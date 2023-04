La Norma di Giacomazzi e Di Gangi al Massimo incanta con una Marina Rebeka da bis in "Casta Diva" L’opera di Vincenzo Bellini segna un altro successo per la Stagione del Teatro Massimo che si appresta a un maggio musicale all’insegna della musica barocca e del dramma russo di Čajkovskij, Evgenij Onegin

La Norma al Teatro Massimo Palermo - foto di Rosellina Garbo

“Son io” canta Norma nella scena ultima dell’atto secondo. “Tu! Norma!”, Oroveso, druidi, bardi e guerrieri, il tutto in scena, rispondono. È lei, lei tra tutte, la soprano lettone Marina Rebeka che nel ruolo di Norma incanta il pubblico del Teatro Massimo concedendo il tanto richiesto bis della celebre aria solistica ‘Casta Diva’. Pioggia di applausi e ovazioni per l’ultima replica dell’opera belliniana diretta da Ugo Giacomazzi e Luigi Di Gangi. Mediterranea, moderna e antica al tempo stesso, la sacerdotessa del tempio di Irminsul potrebbe essere benissimo una della ‘janas’ della Sardegna prenuragica, celtica e magica, sacerdotesse di Dianae adoratrice della Luna.

Una Norma“fiberart”quella diDi Gangi e Giacomazzi, tessitrice del destino umano come una Parca,che omaggia l’arte di Maria Lai e la storia immaginifica della sua Sardegna. Ritorna sul sul palco dello Stabile palermitano con lo stesso allestimento del 2017 (prodotto dal Teatro Massimo con l’Arena Sferisterio di Macerata) che già allora convinse il pubblico con una straordinaria Norma interpretata da Mariella Devia all’età di 68 anni, con la sua freschezza vocale e una dote interpretativa stupefacente si confermò regina del repertorio belcantistico: "La nostra Norma – dicono i registi– è ancestrale, rituale, arcaica, fatta di donne che tessono e di fili che si dipanano come quelli delle Parche, di vaticini alla luna. Una Norma ispirata alla Sardegna profonda di Maria Lai, l’artista scomparsa qualche anno fa… C’è una frase di Maria Lai che dice: “ci sono delle persone che nascono con la sensazione di non appartenere alle leggi di questo mondo, e questa cosa le fa soffrire perché si sentono escluse, fin quando non capiscono che questo in realtà le rende libere, e lì sta la loro forza, e lì si esprimono e diventano sé stesse". Il filo rosso che taglia in diagonale la scena durante tutto lo spettacolo sembra il ponte tra il passato della storia e il presente di una narrazione che indaga i tempi di una «una società rinnovata, mescolata, “impura”, senza confini e senza muri”» come affermano Giacomazzi e Di Gangi, nati nel mondo della ricerca teatrale e diventati maestri del teatro d’opera.

I fili sono l’anima di questo spettacolo, segnano i confini della storia, la attraversano, scivolano tra le mani dei bambini figli di Norma e Pollione, in quelle di Adalgisa e Norma, che ci regaleranno un duetto intenso vocalmente, caratterizzato da delicatezza sonora e interpretativa, con un registro grave pieno e sonoro. Il filo è dunque elemento scenico, ma anche metaforico, intrecciati in un fitto reticolo che costituisce lo scheletro di una scenografia che non muta se non nelle diagonali create da un innalzamento e abbassamento di pannelli realizzati con reti, legni, stracci e teli. Una drammaturgia visiva affidata più che altro ai sapienti tagli di luce curati da Luigi Biondi (assistente alle luci Francesco Traverso) che smontano la fissità della scenografia, mediando tra l’idea dei due registi e la potenza musicale del melodramma di Vincenzo Bellini. Una potenza che trova ottimi interpreti a restituirla sul palco con un cast che al debutto ha ricevuto ben nove minuti di applausi. L’impeccabile, sia nella recitazione che nel canto, Marina Rebeka,stella della lirica internazionale con un repertorio che va dal barocco al belcanto, da Verdi a Čajkovskij e al repertorio francese, ha dato vita a una interpretazione evocativa della Norma, carica di sensualità e voluttà, con una voce chiara, morbida e un registro acuto che restituisce perfettamente il misticismo della preghiera alla Luna. Ad affiancarla senza ombre la brava Maria Barakova, giovane mezzosoprano che interpreta Adalgisa con un buon registro brunito, regge il confronto con la Rebeka, regalando al pubblico un emozionante “Mira o Norma”, un duetto ricco di armonici, flautato, una contrapposizione gioiosa e ben riuscita che rende bene il contrasto timbrico-psicologico delle due donne.

