Orfeo ed Euridice, il mito senza tempo dell’amore risorto: al Massimo trionfa l’opera rivoluzionaria di Gluck

Danilo Rubeca, regista, Orfeo ed Euridice Massimo - foto Rossella Puccio

Chi non vorrebbe poter resuscitare un amore intenso che ci è stato sottratto? Non vi è forse mito più conosciuto che quello di Orfeo, affascinante cantore capace di sedurre anche gli dei, eroe che partecipò all’impresa del vello d’oro insieme agli Argonauti, e della bella ninfa Euridice, sua sposa, che trovò la morte nella valle del fiume Peneo morsa da un serpente per sfuggire al tentativo di stupro di Aristeo, figlio di Apollo. Amore, morte e incapacità di superare il lutto. Euridice e Orfeo sono gli amanti incatenati, per dirlo alla maniera di Takeshi Kitano (Dolls, ndr). La coppia dalla struggente sorte che ha alimentato un immenso panorama di leggende e miti variamente declinati in ogni arte. «Inconsciamente, Orfeo aspira al ritorno; un viaggio impossibile, però, perché – come diceva Sartre – siamo viaggiatori con un biglietto di sola andata. Il luogo del ritorno è pertanto un luogo impossibile, perché non c’è mai nessun luogo che resti immutato nel tempo dove poter ritornare.», racconta Danilo Rubecache ha curato regia e coreografia dell’opera in scena nella Sala Grande del Teatro Massimo di Palermo, dal 19 al 26 settembre.

Titolo del repertorio tardo barocco, recitato nei più grandi teatri d’Europa, quasi sempre nella prima versione (quella viennese del 1762) delle tre elaborate dal compositore tedesco Christoph Willibald Gluck su libretto di Ranieri de’ Calzabigi. Un’opera-manifesto che ha rivoluzionato la storia del melodramma, segnando l’inizio della cosiddetta “riforma gluckiana”: operazione di semplificazione e asciugatura di ogni tipo di eccesso stilistico dei cantanti, della scena, di ogni elemento secondario al dramma, per un ritorno alla semplicità rispetto ai virtuosismi tipici del teatro barocco. La scelta di un mito dotato di così grande pathos permise a Gluck di sottolineare questo ritorno alla naturalezza espressiva dei sentimenti.

"Orfeo ed Euridice è un’opera fondamentale con cui Gluck e Calzabigi hanno posto le basi di una grande rigenerazione e di un grande ripensamento dell’opera italiana", spiega il direttore d’orchestra Gabriele Ferro, che pur mantenendo fedeltà alla prima versione viennese ha voluto inserire nel finale un terzetto e la ciaccona della versione di Parigi del 1774: "Due capolavori talmente belli musicalmente che sarebbe stato un peccato non eseguirli". Ha spiegato il maestro Ferro, sul podio a dirigere l’Orchestra del Teatro Massimo che ha eseguito una brillante e frizzante ouverture in pieno stile barocco, introducendo l’opera che ha poi subito svoltato su un registro più drammatico con l’aria “Ah! Se intorno a quest’urna funesta”. Sipario musicale su cui avanza il corteo funebre di Euridice. È il Coro il primo a entrare in scena come fossero essi stessi morti che appaiono dal fondo rarefatto, immersi in un blu netto. Sullo zenit del palco un albero, che sarà presto sollevato per rimanere sospeso durante tutta la rappresentazione, a far da cappello con le sue lunghe radici sospese. Come un dolmen sacrale che pare volere ricordare allo spettatore che ciò a cui assistiamo è la storia della lotta di un amore contro la morte. La sospensione tra i due mondi, in una relazione continua tra vivi e morti.Al centro della scena una pedana mobile che nei suoi movimenti circolari condurrà Orfeo nei gironi dell’aldilà.

Nei tre atti che compongono questa azione teatrale per musica si rievoca e racconta la morte della ninfa; il patto che Orfeo stringe con Amore, latore di un messaggio di Giove che mosso a pietà dal pianto dell’eroe gli concede di ricondurre Euridice tra i vivi purché non si volga a guardarla prima dell’uscita dall’Ade; la discesa agli Inferi e l’infrazione dell’accordo quasi sulla soglia; la perdita dell’amata la cui anima svanisce inghiottita dagli Inferi e lo struggimento del cantore tracio nell’aria “Che farò senza Euridice?”. Grazie all’intervento di Amore, che per ben due volte impedisce a Orfeo di suicidarsi, la giovane resuscita per ricongiungersi al suo amato.

