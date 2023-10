Il Don Giovanni dark di Riccardo e Chiara Muti al Teatro Massimo “accolto con il più vivo entusiasmo”

Così scriveva Mozart all’amico Gottfried von Jacquin dopo la prima rappresentazione del “Don Giovanni, ossia Il dissoluto punito” il 29 ottobre 1797 al Teatro Nazionale di Praga: «Accolto con il più vivo entusiasmo». Così viene da scrivere sull’eco dei lunghi applausi in piedi per la prima recita al Teatro Massimo di Palermo del Don Giovanni di Muti & Muti, padre e figlia insieme a dirigere con magistrale equilibrio tra musica e teatro, poiché di questa messinscena l’aspetto registico, teatrale, fascina l’occhio quanto quello musicale l’orecchio. Il capolavoro di Mozart in due atti, su libretto di Lorenzo Da Ponte, è in scena al Teatro Massimo dal 25 ottobre sino al 2 novembre, nel nuovo allestimento realizzato dallo Stabile palermitano in coproduzione con il Teatro Regio di Torino.

Riuscitissimo frutto della collaborazione artistica tra il maestro Riccardo Muti e la figlia Chiara, regista. Una doppietta - già apprezzata in ‘Così fan tutte’ del 2021 al Regio di Torino - della trilogia dapontiana sulle opere italiane di Mozart che speriamo in futuro troverà compimento con la mancante “Le Nozze Di Figaro”. Attesissima presenza palermitana di cui non tutti potranno godere (ahimè) causa ‘sold out’ registrato in ogni recita, salvo qualche posto ancora disponibile, che lascia molti a bocca asciutta, anzi a mani asciutte. Quelle che più volte si sono spese per un applauso durante le arie più celebri, anche quando non avrebbero dovuto perché ancora a note aperte. Sarà stato per il troppo ‘vivo entusiasmo’, che ho potuto raccogliere tra i commenti, trasversali per età e geografia, durante l’unica pausa tra i due atti e, ancora, a sipario abbassato tra gli echi di una lunga e partecipata ovazione destinata al maestro Muti e all’ampio cast. Mozart è Mozart dopotutto, il Don Giovanni è un capolavoro drammaturgico e musicale amato da registi e pubblico di ogni tempo, nonostante lo scalpore con cui si accolse l’opera per il suo personaggio così lascivo e lo “scandaloso soggetto” come Beethoven disse, che “disonorava l’arte sacra”.

A metà tra opera seria e buffa, questo ’dramma giocoso’, così definito Da Ponte, ha contrapposizioni stilistiche in cui vis comica e drammaticità dialogano, dando vita a colpi di scena affidati alla varietà dei personaggi che tra assoli, duetti e parti corali emergono come protagonisti ad interim, pur essendo satelliti intorno alla figura centrale di Don Giovanni. Il democratico equilibrio di bellezza con cui Mozart diede spazio a ogni personaggio è tra le cifre che determinano la grandezza di quest’ora, con cantati e recitativi che si intrecciano perfettamente in una riduzione di passi puramente orchestrali, oltre all’overture di notevole espressività drammatica, i cui spunti tematici verranno ripresi nel corso dell’opera e all’apparizione della statua del Commendatore. La regia di Chiara Muti riesce a far emergere l’originalità mozartiana, con cantanti in scena di grande spessore che oltre all’impegno vocale non del tutto semplice hanno cura estrema per il recitativo.

Mai una caduta di tensione, ciò a cui si assiste è una messinscena che travolge per la superba qualità del suono eseguita dall’Orchestra del Teatro Massimo sotto la bacchetta del maestro Muti, per la correlazione con il gesto dei cantanti così naturale all’interno di un discorso musicale fluido. Tali da tenere vivo l’interesse dello spettatore, nonostante la lunghezza della rappresentazione (3h e 30’, compreso l’intervallo tra i due atti). Il Don Giovanni non è mai banale, diverte, più volte si sentono risate in sala, merito soprattutto del brillante Leporello interpretato dal basso Alessandro Luongo: fraseggio spigliato, recitazione mai affettata, che spicca un po’ di più rispetto ai colleghi. Il cast è tutto eccellente, una livella qualitativa che abbraccia tutta la compagine in scena: dal Don Giovanni di Luca Micheletti interprete straordinario e convincente seduttore, dal cipiglio caustico così naturale da suscitare fascino e antipatia come attiene al suo ruolo.

La donna Anna del soprano Maria Grazia Schiavo, che già nei primi duetti, “Ma qual mai s’offre, oh Dei” e “Fuggi, crudele, fuggi” con Don Ottavio - del bravo Giovanni Sala, giovane tenore notevole interprete di ruoli mozartiani –, fa emergere lo spaccato drammatico del suo personaggio in cerca di vendetta per l’uccisione del padre, il Commendatore interpretato da Vittorio De Campo, con la sua autorevole voce da basso. Mariangela Sicilia canta Donna Elvira dando perfetta lettura delle contraddizioni di chi sedotta e abbandonata è immersa nelle proprie fragilità emotive, misurata anche nel pianto disperato che la direzione di Muti concede alla recitazione. Buone le prove della Zerlina di Francesca Di Sauro e del Masetto di Leon Košavi?, anche qui i duetti di particolare bellezza canora, recitativa e scenica (per l’ambientazione bucolica, quasi baccanale, del matrimonio, che ricorda i frammenti fantastici di un bosco di ‘Sogno di una notte di mezza estate). Doveroso citare al fortepiano il maestro Alessandro Benigni e la prova di tutto riguardo del Coro del Teatro Massimo diretti da Salvatore Punturo.

