scienziato Carlo Gemmellaro. La famiglia Gemmellaro di Catania conta ben quattro scienziati, due fratelli (Carlo e Mario) e i loro figli (Gaetano e Mariano), tutti naturalisti e vulcanologi. CARLO GEMMELLARO (Nicolosi 14/11/1787 – Catania 22/10/1866), medico, naturalista e geologo, professore all’Università di Catania. Fu un enciclopedico: studiò la fauna del mare di Catania, la flora dell’Etna, la stratificazione della Sicilia, la Piana di Catania, elaborò una delle prime carte geologiche della Sicilia; diventò vulcanologo, scrisse di artisti, storici, letterati, di monumenti catanesi, di pittura classica; si occupò della storia di Acireale, del Porto di Ulisse, di musica moderna. Fu anche umanista: scrittore, poeta e drammaturgo, scrisse, fra l’altro, il “Martirio di Sant’Agata”, dramma in versi dedicato alla Patrona della sua città. Fu rettore dell’Ateneo catanese, membro dell’Accademia Gioenia di Catania, dell’Accademia dei Lincei di Roma e di altre accademie europee. Viaggiò molto e per sette anni fu al seguito dell’Armata Britannica impegnata contro Napoleone. MARIO GEMMELLARO (Nicolosi 20/7/1773 – 12/4/1939), studioso di storia naturale, fisica e meteorologia, fu celebre vulcanologo. Con i suoi studi dimostrò che il Monte Etna è in realtà un agglomerato di vulcani. Membro onorario dell’Accademia Gioena di Scienze naturali e di altre prestigiose Accademie, tenne contatti con l’Accademia delle Scienze di Berlino. Nella sua casa di Nicolosi ospitò molti uomini illustri come Brydone, Alessandro Dumas padre. Nel 1823, in compagnia dell’inglese John Marshall, scese nella “Grotta delle colombe”, una delle bocche dell’eruzione del 1669, spingendosi fino a 120 metri di profondità sotto i monti Rossi. Il suo più grande merito fu quello di aver tracciato la strada per le future osservazioni sistematiche dell’Etna. GAETANO GIORGIO GEMMELLARO (Catania 24/2/1932 – Palermo 16/3/1904), figlio di Carlo Gemmellaro, geologo, naturalista, paleontologo, politico. Fu professore straordinario di geologia e mineralogia presso l’Università di Catania e rettore dell’Università di Palermo per vari anni, in due periodi; fu presidente della Società Geologica Italiana, creò la prima collezione universitaria di geologia e paleontologia e fondò nel 1866 a Palermo il museo che porta il suo nome. Nel 1860 si unì ai garibaldini e prese parte agli scontri di Catania, assieme al fratello Ferdinando. Fu senatore del Regno d’Italia nella XVIII Legislatura. MARIANO GEMMELLARO (Palermo 1879/1921), geologo e paleontologo, condusse a Santa Ninfa, TP, gli studi sulla morfologia carsica, Fu professore di Geologia all’Università di Palermo e direttore del Museo geologico Gemmellaro.

Piro

(come Pietro Piro, sociologo, saggista, fondatore della Biblioteca “Veni Creator Spiritus”)

Piro dovrebbe derivare da un soprannome originato dal termine greco “pirrus” (fuoco), riferito ad una persona rosso di capelli o che si infiammava facilmente: propenso cioè all’ira. Ma potrebbe derivare da modificazioni dialettali del nome personale Pietro o, trattandosi di cognome tipico del meridione, dal termine dialettale siciliano “piro” che significa “pera” (cfr. Vito Blunda, Supposte origine dei cognomi in Sicilia). Il cognome è diffuso soprattutto in Calabria, Sicilia, Campania e, con minore frequenza, in Puglia,

Lombardia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Basilicata, Liguria, Sardegna. In Sicilia è attestato nell’Agrigentino (Siculiana, Cattolica Eraclea, Porto Empedocle, Agrigento, Cammarata, ecc.), nel Catanese (Catania, Acireale, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Giarre, Mascalucia, ecc.), nel Messinese (Mistretta, Capizzi, Venetico, Spadafora, Santo Stefano di Camastra, Messina, San Filippo del Mela, ecc.), nel Palermitano (Castelbuono, Palermo, Monreale, Petralia Sottana, Pollina, Campofelice di Roccella, ecc.), nell’Ennese (Aidone, Valguarnera Caropepe, Nicosia, ecc.), nel Trapanese (Campobello di Mazara, Marsala, Trapani, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. PIETRO PIRO (Termini Imerese 7/10/1978), sociologo, saggista, responsabile ricerca e sviluppo dell’Area Sociale e Formativa dell’Opera Don Calabria, il presbitero italiano fondatore delle congregazioni dei Poveri Servi e delle Povere Serve della Divina Provvidenza, proclamato santo da papa Giovanni Paolo II nel 1999. Piro ha fondato la Biblioteca “Veni Creator Spiritus”, centro di lettura di Termini Imerese basato sulla pratica del dono e della condivisione: quest’anno la Biblioteca ha regalato a tutti gli studenti del primo anno delle scuole superiori un libro; un libro posto “dentro un sacchetto del pane, come invito alla lettura e come compagno di vita”. Il sociologo, nell’ottobre del 2021, è stato nominato dall’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, membro dell’équipe diocesana per il Sinodo, gruppo composto da presbiteri, religiosi e laici che coordinerà i lavori sinodali. Le sue ultime pubblicazioni sono: “L’uomo nell’ingranaggio”, 2019, “Perdere il lavoro, smarrire il senso: esperienze educative e altri saggi di sociologia”,2018, “Desiderio di volti. Scritti d’occasione”, 2017, “Auschwitz è ancora possibile? Temi e argomenti per un pensare civile”,2016. FRANCO PIRO (Gela 10/8/1951), dottore in Scienze politiche, bancario, deputato della Repubblica Italiana nella XV Legislatura per il partito La Margherita, L’Ulivo, Partito Democratico. Precedentemente era stato deputato all’ARS per tre Legislature (X-XI-XII), e due volte assessore regionale al bilancio nella I e II Giunta Capodicasa di centrosinistra. È padre del sociologo Pietro Piro. IMMA (IMMACOLATA) PIRO (Napoli 8/12/1956), attrice cinematografica, televisiva, teatrale, di doppiaggio e pubblicità. Nota al grande pubblico per aver recitato in “Mina Settembre” (serie TV di Tiziana Aristarco, 2022), “Rosa pietra stella” (film di Marcello Sannino, 2019), “La notte prima” (corto 2018), “I bastardi di Pizzofalcone” (serie TV di Carlo Carlei, 2017), “Un nuovo giorno” (film di Stefano Calvagna, 2016), “Il tredicesimo apostolo” (serie TV, 2012/2014). Vasta e significativa la filmografia di Imma Piro e la sua partecipazione a rappresentazioni televisive e teatrali. NICO PIRO (Salerno 22/3/1971), giornalista, scrittore, blogger, attualmente inviato speciale della redazione TG3, in aree di crisi e zone di guerra. È ideatore e direttore di “Mojo Italia”, il primo festival del “Mobile Journalism” in Italia. Tra i tanti premi, ha ricevuto nel 2021 il Premio speciale della Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, per un’informazione capace di restituire voce e dignità alle donne e agli uomini dimenticati del pianeta, e, nel 2020, il Premio Maria Grazia Cutuli, per il suo impegno nelle aree di crisi. TASHAKOR è il nome del suo blog.