Nell’atemporalità della narrazione impostata dalla regia di Rubeca si collocano i due protagonisti svestiti dal mito, semplicemente un uomo e una donna dei nostri, di tutti, i tempi, che combattono contro le due pulsioni fondamentali della vita stessa: amore e morte. A interpretare il ruolo di Orfeo è il controtenore Filippo Mineccia, tra i più grandi interpreti attuali del repertorio barocco e del Settecento, dalla duttile e calda vocalità. La sua interpretazione dà lettura della fragilità umana di cui è intriso l’eroe, e se pur intensa non cede a eccessivi virtuosismi, rispettando lo stile dell’opera. Al suo fianco una giovane Euridice, Federica Guida, soprano palermitano, astro nascente del panorama lirico internazionale, che ben regge il ruolo, con timbro e recitativo deciso, arioso e pieno di pathos. È Amore il terzo personaggio chiave, deus ex machina della vicenda (anche se a torto Gluck non lo inserì nel titolo) ben interpretato dal soprano italo-israeliano NofarYacobi che dà freschezza al ruolo senza mai esagerare. Il Coro è il quarto personaggio in scena, rievocando il ruolo ricoperto nel teatro greco, partecipe e attivo anche scenicamente durante quasi tutta la rappresentazione.

Sin dalla prima scena i cantori si fasciano intorno al dolore di Orfeo, divenendo espressione della rigorosa pietà e funerea partecipazione alla sottrazione amorosa della vicenda. Gli interventi corali, preparati con cura dal maestro Salvatore Punturo, rispettano il registro sentimentale drammatico scevro da ogni virtuosismo esagerato. Proprio come Gluck li pensò, coro, balletti e orchestra in perfetta e continua interazione ritmica sono al servizio del nodo drammatico. Tutta la vicenda si svolge su un palcoscenico senza proprietà, spoglio di ogni orpello, che permette allo spettatore un’osservazione macroscopica dell’opera, del suo recitativo e del suo cantato, entrando in contatto diretto, non mediato, con la drammaticità della storia.

La spazialità della messinscena è vestita di una modernità senza tempo, come ci suggeriscono gli abiti curati da Alessio Rosati. Il blu negli abiti dell’Orfeo di Rubeca che sul completo nero con camicia bianca indosserà poi, per il suo viaggio, un lungo soprabito celeste che ricorda l’eroe di Rilke: “Avanti l’uomo nel mantello azzurro \ agile, con lo sguardo volto innanzi \ muto e impaziente. Il passo divorava \ la strada a grandi morsi. Gravi, rigide cadevano le mani dalla veste” (Orfeo Euridice Hermes, Rainer Maria Rilke). Le scene firmate da Domenico Franchi sono asciutte, un invisibile scenico con pochissimi elementi: una valigia che accompagnerà il viaggiatore Orfeo; la bicicletta dell’emissario Amore e stanze aperte segnate dai contorni di una struttura vuota come gli “Incomplete Open Cubes” di Sol Lewitt. Fredde linee geometriche che delineano uno spazio autoptico, alcova della morte e anticamera dell’inferno grazie anche al cromatismo freddodelle luci di Marco Giusti(tranne nel finale gioioso con uno stile quasi orange e teal cinematografico).

L’impianto illuminotecnico è elemento scenografico e narrativo che usa la dialettica luce-buio, bianco-nero, con l’eccezione del blu e di rosacee rarefazioni. Unico appunto è proprio su una palette colori forse poco adatta a raccontare la catabasi di Orfeo, l’uso di luci più accese e “infernali” avrebbero reso una lettura più immediata della sua discesa agli inferi, soprattutto per lo spettatore profano alla vicenda. A chi non conosce la storia, nella licenza scenica in cui vi è un tripudio di luci e bianchi, potrebbe infatti sfuggire la discesa nell’Ade. Al corpo di ballo diretto da Jean-Sébastien Colau è affidato il ruolo di contraltare, nemesi infernale, che racconta il doloroso attraversamento di Orfeo tra le anime dannate.

Omnia Vincit Amor. Siamo alla fine. Uno stravolgimento del tragico epilogo del mito che vuole Orfeo disperato per la perdita di Euridice dopo aver tradito il patto di non voltarsi, del suo dolore che lo renderà odioso alle terribili e invasate Menadi, adoratrici di Dioniso, così da dilaniarlo fino a smembrarne il corpo. Nella versione gluckiana vi è un happy ending quasi disneyano: «Trionfi Amore, | e il mondo intero | serva all’impero | della beltà». Il messo di Giove interviene ancora una volta e restituisce Euridice alla vita e all’amore di Orfeo. Rubeca tratteggia questa nuova resurrezione in una più poetica elevazione tra le stelle con un canto finale e una partecipazione corale di gioia. Il vissero felici e contenti che tutti si augurano, oggi più che mai, che trova il beneplacito del pubblico che ha tributato con lunghi applausi tutto il cast, in particolare il grande direttore onorario a vita del Teatro Massimo, Gabriele Ferro.