Uno scenario dark con soluzioni interessanti e fascinose citazioni, con l’impianto scenico di Alessandro Camera combinato alle luci di Vincent Longuemare e ai raffinati costumi di Tommaso Lagattolla. Una palette cromatica tra bianchi, neri, gradazioni di blu, rosso e arancio che ammiccano al cinema, ai suoi gradienti ‘orange and teal’ capaci di staccare i personaggi da uno sfondo bruno e quasi infernale. A celebrare questo bipolarismo su cui si fonda l’opera, tra contrapposte forze benigne e maligne, colori netti e spinti, come le linee orizzontali e trasversali della scenografia affidata a sipari e quinte su cui appaiono riflessi monumentali edifici, e botole dai quali si alternano le azioni dei personaggi. Funzione scenica che incarna la linea sottile, permeante di tutta l’opera, tra regno dei vivi e dei morti. L’imponente pedana mobile centrale è l’isola su cui si muovono i protagonisti, un obliquo su cui è schiantato un palazzo nobiliare, che varierà durante i due atti. Riporta alla mente l’iconico ‘Gabinetto del dottor Caligari’ di Robert Wiene e le linee distorte dell’espressionismo tedesco, dove le ombre sono protagoniste della finzione narrativa e costruiscono nello spettatore riflessioni sulla solitudine, sull'alienazione dell'individuo, la sua corruttibilità morale e fisica.

Sul finire della scena quella stessa pedana sarà simbolo del soprasuolo di un cimitero che sembra omaggiare l’iconografia delle catacombe dei Cappuccini di Palermo, un sepolcreto su cui si discende, fatto di corpi svuotati, appesi alle pareti.

Ma anche il visivo sfumato del retrobottega di un teatro dei pupi con le sue marionette fittamente appese che visivamente avvolgono la figura granitica del Commendatore, il Convitato di pietra pronto a reclamare la vita di un impenitente Don Giovanni, soprannaturale che in maniera originale Mozart affida a un personaggio. I riferimenti a teatro e cinema non sono casuali, è la stessa Chiara Muti a svelarlo: «In una scena desolata il nostro eroe, solo come un condannato, attende seduto su quella sedia che accompagnò Molière nei suoi ultimi istanti di teatro. Omaggio al suo genio, che sublimò Don Giovanni rendendolo immortale». Frammenti di puro teatro che piacciono per composizione (mai eccessiva) della scena come l’apparizione delle dodici donne che rappresentano le categorie delle sedotte di Don Giovanni, sciorinate dall’elenco di Leporello. L’elemento del femmineo violato è forse quello che rende ostica quest’opera per i temi legati al machismo, all’omicidio, allo stupro e a quella visione di donne facilmente seducibili, usate e abbandonate. Per quelle sottomesse come Zerlina che nell’aria “Batti, batti, o bel Masetto” si muove in un cortocircuito di frasi come “Starò qui come agnellina, le tue botte ad aspettar!”.

Il Don Giovanni è uno sguardo di stringente contemporaneità, Chiara Muti agisce sui corpi vivi come fossero marionette dai fili invisibili. Gli unici manifesti calano all’inizio dell’opera grucce dall’alto per la vestizione dei personaggi; nell’ultima scena, poi, l’azione si ripeterà sui “sei personaggi in cerca di” morale rimasti per godere della morte di Don Giovanni. Riporranno sulle staffe i propri abiti, divenendo fantocci in questo binarismo meticcio tra bene e male, così la regista dichiara apertamente l’adesione al registro pasoliniano di ‘Cosa sono le nuvole?’. Pronti a cantare con la gestualità sincopata di una marionetta una morale senza morale, non ricercata, perché forse attinente più alla giustizia. Negata in un mondo post-umano, in cui anche i buoni cercano vendetta.

Forse, perché mai un cuore è del tutto puro. In queste esistenze borderline la Muti ricama allusioni contemporanee che affidano al pubblico il compito di intraprendere un riconoscimento, di scorgere adesioni con le istanze del nostro tempo. Ad esempio, la muta presenza di figure enigmatiche a margine della scena e delle vicende di Don Giovanni, per poi inghiottirlo in un vortice infernale. Indossano ampi abiti neri che ricoprono anche il volto. Potrebbero essere donne, potrebbero ricordare dei burqa, potrebbero essere denuncia di una femminilità negata, che attende giustizia e non vendetta (?). Il punto è che ci sono sempre abissi di verità che possiamo scorgere o non scorgere quando assistiamo a qualcosa che ci colpisce. I punti di tangenza reali o dell’irreale solo la regista può definirli, anche se a ogni spettatore resta sempre il compito di scrivere l’ultima battuta di un’opera, di uno spettacolo, di un libro. Il gigantesco specchio finale rotto, consumato, à la Dorian Gray, anche qui potrebbe sembrare un grande spoiler esistenziale: a ognuno è dato di “riflettere” sul proprio inferno e deciderne se esserne digeriti o no. «Il male riconosce il male e l’elegge suo ambasciatore sulla terra» dice Chiara Muti. Oggi più che mai.