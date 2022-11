Palazzo Reale-Monte di pietà Il Kaiserrequiem, un concentrato di bellezza e visionarietà apre la nuova stagione del Teatro Massimo La nuova creazione a firma di Wellber e Gandini mette in scena una crasi operistica tra Mozart e Ullmann. Il sovrintendente Betta: "Una grande riflessione sul nostro tempo", che strega il pubblico con oltre 10 minuti di applausi. Il "pas de deux" maschile tra le cose più poetiche, carico di tensione esistenziale, l'eterno dialogo tra vita e morte. La morte che incombe e nidifica "sulle tracce dolorose" poiché essa è anche "la più grande celebrazione della libertà"

Una scena del Kaiserrequiem

Nel suo saggio sul significato del comico (Le rire, 1901) il filosofo francese Henri Bergson afferma che "Noi tutti abbiamo giocato [...] col diavolo che esce dalla sua scatola. Lo si schiaccia ed ecco si raddrizza; lo si ricaccia più in basso ed esso rimbalza più in alto, lo si scaccia sotto il coperchio ed esso fa saltare tutto", poiché a celebrarsi "è il conflitto di due ostinazioni, di cui l'una puramente meccanica finisce ordinariamente per cedere all'altra, che se ne prende gioco". Parole quelle del filosofo francese che possono introdurci al Kaiserrequiem a firma del direttore musicale Omer Meir Wellber e del regista Marco Gandini, nuova creazione che inaugura con successo la Stagione 2022/2023 del Teatro Massimo. Una parabola sul contemporaneo che mette in scena, fondendoli, la comicità amara, alienata e sovversiva del "Der Kaiser von Atlantis oder Die Todt-Verweigerung" (L'imperatore di Atlantide o il rifiuto della morte) di Viktor Ullmann, opera testamentaria in unico atto scritta dal compositore austriaco nel 1943, su libretto di Frantisek Peter Kien, nell’orrore del campo di Theresienstadt (Terezín) dove i due artisti, di origine ebraica, furono deportati e uccisi; e il "lacrimoso" pianto della "Messa da requiem K 626" che Wolfgang Amadeus Mozart compose in punto di morte.

Un inizio di Stagione che, con una riflessione profonda che è anche triste parabola del contemporaneo, replica il successo del Nabucco di Andrea Cigni, con oltre dieci minuti di applausi. A dare corpo e voce ai personaggi di Kaiserrequiem: il baritono Markus Werba nei panni di Kaiser Overall, l’imperatore di Atlantide; Karl Huml è Der Lautsprecher "l’altoparlante che non è possibile vedere ma solo ascoltare"; Cameron Becker è insieme il tenore del Requiem e Harlekin "che sa ridere sotto le lacrime"; Antonio Garés è Ein Soldat (un soldato); Lavinia Bini è Bubikopf "la ragazza con i capelli a caschetto" e anche il soprano del Requiem; Grigory Shkarupa è il basso del Requiem e Der Tod, il personaggio della Morte, che "insultata dalla vita moderna, non permetterà più a nessuno di morire"; Julia Rutigliano è il mezzosoprano del Requiem e Der Trommler / Il tamburino. Insieme a loro, l’Orchestra, il Coro e il Corpo di ballo del Teatro Massimo. Maestro al pianoforte e al cembalo Tohar Gill. Maestro del Coro Salvatore Punturo. Direttore del Corpo di ballo del Teatro Massimo è Jean-Sébastien Colau.

La messa in scena ideata da Wellber e Gandini conta su un team creativo composto da Gabriele Moreschi per le scenografie, Johann Stegmeir per i costumi, dai coreografi Marco Berriel e Jean-Sébastien Colau (per il Tuba Mirum), dal light designer Francesco Vignati, dal videomaker Virginio Levrio, e da Filippo Scortichini per gli effetti speciali. Assistente alle scene e ai video è Ludovico Gandellini, assistente alla regia Jesús Noguera. Due sole repliche previste per questa nuova produzione che ha voluto puntare a un teatro del futuro, capace di sfidare i canoni e le restrizioni del tempo attraverso una creatività libera che osi e faccia riflettere: "Io credo che oggi il teatro - aggiunge Omer Meir Wellber - per assolvere al proprio ruolo abbia bisogno di questo tipo di progetti che implicano creatività e libertà. Dopo il Covid sono cambiati i codici della comunicazione e della creatività, è cambiato il medium del teatro, alcune cose sono più facili da fare e sono accettate con più apertura dal pubblico, anche da quello più conservatore. In questo modo di far teatro io vedo il futuro. Questo è un progetto di apertura che al tempo stesso ci porta a recuperare la storia, valori molti importanti in alcune situazioni che rischiano di essere dimenticati".