Ovazioni anche per gli altri interpreti, a partire da Dmitry Korchak e il suo Pollione,tenore e direttore d’orchestra, ospite dei più grandi palcoscenici d’opera internazionali, di ritorno sul palcoscenico di Piazza Verdi dove ha interpretato qualche anno fa Arnold in Guillaume Tell di Rossini. Negli altri ruoli Riccardo Fassi (Oroveso), Massimiliano Chiarolla (Flavio) ed Elisabetta Zizzo (Clotilde). Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Massimo un trascinante LorenzoPasserini, giovane e già affermato direttore d’orchestra che inizia la carriera come direttore d’orchestra nel 2011 alla guida dell’Orchestra Antonio Vivaldi, da lui fondata insieme al compositore Piergiorgio Ratti. Maestro del Coro, Salvatore Punturo. Successo anche per il secondo cast su cui si impone la bravissima Desirée Rancatore, beniamina del pubblico palermitano che interpreterà prossimamente Norma anche in Corea, diretta da Roberto Abbado. Affiancata sul palco da Matteo Falcier e Lilly Jørstad.

L’opera in due atti di Vincenzo Bellini, la più popolare tra le dieci composte dal maestro catanese, ha calcato più volte il palco del Teatro Massimo di Palermo con grandissime interpreti, tra cui: Ester Mazzoleni nel 1920, Gina Cigna nel 1931, la sublime Maria Callas nel 1951, Anita Cerquetti nel 1958 e Mariella Devia nel 2017 proprio in questa produzione. Sempre con successo, sebbene, come spesso è accaduto nella storia, questa tragedia composta nel 1831 in meno di tre mesi fu accolta malamenteal suo debutto assoluto al Teatro alla Scala di Milano il 26 dicembre dello stesso anno. Il pubblico milanese fu impietoso, rumoreggiando sino alla fine dell’opera quel dissenso che ferì profondamente Bellini, che si dice abbia replicato con malcelato dispetto: «i milanesi non hanno ancora digerito il risotto di ieri», espressione a cui si fa risalire la nascita più o meno veritiera della pasta alla Norma come risposta colorata e saporita che i concittadini catanesi riservano al monocromo risotto e allo spregio milanese. Leggende, una delle tante, che si intrecciano alla figura controversa di un compositore che fece parlare di sé in patria e anche all’estero sia per bravura che per peculiarità caratteriali.

Dopo la Traviata del ‘sold out’ e la Norma dei bis il prossimo appuntamento per la stagione operisticaè con la Russia dell’Evgenij Onegin di Čajkovskij, prima opera russa che varcò i confini italiani nei primi del Novecento, in scena dal 19 al 25 maggio con la regia di Julien Chavaz, sul podio il Direttore musicale Omer Meir Wellber. A seguire una nuova Carmen per il Corpo di Ballo con la coreografia di Leo Mujić. In una linea temporale più imminente, il prossimo appuntamento con il Teatro Massimo è questo mercoledì 26 aprile alle ore 20:30 con un concerto che vedrà l’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori Italiani, diretta da Giulio Prandi, in collaborazione con il Conservatorio “Scarlatti” di Palermo. A impegnare gli interpreti è un programma che prende le mosse da una delle cosiddette sinfonie milanesi di Nicola Antonio Zingarelli, ultimo esponente della grande tradizione musicale settecentesca napoletana e per vent’anni direttore del Conservatorio di Napoli, dove si formò anche Bellini, di cui saranno eseguite la Sinfonia n.5, custodita a Milano e composta nell’insolita e drammatica tonalità di sol minore. Seguiranno musiche di Mozart, Jommelli. Solista il nostro grande e attesissimo soprano Desirée Rancatorereduce dal grande successo dell'interpretazione di Norma.